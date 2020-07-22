Технологиями по коронавирусу: как пандемия меняет медицину

Пока одни готовятся ко второй волне COVID-19 и гадают о том, когда она наступит, другие ждут чудодейственную вакцину. Тем временем в медицине развиваются технологии для борьбы с пандемией. Об изменениях и новых разработках рассказывает Роман Габайдулин, директор по ИТ Фонда Международного медицинского кластера.

Аналитика и прогнозирование

Во-первых, появляются решения, которые позволяют спрогнозировать развитие эпидемии. К примеру, в США разработали онлайн-калькулятор риска заражения. Модель создали врачи Кливлендской клиники, которые обследовали 12 тыс. пациентов. Эксперты научились определять вероятность заражения в зависимости от пола, возраста, этнической принадлежности и других параметров пациента.

Другое американское решение — онлайн-мониторинг вспышек заболеваний HealthMap: Outbreaks Near Me. Сервис собирает и анализирует данные о вспышках заболеваний в режиме реального времени. Приложение определяет местоположение и основывается на данных бесплатной эпидемиологической веб-службы HealthMap. При получении информации о вспышке оно рассылает автоматическое уведомление пользователям, которые находятся в неблагоприятной эпидемиологической зоне.

Другая история, построенная на анализе больших данных, — помощники для врачей, которые облегчают рутинный процесс принятия врачебных решений по типичным симптомам и заболеваниям.

К примеру, одна из самых авторитетных университетских клиник в Европе — Erasmus — работает над созданием системы визуализации медицинских и биологических изображений на основе обработки и анализа больших данных.

Партнером выступает компания по разработке алгоритмов искусственного интеллекта Quantib, она и разработала одноименный сервис. Этот сервис может помочь медицинскому специалисту, например, в постановке диагнозов по КТ и МРТ, выявлении и контроле неврологических расстройств (болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера). Актуальность сервиса в условиях эпидемии заключается в том, что он минимизирует число контактов. Есть подобное по механике решение и в России — компания Unim, которая использует аналитику больших данных при постановке онкологических диагнозов.







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«Умная» удаленка

Второе направление технологичных решений, которые набирают популярность во время так называемой новой нормальности, — это решения для удаленного мониторинга пациентов, симптом-чекеры и разного рода гаджеты. С помощью этих девайсов врачи оказывают телемедицинские консультации.

Многие из них были разработаны до пандемии, но сегодня их популярность возросла. В США, по прогнозу Forrester Research, в 2020 году число онлайн-консультаций с врачами составит более 1 млрд, что в 28 раз больше, чем ожидалось до пандемии. Число новых пользователей шведского телемедицинского сервиса Kry выросло на 200%, а британский онлайн-сервис Push Doctor обнародовал данные, что еженедельное количество телемедицинских консультаций выросло на 70%.

Чаще всего телемедицина и гаджеты мониторинга здоровья применяются в отношении детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

Например, голосовой помощник Alexa в приложении KidsMD на «умных» колонках Amazon предоставляет родителям доступ к электронной медкарте ребенка, рекомендациям по лечению и инструкциям по дозировке лекарств, основываясь на симптомах ребенка и его весе. Патч-термометр iThermonitor и мобильное приложение Thermia позволяет контролировать температуру тела ребенка при помощи патча, при повышении температуры дает рекомендацию по дозе жаропонижающего. С этими гаджетами можно вести плановый удаленный мониторинг состояния ребенка и контролировать течение острых заболеваний.

Портативный цифровой стетоскоп Eko DUO работает на основе алгоритма AI, анализирует данные ЭКГ на наличие признаков структурного заболевания сердца, мерцательной аритмии, низкой фракции выброса и других параметров, которые говорят о сердечной недостаточности. В одноименном мобильном приложении пациент может получить консультацию врача. Врачи более 4 тыс. школ, клиник и больниц используют устройство для проведения планового контроля и мониторинга состояния людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Рынок носимых медицинских гаджетов оценивается экспертами в несколько десятков миллиардов долларов. Компания Global Market Insights, Inc. давала прогноз, что к 2025 году его объем составит $87 млрд, но, видимо, по итогам пандемии этот показатель может быть еще больше.





