Московские организации с 11 июня могут выбрать клинику для тестирования сотрудников на коронавирус, исследования будут оплачены из городского бюджета. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Власти Москвы оплатят работодателям тестирование сотрудников на COVID