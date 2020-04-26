«Трамплин для выхода из кризиса»: как организовать SEO-продвижение сайта

Дмитрий Смирнов, руководитель группы интернет-маркетинга «Ареал» , разделяет необходимые работы по продвижению на две категории: экстренные и долгосрочные. В этой статье он детально рассказывает про долгосрочные SEO-активности. Надеемся, что экстренные меры вы уже приняли, но на всякий случай эксперт напоминает и о них тоже.

Сейчас все учатся жить или выживать по новым правилам — отказываются от второстепенных трат, придумывают новые активности, замедляют обороты или наращивают темп. Но как понять, какие меры сейчас оправданы, а какие — нет? Как работать со вспомогательными инструментами маркетинга? Например, что делать с SEO?

Экстренные

Напомните о себе и поддержите клиентов

Расскажите, как ваш бизнес работает во время пандемии, как поменялись приоритеты и принципы работы. Удаленный офис, бесконтактная доставка, запуск доставки, новый ассортимент, услуги. Возможно, вы разработали антикризисное предложение — сделайте рассылку, объявление на сайте, в соцсетях.

Обновите профиль компании для поисковиков

Часы работы, описание бизнеса и услуг, контактная информация — убедитесь, что все актуализировано и указано правильно. Для «Яндекса» это можно сделать в «Яндекс.Справочнике». Для Google — в Google My Business. Если ни там, ни там еще нет информации о вашей компании, самое время ее разместить.

Скорректируйте расходы на рекламу

Главная задача — перераспределить расходы на рекламу и сделать акцент на вариантах работы с клиентами при пандемии.

Во-первых, откажитесь от бесполезной сейчас рекламы офлайн-магазинов и тех услуг, которые вы не можете оказывать из-за карантина, а также от наружной рекламы на улицах.

Во-вторых, если вы ведете «Директ» или Ads, проанализируйте настройки кампаний, рекламные объявления, оцените вклад каждого и оставьте наиболее эффективные. Скорректируйте ставки по полу, возрасту и времени показов. Снизьте бюджет для групп со слабыми поведенческими факторами, которые не приносят конверсии.

В-третьих, рекламируйте антикризисное предложение. Упомяните его в текстах объявлений.





Долгосрочные

Анализ и совершенствование сайта, фокус на задачи, которые постоянно откладывали. Они станут трамплином для выхода из кризиса.

Проведите работы над сайтом

Проверьте наличие всего ассортимента на сайте. Наведите порядок в карточках товаров и описаниях услуг, унифицируйте мета-теги и названия, пропишите недостающие. Добавьте свойства, которые облегчат поиск, и хорошие фотографии.

Проработайте задачи по внедрению смарт-фильтра, переработке структуры сайта под SEO и пользовательские стандарты.

Замените временные решения постоянными. Кризис пройдет, а результаты останутся с вами.

Посмотрите на конкурентов

Аудит конкурентов выявит инструменты и функции, которые помогают им быть в топе.

Обычно мы анализируем пять сущностей сайта:

главная страница,

разделы каталога,

карточка товара/услуги,

общие элементы сайта,

контент.

Для каждой создаем таблицу с перечнем элементов, которые в идеале должны присутствовать. Анализируем каждого конкурента. Вычисляем важность элемента в вашей тематике и важность при ранжировании.

По ссылке вы найдете пример таблиц аудита конкурентов.



Не стремитесь внедрить все функции, которые есть у конкурентов. Адаптируйте под себя подходящие.

Поговорите с клиентами

Коммуникация закрывает несколько проблемных вопросов: улучшение работы сайта, темы для контента и подтверждение экспертизы.

Клиенты — такой же источник правок сайта, как и конкуренты. Они смотрят на сайт свежим взглядом. Проведите опрос в email-рассылке или в социальных сетях или обратитесь к клиентам напрямую. Способ зависит от специфики вашего бизнеса. Спросите, чего не хватает на сайте, какие трудности возникают, какие инструменты нравятся, какие — нет.

Самые эффективные темы для контента выходят из вопросов и потребностей аудитории. Из того же опроса можно выделить основные.

