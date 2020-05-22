Повышаем свою медийность: как стать спикером на удаленке

Никита Прохоров , соучредитель Reputation Lab и «Сидорин Лаб», а также автор двух книг и частый спикер мероприятий разного уровня, рассказывает, как «прокачать» свою медийность в условиях удаленки.

Многие начинающие предприниматели хотят получить побыстрее да подешевле максимум медийности для своего проекта или себя лично. Это и правильно — при общении с большими массами проще получить первичный хайп для нового проекта, а также поддерживать личный бренд и репутацию эксперта.

Если раньше путь к быстрым охватам для персоны лежал через конференции и различные рекламные инструменты, то в условиях самоизоляции первый путь оказался частично перекрыт. Все конференции или отменились, или переместились в онлайн, заодно пересмотрев свои программы и подбор спикеров.

Как же стать медийным спикером в новых условиях? И как действовать в новой реальности тем, кто привык выступать лишь на традиционных офлайн-конференциях?





Если совсем кратко, то нужно пройти следующие этапы:

Писать тексты и статьи. Оформить социальные сети. Собрать список тематических онлайн-курсов через каталоги. Заявиться в них. Собрать список онлайн-конференций — через РАЭК, Cossa и отраслевые ресурсы. Найти аналогичные доклады. Написать всем. Провести свои вебинары. Раздать побольше полезностей бесплатно.

Тем, кто всерьез намерен стать грозой онлайн-мероприятий, нужно будет провести углубленную работу.





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Усиление профайла

Для начала нужно накопить побольше материала и «пруфов», которые смогут подкрепить ваши заявления об экспертности. Что хотят видеть люди? То, что будет найдно про вас в Google и «Яндексе».

Хорошо индексируются следующие острова контента:

Профили в социальных сетях — правильно подобранный адрес для вашего профиля (имя+фамилия), тематические посты по теме будущих выступлений, правильное оформление.

— правильно подобранный адрес для вашего профиля (имя+фамилия), тематические посты по теме будущих выступлений, правильное оформление. Тексты на UGC-ресурсах — это те, на которые тексты пишут сами же читатели. В любой нише есть свой набор подобных сайтов. При грамотно написанном тексте он будет попадать в топ поисковой выдачи по запросу вашего имени

— это те, на которые тексты пишут сами же читатели. В любой нише есть свой набор подобных сайтов. При грамотно написанном тексте он будет попадать в топ поисковой выдачи по запросу вашего имени Комментарии в СМИ. Есть сайты-агрегаторы запросов от редакторов и авторов — например, Pressfeed.ru – советую подписаться на их рассылки и подавать предложения своих текстов. Так можно быстро и бесплатно попасть в топовые СМИ



Онлайн-курсы

Экспертность в отрасли можно прокачать и доказать и через гордое звание преподавателя. Чем хорошо преподавание в различных онлайн-университетах и онлайн-курсах — вы не только получаете своих первых поклонников, но и заодно можете нести в массы свои наработки, стандарты и видение норм для отрасли.

Как попасть в ротацию лекторов?

Составляем список всех подходящих или хотя бы близких к вашей теме курсов. Просто можно перебирать смежные с вашей тематикой запросы в поисковиках.

Потом собираем список популярных онлайн-школ, где курсов по нашей теме нет вообще.

Под каждый ресурс пишем индивидуальный запрос. Тем, где курс уже есть — предлагаем добавить себя в курс взамен на бесплатный контент и дополнительный блок эксклюзивно под них. Где курса нет — составляем свое видение курса и предлагаем совместно создать его.

Можно начать с крупных образовательных площадок, таких как Skillbox и «Нетология». Аналогично можно собрать курс совместно с ВУЗом или крупным брендом и предложить курс на Coursera или Udemy.

Альтернативный сценарий: можно вместо отдельного курса предложить провести открытую лекцию для их аудитории. И таким образом доказать, что ваш контент и стиль подходит под видение редакторов



Онлайн-конференции

Пора выходить уже к исходной цели. Вы же хотели нести информацию про себя в массы для тематической и, желательно, платежеспособной аудитории. Принцип косвенно схож с онлайн-курсами.

Собираем список конференций. Тут можно помимо поисковиков использовать YouTube — ищите доклады по вашим тематикам и смотрите, кто и где их читал.

Составляем профайл спикера — одностраничную презентацию про себя — и указываем все ранее накопленное: свои статьи, ссылки на курсы, уже прочитанные лекции.

На сайтах конференций всегда есть раздел вроде «предложить доклад» — пишем каждому организатору персональный оффер.

В случае отказа (а вероятность всегда высокая) — предлагаем альтернативные темы докладов.

Альтернативный сценарий: если в конференции есть деление на секции, то находим модераторов секции и пишем им в социальные сети — общаемся напрямую.



Свои вебинары

После всех шагов, описанных выше (а это можно реализовать за несколько недель сидения дома) можно начинать уже свою сольную спикерскую карьеру:

Создаем карточку на Timepad или аналогичной площадке. Там будем проводить регистрации на наши собственные онлайн-мероприятия.

Вебинарные комнаты можно использовать бесплатно в минимальных тарифах или пробном режиме — те же Pruffme.com или Webinar.ru. Или совсем упрощенно — через Zoom.



Высший пилотаж — издание книги

Собираем все тексты своих докладов, статей и презентаций в единый документ.

Прописываем порядок и структуру.

Упаковываем в один единый текст.

Через ресурсы типа Ridero.ru делаем верстку и выкладываем книгу на «Литрес».

Таким образом, за несколько недель начинающий предприниматель может получить больше медийности через выступления и преподавание.



Как получить максимум

Следить за актуальностью своих аккаунтов в соцсетях.

Писать статьи в сфере своей экспертности.

Через сайты РАЭК и прочих ассоциаций искать новые конференции и онлайн-курсы.

Писать организаторам курсов и конференций.

Проводить открытые лекции.

Провести свой вебинар.

Собрать весь опыт в виде книги.

Фото на обложке: Shutterstock / TZIDO SUN