Квест для корпораций и бизнеса: ищем разработчиков для IT-проекта

Одна из главных задач для любого IT-проекта – найти профессиональных разработчиков, которые воплотят бизнес-идею в реальность. Это большая проблема не только для стартапов, но и для корпораций, которые запускают внутренние и венчурные проекты. На первый взгляд, это несложно, но при ближайшем рассмотрении выясняется, что подобор команды, соответствующую требованиям заказчика, требует значительных усилий. Как же найти разработчиков и успешно с ними работать? О своём опыте сотрудничества с корпорациями и стартапами рассказывает Антон Клименков, сооснователь CarWeGo, Workface и Fotty.

Я вместе с партнером управляю студией продуктовой разработки Adeptum. Мы являемся техническими сооснователем трёх IT-стартапов – CarWeGo, Workface, HowMuchTravel, разрабатываем проекты для Газпромнефть, Газпромбанк, QIWI, Сколково. Мы сильны в ведении сложных и долгих проектов, умеем собирать команды, которые создают IT-продукт с экономией внутреннего ресурса бизнеса и корпораций. Мы освоили также запуск внутренних проектов и помогаем стартапам быстро раскрутиться до запуска собственного MVP – минимально жизнеспособного продукта.

В итоге мы накопили солидный багаж знаний, которыми я бы хотел поделиться с теми, кто делает первые шаги в IT-бизнесе. Если вы не новичок, но хотите освоить новое направление рынка, эти советы вам тоже пригодятся.

По каким критериям искать разработчиков

Итак, вы сформулировали идею будущего стартапа или бизнес-проекта, определили, какую проблему клиентов он будет решать, и готовы действовать. Осталось найти разработчиков, которым можно доверить техническую составляющую. На что обращать внимание при поиске исполнителей?

Кейсы. Опытные специалисты всегда готовы предоставить портфолио с примерами работ. Изучите их опыт. Попросите показать проекты, похожие на ваш, если такие есть. Узнайте, с какими компаниями работал исполнитель, найдите их отзывы. Будет полезно отыскать представителей фирмы на Facebook или в других соцсетях и попросить поделиться впечатлениями о работе.

Опытные специалисты всегда готовы предоставить портфолио с примерами работ. Изучите их опыт. Попросите показать проекты, похожие на ваш, если такие есть. Узнайте, с какими компаниями работал исполнитель, найдите их отзывы. Будет полезно отыскать представителей фирмы на Facebook или в других соцсетях и попросить поделиться впечатлениями о работе. Отзывы. Реальные клиенты скажут больше, чем любые торговые предложения и красивые описания на сайте. Конечно, всем угодить невозможно: на 100% положительных отзывов нет ни у одной студии или компании. Изучите, о чём пишут хорошо, а чем недовольны, и принимайте окончательное решение, исходя из своей специфики.

Реальные клиенты скажут больше, чем любые торговые предложения и красивые описания на сайте. Конечно, всем угодить невозможно: на 100% положительных отзывов нет ни у одной студии или компании. Изучите, о чём пишут хорошо, а чем недовольны, и принимайте окончательное решение, исходя из своей специфики. Личное общение. После первого знакомства обязательно лично пообщайтесь с менеджментом команды разработки. В условиях пандемии можно созвониться по Zoom или провести конференцию в Discord. Если есть возможность, поговорите при личной встрече. Так вы поймёте, насколько адекватны ваши потенциальные подрядчики и легко ли вам будет найти общий язык.

После первого знакомства обязательно лично пообщайтесь с менеджментом команды разработки. В условиях пандемии можно созвониться по Zoom или провести конференцию в Discord. Если есть возможность, поговорите при личной встрече. Так вы поймёте, насколько адекватны ваши потенциальные подрядчики и легко ли вам будет найти общий язык. Технологии. Подробно расспросите, с помощью каких инструментов разработчики планируют реализовать ваш проект, почему выбор именно такой и в чём его преимущества. Профессионал всегда может привести убедительные и понятные аргументы. Если ваш проект, стартап или корпорация работают на определённом стеке технологий, сразу уточните, есть опыт работы с этими технологиями у разработчиков. В противном случае дальнейшие переговоры не имеют смысла.

