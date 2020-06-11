Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Власти Москвы оплатят работодателям тестирование сотрудников на COVID

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Московские организации с 11 июня могут выбрать клинику для тестирования сотрудников на коронавирус, исследования будут оплачены из городского бюджета. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Власти Москвы оплатят работодателям тестирование сотрудников на COVID

По ее словам, сервис доступен на сайте столичного департамента здравоохранения. Cписок клиник, участвующих в проекте, будет пополняться, так как к нему может присоединиться любая частная медицинская организация.

«Мы такую технологию три дня тестировали, отрабатывали с работодателями все механизмы. Только за последние три дня тестирование прошли 27 тысяч работников 34 предприятий сфер городского хозяйства», — добавила заммэра.

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

11 июня 2020

Московский Акселератор

14 июня 2020

WineTech

14 июня 2020

DataMonetize

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма