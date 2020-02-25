11 стран, 307 точек, 1,2 млрд рублей. История успеха сети «Суши Мастер»
«Суши Мастер» — сеть японских ресторанов формата take away с годовым оборотом в 1,2 млрд рублей. Сейчас в ней 307 собственных и партнерских точек в 137 городах 11 стран. А начиналось все с ремонта телефонов, первых в жизни роллов и огромного желания одного человека.
Владелец сети и партнер Black Star Burger Алексей Павлов рассказал, как путь из Омска в Анапу привел его к открытию первого ресторана в Тюмени, сколько часов в сутки нужно работать для воплощения своей мечты и почему важно учиться делегировать.
Точка отсчета
Свой первый бизнес я открыл в 20 лет: покупал и перепродавал телефоны. В то время у меня была машина, я решил ее продать и вложить деньги в свое дело. Так я купил небольшой магазин, где работал в одиночку. Потом я понял, что продажи телефонов не так интересны — ремонт более маржинальный и прибыльный.
Я всегда хотел масштабный бизнес и думал, как могу вырасти.
Я увидел объявление, что в соседнем районе открывается торговый центр, и решил арендовать там место. Тогда я столкнулся с проблемой — отсутствием хороших сервисных мастеров, потому что профессионалы работали сами на себя. Приходилось брать людей без опыта и обучать самостоятельно. Кстати, эта точка по ремонту телефонов работает до сих пор.
«Суши Мастер» начался с мечты. Суши я попробовал 12 лет назад в своем родном Омске, и они мне настолько понравились, что я недели две ходил в тот ресторан и каждый день пробовал разные роллы. Сидя там, я мечтал о своем суши-ресторане и знал, что однажды он у меня будет.
Позже мы с другом поехали на машине в Анапу и на обратном пути проезжали через Казань. Именно там я увидел суши-ресторан формата «возьми с собой» и еще больше загорелся идеей открыть свое заведение. По приезде в Омск я каждый день думал об этом и в итоге вернулся в Казань посмотреть, как все работает. Познакомился с управляющими и поварами, узнал «внутреннюю кухню».
Я решил, что ресторан надо открывать в Сургуте, так как это один из самых богатых городов. Поехал туда на машине, а на ночь остановился в Тюмени. И остался.
Я сразу влюбился в этот город: красивая архитектура, добрые и отзывчивые люди. Ни знакомых, ни родственников в Тюмени у меня не было, но люди сами ко мне тянулись и помогали. Я нашел помещение, договорился об аренде, взял местного дизайнера, который сделал проект «Суши Мастера», и буквально через несколько недель мы открыли первый ресторан.
На его открытие в 2013 году ушло два миллиона рублей: вложил деньги от первого бизнеса по ремонтному сервису и занял у родителей и друзей.
Быстрая экспансия
Как только я понял, что попал в цель (продукт, локация, формат), решил масштабировать бизнес. Это моя отличительная черта — мне нужно движение. Кому-то достаточно открыть один ресторан и всю жизнь им жить, а мне интересно развитие.
Во время поездки в Екатеринбург я зашел в сетевой японский ресторан и случайно разговорился с управляющим. Он рассказал мне, как строится работа сети и в дальнейшем помог с технической документацией и регламентами. Но мне нужно было, чтобы кто-то это все внедрял, и я пригласил его к себе на работу.
Не обошлось тут без человеческого фактора — он оказался алкоголиком и запил. Поэтому мне пришлось самому из Тюмени ехать за ним на машине в Екатеринбург и везти его в ресторан. Первый месяц он жил у меня в квартире, а потом я снял ему отдельное жилье.
На первых порах я делал все интуитивно и по большей части сам — стоял за кассой, ездил в ближайшие супермаркеты за продуктами, принимал людей на работу, контролировал работу поваров, а после этого ездил и искал новые локации под следующие точки и деньги на их открытие.
Банки мне отказывали, поэтому кредиты для меня брали родственники, друзья и даже сотрудники, которые работали у меня всего три месяца. Это были простые люди, и я не мог их подвести.
В итоге за первый год я открыл 12 ресторанов в Тюмени и два в 200 км оттуда — в Тобольске, а потом пошел на север — в Сургут и Ханты-Мансийск.
Мой главный успех был в том, что удалось за год закрыть собой весь город. Правда, после работы в таком темпе я серьезно заболел, организм очень сильно износился, но мне опять повезло — я попал к очень хорошему врачу. До сих пор к ней летаю.
