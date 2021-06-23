Секторы IT-рынка, которые поднялись в 2021 году

На их прогнозах основан «барометр трендов» от Beststocks.ru, проект, специально созданный для RB.RU. О результатах исследования тенденций на IT-рынке с опорой на мнение семи тысяч аналитиков рассказал сооснователь и CEO Beststocks.ru Артем Климов.

Изучать IT-тренды можно по-разному. Есть вариант выделять перспективные технологии, определять точки жизненного цикла продукта, строить «циклы хайпа», как делает известная компания Gartner. Мы воспользовались другим способом — решили опереться на мнение сотен аналитиков, которые изучают перспективы отдельных IT-компаний.

Методология «барометра»

Наш искусственный интеллект собирает данные от 7 тыс. финансовых аналитиков, оценивающих компании, которые торгуются на американских рынках. Специалисты скурпулезно изучают перспективы отдельных IT-компаний, их финансовое положение, качество управления, конкурентную ситуацию, и определяют потенциал роста рынка для их продуктов. Часть информации, которая касается IT-рынка, мы будем раскрывать читателям RB.RU.

Для того, чтобы исследование не было излишне нагруженным, из 7 тыс. аналитиков система учитывает только тех, чей рейтинг составляет четыре или пять баллов из пяти возможных.

С той же целью мы выбрали для анализа трендов IT-рынка восемь самых крупных секторов: искусственный интеллект, автоматизация и роботизация, облачные вычисления, кибербезопасность, IT-инфраструктура, финтех, полупроводники и индустрия игр с примкнувшим к ней киберспортом. В каждом секторе мы учитываем по 20 специализированных компаний из примерно 6.5 тыс., торгующихся на биржах США.

Проценты в подзаголовках означают обобщенный прогноз — в среднем настолько, считают аналитики, вырастет сектор в течение года после оценки. Не воспринимайте «барометр» слишком буквально. На всякий случай оговоримся: это не финансовая рекомендация. Дальше — тройка «горячих» IT-секторов на июнь 2021 года, которую аналитики оценили выше остальных.

Первое место. Индустрия игр и киберспорта. 24,9%

Распространение 5G и рост «облаков»

2,7 млрд активных геймеров во всем мире не дадут соврать: год пандемии был очень благоприятным для игровой индустрии. Спрос на разнообразные «развлечения на дому», среди которых компьютерные игры занимают одно из ведущих мест, вырос очень сильно.

Например, по данным Morgan Stanley research, в прошлом году в компьютерные игры начали играть 50 млн американцев, при этом средний показатель за несколько прошлых лет — 11 млн человек. Рост доходов не был кратным.

Все игровые сегменты отметили рост вовлеченности и доходов благодаря введению ограничений из-за COVID-19. Наибольший рост наблюдался в мобильных играх, которые отличаются низким барьером для входа. В целом, по данным Newzoo, выручка от мобильных игр в 2020 году составила $77,2 млрд, что на 13,3% больше, чем годом ранее.

Вспышка интереса в «ковидном году», конечно, не означает, что рост продолжится и в год постепенного выхода из пандемии. Курс акций фаворитов прошлого года, таких как организатор видеоконференций Zoom, сейчас страдает от скепсиса инвесторов — они активно избавляются от своих долей, несмотря на вполне достойные результаты компаний.

Несмотря на это, аналитики продолжают верить в быстрое расширение индустрии игр — этому есть несколько причин. Рост вовлеченности и желания платить требует времени, поэтому финансовый эффект «ковидной» вспышки интереса будет виден еще какое-то время.

Главная надежда аналитиков — cloud gaming, «облачные игры». Многие специалисты верят, что это революционное изменение, которое позволит расширить спектр впечатлений от игрового процесса и вовлечь еще больше игроков-покупателей.

Прогресс в телекоммуникациях (в первую очередь, рост проникновения 5G) и доступность облачных вычислений существенно снизят требования к вычислительной мощности устройств у потребителя: геймеры на PC, планшетах и смартфонах смогут получить такое качество, которое раньше было доступно лишь на игровых консолях.

С точки зрения организации процесса доступа к играм это обозначает массовый приход в индустрию стриминга, который уже радикально изменил киноиндустрию: геймеры смогут получить доступ к широкой библиотеке качественных игр за доступные деньги.

