Без Booking и Airbnb: как воспользоваться кризисом и занять нишу в турбизнесе

О том, как обернуть кризис в свою пользу и какие свободные ниши в индустрии нужно занимать уже сегодня, рассказывает Оксана Головина, CEO туристической платформы Warp.

Booking и Airbnb прекратили работу в России, перезапустив разговор об импортозамещении в туризме. Однако недостаточно просто cкопировать западные сервисы.

Оценка потерь

Мировая туристическая индустрия и до начала текущего кризиса находилась не в лучшей форме из-за пандемии: речь идет о глобальном ущербе в $1 млрд.

Потери от нынешней политической напряженности и волн взаимных санкций могут приблизиться к отметке $14 млрд, напрямую или косвенно влияя на туризм в целом. И уход из России Booking и Airbnb также связан с этими значениями.

Booking был лидером по бронированию отелей в России, занимая 35-40% рынка — по сравнению с Airbnb, удерживавшим лишь около 2,5%, это гигантские цифры.

И если последний не был популярен в нашей стране в силу специфики «серости» самого рынка съема квартир, то Booking был проводником и в отели, и в апартаменты, отчего его уход значительно скажется на «официальном» туризме.

Сегодня полноценных аналогов, способных заменить ушедший из страны сервис, нет: Booking — это не просто сайт-витрина или «база с адресами», а полноценная платформа, на которой выстроено взаимодействие между отелями и площадкой, налажены свои каналы продаж, созданы рабочие инструменты по сбору цен и контента, а также есть платежное решение.

Российский рынок не имеет подобного универсального инструмента — технологически имеющиеся на рынке решения строятся по большей части не за счет интеграции с поставщиками, а за счет интеграции с различными базами данных-посредниками, не всегда связанными между собой.

Покупка авиабилетов стала еще одной точкой напряжения. К текущим проблемам авиационной отрасли добавились ограничения работы иностранных GDS (Global Distribution System) — технологического B2B-хаба, который позволяет в едином формате доводить до клиента информацию об актуальных тарифах, собирая данные с авиакомпаний.

Сейчас мировые GDS (Saber, Amadeus и пр.) уже прекратили обслуживание «Аэрофлота», и в дальнейшем риски для других российских компаний будут только увеличиваться.

Так, российский GDS «Сирена-трэвел» аккредитован в 24 странах, но в 17 из них на текущий момент запрещены полеты, а полетная сетка отечественных авиакомпаний охватывает намного больше стран.

Жизнь без Booking и прочих западных сервисов стала реальностью для российского турбизнеса, но там, где есть трудности, появляются возможности — особенно для тех, кто готов открывать новые горизонты.

Направления для стартапов

Сегодня предприниматели вынуждены адаптироваться в непростых условиях. Но есть и положительная сторона: появляется множество направлений для стартапов, которые могут реформировать отрасль туризма.

Big Data и аналитика

Иностранные сервисы покинули страну, и повторно доверять данные россиян ненадежным партнерам никто не будет: вся информация окончательно «переедет» в Россию.

Совокупность этой информации — местоположение, себестоимость номера, сезонность, целевая аудитория, стоимость ее привлечения, конкурентный анализ и прочее — открывает перспективы.

Централизованно данные сейчас никто не собирает — место Booking по-прежнему вакантно. Нишевые отечественные разработки, к примеру, онлайн-платформа «Аналитика гостиничного рынка» или аналитическая панель от «Сбера», не дают всей полноты информации.

Если сосредоточить усилия на этом направлении, даже у небольшой компании есть все шансы занять нишу и предлагать свои услуги повсеместно в стране. Никто не отменял и масштабирование — как минимум на постсоветское пространство.

Channel-менеджмент

Channel Manager — это категория сервисов, которые осуществляют синхронизацию данных о статусе и стоимости услуги проживания с площадками тревел-агрегаторов.

Такие решения помогают отелям в дистрибуции, связывая их с агрегаторами и продвигая собственный сайт. Помимо этого, сервисы дают отелям возможность автоматизировать операции, внедрить новые маркетинговые и аналитические инструменты.

По нашим данным, сегодня лишь 20% всех объектов размещения работают с Channel Manager, среди них Bnovo, Travelline, Maxi-booking и др.

Выстроить свою систему, цифровизировать оставшихся игроков индустрии, составить активную конкуренцию существующим компаниям — задачи, которые выгодны не только самим отелям, но и государству. И к нему можно будет обратиться за помощью даже на первичных этапах запуска проекта.

Экосистема

Наличием собственной цифровой туристической экосистемы пока не может похвастаться ни одно государство мира. Ее построение — сложная, но вполне реальная задача. Такая платформа позволит объединить всех участников тревел-бизнеса: от клиентов до посредников.

Банкинг, GDS, логистика, IT и многие другие элементы этой системы будут взаимодействовать между собой в единой прозрачной и универсальной среде, максимизируя как эффективность своей работы, так и привлекательность всей индустрии для потребителей.

Нынешние тенденции к укрупнению цифрового бизнеса на российском рынке дают отечественным разработчикам уникальный шанс задать свой тренд: создать решения, которые помогут участникам экосистем использовать доступ к огромной аудитории и не только продавать свои услуги, но и одновременно закрывать другие потребности пользователей через апсейл смежных услуг.

Win-Win по-русски

Экосистема — венец всех возможных инноваций в индустрии, и именно она в итоге объединит всех игроков отрасли.

Уровень «оцифрованности» российского рынка пока крайне низок: по нашим данным, из 29 тыс. объектов размещения в сетевых сервисах полноценно представлены лишь около 10 тыс., в то время как остальные 20 тыс. находятся вне этого информационного поля.

Сегодня у России есть возможность обойти популярные зарубежные аналоги за счет единой экосистемы.

Такая платформа сможет объединить потребности в GDS-компетенциях, решить проблемы отельеров и их клиентов, оцифровать все туристические объекты и сервисы, повысить доступность путешествий и туристическую привлекательность регионов.

Единое решение изменит не только бизнес-ландшафт, но и подходы к импортозамещению в целом.

Речь должна идти о запуске платформы, направленной на всех участников рынка и работающей как с B2B, так и B2C-сегментами, позволяя закрывать задачи в режиме одного окна.

В отличие от создания «клонов» западных сервисов, экосистема потребует времени на запуск, а компетенции специалистов, которые имеют опыт как в IT, так и в туриндустрии, позволят избежать «детских болезней» новых сервисов.

Самая главная ошибка — попытка выстроить платформу, опираясь исключительно на IT-компетенции, пренебрегая отраслевой экспертизой и знаниями реалий туристического рынка.

Отдельный плюс от создания локальной экосистемы — уже упомянутая Big Data, которая будет выведена на еще один, более совершенный уровень.

Так, более точный профиль клиента позволит повысить качество таргетированной рекламы, получить достоверные данные о рынке и его игроках, заложить фундамент новой системы работы турбизнеса с банками и реализовывать проекты для широкой аудитории.

Особый фокус при таком сценарии будет сделан на развитии инфраструктуры — «живая» Big Data сможет в режиме реального времени отслеживать потребности туристов и адаптировать среду под их нужды.

Уход Booking и Airbnb показал, насколько шатким может быть статус зависимого игрока. И импортозамещение по принципу копирования — лишь новая грань этой зависимости.

Сегодня, когда вопрос консолидации наших знаний и информации стоит максимально остро, именно туризм может указать направление инноваций и «анти-копирования» для множества других сфер экономической и даже социальной деятельности. Путь для российских компаний, готовых постичь новые горизонты, открыт.

Фото на обложке: Shutterstock / KieferPix