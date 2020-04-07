Сопроводительное письмо: как написать хороший текст и получить работу мечты

Иван Рындин , эксперт по цифровым технологиям в спортивной отрасли, управляющий партнер Sportsoft , рассказывает, что нужно сделать, чтобы этого не произошло.

Но сухая тема письма и молчаливо приложенный PDF-документ могут привести к тому, что работодатель просто не заметит и забракует действительно хорошего специалиста.

Каждый из нас писал резюме — это профессиональная биография специалиста, которая должна дать полную картину о его навыках и опыте. Специалист с внушительным бэкграундом всегда будет иметь преимущество.

Кому может быть полезна эта статья:

соискателям с большим опытом, которые хотят выделиться среди других претендентов на хорошую должность;

молодым специалистам, которым пока почти нечего писать в резюме в части про опыт и места работы;

тем, кто хочет получить работу в конкретном месте и считает, что идеально подходит, но не знает, как это показать;

работодателям, которые устали пересматривать сотни одинаковых резюме в поисках того самого бриллианта, идеально подходящего под задачи и коллектив.

Начну с того, что процитирую, слегка переиначив, свою же публикацию в Facebook, которая неожиданно для меня оказалась резонансной. Один мой друг, которого я знаю как отличного специалиста и надежного человека, решил написать сопроводительное письмо на вакансию 1С-программиста с большим опытом работы.

Просмотр его резюме на HH.ru с многочисленными типовыми формулировками навевал скуку — выхолощенный сухой текст, который вообще не про человека, а про унылую безынициативную функцию. Как это исправить? Как «оживить», «окреативить», если угодно, придать шарма резюме, чтобы оно соответствовало написавшему его человеку?

Мы сели и поговорили, провели краткое интервью, выяснили ключевые моменты его деятельности, его желания, интересные результаты в работе, особенности характера и преимущества. Так появилось сопроводительное письмо, которое впоследствии попало в «яблочко»: первый же отклик на вакансию привел к собеседованию и предложению о работе в крупной компании. Вот это конверсия!

В конце своей публикации на Facebook я призвал всех желающих увидеть чудодейственное сопроводительное письмо написать в «личку» — от желающих не было отбоя! Разумеется, не обошлось и без дискуссий в комментариях.

Сейчас, оценивая тот случай и разговор с профессионалами из IT-индустрии, я укрепился в мысли, что и поиске работы, и при поиске сотрудников, наличие сопроводительного письма — однозначный плюс. Хотя я встретил и противников этого формата.

Для тех же, кто нашел этот вариант приемлемым, предлагаю такой порядок действий.

Как составить сопроводительное письмо за 5 шагов

Попросите своего друга или коллегу составить перечень вопросов (примерную структуру письма и примеры того, что можно в нем отразить, легко найти путем простых запросов в поисковике). Запишите интервью на диктофон. Расшифруйте запись. Выделите мотивационные тезисы и удачные формулировки. Напишите письмо и перечитайте его вслух, как если бы вы рассказывали все это на собеседовании.

Поиск работы — это лишь пример, а правда такова, что сопроводительное письмо — это «лакмус» и для оценки стартапов, и для коммерческих предложений и так далее.

Без понятного, доброжелательного и убедительного объяснения, почему стоит посмотреть вашу презентацию или оценить продукт, высока вероятность, что адресат сэкономит свое время и просто не откроет письмо.

Прочтение типовых писем и предложений — это рутинная и не самая увлекательная работа, так что умейте обратить на себя внимание, владейте словом. Все мы — продавцы собственных профессиональных навыков. От того, насколько удачно человек умеет преподнести свои компетенции, зависит результат.

Те же, кто не может «продать» себя, оказываются на обочине. Это не меркантильный подход, а всего лишь горькая правда. Бизнес руководствуется своими суровыми законами — примите этот кодекс.

При этом вовсе не обязательно переигрывать с лексикой — даже самое простое по стилистике письмо покажет заинтересованность работника и даст фору в сравнении с теми, кто не удосужился его написать.

Когда сопроводительные письма наиболее важны

Порой сопроводительное письмо — реальная потребность пояснить резюме: например, если вы обращаетесь в компанию без актуальных вакансий, но вам близко то, как работает компания, и вы рассчитываете на вакансию в перспективе.

Либо если присутствуют ремарки по бытовым, рабочим и финансовым вопросам (готовность к переезду, желание поменять сферу деятельности, отсутствие опыта, готовность работать по нестандартному графику).

Письмо должно быть кратким, его объем не должен превышать 1,5 тысячи символов.

Сопроводительное письмо — это также хороший способ облагородить резюме, в краткой форме резюмировать свои умения, опыт, намерения и ожидания. Бесценный инструмент для молодых специалистов, которые не имеют возможности лихо щегольнуть десятком проектов в портфолио.

Но важно не увлекаться и не повторять то, что уже написано в резюме.

Работодатель ищет не просто исполнительного сотрудника, но в идеале — перспективного, ставящего перед собой высокие цели. Эпистолярный жанр позволяет вдумчиво и открыто рассказать о себе. Иногда откровенность и горящие глаза важнее пары десятков лет «опыта» ваших конкурентов.

Пишите не о том, что вы хотите получить от компании, а о том, что готовы сделать для нее. И будьте честны, ведь обман быстро проявится — если не на собеседовании, то в работе.

Вполне возможно, что в будущем, когда в рабочие процессы активно вовлекутся роботы-сканеры с искусственным интеллектом, сопроводительное письмо будет бессмысленно, а все резюме (и социальные сети впридачу) будут сканироваться автоматически и выбираться самое качественное по формальным признакам.

Но пока мы живем в мире людей, где все происходит немного иначе, и личностный подход может дать существенный результат.

Из личного опыта: в истории моей компании Sportsoft было уже несколько случаев, когда человек с примечательным и честным сопроводительным письмом приглашался сначала на встречу, а затем на работу, даже несмотря на отсутствие вакансий. Мы ценим индивидуальность и хотим, чтобы с нами работали ответственные, креативные, смелые люди, у которых есть чему поучиться.

Так проявляется высокий человеческий потенциал и профессиональный уровень соискателя: не просто отозваться на вакансию шаблонным текстом, а проявить инициативу и убедить даже не нуждающегося в кадрах работодателя поверить в вас. Работа на перспективу — ценная вещь для обеих сторон.

Как получить максимум

Чтобы написать качественное сопроводительное письмо, необходимо подготовиться. Ссылаясь на опыт своего друга, которому в подготовке сопроводительного письма реально помогло личное интервью, могу посоветовать этот формат.

У многих людей есть светлые мысли, но свои очертания и силу они могут приобрести только при произнесении вслух. Не всем удается в одиночестве, наедине с самим собой, найти нужные слова.

С большой долей вероятности вы получите достойный результат, на который обратит внимание работодатель. И не бойтесь слать письма на свою работу мечты, даже если знаете, что сейчас вакансий нет. Если вы не будете действовать, шанса выиграть в эту лотерею точно не будет.

Фото на обложке и в тексте: Unsplash