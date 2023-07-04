Профессионал, пиарщик и звезда: какие типы врачей бывают и как клинике выстраивать с ними работу

О том, как выстроить такую работу, рассказала бизнес-консультант по открытию и управлению клиниками и основатель «Школы Медицинского Бизнеса» Анна Соломахина.

Звездный врач и даже не один — определенный и достаточно высокий статус для любой клиники. Одни активны в соцсетях и обеспечивают поток пациентов, другие — уважаемы в различных сообществах, успешны, имеют высокий рейтинг. Как сделать сотрудничество с клиникой выгодным для всех и смогут ли несколько звездных врачей работать на одной территории?

Какие врачи-звезды бывают?

Среди руководителей медицинских организаций выделяют три категории звездных врачей: тактика и подход от этого меняется, поскольку недостатки и достоинства присутствуют в любой группе.

Профессионал

Это опыт, авторитет, высокие рекомендации коллег и пациентов.

С одной стороны, квалифицированный врач — самая лучшая медицинская помощь.

С другой — достаточно сухой в большинстве случаев консервативный подход, где почти отсутствуют коммуникативные навыки, которые так важны в современном мире.

К такому эксперту вип-пациентов желательно готовить: люди должны знать, что ждать чудес и эмпатии в диалоге не стоит, зато прием пройдет на высочайшем экспертном уровне. И многие, безусловно, сами понимают, зачем идут именно к такому специалисту.

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Пиарщик

Активное продвижение, подвижная деятельность в поисковиках, мессенджерах, социальных сетях.

Это не всегда большой эксперт и профессионал, зато пациенты воодушевлены, что им уделяют время, выслушивают, отвечают на все вопросы, дают советы. Такие врачи всегда удерживают вокруг себя большое количество людей.

Звезда «имени себя»

Одна из самых сложных категорий — врач в таком случае как будто не является частью клиники, он с ней не заодно, а сам по себе.

Такие специалисты могут принимать решения исключительно под свои потребности и желания, и тогда очень важно договориться «на берегу» об условиях и взаимной выгодности, чтобы сотрудничество было максимально комфортным, прежде всего для клиники.

Когда клиника выигрывает?

В медицинском бизнесе самое важное — поток пациентов, работа в команде и ее загрузка. Делать ставку на врачей, конечно же, верное решение.

Очевидно, что оплачивать звездного врача придется по более высокой ставке. Но важно понимать, что от этого получит клиника. Если медицинская организация берет на работу хорошего, но не раскрученного специалиста, зарплата будет ниже, чем у звездного врача. Понадобится время и деньги, чтобы «сделать имя».

Избавиться от комплекса страха, что врач-звезда попросит высокую зарплату можно, если разложить по полочкам, за что эти деньги руководство будет платить. И если очевидно, что это опыт, мастерство, полная запись не только врача, но и смежных специалистов — сомнений не будет.

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Можно минимизировать или совсем исключить затраты на маркетинг и рекламу, что делает перевес в сторону звезды более очевидным.

Но стратегия будущего любой клиники — не делать ставку только на звезд, а растить лидеров внутри. Для долгосрочной перспективы это более выигрышная позиция, чем просто привлекать уже раскрученное имя со стороны.

Удерживать или отпустить?

Привлечение звездного специалиста через какое-то время трансформируется в страх, что врач уйдет и клиника резко просядет в выручке. Можно ли руководителю обезопасить себя от этого?

Первый вопрос — причина ухода. Если врач решает открыть собственное дело, то останавливать, конечно, нет смысла. Зато можно договориться о взаимной помощи.

Например, руководитель клиники может помочь словом и делом в получении лицензии, необходимой документации.

Врач продолжает вести приемы, пока клиника ищет достойную замену. Таким образом, все выигрывают.

Причина может быть в узких рамках, отсутствии интересных проектов, психологическом дискомфорте. Именно поэтому важно следить за тем, что происходит в коллективе, создавать благоприятные отношения и обязательно взращивать новых перспективных специалистов.

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Если врач-звезда уходит и почти одновременно на этот шаг решается еще половина команды, то управление людьми — не самая сильная сторона руководителя.

У многих врачей есть амбиции и не всегда речь только о деньгах. Для успеха важен бренд врача и его развитие. Это сегодня востребовано и в частных, и в государственных структурах.

Когда руководство понимает, что за любого пациента нужно и важно бороться — это один из мощных стратегических рычагов.

Одному специалисту, например, нужно участвовать в международных конференциях, проводить вебинары или обучать молодых специалистов.

А другому — работать на каком-то определенном оборудовании, которого в клинике нет.

Важно эти настроения улавливать, общаться и предоставлять возможности для роста.

Врачей-звезд бояться не нужно, но руководителю нужно учиться управлять ими, чтобы развиваться и быть эффективнее.

Нет какой-то единой стратегии, но все же несколько общих правил есть:

Важно усиливать бренд, формировать команду, работать внутри коллектива; Создавать все условия, чтобы пациенты прежде всего приходили в клинику и ту систему, которая выстроена руководством и коллективом; Приучать пациентов к определенному сервису, заботе на разных этапах, процессу, в котором работает не только звездный специалист; Обеспечивать профессионалами, так как сервис не заканчивается приемом одного врача; Дарить чувство безопасности и внимания.

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