Все это уже осознали гранды индустрии. Стриминговые игровые платформы растут как грибы: Xbox Game Pass у Microsoft, PlayStation Now у Sony, Luna у Amazon и Stadia у Google. Даже производитель видеокарт Nvidia, рискующий потерять часть доходов, создал облачный гейминг GeForce NOW.

Второе место. Искусственный интеллект. 23,07%

Лавинообразный рост данных и потребности «продажников»

Согласно последнему отчету Worldwide Semiannual Artificial, известной исследовательской компании IDC, мировые доходы на рынке искусственного интеллекта (ИИ), включая программное обеспечение, оборудование и услуги, вырастут на 16,4% в годовом исчислении в 2021 году до $327,5 млрд (рост цены акций вовсе не должен следовать за ростом рынка, аналитики и инвесторы могут оценивать перспективы роста на среднесрочную перспективу).

Ожидается, что к 2024 году рынок преодолеет отметку в $500 млрд с пятилетним совокупным среднегодовым темпом роста (так называемый CAGR, compound annual growth rate) в 17,5%, а общая выручка достигнет впечатляющих $554,3 млрд.

«Глобальная пандемия выдвинула ИИ на первое место в корпоративной повестке дня, повысив устойчивость и актуальность бизнеса», — сказал после выхода отчета Риту Джиоти, программный вице-президент по исследованиям ИИ в IDC.

Причина в том, что ИИ позволяет анализировать все большие объемы данных, зачастую неструктурированных, в режиме реального времени. Действительно, к 2025 году мировые данные вырастут на 61% до 175 зеттабайт.

По данным Forbes, максимально востребованы инструменты ИИ на переднем каре работы с клиентом — в маркетинге и продажах. 40% опрошенных из этих подразделений используют достижения ИИ. Как указывает исследовательская компания Gartner, ИИ, встроенный в аналитическое и другое маркетинговое программное обеспечение, освободит более трети аналитиков в маркетинговых подразделениях и организациях к 2022 году.

ИИ наиболее привлекателен для использования при оценке потенциальных клиентов, обнаружении аномалий, управлении эффективностью маркетинга и составлении отчетности. Среди направлений ИИ наиболее интересны для бизнеса достижения в области машинного обучения, диалогового ИИ (всем известные чатботы) и компьютерного зрения.

Третье место. Облачные вычисления. 19,5%

COVID-19 продемонстрировал облачные преимущества

Ведущие исследовательские компании единодушны: наступление постковидной эпохи не остановит быстрый рост использования облачной инфраструктуры и технологий. Такое мнение звучит в отчетах Gartner, Forrester Research и Synergy Research Group.

По мнению главного аналитика Synergy Research Group Джона Динсдейла, несмотря на то, что COVID-19 оказывает разрушительное влияние на сообщества и экономику по всему миру, есть признаки того, что он довольно положительно влияет на рынок услуг облачной инфраструктуры.

«В неопределенные времена общедоступное облако обеспечивает гибкость и безопасное убежище для предприятий, которые изо всех сил пытаются поддерживать нормальную работу. Доходы поставщиков облачных услуг продолжают расти действительно впечатляющими темпами, а совокупный годовой доход AWS и Azure теперь превышает $60 млрд».

Gartner прогнозирует, что в 2021 году расходы на общедоступные (публичные) облака во всем мире вырастут на 18% до $304,9 млрд по сравнению с $257,5 млрд в 2020 году. При этом 70% организаций будут увеличивать расходы на облачные сервисы и технологии после COVID-19.

В 2011 году расходы средней компании на облачные технологии составили около $6,5 тысяч. В 2020 году — $10 тысяч в месяц. На самом деле это консервативная оценка, поскольку у 33% компаний годовой бюджет облачных вычислений составляет от $2,4 до 12 млн. Интернет вещей, «контейнер как услуга» и искусственный интеллект — это самые быстрорастущие облачные сервисы.

В отчете «Forrester Now: прогноз 2021 год» утверждается, что к концу 2021 года 60% компаний будут использовать «контейнеры» на публичных облачных платформах, а 25% разработчиков — бессерверные функции. В отчете компания прогнозирует, что глобальная инфраструктура общедоступного облака вырастет на 35% до $120 млрд в 2021 году, а Alibaba Cloud перейдет на третье место в мире после AWS и Azure.

Фото на обложке: Lorenzo Herrera/unsplash.com