Киберпонедельник по-умному: чек-лист для безопасного онлайн-шопинга

Глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров напоминает правила безопасных онлайн-покупок: что нужно знать, чтобы не стать жертвой мошенников и не потерять свои деньги.

Одна из самых масштабных распродаж года — Киберпонедельник — пройдет в России 27 января. И пока интернет-магазины ведут обратный отсчет до старта акции, у вас есть время к ней подготовиться.

Не спешите верить низким ценам

Найти товар с хорошей скидкой всегда очень приятно. Тем не менее, такие предложения нужно внимательно проверять: цены гораздо ниже рыночных должны вызвать у вас подозрение.

Конечно, скидки в 80-90% бывают и у добросовестных продавцов. Но как правило, они распространяются на ограниченный ассортимент, куда вряд ли войдут новинки и ходовые сезонные товары.

Проверьте репутацию магазина

Неважно, где вы планируете приобретать товар: в социальных сетях или в обычном онлайн-магазине — вы все равно должны быть очень аккуратны. Особенно, если цены значительно ниже, чем в других местах.

Если магазин малоизвестен (или это просто страничка в одной из соцсетей) — поищите отзывы, изучите фотографии товара, посмотрите на дату создания магазина.

Обращайте внимание на отрицательные отзывы, ведь люди скорее напишут о негативном опыте, чем о позитивном.

Смотрите также и на стиль написания положительных отзывов: иногда можно заметить, что все они написаны практически одинаково.

По фотографиям товара тоже можно многое узнать. Уважающий себя магазин будет снимать все на одинаковом фоне и на одних и тех же моделях, если речь идет об одежде.

Если есть сомнения — лучше выбрать более надежный и крупный магазин.

Заранее наблюдайте за ценами

Подумайте, что бы вам хотелось купить на распродаже, и посмотрите цены на эти вещи в различных магазинах. Запомните стоимость и поищите такие же товары на тех площадках, которые планируют участвовать в Киберпонедельнике. Если там они стоят дороже, чем в других местах, покупка может быть невыгодной даже с учетом скидки.

Список магазинов-участников можно найти на сайтах-агрегаторах, таких как kiberponedelnik.com и cybermonday-russia.ru. У Киберпонедельника в России сразу несколько организаторов, конкурирующих друг с другом, поэтому списки на сайтах будут различаться.

В период распродаж самые хорошие товары быстро заканчиваются. Сохраните ссылки на странички нужных товаров или просто сложите все нужное в корзину. Когда начнется распродажа, вам будет нужно только проверить размер скидки и оформить доставку.

Помните про фишинговые письма

В период распродаж магазины обычно засыпают своих клиентов рекламными акциями и скидками. Вместе с письмами от обычных магазинов клиентам часто приходят фишинговые письма от злоумышленников. Подобные письма содержат ссылки на вредоносные сайты, которые имитируют сайты онлайн-магазинов.

Большинство людей не способны сразу понять, что перед ними сайт-подделка: современные фишинговые сайты мастерски маскируются под оригинальные.

Посмотрите, насколько фишинговый сайт похож на оригинальную страницу входа:

Слева — фишинговый сайт, справа – страница входа Apple ID

Обращайте внимание на ссылки даже в социальных сетях. Хакеры могут взламывать или создавать фейковые аккаунты популярных магазинов и размещать вредоносные ссылки в их профилях и постах.

Мы рекомендуем вводить URL-адрес сайта непосредственно в браузере: не переходите по ссылкам из электронных писем — совет актуален ко всем рассылкам.

Будьте внимательны с оплатой

Перед оплатой товаров проверьте наличие зеленого замка HTTPS рядом с адресом веб-сайта в адресной строке браузера. HTTPS — протокол, который шифрует данные, передаваемые через интернет.

Если на странице оформления заказа нет замка HTTPS, мы рекомендуем воздержаться от ввода своих личных данных и финансовой информации.

Если магазин не принимает стандартные методы оплаты (кредитные карты, наличный расчет) а вместо этого запрашивает оплату криптовалютой, то скорее всего, с этим магазином что-то не так.

Кредитные карты не только помогают покупателям отслеживать свои покупки, но и что более важно, они дают возможность сообщать о мошенничестве, чтобы вернуть свои деньги.

Как получить максимум

Составьте вишлист покупок — и заранее проверьте цены на них.

Напишите список надежных магазинов, которые будут участвовать в распродаже: проверьте отзывы, фотографии товаров, способы оплаты и доставки.

Не переходите по ссылкам из электронных писем. В спешке, а тем более со смартфона, вы вряд ли отличите фишинговый сайт от оригинального.

Аккуратнее со ссылками из соцсетей — в «горячий» период появляется много фальшивых страниц.

Фото на обложке: Shutterstock / Xavier Lorenzo

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