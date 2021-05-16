Действительно ли «Сбер» станет российским Amazon? Мнение предпринимателя

На онлайн-встрече с прессой Лев Хасис, первый заместитель председателя правления «СберБанка», заявил, что к 2023 году компания надеется занять третье место в топе российского e-commerce, а к 2030 — стать лидером рынка. Вадим Солынин — операционный директор XWAY — поделился своим мнением о том, насколько это возможно.

Покупка маркетплейса goods.ru в апреле 2021 и его объединение со «СберМаркетом» подтверждает намерения «Сбера» сделать электронную коммерцию своим «флагманским бизнесом».

«СберБанк» перестал быть просто банком, объявив о создании собственной платежной системы SberPay и введении системы подписок «СберПрайм», а осенью 2020 представил свою экосистему, в которую вошло более 20 сервисов.

Стартовав в 2000 году как книжный ритейлер, Amazon уже через два года запустил Amazon Web Services (Netflix, Airbnb, the Guardian), а к 2017 купил несколько десятков компаний (из последних крупных сделок — Twitch и Whole Foods).

Экосистема «Сбера» также включает в себя развлекательные сервисы, продуктовые маркетплейсы, доставку еды. Схож и способ формирования — развитие собственных сервисов и поглощение торговых площадок.

Но, в отличие от Amazon, у которого практически не осталось конкурентов среди маркетплейсов, в России «Сбер» вынужден соперничать с экосистемой Яндекса, а Ozon и Wildberries пока остаются лидерами рынка.

Сможет ли «Сбер» повторить на национальном уровне судьбу Amazon? Учитывая, что новая экосистема включает в себя не только маркетплейсы, но и сервисы, потенциально у компании есть шансы стать единственным лидером электронной коммерции в России к 2030 году.

Реализация этого потенциала во многом будет зависеть от стратегии, которые выберет руководство «Сбера» в отношении конкурентов. Попытки поглощения ключевых игроков уже были (несостоявшаяся сделка с «Яндексом»). Сейчас, судя по всему, сделана ставка на развитие своих площадок. Возможно, именно этим и определяются промежуточные цели, заявленные «Сбером» (третье место в топе российского e-commerce к 2023 году).

Обе компании сильны в создании экосистем: у Amazon есть сервисы от интернет-серверов до кинокомпаний и Twitch, «Сбер» тоже владеет десятками бизнесов: банками, страховыми компаниями и сервисами доставки еды.

Оба игрока очень успешны, но Amazon — глобальный лидер с капитализацией $1,5 трлн, а «Сбер» — российская компания с рыночной стоимостью под $100 млрд. На отечественном рынке «Сбер» уже пытался купить половину крупных маркетплейсов, остальные являются либо самыми дорогими игроками (Wildberries), либо ведущими владельцами технологий (AliExpress).

Я думаю, что опыт Amazon можно и нужно использовать — «Сбер» имеет все шансы повторить его путь. При этом не обязательно через покупку площадок — далеко не всегда синергия ускоряет развитие.