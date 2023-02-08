Релокация стартапа в Канаду в 2023 году: что изменилось?

2022 год ознаменовался массовой релокацией специалистов из России. Почему для стартапа и его основателей процесс релокации отличается от переезда в другую страну отдельного специалиста, что такое конечная точка релокации и как сейчас перебраться в Канаду, объясняет Владимир Бронников, CEO Bronn Consulting Canada .

Мы много писали об особенностях программ Startup VISA и иммиграции в Канаду для стартапов. Разные аспекты программы можно найти в моих статьях на RB.RU. Но в 2022 году модель релокации по Startup VISA сильно изменилась.

Сегодня те, кто переехал в другие страны по ВНЖ, уже строят долгосрочный план второй релокации и получения ПМЖ. Мы видим это и по нашим клиентам, которые сейчас разбросаны по миру — от Армении и Монголии до Франции и Аргентины. Об отличиях программ Startup VISA в Европе и Канаде я уже рассказывал.

Виды релокации бывают разные. От въезда в страну по туристической визе или визе кочевника до получения гражданства страны проходит много лет. Тут надо пояснить, что цикл ВНЖ временный вид на жительство–ПМЖ постоянное место жительства–паспорт (гражданство) в разных странах разный. В современных условиях важно понимать, что получить ВНЖ можно разными путями, но все равно останется вопрос — а что дальше?

Как получить ПМЖ, проживая в стране по ВНЖ длительное время? Канада еще пять лет назад кардинально решила этот вопрос, введя в закон об иммиграции программу получения ВНЖ–ПМЖ для стартапов. А вот иммиграционную политику большинства стран ЕС и ближнего зарубежья все еще лихорадит: и законы, и правила постоянно меняются.

Куда летим? Вторая релокация стартапа

В прошлом году из РФ релоцировались сотни тысяч россиян, но большая часть из них не имеют прямого отношения к стартап-индустрии. Это люди, которые обосновались в ближнем зарубежье, где не нужен Шенген, в ЕС или в более дальних странах; они работают удаленно. Ситуация для стартапов складывается более драматично.

Если компания небольшая и на ранней стадии, то ресурсов хватает на выезд одного-двух человек, и чаще всего это основатели. Если компания располагает бо́льшими ресурсами, то либо основная часть команды перебирается в одну страну, либо команда распределяется по нескольким странам. Все это — дополнительная нагрузка для начинающего бизнеса.

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Прежде всего надо понимать, что есть три основные зоны релокации для стартапов — это страны СНГ и Турция, страны Европы, где нет Шенгена, и страны Европы, где Шенген есть. Эти локации могут не совпадать со странами для тех, кто просто уезжает куда-нибудь для удаленной работы. Для стартапов есть много ограничений, в отличие от свободных художников в сфере ИТ.

Мы проанализировали около 500 стартапов, которые выехали из страны в 2022 году. Отдельные кейсы описаны ниже в этой статье, но общая картина такова: среди ближних стран лидируют Армения, Казахстан, Грузия, Турция, также популярны Черногория и Франция. Черногория не требует Шенгенской визы, а у Франции хорошие программы по Startup VISA.

Иногда релокация проходит через несколько стран. И тогда дорожная карта выглядит, например, так: США–Аргентина–Канада. Или так: Египет–Армения–Канада. Примерно на второй релокации люди могут понять, что получить ПМЖ в стране пребывания не так просто, и выбрать новое направление. Например, идти по Startup VISA Canada. При этом можно оставаться в той стране, откуда человек подается на ПМЖ.

Важно понимать, что первая релокация и даже вторая релокаци не всегда решает главную задачу предпринимателя — открытие компании, выход на рынок и привлечение инвестиций. Тем более если сама страна релокации имеет маленький внутренний рынок и неразвитые инвестиционные институты.

Поделюсь кейсами наших клиентов, которые сначала уехали в одну страну, а затем подали документы в Канаду и прошли инкубатор по Startup VISA. Кто-то уже переехал в Канаду и запускает свой проект здесь, кто-то пока ждет свою рабочую визу и ПМЖ.

Россия–Грузия–Канада

Тема: IOT/фермерство

IOT/фермерство Стадия: Pre-Seed, MVP

Pre-Seed, MVP Локация: Тбилиси

Тбилиси Рассказывает Вячеслав

Можно ли получить ВНЖ в Грузии?

Я живу в Грузии, но ВНЖ тут нет, его сейчас почти никому тут не дают. Дважды подавал родственник на ВНЖ по недвижимости, но отклоняют по пунктам национальной безопасности. Слышал историю от человека, что весной-летом (2022 года), давали ВНЖ по бизнесу, там надо оборот показать какой-то за год, но и то не сразу дали, несколько раз подавался.

