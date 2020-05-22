Повышаем свою медийность: как стать спикером на удаленке
Никита Прохоров, соучредитель Reputation Lab и «Сидорин Лаб», а также автор двух книг и частый спикер мероприятий разного уровня, рассказывает, как «прокачать» свою медийность в условиях удаленки.
Многие начинающие предприниматели хотят получить побыстрее да подешевле максимум медийности для своего проекта или себя лично. Это и правильно — при общении с большими массами проще получить первичный хайп для нового проекта, а также поддерживать личный бренд и репутацию эксперта.
Если раньше путь к быстрым охватам для персоны лежал через конференции и различные рекламные инструменты, то в условиях самоизоляции первый путь оказался частично перекрыт. Все конференции или отменились, или переместились в онлайн, заодно пересмотрев свои программы и подбор спикеров.
Как же стать медийным спикером в новых условиях? И как действовать в новой реальности тем, кто привык выступать лишь на традиционных офлайн-конференциях?
Если совсем кратко, то нужно пройти следующие этапы:
- Писать тексты и статьи.
- Оформить социальные сети.
- Собрать список тематических онлайн-курсов через каталоги.
- Заявиться в них.
- Собрать список онлайн-конференций — через РАЭК, Cossa и отраслевые ресурсы.
- Найти аналогичные доклады.
- Написать всем.
- Провести свои вебинары.
- Раздать побольше полезностей бесплатно.
Тем, кто всерьез намерен стать грозой онлайн-мероприятий, нужно будет провести углубленную работу.
Shutterstock / fizkes
Усиление профайла
Для начала нужно накопить побольше материала и «пруфов», которые смогут подкрепить ваши заявления об экспертности. Что хотят видеть люди? То, что будет найдно про вас в Google и «Яндексе».
Хорошо индексируются следующие острова контента:
- Профили в социальных сетях — правильно подобранный адрес для вашего профиля (имя+фамилия), тематические посты по теме будущих выступлений, правильное оформление.
- Тексты на UGC-ресурсах — это те, на которые тексты пишут сами же читатели. В любой нише есть свой набор подобных сайтов. При грамотно написанном тексте он будет попадать в топ поисковой выдачи по запросу вашего имени
- Комментарии в СМИ. Есть сайты-агрегаторы запросов от редакторов и авторов — например, Pressfeed.ru – советую подписаться на их рассылки и подавать предложения своих текстов. Так можно быстро и бесплатно попасть в топовые СМИ
Онлайн-курсы
Экспертность в отрасли можно прокачать и доказать и через гордое звание преподавателя. Чем хорошо преподавание в различных онлайн-университетах и онлайн-курсах — вы не только получаете своих первых поклонников, но и заодно можете нести в массы свои наработки, стандарты и видение норм для отрасли.
Как попасть в ротацию лекторов?
- Составляем список всех подходящих или хотя бы близких к вашей теме курсов. Просто можно перебирать смежные с вашей тематикой запросы в поисковиках.
- Потом собираем список популярных онлайн-школ, где курсов по нашей теме нет вообще.
- Под каждый ресурс пишем индивидуальный запрос. Тем, где курс уже есть — предлагаем добавить себя в курс взамен на бесплатный контент и дополнительный блок эксклюзивно под них. Где курса нет — составляем свое видение курса и предлагаем совместно создать его.
- Можно начать с крупных образовательных площадок, таких как Skillbox и «Нетология». Аналогично можно собрать курс совместно с ВУЗом или крупным брендом и предложить курс на Coursera или Udemy.
- Альтернативный сценарий: можно вместо отдельного курса предложить провести открытую лекцию для их аудитории. И таким образом доказать, что ваш контент и стиль подходит под видение редакторов
Онлайн-конференции
Пора выходить уже к исходной цели. Вы же хотели нести информацию про себя в массы для тематической и, желательно, платежеспособной аудитории. Принцип косвенно схож с онлайн-курсами.
- Собираем список конференций. Тут можно помимо поисковиков использовать YouTube — ищите доклады по вашим тематикам и смотрите, кто и где их читал.
- Составляем профайл спикера — одностраничную презентацию про себя — и указываем все ранее накопленное: свои статьи, ссылки на курсы, уже прочитанные лекции.
- На сайтах конференций всегда есть раздел вроде «предложить доклад» — пишем каждому организатору персональный оффер.
- В случае отказа (а вероятность всегда высокая) — предлагаем альтернативные темы докладов.
- Альтернативный сценарий: если в конференции есть деление на секции, то находим модераторов секции и пишем им в социальные сети — общаемся напрямую.
Свои вебинары
После всех шагов, описанных выше (а это можно реализовать за несколько недель сидения дома) можно начинать уже свою сольную спикерскую карьеру:
- Создаем карточку на Timepad или аналогичной площадке. Там будем проводить регистрации на наши собственные онлайн-мероприятия.
- Вебинарные комнаты можно использовать бесплатно в минимальных тарифах или пробном режиме — те же Pruffme.com или Webinar.ru. Или совсем упрощенно — через Zoom.
Высший пилотаж — издание книги
Собираем все тексты своих докладов, статей и презентаций в единый документ.
- Прописываем порядок и структуру.
- Упаковываем в один единый текст.
- Через ресурсы типа Ridero.ru делаем верстку и выкладываем книгу на «Литрес».
Таким образом, за несколько недель начинающий предприниматель может получить больше медийности через выступления и преподавание.
Как получить максимум
- Следить за актуальностью своих аккаунтов в соцсетях.
- Писать статьи в сфере своей экспертности.
- Через сайты РАЭК и прочих ассоциаций искать новые конференции и онлайн-курсы.
- Писать организаторам курсов и конференций.
- Проводить открытые лекции.
- Провести свой вебинар.
- Собрать весь опыт в виде книги.
Фото на обложке: Shutterstock / TZIDO SUN
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