Подробно расспросите, с помощью каких инструментов разработчики планируют реализовать ваш проект, почему выбор именно такой и в чём его преимущества. Профессионал всегда может привести убедительные и понятные аргументы. Если ваш проект, стартап или корпорация работают на определённом стеке технологий, сразу уточните, есть опыт работы с этими технологиями у разработчиков. В противном случае дальнейшие переговоры не имеют смысла. Погружение в проект. После того, как представите разработчикам свою задумку, предоставьте им возможность высказать свой взгляд на создание и развитие проекта. Что стоит улучшить или добавить, какой потенциал есть для развития. Будьте готовы к критике. Это может быть неприятно, но необходимо для того, чтобы стартап приносил пользу. Грамотная команда с опытом найдет проблемы и узкие места до того, как они проявят себя. Если разработчики готовы без вопросов сделать всё, что просит заказчик, это повод задуматься. Вы заплатите деньги, подрядчик сделает работу, но каким будет результат? Правило работает на 100%: следуя ему, мы сэкономили потенциальным стартаперам не один миллион рублей.

Варианты сотрудничества с разработчиками

Когда подходящий исполнитель найден, пора подумать о том, как выстроить совместную работу. От этого будет зависеть, насколько эффективно вы вложите свои деньги и как быстро получите результат.

Вариант №1. Аутсорсинг.

В этом случае полностью делегируем выполнение задач сторонней фирме. Когда разработку стоит отдавать на аутсорс:

Разработка – не основной профиль вашей организации. Если проект разовый, нет смысла нанимать программистов в штат. У вас есть специалисты, но для нового проекта им не хватает компетенций или работают они в другом направлении. Разумнее нанять людей, которые разбираются в специфике, чем тратить время и деньги на то, что ваши сотрудники не смогут сделать хорошо. Штатные программисты загружены, а проект нужно сделать быстро. На то, чтобы найти новых сотрудников, может уйти от несколько месяцев до года. Стартап столько ждать не может.



Плюсы аутсорсинга

Не нужно тратить ресурсы на зарплаты и премии, на отчисления в фонд заработной платы. Меньше мороки с документами.

Не нужно отвлекаться на сторонние проекты, занимаетесь только основными задачами.

Социальные льготы для работников на аутсорсе – не ваша забота.

Возможность в случае чего быстро сменить подрядчика, передав работу другой команде.



Минусы аутсорсинга

Сроки выполнения проекта могут оказаться больше, чем вы планировали. Аутсорсеры не всегда верно оценивают сложность проекта и время, которое уйдёт на его реализацию из-за того, что они оторваны от контекста проекта.

Все обязательства по разработке лягут на аутсорсеров, но заказчик всё же должен контролировать процесс – с точки зрения управления или создания грамотного ТЗ.



Вариант №2. Собственная инхаус-команда

Собственную команду разработчиков чаще всего держат крупные компании и амбициозные проекты с первоначальными инвестициями. Масштабы их деятельности позволяют обеспечить достойный уровень зарплаты и постоянную загруженность сотрудников. Особенно актуально это в банковском секторе: в инхаус-командах банков трудятся тысячи разработчиков. Однако это не значит, что инхаус-команда – привилегия только гигантов бизнеса. Исходить всегда нужно из конкретных условий. В ситуации с инхаус-разработчиками тоже есть свои плюсы и минусы.

Плюсы инхауса

Рабочий процесс прозрачен, вы полностью контролируете, чем занимаются разработчики.

На своей территории проще позаботиться о защите интеллектуальной собственности и бороться с утечками информации. При приёме на работу сотрудники подписывают документ о неразглашении коммерческой тайны. Кроме этого, работодателя защищает Гражданский кодекс, согласно которому все плоды труда штатных специалистов являются интеллектуальной собственностью компании.

Мелкие и срочные задачи будут выполняться быстрее, всегда есть возможность оперативно внести правки.

Если проект окажется успешным и начнёт расти, проще увеличить штат уже существующей команды, чем начинать заново.

Минусы инхауса

Сложно вести бухгалтерию и решать кадровые вопросы. Вы неизбежно столкнётесь с бумажной работой: выплаты, отчисления, налоги, приказы, выписки и множество других документов. И чем больше становится штат, тем больше забот у вашей бухгалтерии.

