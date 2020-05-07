Дроны против вируса: как использовать коптеры во время пандемии и после нее

Олег Понфиленок, основатель и генеральный директор компании «Коптер Экспресс Технологии» — резидента ОЭЗ «Технополис “Москва”», рассказывает, как дроны могут помочь в борьбе с коронавирусом, а также о том, как можно использовать эти летательные аппараты после снятия карантина.

Пандемия диктует свои условия, внося перемены в работу компаний из самых разных отраслей. Производители беспилотных летательных аппаратов — не исключение.



Бесконтактная доставка

В режиме самоизоляции большинство людей остаются в своих домах, но как обеспечить себя едой, средствами защиты, бытовой химией и даже развлечениями так, чтобы не просто минимизировать, а совсем исключить контакты с другими людьми? Дроны готовы помочь в этом, и один из самых востребованных вариантов их использования сегодня — это доставка.

Здесь существуют два варианта. Первый — это доставка «последней мили», то есть непосредственно к конечному заказчику. Многие сервисы доставки еды и логистические компании сегодня тестируют эту возможность.

Кроме того, сейчас мы работаем над созданием так называемых почтоматов, куда дрон может опускать доставленную посылку, а человек — забрать ее в удобное для него время.

С ростом популярности беспилотников стоимость доставки груза с помощью дрона становится сопоставимой с услугами курьерской службы, когда посылку доставляет человек. По моей оценке, стоимость доставки до почтомата составит примерно 100 рублей.





Борьба с вирусом

Летательные аппараты предлагают и другие варианты борьбы с распространением инфекции — например, различный мониторинг: измерение температуры, отслеживание скоплений людей в местах общего пользования, нарушений карантина. Кроме того, коптеры могут распрыскивать дезинфицирующие средства, даже вблизи автобусных остановок и входов в метро.





За пределами пандемии

Когда мир справится с пандемией, дроны не станут менее популярными, ведь помимо борьбы с коронавирусом они могут применяться и в других сферах.

В первую очередь летательные аппараты будут полезны логистическим компаниям, которые могут существенно модернизировать свой бизнес при использовании коптеров.

Также это могут сделать любые спецслужбы, например полиция, МЧС, пожарные — для мониторинга ситуации на дорогах, поиска людей и оповещения населения через громкоговорители, установленные на коптерах.

Дронам найдется применение и в сельском хозяйстве, где они могут распрыскивать удобрения, отпугивать птиц или даже определять с помощью установленных на них датчиков больные растения.

Среди других отраслей можно назвать строительство, охранные предприятия, кадастровые службы, тех, кто занимается картографией, а также всех, кто так или иначе связан с фото- и видеосъемками.





Образование

Еще одно направление — образование. Сегодня это основная ниша, в которой работает наша компания, производя конструкторы для квадрокоптеров для образовательных целей и поставляя их в школы, колледжи и вузы как в России, так и за рубежом.







С помощью таких конструкторов квадрокоптера дети или студенты учатся собирать квадрокоптеры, управлять ими, а главное — программировать.

Так, платформа конструктора программируемого квадрокоптера «Клевер 4» не имеет закрытого кода — на ней можно делать любой проект, и сама механическая часть расширяема, к ней можно присоединить другие моторы, другие пропеллеры, любую полезную нагрузку. Она имеет все те элементы, что у любого большого дрона.





Искусство

Отдельная область использования дронов — искусство. Квадрокоптеры «Клевер 4 Code» принимали участие в спектакле «Пиноккио. Театр» в электротеатре «Станиславский» в сценах «Парад» и «Война». Это представление стало первым в России автономным шоу в театре. Работа над проектом велась около полугода.







Среди других примеров такого применения дронов можно назвать новогоднее представление в Шанхае накануне наступления 2020 года, которое стало экологичной альтернативой фейерверкам.





Как достичь максимума, запуская стартап в этой сфере

Если вы хотели бы последовать текущему тренду и начать заниматься производством дронов, вот несколько рекомендаций:

Не следует «изобретать велосипед» и пытаться придумать какой-либо новый вид летательных аппаратов. Самый лучший выход — сосредоточить усилия на расширении сфер применения коптеров. Неплохо будет подумать, как внедрить дроны в те сферы, где их еще не используют. Одно из перспективных направлений — воздушное такси. Тут, безусловно, потребуются новые технологии и комплектующие, но и инвестиции будут нужны гораздо большие, нежели для производства небольших аппаратов.

Фото: архив COEX