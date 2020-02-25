11 стран, 307 точек, 1,2 млрд рублей. История успеха сети «Суши Мастер»

Владелец сети и партнер Black Star Burger Алексей Павлов рассказал, как путь из Омска в Анапу привел его к открытию первого ресторана в Тюмени, сколько часов в сутки нужно работать для воплощения своей мечты и почему важно учиться делегировать.

«Суши Мастер» — сеть японских ресторанов формата take away с годовым оборотом в 1,2 млрд рублей. Сейчас в ней 307 собственных и партнерских точек в 137 городах 11 стран. А начиналось все с ремонта телефонов, первых в жизни роллов и огромного желания одного человека.

Точка отсчета

Свой первый бизнес я открыл в 20 лет: покупал и перепродавал телефоны. В то время у меня была машина, я решил ее продать и вложить деньги в свое дело. Так я купил небольшой магазин, где работал в одиночку. Потом я понял, что продажи телефонов не так интересны — ремонт более маржинальный и прибыльный.

Я всегда хотел масштабный бизнес и думал, как могу вырасти.

Я увидел объявление, что в соседнем районе открывается торговый центр, и решил арендовать там место. Тогда я столкнулся с проблемой — отсутствием хороших сервисных мастеров, потому что профессионалы работали сами на себя. Приходилось брать людей без опыта и обучать самостоятельно. Кстати, эта точка по ремонту телефонов работает до сих пор.

«Суши Мастер» начался с мечты. Суши я попробовал 12 лет назад в своем родном Омске, и они мне настолько понравились, что я недели две ходил в тот ресторан и каждый день пробовал разные роллы. Сидя там, я мечтал о своем суши-ресторане и знал, что однажды он у меня будет.

Позже мы с другом поехали на машине в Анапу и на обратном пути проезжали через Казань. Именно там я увидел суши-ресторан формата «возьми с собой» и еще больше загорелся идеей открыть свое заведение. По приезде в Омск я каждый день думал об этом и в итоге вернулся в Казань посмотреть, как все работает. Познакомился с управляющими и поварами, узнал «внутреннюю кухню».

Я решил, что ресторан надо открывать в Сургуте, так как это один из самых богатых городов. Поехал туда на машине, а на ночь остановился в Тюмени. И остался.

Я сразу влюбился в этот город: красивая архитектура, добрые и отзывчивые люди. Ни знакомых, ни родственников в Тюмени у меня не было, но люди сами ко мне тянулись и помогали. Я нашел помещение, договорился об аренде, взял местного дизайнера, который сделал проект «Суши Мастера», и буквально через несколько недель мы открыли первый ресторан.

На его открытие в 2013 году ушло два миллиона рублей: вложил деньги от первого бизнеса по ремонтному сервису и занял у родителей и друзей.

Быстрая экспансия

Как только я понял, что попал в цель (продукт, локация, формат), решил масштабировать бизнес. Это моя отличительная черта — мне нужно движение. Кому-то достаточно открыть один ресторан и всю жизнь им жить, а мне интересно развитие.

Во время поездки в Екатеринбург я зашел в сетевой японский ресторан и случайно разговорился с управляющим. Он рассказал мне, как строится работа сети и в дальнейшем помог с технической документацией и регламентами. Но мне нужно было, чтобы кто-то это все внедрял, и я пригласил его к себе на работу.

Не обошлось тут без человеческого фактора — он оказался алкоголиком и запил. Поэтому мне пришлось самому из Тюмени ехать за ним на машине в Екатеринбург и везти его в ресторан. Первый месяц он жил у меня в квартире, а потом я снял ему отдельное жилье.

На первых порах я делал все интуитивно и по большей части сам — стоял за кассой, ездил в ближайшие супермаркеты за продуктами, принимал людей на работу, контролировал работу поваров, а после этого ездил и искал новые локации под следующие точки и деньги на их открытие.

Банки мне отказывали, поэтому кредиты для меня брали родственники, друзья и даже сотрудники, которые работали у меня всего три месяца. Это были простые люди, и я не мог их подвести.

В итоге за первый год я открыл 12 ресторанов в Тюмени и два в 200 км оттуда — в Тобольске, а потом пошел на север — в Сургут и Ханты-Мансийск.

Мой главный успех был в том, что удалось за год закрыть собой весь город. Правда, после работы в таком темпе я серьезно заболел, организм очень сильно износился, но мне опять повезло — я попал к очень хорошему врачу. До сих пор к ней летаю.

