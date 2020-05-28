Возможен новый пик эпидемии коронавируса в июле — прогноз Сбербанка

Модель заболеваемости COVID-19 от Сбербанка показала, что при несоблюдении ограничительных мер распространение вируса не только продолжится, но и покажет новое пиковое значение к началу июля. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Согласно прогнозу, если жители России вернутся к привычной жизни и перестанут соблюдать меры безопасности, то к середине июня количество вновь заболевших составит 8056 человек в сутки. И далее эта величина будет ежедневно расти. Новое пиковое значение — 11785 случаев заболевания коронавирусом — будет достигнуто 5 июля. И этот показатель больше предыдущего наивысшего значения от 11 мая - 11656 человек.

Модель также показывает, что при дальнейшем следовании мерам, темпы роста числа заболевших будут падать. И к 15 июня число заразившихся снизится до 4960 человек в сутки.