5 вопросов, на которые стоит ответить при поиске бизнес-партнера

Алексей Малинов, сооснователь сети стоматологических клиник Demokrat , которая представлена более чем в 23 городах России и ближнего зарубежья, рассказал, как найти надежного партнера по бизнесу.

Мотивация, производительность труда, доверие, подход к работе, общие ценности — все эти критериикритерии помогают спланировать развитие партнерского бизнеса. Конечно, насколько важно выбирать партнера именно по ним, зависит от специфики деятельности компании или предпринимателя.

Что движет кандидатом

Что может стать лучшей мотивацией, чем прибыль? Только осознание того, что бизнес помогает людям. Новый опыт, социальный статус и полезные связи — это лишь следствие будущих успехов, которые станут возможны, если перестать думать только о деньгах и отдать всего себя своему делу.

Поэтому, выбирая бизнес-партнера, стоит обратить внимание на то, что движет человеком и почему он стремится в бизнес. Именно тот, кто настроен на самореализацию через собственное дело, станет подходящим кандидатом.

Насколько он открыт переменам

Все новое по законам психологии воспринимается человеком с некоторой долей сопротивления, поэтому стоить обратить внимание, как относится к переменам потенциальный бизнес-партнер.

Дело в том, что все, что работало еще пять лет назад, не работает сегодня. Все меняется настолько быстро, что владельцу бизнеса необходимо быть максимально гибким и восприимчивым к переменам и новым технологиям. Нужно не просто находить информацию, а тотчас ее использовать. Только тогда бизнес будет развиваться, а не загибаться. Так что человек вряд ли станет равным партнером, если не реагирует на изменения в маркетинге, автоматизации, ведении финансового учета и подсчете эффективности работы инвестиций и т.д.

Какие подходы к работе ему близки

Партнер по бизнесу вам подходит, если его мысли направлены на решение сложных задач, а не на поиск проблем и неразрешимых ситуаций. Для того чтобы это выяснить, достаточно просто сесть где-то в уютном месте за чашкой чая и поговорить.

Задавайте вопросы, ставьте собеседника в потенциально сложные ситуации и наблюдайте за его реакцией и ответами. Если же такой формат не подходит, а у собеседника уже был опыт в бизнесе, то именно о нем и спрашивайте, ведь столько интересных историй скрывается за кулисами реализованных проектов.

Сколько сил готов вкладывать в общее дело

Затевая собственный бизнес, каждый по-разному понимает уровень нагрузки, вовлеченности в процесс и количество рабочих часов. С экранов телефонов и ноутбуков идет активная пропаганда свободного образа жизни успешного бизнесмена, который делает пару звонков в день и путешествует круглый год по экзотическим странам.

Такое развитие событий имеет место быть, но в самом начале придется работать много и упорно, чтобы добиться результата. Собственнику нужно работать больше всех и думать о путях решения бизнес-задач днем и ночью, прерываясь иногда на сон. И в итоге тот результат, на который вы рассчитываете, будет достигнут.

Каким ценностям следует

Сегодня в эпоху потребления мы считаем, что бизнес должен быть экологичным. Это значит, что задача компании — оказать услугу действительно нужную и полезную, ту, которая поможет изменить что-то к лучшему, а не просто заработать на этом. Люди часто чувствуют, когда их пытаются обмануть и свести все манипуляции к банальному отъему денег. И только в ваших силах предложить человеку действительно качественную услугу, за которую он захотел бы заплатить.

Всего три этапа отделяют вас от понимания того, кто ваш потенциальный партнер: предварительная подготовка, беседа и выводы. Предварительно вы можете изучить информацию, которая в достатке присутствует на просторах интернета и в социальных сетях. Люди с опытом в бизнесе или медийные личности всегда ведут активную социальную жизнь.

Если информационного ресурса достаточно, то в этом случае можно даже применить метод SWOT-анализа. Это может быть анализ как личного бренда, так и информации об уже имеющейся компании. Подобная информационная заготовка поможет выстроить личное общение, задать нужные вопросы.

Для выбора подходящего бизнес-партнера, как и в продажах, необходимо выстроить воронку с довольно широкой зоной входа, а дальше общаться как можно больше. Это можно сделать как за чашкой чая, так и в онлайн-формате в любом удобном месте. Задавайте человеку как можно больше вопросов, интересуйтесь его личными взглядами на жизнь и бизнес. В первую очередь вам должно быть приятно общаться, потому что это залог эффективной коммуникации в будущем.

Для того чтобы сделать выводы и принять окончательное решение, необходимо выписать все запомнившиеся детали после очной встречи. Своеобразный список «за» и «против» поможет сделать грамотный вывод, основываясь не только на эмоциях от общения, но и взяв в расчет факты.

Чтобы найти надежного бизнес-партнера, нужно:

Определить мотивацию кандидата. Что им движет? Если его интересуют только деньги, то, скорее всего, вам с ним не по пути. Определить, насколько потенциальный партнер вам доверяет. Готов ли он прислушиваться к вашим советам? Если нет, вам стоит продолжить поиски бизнес-партнера. Определить его тактику поведения в непростых ситуациях. Если в ответ на провокационный вопрос потенциальный союзник по бизнесу становится агрессивным, то стоит задуматься, подойдет ли он вам. Определить, готов ли партнер прикладывать большие усилия в самом начале пути. Если два рабочих созвона в день для него предел, то будет ли иметь для вас смысл продолжать с ним работу? Определить, готов ли он следовать ценностям компании. Ведь чтобы быть на шаг ближе к успеху, нужно верить в то, что ты делаешь.

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