После того как я открыл 14 ресторанов за год, я познакомился в Турции с Алексом Яновским. Ему понравилась моя история, и через год, когда я опять приехал, он сказал: «Давай запартнеримся».
Он прилетел в Тюмень, провел аудит и понял, что мой проект можно масштабировать по всему миру. Я передал ему всю операционку и занялся открытием ресторанов в других городах, а затем и странах. У нас четкое разделение обязанностей: моя задача ― открыть страну, задача Алекса ― продолжить развитие.
На сегодняшний день
Сегодня сеть ресторанов достигла годового оборота в 1,2 млрд рублей. «Высокий» сезон традиционно длится с сентября по март. На юге страны продажи растут летом, когда постоянные клиенты приезжают в Краснодарский край на отдых.
Однако при высоких темпах развития прибыль сети неизбежно падает, так как увеличивается процент новых точек, которые в первые полгода выходят на плановые продажи и не приносят прибыли в общую копилку. Поэтому самый важный показатель — это прибыль точек, которые старше двух лет. Средние продажи «взрослых» точек в России — более 1,8 млн рублей, прибыль составляет 10–30% в зависимости от региона и узнаваемости бренда в нем.
Большая часть франчайзи сами нас находят. Пишут мне в директ, и уже потом мы созваниваемся и проводим переговоры. Партнеры сами выбирают формат торговой точки, поэтому общие стартовые инвестиции варьируются от 2,2 до 4,7 млн рублей плюс паушальный взнос.
Ближайшая наша цель — вырасти еще в десять раз. Глобальная — «построить Starbucks в роллах», а это 30 тысяч ресторанов по всему миру.
Пять китов успешности проекта
- Желание.
Без сильного желания просто невозможно начать. Когда я открыл первый ресторан, практически не спал. С утра закупал продукты, днем стоял на кассе, а ночью искал помещения для новых ресторанов. Я даже не знал, что существуют отделы маркетинга, финансовый отдел, и сам устраивал акции, раздавал листовки. Просто брал и делал. Все это время я работал сутками.
- Продукт.
Если стоит цель построить масштабную сеть, продукт должен быть максимально простым и востребованным в любой стране. У нас это вкусные и доступные роллы и суши. Мы готовим по проверенным оригинальным рецептам японской и паназиатской кухни, над разработкой и улучшением которых работает команда вместе с Ронни Кейказаки из Монако. Он один их лучших шеф-поваров мира.
- Команда.
Мне везет на классных людей, которые хотят со мной работать. Я могу приехать в новую для меня страну и найти человека, который будет помогать масштабировать сеть. Раньше я проводил собеседования и обучал людей сам, сейчас для этого есть HR-отдел. Предприниматель всегда должен работать в команде, максимально делегируя задачи, чтобы заниматься развитием.
- Локация.
Найти правильную — одна из самых сложных задач. Бывало, что мы по полгода ждали идеальное место для ресторана. Место должно быть с максимальным трафиком. Поэтому, когда мы «заходим» в новый город, приезжаем сами, смотрим самые проходные точки, которые иногда мне советуют подписчики в Instagram.
- Знания и опыт.
Либо найти партнера, который компетентен в сфере. Это убережет от многих ошибок на старте и сохранит бюджет. За это время я понял: если хочешь крутую команду и крутой проект, ты сначала должен прокачать себя, иначе ничего не получится. Поэтому все деньги, которые зарабатываю, я трачу на себя, на прокачку. И нисколько не жалею.
Как достичь масимума
- Разрешить себе мечтать. Все, что есть в вашей голове — осуществимо. Просто нужно очень сильно этого хотеть и, конечно же, делать!
- Не бояться совершать ошибки. Чем больше, тем лучше. Человек плохо воспринимает ошибки на чужом опыте, зато на своем учится после первого раза.
- Учиться делегировать. Невозможно построить масштабный бизнес в одиночку. Предприниматель — это стратег, который должен думать над развитием своего бизнеса. Если он будет заниматься ежедневной рутиной, то никогда не построит большую компанию.
- Постоянно развиваться и инвестировать в себя. Это могут быть книги, тренинги, вебинары. Главное — не останавливаться на достигнутом.
- Расширять свое окружение и заводить полезные контакты. Сильное окружение не только дает кратный рост, но и заряжает позитивом.
Фото в тексте и на обложке: Unsplash
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