Как зарегистрировать товарный знак в Саудовской Аравии

Королевство Саудовская Аравия (КСА) — одна из тех стран, куда сегодня направлен интерес российского бизнеса. Важно знать, что процедура регистрации товарных знаков в Королевстве отличается от аналогичных процедур в других странах. О том, как действовать бизнесу в этом случае, рассказывает патентный поверенный компании «Онлайн Патент» Алена Глазкова.

Особенности регистрации товарных знаков в Саудовской Аравии

Саудовской Аравии нет в списке стран-участниц Мадридского протокола. Данная система упрощает оформление прав на бренд за рубежом. Если вы находитесь в стране, которая не подписала Мадридский протокол, то защитить свою торговую марку через подачу в Роспатент по международной заявке не получится.

Для регистрации товарного знака в Саудовской Аравии нужно обратиться в местные органы. Для этой процедуры создано специальное Ведомство по интеллектуальной собственности — Saudi Authority of Intellectual Property (SAIP). Процесс регистрации и использования товарных знаков в этой стране регулируется Статутом об интеллектуальной собственности, Законом о товарных знаках, принятым Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива и Регламентом о применении этого закона.

Согласно закону Саудовской Аравии зарегистрировать товарный знак в SAIP напрямую имеют право резиденты Королевства. Нерезиденты могут это сделать с помощью местного патентного поверенного, который должен состоять в специальном реестре. На поверенного оформляется доверенность, которую необходимо нотариально заверить и апостилировать в Минюсте РФ (если заявитель из России).

Этапы регистрации товарного знака

Процесс регистрации бренда в Саудовской Аравии отличается от аналогичной процедуры в России. Например, отсутствует разделение на формальную экспертизу и экспертизу по существу. При этом есть этап публикации, которого нет в России. На этом этапе другие фирмы могут подать возражение против заявки. Рассмотрим основные этапы регистрации товарного знака.

Предварительная проверка

Согласно закону Совета содружества Арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), торговой маркой признается всё, что призвано различать товары и услуги. Это может быть слово, изображение, имена, подписи, цифры, буквы, цвет, 3D-объекты, печати, гравюры и т. д. К товарным знакам относят запах или звук.

Перед тем, как подать заявку, нужно удостовериться, соответствует ли знак критериям регистрации. Вам откажут, если ваши обозначения включают:

Названия товаров, услуг, привычные изображения товаров, которые не имеют различительной способности. Государственные символы, символы международных организаций или их имитацию. Религиозную символику или ее имитацию. Символику Международного движения Красного креста и Красного полумесяца. Географические указания, вводящие потребителя в заблуждение относительно локации происхождения товара. Имена, изображения, которые принадлежат третьим лицам, без их разрешения. Почетные звания и степени, которые заявитель не может подтвердить. Элементы, обманывающие потребителей относительно каких-то качеств товара или услуги, а также если они имитируют или копируют чужие бренды. Элементы, оскорбляющие общественную мораль или нарушающиет общественный порядок. Элементы, принадлежащие физическим или юридическим лицам, сотрудничество с которыми запрещено уполномоченными государственными органами. Обозначения, повторяющие уже зарегистрированные знаки, поданные заявки или сходные с ними, которые регистрируются для похожих товаров и услуг или для других товаров и услуг, если такая регистрация будет вызывать ассоциацию с другим производителем или умалять ценность его товаров и наносить ему ущерб. Слова «концессия», «авторское право» и т. п. Повторяют бренд, известный за пределами страны регистрации, имеющий международную репутацию, даже если он не зарегистрирован в Саудовской Аравии.

Перед подачей заявки лучше проверить обозначение на уникальность среди зарегистрированных товарных знаков на сайте Ведомства. Провести предварительную проверку может и местный специалист.

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Подача заявки

Перед подачей документов необходимо определиться с товарами и услугами, для которых вы собираетесь оформлять торговую марку. В Королевстве заявку на бренд можно подать в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг (МКТУ). В связи с культурными особенностями этой мусульманской страны, в ней запрещено регистрировать торговые марки для класса 33 (алкогольные напитки), для некоторых товаров 28 класса (рождественские елки и иные аналогичные товары), 29 класса (мясо свинины). При этом действует принцип: одна заявка — один класс товаров или услуг.

