Власти Москвы оплатят работодателям тестирование сотрудников на COVID
Московские организации с 11 июня могут выбрать клинику для тестирования сотрудников на коронавирус, исследования будут оплачены из городского бюджета. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
По ее словам, сервис доступен на сайте столичного департамента здравоохранения. Cписок клиник, участвующих в проекте, будет пополняться, так как к нему может присоединиться любая частная медицинская организация.
«Мы такую технологию три дня тестировали, отрабатывали с работодателями все механизмы. Только за последние три дня тестирование прошли 27 тысяч работников 34 предприятий сфер городского хозяйства», — добавила заммэра.
Фото: Unsplash
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