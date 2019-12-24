Путешествие к консолидации: 5 выводов из Рейтинга TravelTech

Аналитики отчитываются о небывалом росте TravelTech — по данным Data Insight 2018 года, с 2014 по 2019 рынок eTravel (онлайн-продажи туристических услуг) вырос почти в три раза — 1030 млрд рублей. В 2018 году рост составил 25%, в 2019-ом — 20%.

Тем не менее, это вызвало и усиление конкуренции: независимых предпринимателей зажимают и собственные онлайн-сервисы поставщиков услуг (авиакомпаний, турфирм и пр.), и компании извне (ритейлеры, банки), открывающие свои travel-приложения. С помощью рейтинга мы пытались выяснить, кто на самом деле больше всех зарабатывает на этом непростом рынке.

1. Ключевые рынки уже поделены между крупными игроками

По словам аналитиков, между крупными игроками уже поделены все ключевые рынки: продажа билетов и бронирование отелей, пакетные туры. Соответственно — впереди экзиты и сделки M&A.

«Теперь главный вопрос, кто из компаний сможет занять доминирующую позицию в будущем, — рассказывает Алексей Соловьев, венчурный инвестор. — А сделать это может только с помощью консолидации и объединении с другими компаниями. Если компании объединяться, то сумма их выручки и совместный рост могут привести к значительному изменению их позиций, и именно в этом будут заключаться изменения.

У всех гигантов нашего рынка, а именно «Яндекс», Mail.ru Group, Cбербанк, пока нет сильных позиций на рынке Travel, и их покупки в сфере Travel смогут изменить текущую ситуацию. Большая корпорация может добавить свои ресурсы и обеспечить серьезный рост для купленной компании».

А пока крупные игроки растут, сами выходят в новые сегменты, предлагая все больше услуг, и конкурируя с одними в одной сфере, с другими — в другой. Так, Tutu, будучи вторым крупнейшим сервисом по продаже ж/д-билетов после самого РЖД, вышел на рынок бронирования отелей еще в 2014 году.

«В настоящее время есть перспектива роста у агрегаторов, предоставляющих полный комплекс туристических услуг, где можно забронировать любой вид турпродукта, — отмечает Лев Фирсов, IT-директор туроператора TEZ TOUR. — Начиная от классического турпакета, нестандартного индивидуального тура, авиаперелета, ночи в отеле и экскурсий у местных жителей».

Мета-поисковики Продажа пакетных туров Продажа авиабилетов Бронирование отелей и жилья Бронирование трансферов Разработчики Туристические услуги в секторе B2B Aviasales Travelata Level.Travel «Слетать.ру» OnlineTours Onetwotrip Tutu Biletix Kupibilet Ostrovok Bronevik.com Tvil Gettransfer I’way Travelline Nemo.Travel «Академсервис» «Аэроклуб» «Авиа центр» HotelBook Таблица. Распределение участников рейтинга по направлениям

2. 25% крупных компаний TravelTech ориентированы на международный рынок

Aviasales, Ostrovok, Onetwotrip, Gettransfer имеют головные офисы за рубежом, в январе этого года владелец SkyScanner китайская компания Ctrip приобрела 25% «Авиа центра». Ориентирован на международный рынок и сервис Anywayanyday (AWAD), с недавнего времени находящийся под управлением «Аэроклуба». Помимо этого ряд разработчиков имеют зарубежные офисы.

Это означает, что TravelTech — та отрасль, где российские разработки успешно экспортируются: Aviasales конкурирует со SkyScanner, Ostrovok (развивает зарубежные бренды ZenHotels — в B2C и RateHawk — в B2B) — с Booking .

Эксперты отмечают, что сильных позиций могут добиться и компании в других, менее очевидных и конкурентных, сегментах. «Что касается перспективных сегментов — стать популярными смогут производные или смежные сервисы на стыке с другими индустриями, например, сервисы компенсации за задержку, отмену рейса (такие как Compensair), — продолжает Алексей Соловьев. — И те компании, которые делают международный бизнес в отдельном подсегменте, например, компания Gettransfer. Хотя рынок трансфера не такой очевидный, но эта компания смогла добиться устойчивого роста в своем сегменте в том числе за рубежом».