Соблюдение и контроль гигиены

Сейчас уже понятно, что основой борьбы с пандемией являются разумное социальное дистанцирование и соблюдение правил гигиены.

Развивается следующий тренд — контроль соблюдения правил гигиены с помощью современных технологий.

Например, японская компания Fujitsu Ltd разработала решение для мониторинга, построенное на базе искусственного интеллекта. Оно призвано обеспечить гигиену работников здравоохранения, гостиниц и пищевой промышленности.

Решение может распознавать некорректные или подозрительные движения тела. Искусственный интеллект Fujitsu проверяет, выполняют ли люди шестиступенчатую процедуру мытья рук, рекомендованную японским министерством здравоохранения, которая, как и принципы ВОЗ, требует от людей мыть ладони, большие пальцы, места между пальцами и вокруг запястий, а еще чистить ногти.

Компания Apple анонсировала новую опцию Apple Watch, которая поможет пользователям мыть руки правильно. Она появится в гаджете уже в этом году. Эта опция сможет проверять, как долго вы моете руки: таймер подсчитает, как долго шумит вода и двигаются ваши руки. Ожидается, что технология будет востребована, в том числе в больницах.





Минимизация человеческого присутствия

И наконец, еще один тренд в медицине (да и везде) — роботизация, автоматизация, минимизация человеческого фактора. В медицинских организациях уже давно применяются аптечные роботы, медицинские помощники, сервисные роботы.

Например, парк роботов-курьеров TUG robots запрограммирован на доставку постельного белья, упаковок, тележек, подносов с едой в госпиталях. Роботы используют сенсоры и GPS для создания 3D-карты своего окружения и определяют точки доставки.

Аптечные роботы из этого парка хранят и упаковывают лекарства до 1 тыс. доз в час. Чтобы упаковать их вручную, технику потребовалось бы минимум 10 часов.

Аптечные роботы похожи на гигантские шкафы с компьютерным интерфейсом внутри. В роботизированной аптеке находятся ящики с лекарствами и механическим рычагом для их выдачи. Техник ежедневно проверяет компьютер и перераспределяет недостающие лекарства. C помощью этих роботов в период пандемии китайские медсестры доставляют еду, лекарства, тесты, постельное белье.

В условиях особой эпидемиологической ситуации актуальность роботов заметно возросла: в Китае, к примеру, роботы Keenon Robotics измеряют температуру пациентам, следят за состоянием больных с помощью видеосвязи (чтобы врачи физически не контактировали с больными), доставляют лекарства.

В израильской больнице «Шиба» работает робот InTouch, который наблюдает и обслуживает пациентов в изоляторах. Робот позволяет дистанционно обследовать больных с помощью видеосвязи и гаджетов: стетоскопа, тонометра, измерителя пульса и сатурации, термометра. Еще один актуальный кейс: китайская компания Siasun Robotics разрабатывает робота, который сможет собирать анализы с подозрением на COVID-19.







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Что дальше

Это лишь несколько примеров сервисов, приложений, решений и девайсов, которые становятся все более актуальными в постпандемийных реалиях. Можно предположить, к примеру, что получат развитие сервисы, которые защищают данные, так как когда весь мир погрузился в онлайн, активизировались и кибер-преступники.

Основной вывод заключается в том, что развитие всех этих технологий приведет к трансформации медицины, а роль медицинской организации изменится.

Это будет гораздо более сервисная организация преимущественно для здоровых людей, которая позволит им вести правильный, здоровый образ жизни, совершать регулярные проверки здоровья и поддерживать высокое качество жизни даже при серьезных и хронических заболеваниях.



