Топ-10 высокооплачиваемых вакансий начала зимы в стартапах

В декабре на HeadHunter было представлено более 9 тыс. вакансий в стартапах. Наиболее популярной сферой деятельности среди них остается сфера IT — более 2,7 тыс. предложений составляют вакансии в области информационных технологий. Более чем 1 тыс. вакансий предполагают удаленную работу для соискателей, а для студентов и начинающих карьеру размещено около 300 вакансий.
В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли Москва – 1,2 тыс., Санкт-Петербург, насчитывающий более 400 предложений, и Свердловская область с 120 вакансиями. Зарплатная вилка более 40 вакансий начинается от 435 тыс. рублей.
Специально для RB.RU HeadHunter подготовил подборку 10 самых высокооплачиваемых вакансий в стартапах начала зимы.
Principal Software Engineer, Cloud Platform
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от 8 000 USD до вычета налогов, Москва
Cube Dev приглашает на работу главного инженера-программиста облачной платформы. Работа удаленная с возможностью релокации в США.
Кандидату необходимо быть экспертом в области структур данных и алгоритмов, а также JavaScript и Node.js. Работодатель ожидает более 3 лет опыта в создании и управлении высоконагруженными приложениями облачной инфраструктуры.
IOS Team Lead
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от 450 000 до 700 000 руб. на руки, Москва
HYPER SCIENCE ищет опытного руководителя группы разработчиков на iOS. Среди требований, предъявляемых к кандидату — навыки управления командой от 5 человек, знание Swift и понимание основных паттернов проектирования мобильных приложений. Необходим опыт проектирования спецификации на API.
Engineering Manager / Project Manager
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до 8 000 USD до вычета налогов, Москва
ElectroNeek в поисках технического менеджера проектов, который возглавит инженерный отдел, настроит процессы и будет контролировать выполнение всех планов разработки программного обеспечения.
Работодатель требует от кандидата более 6 лет работы в качестве менеджера по инжинирингу (10+ специалистов) или на аналогичной должности старшего уровня в инженерном отделе.
Technical Team Lead
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от 400 000 руб. до вычета налогов, Москва
Clear Scale ищет ведущего разработчика для руководства над крупными проектами в удаленном формате. Среди требований — не менее 8 лет опыта разработки с использованием Java, Data или NodeJS. Предпочтение отдается тем кандидатам, которые имеют практический опыт или солидную теоретическую подготовку в области Big Data, AI или ML.
Senior NLP/ML Developer
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от 400 000 руб. на руки, Москва
Social Discovery Ventures в поисках старшего разработчика NLP/ML. Среди требований к будущему специалисту — знание математических алгоритмов machine learning и знание Python. Требуемый опыт работы — более 3 лет.
Коммерческий директор
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до 450 000 руб. на руки, Москва
Briskly приглашают на работу коммерческого директора, который будет полностью управлять стратегией и операционным процессом коммерческого отдела.
От кандидата ждут успешный и подтвержденный рекомендациями опыт выстраивания и руководства аналогичными подразделениями в IT-компаниях.
Senior DevOps Engineer
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от 4 000 до 8 000 USD на руки, Москва
Citadel ID Inc. ищет DevOps разработчика senior уровня с возможностью релокации в США, Майами или Великобританию. В обязанности входит проектирование, разработка и поддержка облачной инфраструктуры.
Рассматриваются кандидаты с опытом работы минимум 3 года, а также уверенными знаниями AWS. Предпочтительным также будет опыт поддержки сервисов на базе стека Python/Django. Успешному кандидату предоставляется на выбор ноутбук, который переходит в собственность спустя 2 года работы в компании.
Sr Java Developer
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от 5 000 USD до вычета налогов, Санкт-Петербург
Tango Me приглашают на работу старшего Java-разработчика, который открыт к новому и готов быстро погружаться и приносить пользу. Среди требований к соискателю — релевантный опыт работы от 3 до 6 лет.
Senior Rust/Solana developer
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от 275 000 до 500 000 руб. на руки, Санкт-Петербург
Redsteep в поисках разработчика Rust/Solana senior уровня. Предстоит разрабатывать смарт-контракты на Solana/Rust для NFT и DeFi, писать тесты и проектировать решения. От кандидата ждут умение хорошо программировать на любом популярном языке.
Senior Android developer
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4000 — 6000 USD на руки, Москва
Osome ждут в команду старшего Android-разработчика с трёхлетним опытом работы и отличным знанием Kotlin/Java. Предстоит разработка новых функций, ориентированных на пользователя, преобразование электронных схем в высококачественный код.
Фото на обложке: Shutterstock / nitsawan katerattanakul
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