Отзывы от крупных постоянных клиентов, как текстовые, так и видео, пойдут в копилку отличного контента. Для новых пользователей — плюс к вашей карме при выборе между компаниями, а для старых — подтверждение правильного выбора.

Проанализируйте посетителей сайта

Анализ посетителей даст и актуальный портрет вашей онлайн-аудитории, и идеи для развития сайта. Используйте инструменты «Яндекс.Метрики»: вебвизор, карты кликов и скроллинга, анализ форм.





«Карта кликов» показывает самые популярные точки взаимодействия посетителей с сайтом. Так вы поймете, какая функциональность наиболее важна. На скриншоте ниже видно, что пользователи активно переходят в интернет-магазин, что-то ищут и смотрят контакты.





«Карта скроллинга» расскажет, как распределяется внимание посетителей по странице. Вы поймете, где правильно разместить важную информацию.



Просмотр записей в вебвизоре поможет понять, с какими проблемами сталкивается пользователь во время прохождения чекаута, выявит слабые стороны сайта, причины ухода. Это долговременная задача, которая стоит своих результатов.





Воронка конверсии одной из форм на сайте, разбита по шагам.

Сформировать целевую аудиторию сайта можно и с помощью стандартных отчетов «Яндекс.Метрики»: возраст и пол, долгосрочные интересы, география.





Проведите аудит контента

Это будет актуально, если вы ведете блог, пишите статьи или обзоры. Интересно посмотреть на результат от каждой публикации.

Оценить поисковый трафик можно с помощью отчета «Яндекс.Метрики» «Страница входа»:





Отфильтруйте переходы из поисковых систем, где страницы входа — интересующий вас раздел.





Выберите страницы, которые дают мало трафика, и проверьте их:

уникальность — с помощью сайта Text.ru;

соответствие требованиям поисковых систем — отсутствие переспама, «водность» в рамках нормы и удобочитаемость — с помощью сервиса «Тургенев»;

мета-теги.

Проанализируйте статьи конкурентов, которые поисковики показывают по данным запросам. Возможно, вам не хватает объема контента, медиаконтента и инфографики. Или ваша статья не раскрывает суть вопроса.

Более детальный анализ поведения пользователей ищите в отчете «Контент».





Пишите качественный контент

Контент не дает мгновенных результатов — это долгоиграющее вложение. После пика кризиса он принесет плюс в ранжировании, трафике и поведенческих показателях. Сайты с уникальным контентом, которые отвечают на запрос пользователя, ранжируются выше.

Выберите популярные запросы в вашей сфере с помощью «Яндекс.Вордстат» и пишите под них актуальный контент.





Не делайте контент ради контента. Делайте контент ради читателя и пользы.

Активизируйте внешнее присутствие

Найдите дополнительные источники целевого трафика. Оставляйте упоминания бренда и сайта на живых форумах. Принимайте активное участие в обсуждениях. Но не увлекайтесь — не стоит отвечать на негативный комментарий пятилетней давности. Можно зарегистрироваться в сервисе «Яндекс.Кью» и отвечать на экспертные вопросы.





Увеличивайте охваты сайта в поисковых системах. Зарегистрируйтесь в «Яндекс.Коллекциях» и добавляйте в них актуальные товары. Заведите аккаунт в «Яндекс.Услугах». Это увеличит присутствие сайта в поисковой выдаче.





Как достичь максимума

Сейчас легко отказаться от SEO — разгрузить бюджет и направить деньги на другие важные нужды. Но коронавирус, карантин и кризис пройдут. А позиции, трафик, лояльность клиентов и поисковых роботов после вложенных усилий останутся.

Важно сохранить текущие показатели сайта и сделать ресурс помощником восстановления бизнеса после пандемии:

Обновите информацию о себе на всех площадках. Зарегистрируйтесь на новых для увеличения охвата. Поддерживайте связь с клиентами. Скорректируйте расходы на рекламу. Откажитесь от лишнего и неэффективного. Проведите аудит конкурентов, своего сайта, контента на нем. Составьте портрет онлайн-пользователя. Исправьте ошибки, используйте лучшие практики и создавайте хороший контент.

Фото на обложке: Jens Kreuter/Unsplash