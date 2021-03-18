Как специалистам по платному трафику получать более высокую зарплату

Дмитрий Новоселов, специалист по интернет-рекламе в DIGIMATIX



Через несколько месяцев работы в компании я понял, что есть проблема с отчетностью: все отчеты коллеги делали вручную в Excel — это занимало много времени. Я нашел курсы по Power BI, скачал их на смартфон и изучал, пока еду на работу и обратно. Одна поездка занимала полтора часа. Смотреть уроки на маленьком экране было неудобно, но я справился. Через месяц настроил свой первый отчет в Power BI, а сейчас так делает вся компания. За такое нововведение мне подняли зарплату на 25%. Профит.

Олеся Гончарова, руководитель отдела медийной и контекстной рекламы в агентстве «Медиасфера»

В агентство «Медиасфера» я пришла работать в 2010 году, была специалистом по контекстной рекламе. Уже в 2012 году стала руководителем отдела медийной и контекстной рекламы. Добиться этого помогла проактивная позиция:

постоянное развитие профессиональных навыков;

тщательное изучение систем рекламы, аналитики и автоматизации;

развитие клиентов и новых услуг отдела.

Благодаря этому в отделе появились новые услуги: медийная реклама, видеореклама, веб-аналитика, разработка лендингов и баннеров для рекламных кампаний.

Считаю, что эффективной и интересной для сотрудников является система наставничества, внутреннего обучения и полной взаимозаменяемости. Например, в 2019 году мы в агентстве сформировали четкую систему грейдов. Это таблица, в которой мы описали уровни развития специалистов. Для каждого уровня указали:

необходимые навыки;

задачи, которые нужно будет решать;

заработную плату.

Так каждый сотрудник понимает, что нужно делать, чтобы перейти на следующий уровень, как профессионально развиваться и поднять свою зарплату.

Аким Никеев, ведущий специалист отдела медийной и контекстной рекламы в агентстве «Медиасфера»

В 2018 году я начал работать в компании «Медиасфера» специалистом по контекстной рекламе. В конце 2019 года в нашем отделе появилась система грейдов. Я сразу решил, что буду ее использовать — это сулило неплохую прибавку к зарплате. Чтобы получить повышение, мне нужно было:

быть наставником для младших специалистов;

периодически проводить обучение для сотрудников агентства;

показать, что я профессионал: мои результаты по всем кампаниям клиентов должны были быть достойными. На их основе я должен был написать несколько кейсов;

научиться планировать и вести проекты по медийной рекламе;

обязательно стать сертифицированным специалистом по Google Ads и «Яндекс.Директу». Дополнительно — по системам аналитики и коллтрекинга.

Что я для этого сделал:

стал заядлым посетителем площадок и форумов об интернет-рекламе и веб-аналитике;

изучил много материалов о том, как писать тексты и проводить лекции и семинары;

сразу применял новые знания на практике.

Благодаря этому в конце 2020 года я стал ведущим специалистом по контекстной и медийной рекламе и получил заветную прибавку к зарплате. Возможно, это произошло бы и раньше, но в планы вмешалась пандемия.

Напоследок поделюсь советами. Они довольно очевидные, но все же:

посещайте мероприятия, читайте статьи и проходите курсы, посвященные вашей профессии. Важно всегда быть в теме: мир интернет-рекламы очень переменчив;

развивайте soft skills. Кстати, они пригодятся и в повседневной жизни;

ставьте перед собой конкретные цели;

получайте от работы удовольствие. Зачем вам повышение, если при этом вы не будете счастливы?

Ильхом Чакканбаев, интернет-маркетолог, Seopulses

Много лет назад я работал в интернет-магазине, который продавал технику и товары для дома. Я размещал рекламу в «Яндекс.Маркете» — это был основной канал продаж, но им было тяжело управлять. Я исправил ситуацию благодаря консультациям с менеджером «Яндекс.Маркета»: у меня появилось больше информации об автоматизации и управлении. На основе API я автоматизировал управление десятками тысяч предложений — это помогло существенно увеличить количество продаж. Этот процесс занял два года.

Также я изучал возможности сервисов аналитики (Google Analytics и «Яндекс.Метрики») и API, так как все данные из систем аналитики загружались в 1С — главную систему управления. После этого работодатель незначительно увеличил мне зарплату, но я уменьшил свою нагрузку и получил карт-бланш на тестирование новых инструментов.

Карт-бланшем я воспользовался: начал изучать и тестировать возможности Google Ads и «Яндекс.Директа», а через два года около 60% от всех заявок приносили именно эти рекламные системы. Работодатель незначительно увеличил мне оклад, но пересмотрел систему KPI, что помогло увеличить доход на 40%.

Еще у меня появилась команда: два человека, которые помогали мне работать с рекламными кампаниями. После мы сформировали отдел маркетинга, появились новые задачи. Например, создание сайтов. Все это помогло мне не только увеличить зарплату, но и получить опыт работы с новыми инструментами.

Подводя итог, скажу, что нужно всегда искать возможности для развития. Так появится и опыт, и прибавка к зарплате, и новая должность.

Илья Ларшин, индивидуальный предприниматель

После двух с половиной лет работы в крупном агентстве, в котором моя зарплата росла, но очень медленными темпами, я задумался о том, почему ограничиваю себя рамками одного города. После этого разместил резюме, ориентировался на Москву. Почти сразу со мной связались представители московского агентства, провели два собеседования, а через месяц у меня появилась новая работа.

Переезжать не пришлось, так как в новом агентстве был удаленный формат работы, поэтому я остался жить в Туле. Мне не пришлось платить за аренду квартиры, а новая зарплата была примерно в два с половиной раза больше, чем на предыдущем месте работы. В течение года зарплату мне подняли: я зарекомендовал себя хорошим специалистом.