Высокие расходы на содержание отдела разработки. Всем сотрудникам нужно предоставить комфортные рабочие места с мощными компьютерами, стабильным интернетом. Конечно, им нужно будет отдыхать, пить чай, обедать и так далее. Затраты на бытовые нужды нельзя недооценивать.

Расходы на зарплаты разработчиков. Хорошие специалисты не станут работать за копейки, придётся предложить как минимум конкурентную заработную плату.

Возможность возникновения проблем внутри коллектива. Вам предстоит собрать в одной команде людей разных возрастов, с разными характерами и привычками. Чтобы плодотворно работать, им предстоит притереться друг к другу, а вам – подобрать ключ к каждому.

Процесс поиска разработчиков, оснащение офиса, время на погружение в проект – всё это займёт немало времени. Поэтому инхаус-команда подойдёт тем, кто постоянно работает в IT-сфере и у кого уже есть нужная инфраструктура. Создать всё с нуля будет очень проблематично.



Вариант №3. Аутстаффинг

Термин «аутстаффинг» подразумевает, что заказчик привлекает к исполнению работы сотрудников другой компании, оплачивает рабочее время, которое они тратят на его проекты. Принципиальная отличие от аутсорса заключается в том, что исполнители оформлены в штате аутстаффинговой фирмы, с котором предприятие заключает договор о сотрудничестве.

Плюсы аутстаффинга

Если ваша компания относится к малым предприятиям и платит налоги по упрощённой схеме, аутстаффинг поможет сохранить этот статус, фактически увеличив число работников. Юридически все они будут относиться к другой фирме, а у вас по-прежнему будет не более 100 (50 или 30, в зависимости от сферы бизнеса) сотрудников в штате.

При использовании аутстаффинга вы экономите на содержании кадровой службы и снижаете нагрузку на бухгалтерию. Так, некоторые фирмы выводят всех, кроме гендиректора и бухгалтера, на аутстаффинг. Надзорным органам нечего будет предъявить руководству касательно работы с персоналом. Никаких трудовых споров, никаких нарушений миграционной политики и прочих неприятностей.

Сокращаются расходы на зарплату и налоговые выплаты.

Аутстаффинг особенно выгоден тем, кто сотрудничает с иностранными специалистами. При такой схеме можно привлечь к работе иностранного гражданина без необходимости открывать филиал или представительство в его стране или регионе.



Минусы аутстаффинга

Есть риск наткнуться на мошенников в виде аутстаффингового агентства, которое предоставлет услуги нелегально, без соответствующей аккредитации.

Рискованной является сама идея перевода сотрудников в стороннюю организацию, ведь именно она будет нести за них всю ответственность: оформление в штат, уплата налогов, ведение личных дел и т.д. И далеко не все аутстафферы выполняют свои обязательства добросовестно.

Взаимодействие с разработчиками на аутстаффинге может быть эффективным, если в в вашей фирме отлажены механизмы управления проектами. И нужно иметь в виду, что согласно последним изменениям в законодательстве, предоставлять услуги аутстаффинга в России могут только аффилированные лица (то есть организации, имеющие влияние на деятельность компании и принимаемые ей управленческие решения) и частные фирмы, официально аккредитованные в службе занятости.

Форматы работы

Ещё один важный вопрос – по какому принципу оплачивать труд разработчиков? Чаще всего используют один из двух основных вариантов.

Fixed. Небольшие задачи, ограниченные временем и бюджетом. В этом случае бюджет на разработку проекта определяется до начала работы и потом не меняется. Последнее и есть самый значительный плюс такого подхода: о стоимости работы известно заранее. Как правило, сразу устанавливается и срок исполнения задачи.

С одной стороны, для заказчика это хорошо – вы точно знаете, в какую сумму вам обойдётся проект и сколько времени на него уйдёт. С другой, исполнитель, на которого в случае чего ляжет ответственность за просрочку, будет спешить к дедлайну, а спешка плохо сочетается с качеством. К тому же разработчики, которые берут фиксированную оплату, всегда накидывают цену с учётом возможных рисков.

Формат Fixed подходит для проектов с чётко прописанным функционалом, не подразумевающим дополнений и изменений. Используется он, как правило, на проектах, которые разбиты на микросервисы, или на простых задачах, вроде стандартных промо-сайтов, лендингов или рекламного баннера. В таких случаях разработчикам предельно ясно, что от них требуется.

