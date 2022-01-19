Сэкономить на хостинге и не пожалеть: что для этого нужно?

О том, почему важно не переоценивать свои знания в IT, как подобрать оптимальную конфигурацию сервера и при чем здесь география, рассказал генеральный директор и основатель хостинг-провайдера RuVDS Никита Цаплин.

Спрос на веб-хостинг стабильно растет , и даже пандемия, негативно сказавшаяся на всей мировой экономике, не смогла переломить этот тренд. Но в других отраслях и малом бизнесе картина не такая позитивная, из-за чего вопросом экономии, в том числе и на хостинге, задаются многие.

Отталкивайтесь от задач

Качество хостинга — вопрос оборудования, но брать в учёт необходимо весь его комплекс и особенности.

К примеру, одни провайдеры закупают брендовое «железо» корпоративного класса (от HP, DELL, Huawei, Lenovo и т.д.), а другие — практикуют «самосбор». Это практика приобретения в том числе и б/у комплектующих по отдельности и сбор серверов «из того что есть».

Обходится такое решение дешевле, что позволяет провайдерам делать клиенту более выгодное, на первый взгляд, предложение. Но без проблем подобное сотрудничество проходит редко: «самосбор» куда чаще сбоит, что сказывается на качестве хостинга.

Потому и экономия, основанная исключительно на изучении ценника, может обернуться серьезными репутационными и финансовыми потерями.

Но оборудование — лишь одна часть хостинга. Да, если бы речь шла о покупке физического сервера, этот вопрос стоял бы куда острее, но виртуальный хостинг избавляет от рисков. Ведь сервер в этом случае находятся у провайдера, и для перехода от одного сета «железа» к другому достаточно просто сменить тариф.

Благодаря этой возможности виртуальный хостинг позволяет оперативно масштабироваться, что и является одной из основных возможностей экономии.

Заказчику ни к чему докупать дополнительные мощности «на перспективу», ограничиваясь только теми параметрами, которые нужны в момент выбора провайдера. Увеличение же мощностей или их понижение, если это необходимо — операция, доступная у многих провайдеров по одному клику. Поможет выбрать оптимальные параметры бесплатный тест, который даст оценить, какой ресурс оптимален в контексте изменившихся задач.

Выбор системы на Windows или Unix — вопрос необходимости, а не вкуса.

Перспектива предпочесть, к примеру, Unix и остаться без доступа к продуктам Microsoft (MS Access, ASP, VBScrpt и другие) порадует далеко не всех. Этот вопрос остается на усмотрение клиента, и если он не знает, чего хочет, или выбирает по принципу «что доступнее», то без последующих издержек не обойтись. Но и здесь оптимальнее всего — выбор готового предложения.

Внимательно изучайте тарифы

«Железо» — не единственное, что стоит учитывать при работе с хостинг-провайдером. В вопросе софта и выбора тарифа необходимо также отталкиваться от конкретных задач.

К примеру, если существует необходимость в 1С базе, то это сервер на ОС Windows с высокочастотным процессором и большим количеством оперативной памяти. А если речь идет об одном или нескольких сайтах, то, скорее всего, подойдет сервер с Unix-системой с парой любых по производительности ядер процессора.

Помогут и предложения от провайдеров, в интересах которых — предлагать максимально широкий выбор возможностей, выгодных для того или иного клиента.

Сегодня рынок развивается в двух направлениях, предлагая как гибкие конфигураторы с множеством параметров для выбора оптимального решения, так и маркетплейсы уже готовых решений.

В покупке последнего, например, сервера с уже предустановленным торговым терминалом или игрой, каким-либо специализированным ПО (по типу WordPress или Zabbix) нет ничего предосудительного. Провайдер тратит ресурсы на подготовку готовых решений за клиента, что позволяет запустить его в один клик.

Продукт уже готов к использованию и настроен, а значит, обращений в техподдержку по его настройке не поступит. Для клиента это удобно предсказуемостью и возможностью соблюсти все дедлайны, от которых зависит и финансовая эффективность его бизнеса.

В иных ситуациях экономии можно добиться за счёт гибкости. Специфика работы некоторых компаний-клиентов подразумевает, что им в определенное время необходимо обеспечить максимальную нагрузку на сервер, но в остальные периоды оборудование фактически простаивает.

Для таких случаев провайдер зачастую предлагает возможность масштабирования арендуемых ресурсов как в сторону увеличения, так и уменьшения.

Кроме того, некоторые поставщики хостинг-услуг предлагают тарификацию используемых ресурсов, позволяя платить только за время, когда оборудование используется, а не простаивает. Все это позволяет добиться максимально выгодного использования сервера и не переплачивать за лишнее.

Учитывайте географию и дополнительные возможности

При выборе хостинга важно всё, в том числе местонахождение сервера и аудитории. Географическая близость сервера и пользователя обеспечивает более высокую скорость работы.

Для того, чтобы не жертвовать ни качеством, ни деньгами, необходимо, чтобы центр обработки данных был как можно ближе к клиенту. К примеру, если компания арендует сервер для бухгалтера, который работает в Казани с клиентами в Татарстане, то следует искать вычислительные мощности именно в этом регионе.

Но регион региону — рознь. В некоторых из них из-за меньшей доступности интернета цены на локальные решения даже у одного и того же провайдера могут существенно различаться.

Потому в ряде случаев идея использовать сервер в соседней области и жертвовать скоростью подключения все-таки имеет право на существование. Это уже вопрос баланса и готовности переплачивать за доступность центров обработки данных.

Но есть и другой путь: некоторые провайдеры устанавливают единую цену для всех локаций — как в России, так и за рубежом. Такие предложения позволят снять ряд вопросов с ценообразованием, а также открывают возможности для удобного масштабирования, к примеру, в соседние регионы или страны.

Не стоит забывать о безопасности и бесперебойной работе. Так. использование двух серверов в разных дата-центрах может избежать рисков, связанных с системными сбоями, когда один сервер теряет работоспособность.

А для снятия возможных финансовых рисков существует страховка, которая позволяет компенсировать все убытки в случае «падения» сервера.

Компенсация подразумевает восполнение потерь в случае, если они понесены по причине неработающего сервера, кражи конфиденциальной информации или прочих чрезвычайных обстоятельств.

Как сэкономить на хостинге: чек-лист

Определитесь с типом и объемом решаемых задач;

Изучите рынок провайдеров вашего региона, сопоставьте цены и параметры виртуального сервера;

Выбирайте тарифный план под свои задачи, учитывайте возможность масштабирования как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения;

Пользуйтесь тестовым периодом, если провайдер предлагает эту опцию;

Не бойтесь готовых решений «под ключ»;

Используйте дублирование. Всегда. Многократное резервирование у провайдера — хорошо. Но всегда делайте бэкапы. А если от сервера зависит ваш бизнес, то делайте зеркалирование.