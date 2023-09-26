Свой товарный знак в Китае: можно зарегистрировать даже звук, но текст лучше адаптировать на китайский язык

Ольга Плясунова — руководитель отдела товарных знаков в «Зуйков и партнеры», патентный поверенный РФ и евразийский патентный поверенный, — рассматривает некоторые детали регистрации товарных знаков в Китае, которые могут быть полезны российским компаниям при разработке стратегии выхода на этот рынок.

Если компания планирует выходить на китайский рынок или уже начала здесь работать, то в первую очередь нужно позаботиться о регистрации товарного знака в Китае — иначе можно столкнуться с недобросовестной конкуренцией, запретом на ввоз/вывоз или производство товара, маркированного обозначением компании и т. п.

Кто и как может подать заявку на регистрацию товарного знака в Китае

В Китае зарегистрировать товарный знак может любое лицо, будь то организация или гражданин, независимо от наличия у него статуса предпринимателя. Но для иностранных лиц установлены особенности подачи заявок на регистрацию товарных знаков по национальной системе.

Они не могут самостоятельно обратиться в регистрирующий орган и должны поручить подачу и ведение дел, связанных с регистрацией знака, официальному специализированному агентству по товарным знакам (патентному поверенному).

Регистрация товарного знака в Китае не предоставляет защиту в таких специальных административных районах, как Макао и Гонконг, а также в провинции Тайвань.



Для защиты товарного знака в этих регионах требуется подавать отдельную национальную заявку , так как у товарного знака территориальный принцип охраны , и с точки зрения регистрации административные районы являются набором «стран» .

В Макао и Гонконге, а также в провинции Тайвань, предусмотрена только национальная регистрация товарных знаков. Заявитель из Российской Федерации может подать заявки через поверенного, который уполномочен работать на этих территориях. Форма подачи (онлайн или офлайн) зависит от конкретной территории, на практике в основном это онлайн-подача.

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Какие обозначения можно зарегистрировать в Китае как товарный знак

По общему правилу в качестве товарных знаков можно зарегистрировать любые обозначения, включая слова, графики, буквы, цифры, объемные (трехмерные) символы, цветовые сочетания или любые их комбинации, которые способны отличить товары владельца знака от товаров других лиц.

Кроме того, в отличие от России, в Китае в качестве товарного знака можно зарегистрировать такое необычное обозначение, как звук.

Товарные знаки со словесными обозначениями на иностранном языке (латинице, кириллице и т. п.) рекомендуется заранее адаптировать на китайский язык и также зарегистрировать соответствующее адаптированное обозначение. Это позволит быстрее сформировать узнаваемость знака у китайских потребителей и избежать последующей недобросовестной конкуренции.

Как правило, для адаптации применяются такие способы, как прямой перевод на китайский язык семантического значения слова, фонетическая транслитерация (подбор созвучных иероглифов) или сочетание этих способов.

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Что нужно учесть при указании перечня товаров в заявке на товарный знак

Товарный знак регистрируется для индивидуализации товаров, работ или услуг, перечень которых заявитель выбирает и указывает при подаче заявки, руководствуясь соответствующей классификацией.

Госпошлина за регистрацию товарного знака уплачивается за выбранный класс товаров. Однако для оптимизации расходов при подаче заявки рекомендуется указывать не весь класс целиком, а выбрать конкретные позиции. Это связано с тем, что если перечень товаров в классе больше десяти, то за каждую последующую позицию потребуется уплата дополнительной пошлины.

Пошлина по подаче заявки за 1 класс (с указанием до 10 наименований позиций в 1 классе) обойдется в 45$, за каждое последующее наименование (свыше упомянутых десяти) — плюс 5$.

В Китае действует запрет на регистрацию товарного знака в отношении некоторых товаров. Так, например, его нельзя зарегистрировать для изделий из рисовой бумаги, слоновой кости, товаров для игрового бизнеса (игральных костей и карт, игровых автоматов и т. п.).

Можно ли обойти предварительный отказ в регистрации обозначения

Причины предварительного отказа в регистрации товарного знака могут быть разными. Большинство из них связано с противопоставлением товарных знаков.

В Китае действует принцип «приоритетной подачи». Это означает, что исключительное право на товарный знак, включая право на его защиту, получает тот, кто первым подаст заявку и зарегистрирует обозначение в качестве товарного знака, независимо от его предшествующего использования другими лицами.

При выходе на товарный рынок Китая компании могут столкнуться с ситуацией, когда знаки, сходные или тождественные их знакам, уже зарегистрированы в Китае на имя третьих лиц.

Зачастую такая ситуация связана с недобросовестной конкуренцией — третье лицо регистрирует знак не в целях его использования для индивидуализации товаров, а для последующей продажи лицу, заинтересованному в фактическом использовании.

В этом случае можно, например, аннулировать спорный товарный знак, если он фактически не используется, но для этого потребуется прохождение процедуры досрочного прекращения правовой охраны товарного знака.

Другая ситуация возникает, если товарный знак используется его владельцем на территории Китая по прямому назначению. В этом случае можно получить от владельца товарного знака письмо-согласие на регистрацию противопоставленного знака и предоставить его в регистрирующий орган.

Стоит учесть, что в Китае ужесточились формальные требования к письмам-согласиям. Ситуация доходит до того, что регистрирующий орган фактически перестает их принимать.

Возражения на предварительный отказ в регистрации стоит подавать как можно быстрее, так как на практике сроки оспаривания предварительных отказов короткие (от двух недель до месяца).

Сколько действует право на товарный знак на территории Китая

Регистрация товарного знака по национальной системе предоставляет владельцу знака исключительное право на зарегистрированный товарный знак сроком на 10 лет, который исчисляется с момента регистрации товарного знака. Кроме того, закон дает возможность неограниченной пролонгации срока действия исключительного права на тот же срок.

Продлить срок действия товарного знака должен его владелец — подав соответствующее заявление в течение 12 месяцев до истечения срока действия права на знак. Если этого не сделать, зарегистрированный товарный знак аннулируется.

В заключение отмечу, что обороты и потенциал товарного рынка Китая стабильно растут. Это подтверждается в том числе тем, что Китай постоянно входит в топ стран по количеству зарегистрированных товарных знаков.

Поэтому полезно позаботиться о том, чтобы включить регистрацию товарного знака в стратегию выхода на китайский рынок. Стандартный процесс регистрации, если не возникнет сложностей, занимает от полугода до года.

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