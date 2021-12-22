Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Колонки

Топ-10 высокооплачиваемых вакансий начала зимы в стартапах

Колонки
Ирина Святицкая
Ирина Святицкая

Руководитель молодежного направления hh.ru

Алина Алещенко

В декабре на HeadHunter было представлено более 9 тыс. вакансий в стартапах. Наиболее популярной сферой деятельности среди них остается сфера IT — более 2,7 тыс. предложений составляют вакансии в области информационных технологий. Более чем 1 тыс. вакансий предполагают удаленную работу для соискателей, а для студентов и начинающих карьеру размещено около 300 вакансий.

В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли Москва – 1,2 тыс., Санкт-Петербург, насчитывающий более 400 предложений, и Свердловская область с 120 вакансиями. Зарплатная вилка более 40 вакансий начинается от 435 тыс. рублей.

Специально для RB.RU HeadHunter подготовил подборку 10 самых высокооплачиваемых вакансий в стартапах начала зимы.

Топ-10 высокооплачиваемых вакансий начала зимы в стартапах

Principal Software Engineer, Cloud Platform

Смотреть — тут

от 8 000 USD до вычета налогов, Москва

Cube Dev приглашает на работу главного инженера-программиста облачной платформы. Работа удаленная с возможностью релокации в США.

Кандидату необходимо быть экспертом в области структур данных и алгоритмов, а также JavaScript и Node.js. Работодатель ожидает более 3 лет опыта в создании и управлении высоконагруженными приложениями облачной инфраструктуры.

 

IOS Team Lead

Смотреть — тут

от 450 000 до 700 000 руб. на руки, Москва

HYPER SCIENCE ищет опытного руководителя группы разработчиков на iOS. Среди требований, предъявляемых к кандидату — навыки управления командой от 5 человек, знание Swift и понимание основных паттернов проектирования мобильных приложений. Необходим опыт проектирования спецификации на API.

 

Engineering Manager / Project Manager

Смотреть — тут

до 8 000 USD до вычета налогов, Москва

ElectroNeek в поисках технического менеджера проектов, который возглавит инженерный отдел, настроит процессы и будет контролировать выполнение всех планов разработки программного обеспечения.

Работодатель требует от кандидата более 6 лет работы в качестве менеджера по инжинирингу (10+ специалистов) или на аналогичной должности старшего уровня в инженерном отделе.

 

Technical Team Lead

Смотреть — тут

от 400 000 руб. до вычета налогов, Москва

Clear Scale ищет ведущего разработчика для руководства над крупными проектами в удаленном формате. Среди требований — не менее 8 лет опыта разработки с использованием Java, Data или NodeJS. Предпочтение отдается тем кандидатам, которые имеют практический опыт или солидную теоретическую подготовку в области Big Data, AI или ML.

 

Senior NLP/ML Developer

Смотреть — тут

от 400 000 руб. на руки, Москва

Social Discovery Ventures в поисках старшего разработчика NLP/ML. Среди требований к будущему специалисту — знание математических алгоритмов machine learning и знание Python. Требуемый опыт работы — более 3 лет.

 

Коммерческий директор

Смотреть — тут

до 450 000 руб. на руки, Москва

Briskly приглашают на работу коммерческого директора, который будет полностью управлять стратегией и операционным процессом коммерческого отдела.

От кандидата ждут успешный и подтвержденный рекомендациями опыт выстраивания и руководства аналогичными подразделениями в IT-компаниях.

 

Senior DevOps Engineer

Смотреть — тут

от 4 000 до 8 000 USD на руки, Москва

Citadel ID Inc. ищет DevOps разработчика senior уровня с возможностью релокации в США, Майами или Великобританию. В обязанности входит проектирование, разработка и поддержка облачной инфраструктуры.

Рассматриваются кандидаты с опытом работы минимум 3 года, а также уверенными знаниями AWS. Предпочтительным также будет опыт поддержки сервисов на базе стека Python/Django. Успешному кандидату предоставляется на выбор ноутбук, который переходит в собственность спустя 2 года работы в компании.

 

Sr Java Developer

Смотреть — тут

от 5 000 USD до вычета налогов, Санкт-Петербург

Tango Me приглашают на работу старшего Java-разработчика, который открыт к новому и готов быстро погружаться и приносить пользу. Среди требований к соискателю — релевантный опыт работы от 3 до 6 лет.

 

Senior Rust/Solana developer

Смотреть — тут

от 275 000 до 500 000 руб. на руки, Санкт-Петербург

Redsteep в поисках разработчика Rust/Solana senior уровня. Предстоит разрабатывать смарт-контракты на Solana/Rust для NFT и DeFi, писать тесты и проектировать решения. От кандидата ждут умение хорошо программировать на любом популярном языке.

 

Senior Android developer

Смотреть — тут

4000 — 6000 USD на руки, Москва

Osome ждут в команду старшего Android-разработчика с трёхлетним опытом работы и отличным знанием Kotlin/Java. Предстоит разработка новых функций, ориентированных на пользователя, преобразование электронных схем в высококачественный код.

Фото на обложке: Shutterstock / nitsawan katerattanakul

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Топ-13 самых высокооплачиваемых вакансий октября в стартапах
  2. 2 Что потеряет бизнес, если не научится работать с данными в HR — объяснили в hh.ru
  3. 3 Топ-10 вакансий августа, которые оплачиваются выше всех
  4. 4 Самые высокооплачиваемые вакансии апреля для студентов и начинающих специалистов — подборка hh.ru
  5. 5 40% молодых специалистов сомневаются, что смогут найти работу в ближайшее время

ВОЗМОЖНОСТИ

22 декабря 2021

Global Creative Industries Accelerator

24 декабря 2021

Predict Next Purchases Clusters

25 декабря 2021

Volkswagen Group Rus StartUp Rally

Все ВОЗМОЖНОСТИ