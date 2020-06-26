Технологии для мониторинга пациентов: сейчас и после пандемии

Дмитрий Лисогор, директор направления цифровой медицины, медицинского мониторинга и аналитики Philips в России и СНГ, рассказывает об этом аспекте медицинской помощи и о его перспективах после пандемии.

COVID-19 подорвал рабочие процессы в организациях здравоохранения по всему миру. В клиниках обнажаются многие проблемы, которые прежде оставались без внимания. Среди них — недостаток эффективности мониторинга пациентов.

Мониторинг пациентов с COVID-19 в перепрофилированных клиниках

В пик распространения вируса в мире, в том числе в России, широко обсуждалась нехватка аппаратов искусственной вентиляции легких в больницах. Но нужно понимать, что каждый человек на ИВЛ должен быть подключен и к больничному монитору. В постоянном наблюдении за состоянием нуждаются и другие пациенты.

Количество отделений реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) и инфекционных стационаров в системах здравоохранения продумывалось без учета возможного кризиса. Поэтому во многих больницах пациентов с COVID-19 сейчас принимают в отделениях, перепрофилированных на время пандемии.

Неприспособленные койки, увеличенная нагрузка на персонал — все это делает мониторинг сложной задачей.

Поскольку ситуация требует срочных решений, многие сейчас ищут новые пути использования уже имеющихся технологий: в некоторых клиниках базовые показатели здоровья пациентов наблюдают с помощью фетальных мониторов Фетальный монитор — акушерское устройство, которое предназначено для визуализации витальных данных матери и плода при беременности и в процессе родов., в других — применяют анестезиологические аппараты.

Чтобы видеть полную картину и замечать самые ранние изменения в состоянии людей, некоторых больных подключают сразу к нескольким мониторам, работающим в разных режимах.





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Удаленный мониторинг

В борьбе с COVID-19 одна из главных задач — минимизировать риск заражения персонала, поскольку «выбывание» каждого сотрудника еще больше увеличивает нагрузку на систему. Благодаря решениям для удаленного мониторинга число контактов врачей и медсестер с инфицированными пациентами и приборами можно снизить.

До пандемии во многих клиниках не придавали особого значения удаленному мониторингу. Для контроля состояния пациентов традиционно использовали обходы и процессы, требующие большой доли человеческого взаимодействия. Сейчас проблема решается буквально на ходу.

Больницы внедряют решения для прикроватного мониторинга и применяют пульты дистанционного управления. В некоторых учреждениях используют удлинители, чтобы устанавливать мониторы и инфузионные насосы вне палат.

Среди самых передовых практик — дистанционный мониторинг пациентов через централизованную рабочую станцию.

Такая технология используется, например, в отделении ОРИТ клиники Northwell в Нью-Йорке. Платформа Philips ICCA автоматически собирает данные с прикроватного оборудования пациентов, анализирует ее и предоставляет специалистам в удобном формате.



Раннее выявление осложнений

С каждым днем мы узнаем все больше о механизмах передачи коронавируса, его симптомах и процессе восстановления после болезни. Данные помогают врачам лучше, чем раньше, трактовать малейшие изменения в состоянии пациентов и вовремя предпринимать необходимые действия. Поэтому важно наблюдать за ними в режиме реального времени.

В дальнейшем эту информацию можно анализировать, чтобы получать еще больше знаний о вирусе.

Используя известные о COVID-19 факты, можно сортировать уведомления от мониторов состояния по приоритетности. Системы раннего предупреждения (early warning systems, EWS) выдают сигналы, если у пациента проявляются ухудшения, на основании контрольного параметра, который задают врачи. Таким показателем для пациентов с COVID-19 может быть, например, уровень кислорода в крови.





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После пандемии: в каких направлениях мониторинга пациентов стоит развиваться медтех-компаниям

По оценкам рыночных аналитиков, сфера технологий для мониторинга пациентов перспективна и к 2025 году достигнет объема в $37,19 млрд (для сравнения: показатель 2017 года — $22.65 млрд). Данный прогноз был сделан в 2019 году, однако пандемия COVID-19 не только не снизила спрос на подобные решения, но и позволила выявить, какие именно направления будут особенно востребованы.

При разработке стратегий развития производителям медицинского оборудования в первую очередь стоит обратить внимание на следующие технологии:

Автоматический дистанционный мониторинг

Данные поступают с прикроватных мониторов на централизированную рабочую станцию, где они могут быть проанализированы. Это снижает необходимость перемещений персонала по больнице и уменьшает риск заражения сотрудников. Подобный центр может находиться в «чистой» зоне клиники.

Беспроводные портативные мониторы

Их наличие особенно важно, когда пациента нужно перемещать между отделениями. У больных с COVID-19 часто случаются резкие ухудшения показателей — и тогда их нужно срочно перемещать в ОРИТ. Если используется стационарный монитор, в момент движения информация будет недоступна. Недостаток данных может сильно повлиять на ход лечения.

Беспроводные мониторы позволяют врачам всегда иметь под рукой наиболее актуальную и точную информацию о здоровье человека.

Комплексный интеллектуальный мониторинг

Технология должна позволять врачам видеть полную картину состояния пациента и упрощать анализ и сбор данных.

Бесконтактные решения

Речь идет, например, о носимых биосенсорах или системах на основе видеокамер. Такие технологии позволяют снизить число контактов персонала с инфицированными пациентами. В будущем эти инструменты станут полезными для внебольничного ухода и дистанционного контроля состояния людей, особенно тех, у кого есть хронические заболевания.

Например, наша компания разработала легкие носимые беспроводные биосенсоры, похожие на пластырь. Эти устройства крепятся прямо к телу пациента и передают на рабочую станцию информацию о ключевых показателях здоровья, таких как частота дыхания, сердечный ритм и уровень активности. Новая технология уже применяется в одной из клиник Голландии и вскоре будет внедрена в США.

Разработка безопасного интеллектуального мониторинга — задача, которую еще только предстоит решить. С каждым годом мир становится все более глобализованным и взаимосвязанным, поэтому высока вероятность, что рано или поздно он столкнется с еще одной пандемией.

Мы должны использовать время между глобальными вызовами, чтобы усовершенствовать существующие технологии для мониторинга пациентов.

Опыт с COVID-19 показал, что технологии нужно готовить к кризисам заблаговременно. Тогда врачам не придется совершенствовать системы прямо на ходу, они будут чувствовать больше уверенности и оказывать людям наиболее качественную помощь.

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