Заявка и все файлы предоставляются на арабском языке. Само название торговой марки следует перевести на арабский или предоставить транскрипцию названия. Если две разные компании подали две похожие заявки одновременно, то регистрация обеих приостанавливается до тех пор, пока одна из сторон не откажется от своего права в пользу другой стороны.

После этого нужно посетить сайт Ведомства и выбрать услугу «регистрация товарного знака». Заявку подают в электронном виде через специальный сервис.

Патентное ведомство Королевства (SAIP) составило пошаговую инструкцию:

Получить разрешение на регистрацию от уполномоченного лица в государственном учреждении (министра, заместителя министра, агента или уполномоченного лица). Зарегистрироваться на сайте SAIP и выбрать нужную услугу. Перейти на портал по товарным знакам. Перейти в Сервисную платформу через Единый национальный доступ или электронную почту. Направить запрос на подтверждение прав на подачу товарного знака. Дождаться одобрения Ведомства. Подать заявление на регистрацию нового бренда в соответствии с предварительным запросом. Получить счет на оплату пошлины. После оплаты пошлин заявка рассматривается ведомством.

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Проведение экспертизы

Процесс регистрации включает:

рассмотрение поданных документов;

публикацию в реестре;

выдачу охранного документа.

Ведомство рассматривает заявку в течение трёх месяцев и принимает решение о публикации, отказе или запросе дополнительной информации.

Если Ведомство потребует предоставить дополнительные сведения, у заявителя есть 90 дней на ответ после получения запроса. Если заявитель не ответит на запрос, заявка будет считаться отклоненной.

Если SAIP принимает положительное решение по заявке, то в течение 30 дней необходимо оплатить пошлину за публикацию. После этого информация о заявке размещается в официальном реестре.

После публикации в течение 60 дней заинтересованное лицо, например, другая компания, может подать возражение против регистрации. При получении возражения ведомство информирует о нем заявителя в течение 30 дней, и тот может предоставить свой ответ на возражение в течение 60 дней. По своему усмотрению SAIP имеет право назначить слушание и пригласить обе стороны. Если итоговое решение не устроит заявителя, то он может оспорить его в течение 30 дней.

Если возражений не поступает или все они отклонены, то на этом процесс регистрации права на бренд завершается. После этого в течение 30 дней заявитель должен оплатить пошлину за регистрацию. Ведомство вносит данные о недавно зарегистрированной торговой марке в специальный Реестр и выдает заявителю свидетельство. Оно включает номер и дату регистрации, срок действия, приоритет правообладателя, изображение бренда, перечень товаров и услуг, для которых торговая марка была зарегистрирована, и сведения об ограничениях, если такие есть.

Товарный знак действует 10 лет с момента подачи заявки, указанной в Реестре. После этого знак может быть продлен в течение последнего года действия и 6 месяцев после него еще на 10 лет.

Если владелец не использует бренд в течение 5 лет, то любое заинтересованное лицо может в судебном порядке потребовать прекратить его действие. В данном случае правообладатель должен или доказать факт использования, или предоставить доказательства того, что торговая марка не эксплуатируется по независящим от него причинам.

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Стоимость регистрации

В Королевстве есть три этапа оплаты пошлин: за рассмотрение заявки, публикацию и выдачу свидетельства. Если есть необходимость в поверенном, то в первую очередь нужно оплатить его услуги. Затем оплачиваются пошлины в саудовских риалах.

За рассмотрение заявки — 1000 SAR (около $266,6). За публикацию — 500 SAR (около $133,3). За регистрацию и выдачу свидетельства — 5000 SAR (около $1333,18).

За дополнительные действия будет взиматься отдельная плата. Например, обжалование решений обойдется еще в 1000 саудовских риалов.

Фото на обложке: ekrem osmanoglu / Unsplash