Худшая часть пандемии уже позади? Вот что известно ученым

В позапрошлые выходные в Лондоне, Шотландии и Северной Ирландии не было зарегистрировано новых случаев смерти от коронавируса. Постепенно число госпитализаций и смертей в Великобритании сокращается. Эти признаки свидетельствуют о том, что худшая стадия пандемии может быть позади, однако некоторые ученые предупреждают о вероятности второй волны заражений – в ближайшие недели или месяцы количество заболеваний может вырасти.

Эти предупреждения часто ссылаются на пандемию испанки 1918 года. Первая вспышка была побеждена, но следующей зимой болезнь вернулась в новой, более опасной форме и убила десятки миллионов людей. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению относительно того, увидим ли мы вторую волну коронавируса. Хотя будущее неопределенно, мы можем представить себе четыре сценария того, что ждет нас дальше.

Одна из гипотез, выдвинутых врачами из Италии, заключается в том, что коронавирус может ослабевать по мере распространения: мутировать, становясь менее опасным и заразным. Но коронавирусы оказались удивительно стабильными. Нет никаких доказательств того, что такая мутация происходила в последние несколько лет, не говоря уже о неделях. Снижение смертности в Италии скорее всего связано не с вирусными мутациями, а с улучшением лечения COVID-19, поскольку врачи научились эффективнее справляться с ним.

Другая точка зрения заключается в том, что число людей, восприимчивых к этому вирусу, меньше, чем предполагалось: либо большая часть населения уже подверглась его воздействию, либо у людей развился перекрестный иммунитет от других подобных вирусов. Этот сценарий также кажется маловероятным. Серологические исследования показали, что только 17% жителей Лондона и 5% населения Великобритании подверглись воздействию вируса в конце мая. Это означает, что по-прежнему существует большой процент населения, у которого еще не мог появиться иммунитет. Такая версия соответствует серологическим исследованиям во Франции, Испании и Швеции, которые показали аналогичные результаты.

Но ситуация может оказаться сложнее. Недавнее исследование показало, что у людей, которые никогда не подвергались воздействию Sars-Cov-2, тоже были Т-клетки, реагирующие на вирус, — еще один ключевой компонент иммунитета организма. Авторы исследования предположили, что после того, как человек переболел коронавирусом, его организм начинает обнаруживать белки в вирусе Sars-Cov-2. Хотя это открытие может быть многообещающим, до сих пор нет никаких доказательств того, что наличие антител или способность реагировать на Т-клетки помогут развить иммунитет к Sars-Cov-2.

Третий подход, который был сознательно принят в Швеции, заключается позволяет вирусу распространяться среди населения. В этом случае COVID-19 лечат так же, как вирус гриппа: до тех пор, пока вакцина не станет доступной или не переболеет достаточное количество населения, чтобы появился коллективный иммунитет, вирус будет неудержим.

Но цена такого подхода высока: многие заболеют или умрут. Неизвестно, как долго продержится иммунитет, и этот подход не дает никакой уверенности в том, что люди не смогут повторно заразиться через пару месяцев или лет, и что второй волны заболеваний не будет.

Избежать второй волны можно, если правительства будут активно сдерживать вирус путем тестирования, отслеживания и изоляции носителей, а также поощряя такие гигиенические меры, как мытье рук и дезинфекция окружающей среды, и поддерживая физическое дистанцирование там, где это необходимо. Цель состоит в том, чтобы снизить число заражений настолько, чтобы передача вируса ограничивалась единичными, контролируемыми вспышками, которые постепенно сойдут на нет.

Это можно сравнить с небольшими пожарами, которые постоянно появляются, — их нужно быстро тушить, прежде чем они превратятся в неконтролируемое пламя. Южная Корея и Германия эффективно используют этот подход: проводят массовое тестирование, изолируют носителей и внедряют системы мониторинга, отслеживая распространение вируса.

Но сконцентрировав внимание на смертях от второй волны, можно упустить реальную опасность COVID-19: даже те, кто выздоровел, могут получить серьезный ущерб легким, сердцу, почкам, мозгу и даже кровеносным сосудам. Часто забывают, что это новый вирус, совершенно отличный от гриппа, и что он может иметь долгосрочные последствия для здоровья, которые выявятся только через месяцы или годы.

Если коронавирус — это полиомиелит нашего поколения, то мы могли бы обратить внимание на подход правительств Тихоокеанского региона. Новая Зеландия победила коронавирус, и Австралия постепенно приближается к этой цели. С введением пограничного контроля люди, живущие в этих странах, смогли вернуться к нормальной жизни. В Новой Зеландии проходят спортивные матчи, вновь открываются школы, проводятся свадьбы, и люди могут спокойно видеться с родственниками.

Успехи Новой Зеландии и Австралии могут заставить другие страны пересмотреть свои стратегии по ликвидации вируса. Вместо того, чтобы жить с постоянной угрозой COVID-19, можно попытаться полностью от него избавиться.

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