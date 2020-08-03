Искусственный интеллект для оценки популяции коал и влияние COVID на AR/VR: TechTrends-дайджест

Арсений Кондратьев, руководитель Liquid Studio компании Accenture в России, рассказывает о новых сферах применения ИИ, влиянии пандемии на рынок AR/VR и развитии криптовалютных проектов платежных гигантов в очередном выпуске дайджеста TechTrends .

ИИ

Британские исследователи применили ИИ-алгоритм к пользовательским данным, которые собираются приложением COVID Symptom Tracker.

Исследовательская группа получила данные от 1653 COVID-положительных пользователей, которые регулярно отмечали в приложении свои симптомы и состояние здоровья. Из них 383 человека хотя бы один раз обратились в больницу, а 107 нуждались в дополнительном кислороде или вентиляции.

Наиболее распространенные симптомы заболевания сгруппировали в шесть основных кластеров. Исследователи упростили оценку вероятности развития заболевания в тяжелую форму от самой маловероятной, до крайне высокой.

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Для эффективного обучения ИИ больше не нужны колоссальные вычислительные ресурсы. Команда ученых из Университета Южной Калифорнии и Intel Labs создали способ обучения ИИ-алгоритмов Deep reinforcement learning на аппаратном обеспечении, доступном в академических лабораториях.

В связи с окончанием стажировки в Intel аспиранты университета потеряли доступ к суперкомпьютерному кластеру компании, что поставило под угрозу незавершенные DRL-проекты. Обойти ограничения позволила смена стратегии использования hardware-ресурсов для обработки массивов информации.

Перезапись всех данных в общую память, где все процессы получают к ним мгновенный доступ, позволила на ресурсах всего лишь одной машины (36-ядерный CPU и один GPU), обрабатывать примерно 140 тыс. кадров в секунду во время обучения ИИ видеоиграм Atari и Doom. В обучающей 3D-среде DeepMind Lab при решении задач эти же ресурсы позволили добиться синхронизация 40 тыс. кадров в секунду.

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Рынок «железа» для ИИ ждет обострение конкуренции. Британский разработчик Graphcore представил Colossus MK2, известный как GC200 IPU (Intelligence Processing Unit), который называют самым сложным в мире чипом для ИИ-приложений.

Graphcore планирует установить четыре IPU GC200 в новую машину под названием M2000, которая по размеру примерно равна коробке для пиццы и обеспечивает один петафлоп вычислительной мощности.

Стоимость A100 от NVIDIA составляет $199 тыс. или $39 800 за петафлоп. Система Graphcore M2000 обеспечивает один петафлоп за $32 450. Разница в $7 350 за петафлоп может сэкономить миллионы долларов в ИИ-системах с несколькими петафлопами.

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Ученые из Технологического университета Квинсленда (QUT) начали использовать беспилотные летательные аппараты с ИИ-системой анализа картинки инфракрасных камер для более точной оценки количества выживших коал в пораженных пожарами районах Австралии.

Исследования показали, что использование таких дронов является более надежной и менее инвазивной методикой оценки ущерба фауне, чем традиционные методы. Например, по сравнению с осмотром деревьев людей с собаками.

Эксперты с тренированными собаками замечают только 70% коал в районе поражения. ИИ-алгоритм на камерах дронов в среднем дает 95% точности выявления с покрытием территории в 50 га и более за 2-2,5 часа.

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AR/VR

Рост глобальных расходов на AR/VR в 2020 году замедлится по сравнению с планами, озвученными перед пандемией, согласно июньскому исследованию IDC. Заметное сокращение расходов на ИТ и экономический спад позволят общемировым расходам на AR/VR достичь показателя в $10,7 млрд, что означает лишь 35,3% роста в годовом сопоставлении.

Нарушения в цепочке поставок, закрытие ретейла и задержки с внедрением технологии на предприятиях бросают тень на краткосрочную перспективу в ближайшие кварталы 2021 года.

Долгосрочные перспективы остаются позитивными. По оценкам IDC, пятилетние совокупные ежегодные темпы роста расходов на AR/VR во всем мире составят 76,9%, а к 2024 году они достигнут $136,9 млрд.

Требования к удаленной работе, бесконтактные бизнес-процессы, виртуальные рабочие и социальные пространства способствуют обновлению ожидаемого спроса на технологии AR и VR.

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Blockchain

Оживление в масс-маркет сегменте расчетов с помощью криптовалют. Финтех-гигант PayPal, который планирует вывести крипто-трейдинг в массовый формат, выбрал компанию Paxos в качестве поставщика технологического решения для новой услуги.

На прошлой неделе Paxos запустил брокерский сервис с API-решением, которое позволяет компаниям покупать, продавать, хранить и отправлять криптографические данные с обеспечением всех аспектов нормативно-правового соответствия.

Пока неизвестно, какие криптовалюты PayPal собирается использовать, но сам выход компании на этот рынок сделает ее одним из самых популярных мейнстрим-операторов в этом сегменте.

Параллельно Mastercard расширяет свою криптовалютную программу, предоставляя крипто-платежному сервису Wirex статус полноценного члена своей платежной системы. Этот статус делает Wirex первой криптографической компанией, которая получит возможность напрямую выпускать платежные карты Mastercard для своих клиентов.

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Privacy

Google получил коллективный иск о нарушении конфиденциальности с помощью приложений для своей операционной системы Android. Истцы утверждают, что Google вводит пользователей в заблуждение ложными обещаниями относительно качества контроля и защиты их персональных данных.

В иске указывается, что Google незаконно перехватывает и продает конфиденциальную информацию о деятельности пользователей в интернете вне зависимости от того, дается ли согласие на подобные действия при подписании соглашения о конфиденциальности при установке ряда приложений.

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