После того как я открыл 14 ресторанов за год, я познакомился в Турции с Алексом Яновским. Ему понравилась моя история, и через год, когда я опять приехал, он сказал: «Давай запартнеримся».

Он прилетел в Тюмень, провел аудит и понял, что мой проект можно масштабировать по всему миру. Я передал ему всю операционку и занялся открытием ресторанов в других городах, а затем и странах. У нас четкое разделение обязанностей: моя задача ― открыть страну, задача Алекса ― продолжить развитие.

На сегодняшний день

Сегодня сеть ресторанов достигла годового оборота в 1,2 млрд рублей. «Высокий» сезон традиционно длится с сентября по март. На юге страны продажи растут летом, когда постоянные клиенты приезжают в Краснодарский край на отдых.

Однако при высоких темпах развития прибыль сети неизбежно падает, так как увеличивается процент новых точек, которые в первые полгода выходят на плановые продажи и не приносят прибыли в общую копилку. Поэтому самый важный показатель — это прибыль точек, которые старше двух лет. Средние продажи «взрослых» точек в России — более 1,8 млн рублей, прибыль составляет 10–30% в зависимости от региона и узнаваемости бренда в нем.

Большая часть франчайзи сами нас находят. Пишут мне в директ, и уже потом мы созваниваемся и проводим переговоры. Партнеры сами выбирают формат торговой точки, поэтому общие стартовые инвестиции варьируются от 2,2 до 4,7 млн рублей плюс паушальный взнос.

Ближайшая наша цель — вырасти еще в десять раз. Глобальная — «построить Starbucks в роллах», а это 30 тысяч ресторанов по всему миру.

Пять китов успешности проекта

Желание.

Без сильного желания просто невозможно начать. Когда я открыл первый ресторан, практически не спал. С утра закупал продукты, днем стоял на кассе, а ночью искал помещения для новых ресторанов. Я даже не знал, что существуют отделы маркетинга, финансовый отдел, и сам устраивал акции, раздавал листовки. Просто брал и делал. Все это время я работал сутками.

Продукт.

Если стоит цель построить масштабную сеть, продукт должен быть максимально простым и востребованным в любой стране. У нас это вкусные и доступные роллы и суши. Мы готовим по проверенным оригинальным рецептам японской и паназиатской кухни, над разработкой и улучшением которых работает команда вместе с Ронни Кейказаки из Монако. Он один их лучших шеф-поваров мира.

Команда.

Мне везет на классных людей, которые хотят со мной работать. Я могу приехать в новую для меня страну и найти человека, который будет помогать масштабировать сеть. Раньше я проводил собеседования и обучал людей сам, сейчас для этого есть HR-отдел. Предприниматель всегда должен работать в команде, максимально делегируя задачи, чтобы заниматься развитием.

Локация.

Найти правильную — одна из самых сложных задач. Бывало, что мы по полгода ждали идеальное место для ресторана. Место должно быть с максимальным трафиком. Поэтому, когда мы «заходим» в новый город, приезжаем сами, смотрим самые проходные точки, которые иногда мне советуют подписчики в Instagram.

Знания и опыт.

Либо найти партнера, который компетентен в сфере. Это убережет от многих ошибок на старте и сохранит бюджет. За это время я понял: если хочешь крутую команду и крутой проект, ты сначала должен прокачать себя, иначе ничего не получится. Поэтому все деньги, которые зарабатываю, я трачу на себя, на прокачку. И нисколько не жалею.

Как достичь масимума

Разрешить себе мечтать. Все, что есть в вашей голове — осуществимо. Просто нужно очень сильно этого хотеть и, конечно же, делать! Не бояться совершать ошибки. Чем больше, тем лучше. Человек плохо воспринимает ошибки на чужом опыте, зато на своем учится после первого раза. Учиться делегировать. Невозможно построить масштабный бизнес в одиночку. Предприниматель — это стратег, который должен думать над развитием своего бизнеса. Если он будет заниматься ежедневной рутиной, то никогда не построит большую компанию. Постоянно развиваться и инвестировать в себя. Это могут быть книги, тренинги, вебинары. Главное — не останавливаться на достигнутом. Расширять свое окружение и заводить полезные контакты. Сильное окружение не только дает кратный рост, но и заряжает позитивом.

Фото в тексте и на обложке: Unsplash