Что делать, когда кончится срок визы?

В Грузии можно находиться 365 дней в году без визы, поэтому надо просто выезжать один раз в год. Еще в Грузии теоретически можно открыть ИП или LLC без ВНЖ/ПНЖ и работать. Маленькие налоги в стране. Недорогая жизнь, особенно так казалась до роста цен из-за большого количества эмигрантов.

Как там с банками и счетами?

Всего 3 банка могут открыть счета, если вы из РФ или РБ: TBC, Bank of Georgia, Credo Bank. Сначала TBC открывал только карты, которые можно использовать внутри страны (сейчас уже, вроде бы, можно открыть и нормальную карту), BoG отказывал большому количеству людей. Credo — маленький банк, но он открывал всем карты и счета.

Я пытался перевести доллары в Канаду, но BoG решил, что нет оснований, и просто отказался переводить средства. Месяц назад был случай, когда BoG массово заблокировал какое-то количество людей, сказали, мол, забирайте деньги и всё.

А как с открытием компании?

По поводу LLC в Грузии: я сначала открыл LLC, со стороны государства всё не сложно, но вот банки не открывали счета на лето-весну 2022, при этом брали деньги за рассмотрение заявок и отказывали. Я потом общался с людьми, так было почти у всех. Для ИП также было большой проблемой открыть счёт: для этого у вас должна быть прибыль и какие-либо договоры о том, что вы будете её получать. С нуля не выйдет.

Какова стоимость жизни по сравнению с РФ?

Трачу примерно столько же, сколько в Москве, но сложно сравнивать из-за курса доллара (он за это время скакал с 55 до 73 руб.).

А какие проблемы для стартапов есть в Грузии?

В Грузии в теории хорошие налоги. Вроде бы есть вовсе программы для стартапов без налогов, но вот с чем я столкнулся:

Проблемы с открытием счетов. Т. е. я тут не могу законно вести LLC, просто негде счёт открыть;

Банки могут сделать практически что угодно, объясняя свои действия условиями внутренней политики;

Была проблема настроить биллинг на сайте, почти никто в мире из нормальных компаний не работал с Грузией;

Страна очень маленькая, и внутренний рынок соответствующий, особенно по части высоких технологий. На мой взгляд, для стартапов сейчас плохая почва, в основном все ИП — это просто работники иностранных компаний.

Почему решил подать заявку в Канаду по Startup VISA?

Канада — достаточно крупная страна, хорошо развитая, которая нацелена на стартапы. Оттуда не должно быть проблем с выходом на рынки США и Европы.

Достаточно большой внутренний рынок, страна развита в сфере высоких технологий, там есть филиалы многих крупных IT-компаний. Есть и возможность получить ПМЖ по этой программе, а затем через 3-5 лет проживания — гражданство, что редко где найдёшь.

В Грузии в один момент могут просто изменить правила въезда, что сейчас видим в том же Казахстане, и у тебя будут проблемы, потому что ВНЖ тут сложно или даже невозможно получить.

Другие страны рассматривали?

Есть и другие страны, в которых есть стартап-программа, например, Великобритания, Испания, Португалия и др. Но там обычно гораздо больше условий: показать оборот какой-то через 1-3 года, например. ВНЖ надо продлевать по тем же условиям или переходить на другие основания, по которым ты там можешь находиться. В общем, в странах Европы программа кажется гораздо более сложной и менее перспективной.

Россия–Армения–Канада

Тема: IOT/Автогаджет

IOT/Автогаджет Стадия: Seed/Round A

Seed/Round A Локация: Ереван

Ереван Рассказывает Василий

Как выбирали страну?

Из РФ я уехал в Армению 28 февраля 2022 года. Улетели с семьей в Египет по принципу «куда еще можно было купить билеты», затем через две недели прилетели в Ереван. Выбирали страну по следующим факторам:

русские сады и школы для детей и относительно невысокая стоимость жизни,

возможность быстро при необходимости прилететь в Россию, меньше 3 часов полета, и безвизовое пребывание без ограничения при выезде раз в полгода.

По всем этим критериям выбор был только между Арменией и Грузией. Армения показалась более дружественной, что многократно подтвердилось в процессе проживания.

Какой статус в стране сейчас?

Пока статуса у меня и семьи нет. В ближайшее время планирую получить ВНЖ, так как открыл юрлицо в Армении.

Были ли проблемы с открытием счета?

В марте открыть банковский счет было достаточно просто в любом банке, сейчас гораздо сложнее и дороже, но всё еще можно, даже без статуса — надо больше документов и времени на обход банков, пока не повезет.

