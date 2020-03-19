Топ прорывных технологий от MIT и библиотека квантовых приложений: TechTrends-дайджест

Ринат Максутов, руководитель практики «Новые технологии» Accenture в России, рассказывает о трендах от MIT (Массачусетского технологического института), open source библиотеке для создания квантовых приложений и попытке защитить пользователей от блокчейна в восьмом выпуске дайджеста TechTrends.

Тренды

Массачусетский технологический институт ежегодно в своем журнале «MIT Technology Review» публикует подборку технологий, которые, по мнению авторов, станут прорывными в ближайшие годы. Познакомимся с основными прогнозами.

Первый тренд — невзламываемый интернет. Его развитие становится все более актуальным в связи с участившимися взломами во всемирной сети. Успешный обмен информацией между двумя чипами уже проводился. А прямо сейчас исследователи из Нидерландов строят сеть, которая соединит четыре города. Завершить проект планируется через пять лет.

Второй тренд — квантовые технологии. Квантовые машины способны решать задачи, которые недоступны даже суперкомпьютерам. Ожидается, что в полной мере использовать квантовое превосходство мы сможем через 5–10 лет.

Третий тренд — цифровые деньги. Рост цифровой валюты влияет на весь финансовый рынок. Ожидается, что Китай станет первой крупнейшей мировой экономикой с цифровой версией национальной валюты. Цель проекта — вывести из оборота нелегальные наличные деньги. Тем временем, технология цифровых валют может привести к расколу глобальной финансовой системы.

Четвертый тренд — молекулы, открытые искусственным интеллектом. Ученые использовали ИИ для открытия многообещающих соединений, похожих на лекарства. Ожидается, что новая технология облегчит и удешевит нахождение новых лекарств. Пока что именно сложность нахождения нужных молекул закладывает львиную долю стоимости лекарств.

Пятый тренд — гиперперсонализированная медицина. Разрабатываются новые лекарства для лечения уникальных генетических мутаций. Персональная генетическая медицина дает надежду людям с неизлечимыми заболеваниями.

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Блокчейн

Одним из ключевых вопросов, обсуждаемых на Всемирном экономическом форуме, стал блокчейн. Global Blockchain Council ВЭФ создает «Блокчейн Билль о правах: Принципы проектирования децентрализованного будущего».

Документ разработан при участии лидеров области, в том числе Accenture. Он призван согласовать между бизнесом, политиками и потребителями фундаментальное видение того, как пользователи могут и должны быть защищены по мере развития блокчейна.

В частности, речь идет о конфиденциальности и безопасности пользовательских данных по мере того, как блокчейн будет набирать обороты.

Первоначальный проект «Билля» был представлен на ежегодном ВЭФ. В течение года Совет будет запрашивать материалы для включения в документ путем проведения круглых столов и интервью.

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Машинное обучение

Google выпустила open source библиотеку, которая упростит процесс создания квантовых приложений машинного обучения. Это дает сразу несколько плюсов.

Во-первых, не надо придумывать базовые решения заново. Во-вторых, нет необходимости глубоко вникать, как работает новое квантовое «железо». В-третьих, open source библиотеки невероятно «прокачивают» сообщество разработчиков — они начинают дорабатывать существующие подходы и обмениваться идеями. Именно поэтому в области машинного обучения в свое время произошел рывок.

Время чтения ~ 2 мин.

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