Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Колонки

Сопроводительное письмо: как написать хороший текст и получить работу мечты

Колонки
Иван Рындин
Иван Рындин

эксперт по цифровым технологиям в спортивной отрасли, управл...

Ольга Лисина

Каждый из нас писал резюме — это профессиональная биография специалиста, которая должна дать полную картину о его навыках и опыте. Специалист с внушительным бэкграундом всегда будет иметь преимущество.

Но сухая тема письма и молчаливо приложенный PDF-документ могут привести к тому, что работодатель просто не заметит и забракует действительно хорошего специалиста. 

Иван Рындин, эксперт по цифровым технологиям в спортивной отрасли, управляющий партнер Sportsoft, рассказывает, что нужно сделать, чтобы этого не произошло.

Сопроводительное письмо: как написать хороший текст и получить работу мечты

Кому может быть полезна эта статья:

  • соискателям с большим опытом, которые хотят выделиться среди других претендентов на хорошую должность;
  • молодым специалистам, которым пока почти нечего писать в резюме в части про опыт и места работы;
  • тем, кто хочет получить работу в конкретном месте и считает, что идеально подходит, но не знает, как это показать;
  • работодателям, которые устали пересматривать сотни одинаковых резюме в поисках того самого бриллианта, идеально подходящего под задачи и коллектив.


Начну с того, что процитирую, слегка переиначив, свою же публикацию в Facebook, которая неожиданно для меня оказалась резонансной. Один мой друг, которого я знаю как отличного специалиста и надежного человека, решил написать сопроводительное письмо на вакансию 1С-программиста с большим опытом работы. 

Просмотр его резюме на HH.ru с многочисленными типовыми формулировками навевал скуку — выхолощенный сухой текст, который вообще не про человека, а про унылую безынициативную функцию. Как это исправить? Как «оживить», «окреативить», если угодно, придать шарма резюме, чтобы оно соответствовало написавшему его человеку?

Если вы хотите поделиться опытом работы в крупной компании или маленьком стартапе, рассказать о перипетиях своей карьеры и раскрыть секреты профессии, пишите на [email protected]. Лучшие рассказы опубликуем на Rusbase.

Мы сели и поговорили, провели краткое интервью, выяснили ключевые моменты его деятельности, его желания, интересные результаты в работе, особенности характера и преимущества. Так появилось сопроводительное письмо, которое впоследствии попало в «яблочко»: первый же отклик на вакансию привел к собеседованию и предложению о работе в крупной компании. Вот это конверсия!

В конце своей публикации на Facebook я призвал всех желающих увидеть чудодейственное сопроводительное письмо написать в «личку» — от желающих не было отбоя! Разумеется, не обошлось и без дискуссий в комментариях.

Сейчас, оценивая тот случай и разговор с профессионалами из IT-индустрии, я укрепился в мысли, что и поиске работы, и при поиске сотрудников, наличие сопроводительного письма — однозначный плюс. Хотя я встретил и противников этого формата.

Для тех же, кто нашел этот вариант приемлемым, предлагаю такой порядок действий.


Как составить сопроводительное письмо за 5 шагов


  1. Попросите своего друга или коллегу составить перечень вопросов (примерную структуру письма и примеры того, что можно в нем отразить, легко найти путем простых запросов в поисковике).
  2. Запишите интервью на диктофон.
  3. Расшифруйте запись.
  4. Выделите мотивационные тезисы и удачные формулировки.
  5. Напишите письмо и перечитайте его вслух, как если бы вы рассказывали все это на собеседовании.


Поиск работы — это лишь пример, а правда такова, что сопроводительное письмо — это «лакмус» и для оценки стартапов, и для коммерческих предложений и так далее. 

Без понятного, доброжелательного и убедительного объяснения, почему стоит посмотреть вашу презентацию или оценить продукт, высока вероятность, что адресат сэкономит свое время и просто не откроет письмо. 

Прочтение типовых писем и предложений — это рутинная и не самая увлекательная работа, так что умейте обратить на себя внимание, владейте словом. Все мы — продавцы собственных профессиональных навыков. От того, насколько удачно человек умеет преподнести свои компетенции, зависит результат. 

Те же, кто не может «продать» себя, оказываются на обочине. Это не меркантильный подход, а всего лишь горькая правда. Бизнес руководствуется своими суровыми законами — примите этот кодекс.

При этом вовсе не обязательно переигрывать с лексикой — даже самое простое по стилистике письмо покажет заинтересованность работника и даст фору в сравнении с теми, кто не удосужился его написать. 


Когда сопроводительные письма наиболее важны

Порой сопроводительное письмо — реальная потребность пояснить резюме: например, если вы обращаетесь в компанию без актуальных вакансий, но вам близко то, как работает компания, и вы рассчитываете на вакансию в перспективе.

Либо если присутствуют ремарки по бытовым, рабочим и финансовым вопросам (готовность к переезду, желание поменять сферу деятельности, отсутствие опыта, готовность работать по нестандартному графику). 

Письмо должно быть кратким, его объем не должен превышать 1,5 тысячи символов.

Сопроводительное письмо — это также хороший способ облагородить резюме, в краткой форме резюмировать свои умения, опыт, намерения и ожидания. Бесценный инструмент для молодых специалистов, которые не имеют возможности лихо щегольнуть десятком проектов в портфолио. 

Но важно не увлекаться и не повторять то, что уже написано в резюме.

Работодатель ищет не просто исполнительного сотрудника, но в идеале — перспективного, ставящего перед собой высокие цели. Эпистолярный жанр позволяет вдумчиво и открыто рассказать о себе. Иногда откровенность и горящие глаза важнее пары десятков лет «опыта» ваших конкурентов. 

Пишите не о том, что вы хотите получить от компании, а о том, что готовы сделать для нее. И будьте честны, ведь обман быстро проявится — если не на собеседовании, то в работе.

Вполне возможно, что в будущем, когда в рабочие процессы активно вовлекутся роботы-сканеры с искусственным интеллектом, сопроводительное письмо будет бессмысленно, а все резюме (и социальные сети впридачу) будут сканироваться автоматически и выбираться самое качественное по формальным признакам.

Но пока мы живем в мире людей, где все происходит немного иначе, и личностный подход может дать существенный результат. 



Из личного опыта: в истории моей компании Sportsoft было уже несколько случаев, когда человек с примечательным и честным сопроводительным письмом приглашался сначала на встречу, а затем на работу, даже несмотря на отсутствие вакансий. Мы ценим индивидуальность и хотим, чтобы с нами работали ответственные, креативные, смелые люди, у которых есть чему поучиться.

Так проявляется высокий человеческий потенциал  и профессиональный уровень соискателя: не просто отозваться на вакансию шаблонным текстом, а проявить инициативу и убедить даже не нуждающегося в кадрах работодателя поверить в вас. Работа на перспективу — ценная вещь для обеих сторон. 


Как получить максимум

Чтобы написать качественное сопроводительное письмо, необходимо подготовиться. Ссылаясь на опыт своего друга, которому в подготовке сопроводительного письма реально помогло личное интервью, могу посоветовать этот формат. 

У многих людей есть светлые мысли, но свои очертания и силу они могут приобрести только при произнесении вслух. Не всем удается в одиночестве, наедине с самим собой, найти нужные слова. 

С большой долей вероятности вы получите достойный результат, на который обратит внимание работодатель. И не бойтесь слать письма на свою работу мечты, даже если знаете, что сейчас вакансий нет. Если вы не будете действовать, шанса выиграть в эту лотерею точно не будет.

Фото на обложке и в тексте: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Четыре причины, почему вас не зовут на собеседование (и как это исправить)
  2. 2 Как составить сопроводительное письмо: 5 главных советов
  3. 3 Как заинтересовать рекрутера за 3 секунды: советы по оформлению резюме

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

07 апреля 2020

Онлайн-кэмп Генератор

12 апреля 2020

РЭШ по экономике

13 апреля 2020

Severstal SteelTech

13 апреля 2020

Соль

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

16 июня 2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

07 апреля 2020

Онлайн-кэмп Генератор

12 апреля 2020

РЭШ по экономике

13 апреля 2020

Severstal SteelTech

13 апреля 2020

Соль

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

16.06.2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

6 апреля 2020 — 12 февраля 2021

Java-разработчик с нуля

7 апреля — 7 июня 2020

Python для работы с данными

9 апреля — 30 июля 2020

Flutter в мобильной разработке

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