Вы прошли Startup VISA, где будете подаваться на ПМЖ Канады?

В Канаду буду подавать документы из Армении. Скорее всего, российские документы будут получать за меня мои коллеги по доверенности. Если таким образом не получится, возможно, придётся прилететь в РФ на короткий срок — будем смотреть по актуальной ситуации.

Россия–Черногория–Канада

Тема: HealthCare

HealthCare Стадия: Seed, Commercial product

Seed, Commercial product Локация: Буда

Буда Рассказывает Алексей

Почему выбрали Черногорию?

Мы проанализировали много стран, где не нужен Шенген. Хороший путь, если у вас нет Шенгена, — это Черногория, где вы можете просто получить ВНЖ на год, открыть личный счет в банке. Безопасность, уровень и доступность образования, мультинациональность, да и снег есть.

Стоимость жизни по сравнению с РФ отличается?

Стоимость жизни в два раза ниже, чем в Москве, и даже ниже, чем в Испании, например. Правда, сама жизнь организована не очень современно, это касается я государственных сервисов и работы банков.

Что с бизнесом?

Чтобы запустить бизнес, нам нужно открывать компанию в другой юрисдикции, если мы хотитм проводить финансовые трансакции по бизнесу. Это минус. Скорее всего, на какое-то время мы переедем в Испанию или Португалию по визе кочевника, чтобы жить в более развитой стране по инфраструктуре.

Куда двигаетесь дальше?

У нас уже был позитивный опыт развития компании в Канаде. Привлекает наличие талантливых ребят, университетов. Текущее состояние системы здравоохранения — хороший фактор для выхода нашего продукта. Близость рынка США позволяет масштабироваться. Мы подали документы на программу Startup VISA Canada, планируем туда переехать.

Россия–Франция–Канада

Тема: VR Technology, туризм

VR Technology, туризм Стадия: MVP, Seed

MVP, Seed Локация: Гренобль

Гренобль Рассказывает Станислав

Как вы выбирали страну для стартап-визы?

Весной 2021 года я оканчивал международный акселератор Founder Institute. Один из менторов посоветовал начинать проект с Европы, где при развитой инфраструктуре и небольших расстояниях можно охватить много знаменитых туристических мест для создания контента. Так начался этап изучения Европы и перспектив для фаундера с российским паспортом.

После нескольких недель анализа я решил, что у Франции есть серьезное преимущество по сроку ВНЖ для стартап-фаундеров. Отсюда я начал искать инкубаторы, уполномоченные работать по программе стартап-визы, и отправил свои письма в 23 из 50 таких инкубаторов.

Сколько времени рассматривалась заявка?

Заявку рассматривали пять инкубаторов, три ее одобрили.

Хронология: 3 мая 2021 года я отправил 23 мейла, 5 мая 2021 года первый инкубатор вышел на связь и тут же состоялся полуторачасовой созвон с их замдиректора. 5 июля 2021 мне сообщили, что все ок и мой проект одобрен. Далее официальный документооборот до момента появления подписи на контракте с этим инкубатором растянулся до 16 сентября.

Итого процесс занял около пяти месяцев.

Как оценивал инкубатор уровень проекта, какие требования?

Очень похожи на канадские. Внятность питча, прозрачность команды, жизнеспособность продукта, MVP будет плюсом, но с прототипом или даже макетом тоже берут. Собеседования проходят активно, и в целом доброжелательно Ситуация происходила до событий 2022 года.

Подача была из РФ или вам нужно было въехать в страну?

Из России. Но тогда были ограничения по COVID, и для того, чтобы у меня возникло право подавать документы на французскую визу, нужно было сначала вакцинироваться европейской вакциной. А для этого пришлось посетить солнечную Хорватию. Когда виза была получена (20 дней с момента подачи), на следующий день после получения паспорта с визой я приземлился в Женеве и сел на электричку во Францию.

Сколько вы тратите в месяц на проживание по сравнению с РФ?

В бытовом смысле примерно столько же. Не вижу особой разницы. Если честно, не задумывался об этом особо.

Почему вы решили подать заявку еще на одну стартап-визу в Канаду?

«Еще на одну» в моем случае как раз больше относится к Франции. То есть путь к канадской стартап-визе у меня, в виртуальном смысле, начался из Канады через Францию в Канаду. Так что я просто «возвращаюсь», не покидая ни Канаду, ни Францию.

