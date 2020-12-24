Пять советов при подготовке корпоратива

Новый формат мероприятий в период пандемии диктует определенные условия, и вся ивент-индустрия находится в поиске достойных решений для проведения предновогодних мероприятий. Заместитель генерального директора коммуникационной группы Sobytie Communications, продюсер Евгений Битенский поделился пятью советами для подготовки корпоратива в условиях максимальной безопасности.

Использовать гибридные форматы

Социальная ответственность — один из ключевых принципов 2020 года, и, безусловно, компании стараются придерживаться его при планировании корпоративных мероприятий. Так, многие события переводятся в онлайн, либо реализуются в рамках гибридного формата.

Может показаться, что онлайн-формат убивает атмосферу мероприятия и препятствует формированию чувства сплоченности в коллективе, однако это не так. Он рождает множество креативных идей для вечера с коллегами, которые запомнятся гораздо сильнее, чем стандартная вечеринка.

Например, можно организовать интеграцию со стриминговым сервисом, и вместе с коллегами посмотреть фильм до его официальной премьеры. Получится атмосферно, а после показа можно обсудить премьеру в zoom, продолжив игрой в онлайн-формате.

Менеджмент компании может выступить с приятной инициативой: доставить небольшие подарки коллегам прямо домой или организовать «Тайного Санту» — церемонию анонимного обмена подарками между коллегами.

При этом, пытаясь подобрать индивидуальный подарок для сотрудника, вы сможете гораздо больше узнать его и, возможно, найти нового единомышленника.

Внедрять креативные решения

Если вы всё-таки решили собраться офлайн, обратитесь к форматам, которые не предполагают близкого контакта. Не стоит ограничиваться стандартными идеями вроде вечеринки или банкета: в тренде креативные решения.

Один из легко выполнимых вариантов — выезд за город, который может сопровождаться различными активностями, направленными на тимбилдинг. Безусловно, летом вариантов для развлечения больше: это и выезд на природу, и спортивные игры, и отдых у водоема.

Однако зимний сезон также располагает разнообразными возможностями: катание на лыжах или сноуборде точно пойдет на пользу сплочению коллектива. Кстати, зима предоставляет нам еще одно развлечение — каток. Что может быть более объединяющим, чем массовое падение коллег на льду?

К мероприятиям, которые актуальны круглый год, можно отнести, во-первых, совместный поход в кино. Чтобы вам никто не мешал, можно снять под эксклюзивный показ целый зал — при этом вы уменьшите количество контактов с посторонними людьми.

Еще одна идея — поход на квест. Выберите игру со сценарием, который предполагает взаимодействие с членами команды, чтобы во время его прохождения вам удалось ближе познакомиться с коллегами и научиться совместно работать над решением задач.

Особые правила оффлайн-мероприятий

Если вы все-таки решили сделать традиционный корпоратив, обратите внимание на ключевой момент безопасности: социальное дистанцирование. Не стоит предлагать коллегам стандартный вариант танцев во время вечеринки, когда вокруг большое скопление людей, лучше задействуйте креативный интертейнмент.

Например, можно устроить винное казино в группах. Продумайте игру таким образом, чтобы за столом находилось не больше пяти человек, и между ними соблюдалась необходимая дистанция.

Организуйте игры по группам, которые предполагают разделение на команды. Главное, чтобы за каждым столом сидело всего несколько человек, которые плотно не контактировали между собой.

Вариантов подобных конкурсов множество: если вы не хотите развлекательное мероприятие нагружать «интеллектуальными» конкурсами, можно устроить «угадай мелодию» или «угадай, кто я». Правила первой игры известны всем: включается небольшой отрывок из песни,а членам команд предлагается угадать название и исполнителя.

Правила можно усложнить: ведущий сообщает одному из членов команды название песни, а тот должен насвистеть или «настучать» мелодию. Соответственно, остальные члены команды должны отгадать, какая песня подразумевалась.

Еще одной известной, но от этого не менее веселой, игрой является «Угадай, кто я». Заранее подготавливаются стикеры, на которых написаны селебрити, политики, писатели и другие известные персонажи.

Игроки наклеивают бумажки себе на лоб, не зная, что на них написано; цель участников — понять, кем они являются. Для этого игроки задают наводящие вопросы: «я человек?», «я вымышленный персонаж?», «я герой фильма?» и т. д. Выигрывает тот игрок, который быстрее отгадает, кем он является.

Придерживаться социальных мер безопасности

Во-первых, используйте маски и перчатки во время всего мероприятия. Если раньше данные атрибуты воспринимались скорее как рекомендательная мера, теперь большинство людей прочувствовало серьезность положения и стараются не пренебрегать подобными мерами безопасности.

Чтобы маска не стала нагнетающим элементом во время мероприятия, можно предложить сделать ее частью костюмированной вечеринки, самостоятельно забрендировав ее или выстроив образ вокруг этого атрибута.

Во-вторых, организуйте коллегам сдачу теста на коронавирус за пару дней до мероприятия, и при этом не забывайте оставаться на связи с теми, кто не смог присутствовать из-за карантинных мер. Кроме того, обязательно измеряйте температуру при входе на вечеринку и напоминайте о соблюдении дистанции.

Соблюдайте тайминг мероприятия

В связи с новыми ограничениями время нахождения в ресторанах и кафе — тайминг мероприятия должен быть тщательно продуман. Помните, что после 23.00 вы не сможете продолжить веселье, поэтому заранее продумайте смещение мероприятия на более раннее время.

Кроме того, если вы понимаете, что компания собирается действительно большая, стоит подумать о проведении нескольких корпоративных сессий или снятии нескольких помещений, что позволит не находиться сразу большому количеству людей в одной локации.

2020 год действительно выдался сложным для всех сфер, и за этот период у людей накопилась многомесячная усталость от всевозможных ограничений, поэтому сегодня как никогда важно дать людям небольшую эмоциональную разрядку.

Однако не менее важной выступает задача безопасного проведения мероприятия, ведь здоровье сотрудников — на первом месте. При этом ограничения являются отличной возможностью мыслить креативно и внедрять нестандартные форматы.

Фото на обложке: Studio Romantic/Shutterstock