3. B2B в топе

По данным исследования РБК, объем рынка делового туризма в 2018 году вырос на 15,3% и достиг 612 млрд. рублей. При этом отрасль испытывает большой запрос на цифровизацию.

Этот тренд можно проследить и на примере участников рейтинга — все компании из сектора B2B показали хорошие результаты, лидером тоже стала B2B-компания — «Академсервис», известная в том числе работой по размещению гостей во время спортивных мероприятий. Несмотря на то, что по модели бизнеса она сильно отличается от других игроков, придя из офлайна, сегодня ее основная деятельность базируется на онлайн-системе acase.ru.

Фото: Jacob Lund/Shutterstock

«В топ-позициях рейтинга нет ничего непредсказуемого и топовые компании рейтинга без учета «Академсервиса» и являются лидерами рынка travel, — говорит Алексей Соловьев. — «Академсервис», с одной стороны, напрямую не относится к TravelTech — это компания, которая существует 25 лет и начинала по-другому работать со своими клиентами.

Однако они пережили все банкротства и кризисы индустрии туризма, продолжают дальше развиваться и являются лидерами, что заслуживает уважения. С другой стороны, границы между Travel и TravelTech в настоящем уже являются размытыми, как и в других индустриях, и эти игроки удовлетворяют одни и те же потребности своих клиентов, поэтому я бы не стал отделять одних от других».

Два других участника рейтинга из сектора B2B — «Аэроклуб» и «Авиацентр» — также попали в топ-10, ряд компаний топа совмещают B2B и B2C — как, например, Ostrovok и HotelBook, которые предоставляют услуги по бронированию отелей в партнерстве с «Аэрофлотом». HotelBook изначально был создан для работы с турфирмами.

4. Больше всех зарабатывают разработчики

Разработчики объективно не могут соревноваться по объему выручки с компаниями OTA, однако именно они показывают самые высокие доходы. В рейтинг вошли Travelline и Nemo.Travel — по данным системы «Контур.Фокус», их суммарная чистая прибыль за 2018 год составила больше 200 млн. рублей, в то время как чистая прибыль «Академсервиса», лидера рейтинга, — 67 млн (и это высокий показатель на общем фоне).

Чистая прибыль торговцев билетами может составлять 1-4% с выручки. Низкая маржинальность, высокая конкуренция создают опасную ситуацию, причем это касается всего рынка туризма (см. мнения в конце материала).

5. Основной рост рынков «второго порядка» впереди

По данным Data Insight 2018 года, около половины рынка e-travel (49%) составляли авиабилеты, 24% — бронирование отелей, 21% — ж/д билеты и 3% — туры. На все остальные сегменты суммарно приходилось всего 3%, поэтому представители далеко не всех из них смогли пройти порог входа в топ-20 (компания должна была иметь выручку не менее 180 млн рублей). По данным 2019-го распределение уже немного другое: авиабилеты — 46% (-3 п.п.), бронирование отелей — 26% (+2 п.п.), ж/д-билеты — 20% (-1 п.п.), туры — 4% (+1 п.п.) и другие — 4% (+1 п.п.).

Доля дополнительных сервисов растет, более того, там у компаний еще есть реальные шансы стать лидерами в своем сегменте.

Фото: VGstockstudio/Shutterstock

«Бизнесы на рынках второго порядка перспективны и интересны, потому что там нет лидеров, и поэтому возможно появление компаний, которые смогут занять доминирующую позицию, — считает Алексей Соловьев. — Я думаю, что могут появиться решения в других нишах, как сложные путешествия с маршрутизацией, круизы».

Так, например, в рейтинг пока не вошли сервисы бронирования экскурсий вроде Tripster и Sputnik8. Сами компании при этом говорят о высокой динамике роста.

«Мы растем каждый год более чем в два раза несмотря на экономический кризис в стране, успешно конкурируем с иностранными единорогами, — говорит Александр Ким, CEO и основатель Sputnik8. — Рынок онлайн бронирования экскурсий очень быстро растет. Моя оценка — 20 млн бронирований в год, наша цель — быть лидером с 10 млн бронирований».