В специальном проекте RB.RU «Стартап-экосистемы разных стран» мы рассказываем, какие возможности страны-участницы предлагают IT-компаниям

Алгоритм второй релокации

Если вы хотите масштабироваться на рынок Северной Америки и воспользоваться Startup VISA Canada

Наша компания находится в Торонто и имеет более пяти лет опыта работы по программе Startup VISA, у нас нет никаких ограничений, чтобы работать с проектами из России. Однако, если ваша операционная деятельность и счета вашей компании находятся в России, вам будет сложно переводить средства за рубеж, показывать выписки из банков, доказывать зарубежному инкубатору трэкшен, имея в запасе только локальный рынок России.

В 2022 году полностью поменялась система финансовых трансакций из России в банки за рубежом. Это касается прежде всего системы SWIFT. Мы почти перестали принимать проекты из России прежде всего из-за проблем с финансовыми трансакциями.

Переводы SWIFT из России могут идти более месяца. Это связано с цепочкой корреспондентских банков, каждый проверяет назначение платежа. Иногда и канадские банки тормозят зачисление средств, выясняя у нас основание для перевода.

Мы рекомендуем тем, кто еще не стартовал с релокацией, тщательно продумать свой план. Если вы уже переехали из РФ, тоже полезно знать, к чему готовиться.

Рассмотрим типичную компанию, которая планирует переехать в Канаду через другую страну. В компании два основателя плюс три человека в команде стартапа. Стадия проекта — MVP. Все пока в стране проживания, России или еще где-то.

Первая релокация

Анализ активов, включая наличные и собственность. Перевод активов в валюту, открытие валютного счета, желательно не в России, или в банке РФ не под санкциями. Оформите доверенность на свои активы в РФ, а также на получение справок в госорганах РФ.

Выбор страны для временного проживания. Удобные варианты — Турция, Аргентина, Португалия, Черногория. Проанализируйте, сколько вы можете находиться в стране и можно ли получить ВНЖ на два года (пока не получите ПМЖ Канады). Если средств достаточно, то можно въехать в Канаду до получения ПМЖ по рабочей визе за 4-6 месяцев после окончания инкубтора. Условия получения рабочей визы ниже.

Заранее готовьте средства на счетах. На каждого члена команды стартапа (кроме членгов семьи), кто хочет переехать в Канаду, должно быть около $20-25 тыс., чтобы оплатить расходы процесса и инкубатор. Кроме того, нужно показать деньги на счетах при офрмлении ПМЖ.

Стоит также создать кредитную историю валютного счета, то есть показать поступления на него ежемесячных платежей. Это важно, когда вы будете показывать свои банковские активы при оформлении ВНЖ, где есть минимальный порог для годовой зарплаты (Work Permit Visa) и ПМЖ, где нужно показать средства на год на вашу семью.

Доработайте свой проект с учетом канадского рынка. Изучите канадский рынок и рынок США. Проверьте бизнес-модель под новый рынок. Подготовьте Pitch Deck для инкубатора. Убедитесь, что члены команды имеют IELTS пятый уровень английского.

Что с командой проекта? Запланируйте релокацию одного или двух человек во временную страну на ВНЖ. Остальные вполне могут работать из России, пока все инкубаторы работают онлайн.

Вторая релокация. Этапы

Выбор инкубатора. В Канаде есть более 30 сертифицированных правительством инкубаторов. Цены и сроки везде разные.

Обучение в инкубаторе проходит онлайн, обычно это от 1 до 3 месяцев, иногда 6.

Защита проекта в инкубаторе и получение письма поддержки Letter of Support для подачи документов на ВНЖ/ПМЖ. Разработка бизнес-плана для Канадского рынка. Получение писем отзывов (Letter of Intent) от канадских компаний о вашем проекте по требованию инкубатора.

Подача документов на ВНЖ/ПМЖ самостоятельно или при помощи услуг иммиграционного адвоката. У вас есть выбор: въехать в страну сразу по ВНЖ (Work Permit Visa) или ждать ПМЖ в другой стране. Получение ПМЖ может занять до двух лет. До пандемии это было 9-12 месяцев.

И напоследок: внимательно подбирайте компанию, которая вам поможет на всех этапах прохождения Startup VISA Canada. На что стоит обратить внимание:

Посмотрите портфель проектов, прошедших Startup VISA;

Сколько лет компания работает на рынке в Канаде;

Дает ли компания контакты тех, кто уже прошел весь процесс Startup VISA;

Кто является экспертом компании, и есть ли эти они в публичном поле;

Когда в вас берут деньги за работу: до или после выполнения обязательств.

Попросите конкретный перечень услуг компании, который должен включать не только подготовку проекта и подачу документов в инкубатор, но и получение Letter of Support.

Всем удачи. Дорогу осилит идущий.

Фото на обложке: Shutterstock / BalkansCat