Time and materials. Проекты с гибкой разработкой. Формат подразумевает фиксированную стоимость часа специалиста и оплату за фактически отработанное время. Разработчики составляют отчёты о проделанной работе, а заказчик на их основе платит деньги.

В таком формате проект разбивают на задачи и каждую оценивают отдельно. Команда разработки определяет, сколько человеко-часов уйдёт на каждый этап и сколько это будет стоить заказчику. Если последнего цена устраивает, разработчики берутся за дело. Заказчик платит по факту выполнения работ за каждый завершённый этап (спринт).

Работа проходит короткими спринтами, результатом каждого из которых становится продукт определенной степени готовности. Такой формат позволяет менять приоритеты по ходу дела и вносить новые идеи в разрабатываемый продукт.

Плюсы такой системы в том, что разработчики заинтересованы сделать работу качество и максимально быстро – от этого зависит успех дальнейшего сотрудничества, гибкое управление приоритетами в разработке, возможность старта работ при наличии минимального ТЗ, возможность фиксации максимального бюджета на каждый спринт или минимальную версию продукта.

Минусом для некоторых предпринимателей станет необходимость постоянно держать связь с разработчиками, ежедневно ставить задачи, делать аналитику, обсуждать детали и вносить изменения в процесс.

Retainer. Оплата команды. Формат подходит для крупных проектов, которые требуют постоянного развития и подразумевает фиксированную стоимость команды в месяц.

Это формат по сути очень похож на Time and materials: та же работа по спринтам, возможность гибкой разработки, но, при таком подходе заказчик берет целую сформированную команду (аналитики, менеджмент, разработчики, тестировщики), которая умеет решать сложные задачи намного быстрее и эффективнее. Это в своем роде покупка большей компетенции и возможность быстро стартовать разработку проекта или стартапа.

Этот формат ближе всего к нашему опыту, для большинства проектов и стартапов мы собираем и выделяем полноценные продуктовые команды.

Как мы работаем со стартапами и бизнес-заказчиками

Профессиональная команда всегда стремится пройти вместе с предпринимателями путь, начиная с построения бизнес-модели по методике Canvas и заканчивая планами и сметой работ. Так мы лучше понимаем, с чем предстоит иметь дело, и на раннем этапе помогаем отмести нежизнеспособные идеи.

Вместе с основателями бизнеса мы выбираем, какие инструменты и стек технологий использовать, определяем, сколько времени займет процесс разработки, сколько это будет стоить денег. По итогу обе стороны должны понимать, стоит ли продолжать совместную работу.

Наш опыт показывает, что взаимоотношения между заказчиками и разработчиками всегда сложная штука. Поэтому важно не просто договориться «на берегу» обо всех нюансах, запросах и пожеланиях, но и оформить всё документально.

Когда все детали выяснены, наш менеджмент и разработчики берут проект в свои руки. Последовательность действий отлажена: назначаем исполнителей, определяем роли, налаживаем каналы связи с заказчиками. Вместе со стартаперами выбираем, какой стек технологий и какие языки программирования будем использовать, настраиваем среду разработки и планируем работу.

Следующий шаг – прототипирование и создание MVP, то есть минимально жизнеспособного продукта. Он поможет оперативно получить обратную связь от пользователей и понять, в каком направлении нужно двигаться, что исправить или добавить. Так мы проверяем жизнеспособность бизнес-идеи заказчика.



Если MVP успешно проходит первые испытания, приступаем к масштабированию проекта. Пока предприниматели просчитывают KPI и оценивают эффективность нововведений, мы обеспечиваем стабильность технической составляющей и «докручиваем» базовый функционал под потребности.

Подводя итог, хочу ещё раз подчеркнуть: поиск разработчиков – одна из составляющих успеха в IT-проектах. Конечно, есть и другие значимые факторы. Легко не будет в любом случае, даже если вам удастся заполучить лучших в мире профи.

Но команда – в основе всего. В идеале вы должны найти не просто исполнителей, которые возьмут деньги и сделают так, как вы скажете. Вам нужны единомышленники, которые проникнутся идеей и приложат всё своё мастерство, чтобы довести её до ума.

Если пазл сложится, вы получите востребованный продукт, который принесёт вам прибыль, успех и неповторимое удовлетворение, которое испытываешь, когда трудный путь заканчивается победой.

Фото на обложке: pixabay.com