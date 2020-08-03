Искусственный интеллект для оценки популяции коал и влияние COVID на AR/VR: TechTrends-дайджест
Выпуск #10
Арсений Кондратьев, руководитель Liquid Studio компании Accenture в России, рассказывает о новых сферах применения ИИ, влиянии пандемии на рынок AR/VR и развитии криптовалютных проектов платежных гигантов в очередном выпуске дайджеста TechTrends.
ИИ
Британские исследователи применили ИИ-алгоритм к пользовательским данным, которые собираются приложением COVID Symptom Tracker.
Исследовательская группа получила данные от 1653 COVID-положительных пользователей, которые регулярно отмечали в приложении свои симптомы и состояние здоровья. Из них 383 человека хотя бы один раз обратились в больницу, а 107 нуждались в дополнительном кислороде или вентиляции.
Наиболее распространенные симптомы заболевания сгруппировали в шесть основных кластеров. Исследователи упростили оценку вероятности развития заболевания в тяжелую форму от самой маловероятной, до крайне высокой.
Для эффективного обучения ИИ больше не нужны колоссальные вычислительные ресурсы. Команда ученых из Университета Южной Калифорнии и Intel Labs создали способ обучения ИИ-алгоритмов Deep reinforcement learning на аппаратном обеспечении, доступном в академических лабораториях.
В связи с окончанием стажировки в Intel аспиранты университета потеряли доступ к суперкомпьютерному кластеру компании, что поставило под угрозу незавершенные DRL-проекты. Обойти ограничения позволила смена стратегии использования hardware-ресурсов для обработки массивов информации.
Перезапись всех данных в общую память, где все процессы получают к ним мгновенный доступ, позволила на ресурсах всего лишь одной машины (36-ядерный CPU и один GPU), обрабатывать примерно 140 тыс. кадров в секунду во время обучения ИИ видеоиграм Atari и Doom. В обучающей 3D-среде DeepMind Lab при решении задач эти же ресурсы позволили добиться синхронизация 40 тыс. кадров в секунду.
Рынок «железа» для ИИ ждет обострение конкуренции. Британский разработчик Graphcore представил Colossus MK2, известный как GC200 IPU (Intelligence Processing Unit), который называют самым сложным в мире чипом для ИИ-приложений.
Graphcore планирует установить четыре IPU GC200 в новую машину под названием M2000, которая по размеру примерно равна коробке для пиццы и обеспечивает один петафлоп вычислительной мощности.
Стоимость A100 от NVIDIA составляет $199 тыс. или $39 800 за петафлоп. Система Graphcore M2000 обеспечивает один петафлоп за $32 450. Разница в $7 350 за петафлоп может сэкономить миллионы долларов в ИИ-системах с несколькими петафлопами.
Ученые из Технологического университета Квинсленда (QUT) начали использовать беспилотные летательные аппараты с ИИ-системой анализа картинки инфракрасных камер для более точной оценки количества выживших коал в пораженных пожарами районах Австралии.
Исследования показали, что использование таких дронов является более надежной и менее инвазивной методикой оценки ущерба фауне, чем традиционные методы. Например, по сравнению с осмотром деревьев людей с собаками.
Эксперты с тренированными собаками замечают только 70% коал в районе поражения. ИИ-алгоритм на камерах дронов в среднем дает 95% точности выявления с покрытием территории в 50 га и более за 2-2,5 часа.
AR/VR
Рост глобальных расходов на AR/VR в 2020 году замедлится по сравнению с планами, озвученными перед пандемией, согласно июньскому исследованию IDC. Заметное сокращение расходов на ИТ и экономический спад позволят общемировым расходам на AR/VR достичь показателя в $10,7 млрд, что означает лишь 35,3% роста в годовом сопоставлении.
Нарушения в цепочке поставок, закрытие ретейла и задержки с внедрением технологии на предприятиях бросают тень на краткосрочную перспективу в ближайшие кварталы 2021 года.
Долгосрочные перспективы остаются позитивными. По оценкам IDC, пятилетние совокупные ежегодные темпы роста расходов на AR/VR во всем мире составят 76,9%, а к 2024 году они достигнут $136,9 млрд.
Требования к удаленной работе, бесконтактные бизнес-процессы, виртуальные рабочие и социальные пространства способствуют обновлению ожидаемого спроса на технологии AR и VR.
Blockchain
Оживление в масс-маркет сегменте расчетов с помощью криптовалют. Финтех-гигант PayPal, который планирует вывести крипто-трейдинг в массовый формат, выбрал компанию Paxos в качестве поставщика технологического решения для новой услуги.
На прошлой неделе Paxos запустил брокерский сервис с API-решением, которое позволяет компаниям покупать, продавать, хранить и отправлять криптографические данные с обеспечением всех аспектов нормативно-правового соответствия.
Пока неизвестно, какие криптовалюты PayPal собирается использовать, но сам выход компании на этот рынок сделает ее одним из самых популярных мейнстрим-операторов в этом сегменте.
Параллельно Mastercard расширяет свою криптовалютную программу, предоставляя крипто-платежному сервису Wirex статус полноценного члена своей платежной системы. Этот статус делает Wirex первой криптографической компанией, которая получит возможность напрямую выпускать платежные карты Mastercard для своих клиентов.
Privacy
Google получил коллективный иск о нарушении конфиденциальности с помощью приложений для своей операционной системы Android. Истцы утверждают, что Google вводит пользователей в заблуждение ложными обещаниями относительно качества контроля и защиты их персональных данных.
В иске указывается, что Google незаконно перехватывает и продает конфиденциальную информацию о деятельности пользователей в интернете вне зависимости от того, дается ли согласие на подобные действия при подписании соглашения о конфиденциальности при установке ряда приложений.Фото на обложке: Shutterstock/amophoto_au
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