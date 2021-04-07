6 советов фрилансерам, которые помогут избежать мошенничества со стороны заказчиков

Вместе с Анатолием Орловым, CEO фриланс-биржи FL.ru , разбираемся, как фрилансерам не стать жертвой мошенников и что делать, если недобросовестные заказчики все-таки обманули.

Не работайте без договора

Ситуация. Заказчик хочет работать без договора, аргументируя это отсутствием времени и лишними хлопотами. Убеждает, что с его репутацией можно ни о чем не беспокоиться.

Последствия. Без договора заказчик может бесконечно придираться к работе, давать правки и, как следствие, долго ничего не оплачивать.

Что делать. Железно настаивайте на договоре. Я предлагаю два варианта:

использовать онлайн-конструкторы договоров. Они помогут составить документ с юридически корректными формулировками и с учетом действующих законов. Заранее подготовьте шаблон:

Отметьте неустойку за срыв сроков — 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 50%.

Опишите ТЗ так, как вы его поняли. К примеру, статью нужно сдать в гугл-документах, объемом до семи тыс. знаков без пробелов, с оценкой не ниже семи баллов по «Главреду»‎ и уникальностью минимум 97%.

Уточните порядок обсуждения работы и внесения правок. Допустим, первые три итерации бесплатны и после пяти рабочих дней с момента принятия задачи она считается выполненной.

предложить заказчику опубликовать задание на фриланс-бирже, где действует функция «Безопасной сделки». Такой договор юридически не отличается от обычного документа, никто никого не обманет. Это работает так: заказчик договаривается об услуге, сроках и стоимости. Далее оплачивает работу, но деньги замораживаются на счету биржи до финальной приемки, после всех правок.

Если у клиента нет аргументированных претензий, исполнитель получаете оплату. Арбитраж биржи вправе ее отозвать, если фрилансер пропал, прислал работу не по ТЗ или сорвал дедлайны.

Не показывайте все страницы паспорта

Ситуация. Заказчик попросил выслать копии всех страниц паспорта, чтобы до начала работы проверить данные через службу безопасности. И вообще — «‎это нужно для заключения договора»‎.

Последствия. Выслать все-все страницы паспорта просят мошенники, чтобы потом перепродать их на теневых форумах.

Что делать. Для заключения договора или проверки копии все страницы паспорта не нужны. Достаточно серии и номера, ФИО, даты и места рождения, фото. Также можно добавить страницу, где указано, когда и кем выдан документ.

Не вносите предоплату

Ситуация. Заказчик предлагает выполнить проект по разработке приложения за солидное вознаграждение. Но вот незадача — на работу претендует еще один кандидат и при этом вы ему нравитесь больше. В качестве проверки на заинтересованность и надежность он просит предоплату, которую вернет в конце сотрудничества. Для пущей убедительности в исключительно благих намерениях просит внести предоплату через эскроу-сервис — гарант сделок.

Последствия. Вы остались без заказа и без денег.

Что делать. Ни при каких обстоятельствах не платите заказчику ни напрямую, ни через сторонние сервисы, которые часто создают сами мошенники. Совет может показаться очевидным, но на такую удочку попадаются многие новички в погоне за деньгами и классным кейсом в портфолио.

Не отправляйте тестовое задание напрямую

Ситуация. Вы отправили заказчику тестовое задание на почту — три поста для соцсетей. В ответном письме вы получили отказ, или компания вовсе молча пропала.

Последствия. Через месяц-другой увидели свои материалы в «Инстаграме» заказчика.

Что делать. Защищайтесь водяными знаками, присылайте текст в нередактируемом формате и со скрытыми буквами. Если задание связано с разработкой, созвонитесь по Zoom или Skype — используйте функцию демонстрации экрана или TeamViewer.

Не устанавливайте приложение или ПО без проверки

Ситуация. Заказчик просит установить приложение, софт или загрузить документ, чтобы вы оценили продукт, с которым предстоит работать. Или же сама задача заключается в скачивании приложения на время.

Последствия. Вредоносное ПО может украсть персональные и банковские данные.

Что делать. Избегайте установок внешних приложений, проверяйте полученные файлы на вирусы.

Проверяйте заказчика

Ситуация. Вам настолько понравилась задача и гонорар, что вы доверились интуиции и взялись за работу не глядя.

Последствия. Заказчик заплатил вдвое меньше и пропал.

Что делать. Проанализируйте имя заказчика в интернете или на бирже — это не займет много времени:

обратите внимание на рейтинг заказчика и отзывы других фрилансеров, если ищете заказы на бирже. Дополнительно убедитесь, что при регистрации подтвержден телефон и паспорт;

наберите в поиске ФИО заказчика или название компании. Возможно, кто-то уже оставил отзывы;

зайдите в тематические группы на Facebook и во «ВКонтакте» или в чаты в «Телеграме» по своей специальности. Там делятся опытом и негативными кейсами: полистайте ленту, спросите в комментариях или точечно напишите конкретному пользователю;

не стесняйтесь задавать вопросы о проекте. Добросовестные заказчики готовы подробно обсуждать задачу: оперативно и прозрачно отвечают, предоставляют полезные материалы.

Что делать, если все-таки обманули

Спустя пару дней молчания вежливо поинтересуйтесь, с чем связана задержка оплаты и когда ее ожидать. Вдруг без предупреждения перевод отложили с пятницы на понедельник или деньги отправили, но попросту забыли прислать вам скриншот. В крупных компаниях, где много процессов, такое встречается. Порядочный заказчик обязательно извинится и даст конкретную обратную связь в зависимости от ситуации.

Еще через пару-тройку дней удалите свои наработки, откуда их можно скопировать или скачать. Перед этим сделайте видео или скриншот, подтверждающий выполнение задачи. Далее составьте досудебную претензию и разошлите по всем контактам заказчика, какие у вас есть. В ней укажите, что вы как автор работы не передаете права на ее использование до оплаты, и определитесь со сроком, до которого готовы мирно ждать.

После недели ожидания подайте заявление в полицию о факте мошенничества.

Обратитесь в ОВД по месту жительства, возьмите паспорт.

Напишите заявление на имя начальника ОВД. Подробно изложите ситуацию и отметьте все известные вам данные о заказчике. Если чего-то не знаете, используйте формулировки вроде «неустановленное лицо» или «находящееся по неустановленному адресу». Получите талон-уведомление о регистрации заявления.

Попросите сотрудника, принимавшего заявление, передать рассмотрение дела в бюро специальных технических мероприятий. Это одно из подразделений МВД России, которое борется с преступлениями в сфере компьютерных технологий.

Фото на обложке: Twinsterphoto/shutterstock.com