Еще я понял, что у меня хорошая самоорганизация, поэтому работать из дома мне было комфортно. Призываю всех не бояться удаленки, к ней достаточно легко привыкнуть, сейчас для этого есть все необходимые инструменты.

Кирилл Анчаков, руководитель проектов агентства «Оптимизатор»

В одной компании я работал PPC-специалистом. Главная задача, которую передо мной ставило руководство, — настройка контекстной рекламы. Но мы с вами понимаем, что основная цель — заявки.

Когда я захотел больше зарабатывать, то подумал о разных вариантах (от продажи вещей на «Авито» до халтуры на стороне) и решил, что больше денег могу получать на основной работе. Поняв, что тема «Добрый день, руководитель, повысьте мне зарплату, пожалуйста» не прокатит — я разработал план по повышению своей зарплаты.

Выглядел он примерно так:

Я подумал, как можно получать больше заявок/продаж с тех рекламных каналов, с которыми работаю.

Все посчитал. Условно: если мы увеличим ежемесячный рекламный бюджет на N тысяч рублей, то получим на N заявок больше.

Если схема сработает, то руководитель увеличит мне зарплату на 10 тыс. рублей.

Руководитель с такой схемой согласился. Итог: через месяц моя зарплата увеличилась на 10 тыс. рублей. Такой же план я использовал и на следующей работе, только с другим направлением — programmatic-рекламой.

Напоследок совет. Поставьте себя на место руководителя и задайте вопрос: «Почему я должен увеличить зарплату этому сотруднику?» Когда вы на него ответите, у вас появится план по повышению зарплаты.

Александр Панфилов, руководитель команды маркетинга в ppc.world

Когда я пришел в ppc.world, у меня сразу было много задач, так как проект изначально задумывался как стартап. Начинал с того, что занимался платным трафиком и e-mail-маркетингом. Есть много способов поднять себе зарплату: например, брать на себя новые задачи или полностью сменить роль, чтобы расти как специалист. У меня было и то и другое.

Когда ушла коллега, я взял на себя часть ее обязанностей — работу с инструментами для изданий: Adfox, РСЯ, Google Marketing Platform. Отчасти мне помог опыт запуска платного трафика, но и работа с RTB-аукционом позволила лучше понимать, например, закупку программатика. Сперва это отнимало много времени, но дальше все стало проще.

Хочу отметить, что профессиональное выгорание и потребность в профессиональном росте появляются на любой работе. И вовремя понять и заметить это можете только вы. Поэтому совет: обращайтесь к руководителям или HR-специалистам и обсуждайте с ними возможность роста.

В идеале у вас должны быть идеи и план, которые помогут развиваться вам и бизнесу, с которым вы работаете. С развитием проекта у меня, например, появилась необходимость в профессиональном росте. Я рассказал об этом HR-специалисту и руководителю, а в будущем это позволило мне стать руководителем команды маркетинга.

Елена Червонец, фрилансер, chervonets.pro

Не стоит просто ждать, когда вам поднимут зарплату. У меня так случилось лишь однажды, когда работодатель был настолько восхищен результатами, что поднял мне зарплату в два раза. Но это скорее исключение, чем правило.Сейчас я работаю на себя, поэтому мои советы будут полезны фрилансерам. Есть две распространенные ситуации.

Ситуация первая. Вы несколько лет работаете с клиентом, но не повышаете стоимость своих услуг, а индексации зарплаты/ежегодной прибавки, как у специалистов в штате, у вас нет. Итог: вы работаете в минус.

Что делать? Если вы понимаете, что клиент доволен совместной работой, то спокойно и уверенно называйте новую сумму. Например: «Иван Иванович, мы вместе работаем уже два года. Я вижу, что наша совместная работа приносит прекрасные результаты. Хотелось бы продолжать в том же духе, но тот уровень оплаты, который был для меня приемлем два года назад, сейчас уже таким не является. Учитывая инфляцию, я вынужден повысить стоимость своих услуг. Со следующего месяца хочу получать на 30% больше». Как правило, клиенты, которые работают с вами несколько лет, спокойно реагируют на такие просьбы.

Ситуация вторая. Вы начали работать с новым клиентом, договорились об оплате, а, когда начали работать, поняли, что на этот проект у вас уйдет больше времени, чем планировали изначально. И, соответственно, вам нужно брать за свою работу больше денег.

Что делать? Я часто поступаю так: в течение первых месяцев работы я предлагаю множество идей и крутые стратегии, внедряю новые инструменты для работы с рекламой.

На этом этапе очень важно получить ощутимый результат от совместной работы и продемонстрировать его клиенту. Он должен понять, какую выгоду получит. Когда вы поймете, что клиент доволен, а результаты его радуют и вдохновляют, можно поднять вопрос о повышении стоимости услуг.

Но это не должно звучать как «Смотрите, я классно работаю, платите мне теперь больше». Расскажите, что вы смогли погрузиться в проект, лучше оценить его и теперь понимаете, что на работу с ним уйдет больше времени, поэтому и оплата должна быть соответствующей. И назовите новую цифру. Если вы действительно показали конкретные и нужные клиенту результаты, то он уже не захочет искать другого специалиста, поэтому согласится на ваши условия.

Главное — не бойтесь озвучивать свои желания. Работа должна приносить как эмоциональное удовлетворение, так и желаемый доход.

Мы видим разные истории: кто-то стал тимлидом, кто-то решил работать на себя, а кто-то изучал новые системы рекламы и аналитики, чтобы развиваться как специалист. Но главный вывод везде один: всё в ваших руках. Изучайте новое и проявляйте инициативу. И главное: пусть ваша работа приносит не только деньги, но и удовольствие.

Фото на обложке: Khongtham/shutterstock.com