Что касается других направлений, то в TravelTech есть потребность в новых сервисах, которые пока и вовсе не представлены на рынке.

«Очевидно, в ближайшее время можно ожидать появления решения, связанного с удобным пользователю оформлением электронной визы — вкупе с возможностью на одной платформе спланировать и забукировать все необходимое в путешествии, — рассказывает Наталия Белякова, директор по маркетингу сети отелей Domina Russia, партнер Центра стратегического консалтинга.

— Еще одно направление, за которым будущее — агрегатор карт и пользовательского тревел-опыта с функциями социальной сети (поиск и подбор попутчиков). Приложений-маршрутизаторов много, но большинство слабо учитывают предшествующий опыт пользователя; не везде есть возможность детально проложить маршрут (или ознакомиться с теми вариантами, которые были опробованы предшественниками), находясь вне интересующей геолокации».

Мнения

Андрей Осинцев, директор «Связной Трэвел»

«E-travel-рынок в России имеет ряд особенностей: отсутствие высокой маржинальности у авиакомпаний и агентов, продающих авиабилеты, большое количество игроков и, как следствие, высокая конкуренция.

Больше половины продаж авиабилетов происходит через метапоисковики (Aviasales, Skyscanner, «Яндекс.Авиабилеты», Momondo/Kayak). А отели, напротив, бронируются напрямую или через крупные агрегаторы: Booking.com, Ostrovok.ru, совместная доля которых свыше 70%, и более мелких игроков.

Консолидация рынка будет продолжаться. В зоне риска, на мой взгляд, не только небольшие компании, но и довольно крупные ОТА и даже авиакомпании. Большие обороты на фоне низкой или даже отрицательной доходности бизнеса могут внезапно закончиться margin call и банкротством, а растущая стоимость авиакеросина, дорожающий лизинг и монополизация рынка авиакомпаний создает условия жесткой конкуренции и высокой долговой нагрузки на компании 2-го и 3-го эшелона.

За последние несколько лет мы видели банкротства крупных ОТА, туроператоров и авиакомпаний на мировом и локальном рынке (в 2018-19: Thomas cook — Великобритания, Natalie Tours — Россия, Sindbad — Россия, Aiti — Турция, Germania — Германия, California Pacific — США, FLYbmi — Великобритания, Asian Express airline — Таджикистан, Jet Airways — Индия, Tarim avia — Армения, Aigle Azur — Франция и др.) Поэтому агентам нужно развивать свои сильные стороны и максимально нивелировать финансовые риски».

Александр Борцов, владелец агрегатора TravelBelka

«На рынок в целом негативно влияет политика: Египет до сих пор закрыт, Грузия этим летом пострадала капитально. Экономическая ситуация продолжает быть тяжелой.

У людей банально нет денег, поэтому отлично будут расти проекты вроде BlaBlaCar, которые в нашей стране вообще не про новую философию шеринга, а скорее про банальное выживание. Агрегаторы пакетных туров, я считаю, тоже отлично эксплуатируют волну о самостоятельном подборе тура подешевле, чем будут навязывать в турагентстве.

В каких направлениях идет развитие? Все полезли в тревел, и если раньше это был OZON и «Связной», которые с нуля разработали программный продукт и много полезного привнесли на рынок, то теперь это банки и сотовые компании, которые вообще ничего не разрабатывают, а просто заваливают все кэшбэками.

Им вообще не надо зарабатывать — для них это инструмент или пиара / лояльности, или развития основного бизнеса. Эти паразиты могут убить рынок, хотя их клиенты, которых они годами обманывали с смс-подписками или звездочками в кредитных договорах, не спешат пользоваться их сервисами.

И напоследок, российский travel-рынок — это дно. Зарабатывают единицы, остальные убыточны. Инвестиций нет, стартапов нет. Есть много разных интересных малых проектов, а вот со середнячками уже хуже — перспектив немного. Вряд ли у нас родится новый Airbnb, крупных и удачливых купят китайцы, остальных — Сбербанк».

Фото на обложке: Unsplash

20 успешных предпринимателей в TravelTech — рейтинг Rusbase