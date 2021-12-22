В декабре на HeadHunter было представлено более 9 тыс. вакансий в стартапах. Наиболее популярной сферой деятельности среди них остается сфера IT — более 2,7 тыс. предложений составляют вакансии в области информационных технологий. Более чем 1 тыс. вакансий предполагают удаленную работу для соискателей, а для студентов и начинающих карьеру размещено около 300 вакансий.

В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли Москва – 1,2 тыс., Санкт-Петербург, насчитывающий более 400 предложений, и Свердловская область с 120 вакансиями. Зарплатная вилка более 40 вакансий начинается от 435 тыс. рублей.

Специально для RB.RU HeadHunter подготовил подборку 10 самых высокооплачиваемых вакансий в стартапах начала зимы.

Топ-10 высокооплачиваемых вакансий начала зимы в стартапах