Open Banking, криптопереводы и зарплата в любой момент: тренды fintech 2021

Сегодня финтех — не просто активно развивающаяся отрасль, а массовое явление. В нем выделяются три направления: кредитование, финансирование и платежные системы. Продукты становятся «все ближе к народу». На фоне снижающегося доверия населения к традиционным банковским продуктам (в 2019 году в три раза ниже, чем в 2018) IT-компании имеют все шансы увеличить свою аудиторию, предлагая более выгодные условия. Какие направления финтех-развития в 2021 году будут наиболее перспективными, разбирался Павел Гужиков, основатель и CEO финтех-компании «Деньги Вперед».

Агрегирование счетов и анализ данных

Для финансовых организаций (банки, МФО) и частных консультантов возможность автоматического агрегирования счетов и анализа данных избавляет от необходимости запрашивать выписки, заявления и другую документацию и вручную вводить всю эту информацию в систему. Тем самым, в первую очередь экономится время и сокращается срок выполнения рабочих задач, включая, например, принятие решений по выдаче кредита.

Платформы, позволяющие проводить агрегирование счетов и последующую аналитику, избавляют клиента финансовой организации от самостоятельного сбора всех необходимых бумаг в различных госструктурах, а сотрудникам банка дают максимально достоверную информацию. На основании собранных данных формируется цифровой паспорт клиента, необходимый для быстрого скоринга, оценки рисков и даже разработки персональных маркетинговых предложений.

Рассрочка кредитов потребителям в точке продажи

Интерес к POS-кредитованию не утихает, при этом 80% от этих сделок сегодня занимает именно рассрочка. В большей степени потому, что она выглядит максимально «безопасной»: покупатель платит исключительно стоимость товара, без дополнительных процентов за банковскую услугу. Комиссия ложится на плечи магазина. Правда некоторые торговые точки все же пытаются сделать себе хорошо и согласны на рассрочку, только если покупатель, условно, к телевизору еще и годовую гарантию приобретет.

Потребителю сегодня доступны карты рассрочки или непосредственная сделка на конкретный товар в магазине. Свою платформу для онлайн-сделок внедряет Mastercard и независимые стартапы: например, HappyLend. Он предлагает платформу для онлайн-кредитования, которую могут использовать и оффлайн-магазины. На данный момент он работает с шестью российскими банками.

Стартапы предлагают и специальные предложения для моментальной рассрочки на месте: идею продвинула сеть «Технопарк» совместно с компанией Forward Leasing и банком Home Credit. После идентификации в системе пользователь может выбрать любой товар в торговом зале, отсканировать штрих-код и сразу увидеть детальное приложение рассрочки.

Инвестирование в один клик

В США сервисы по онлайн-продаже акций привлекли внимание еще в 2016 году, потому что уже на тот момент в стране больше половины населения активно инвестировало. Более того, ценные бумаги в Штатах могут и по наследству передаваться. В России такого высокого интереса к инвестициям не было долго.

Впрочем, сервисы, предлагающие онлайн-покупку акций, у нас стали появляться еще в 2013 году — первопроходцем был Freedom24. Но бум на российском рынке частных инвестиций случился только в 2018 году. В январе 2018 количество частных инвесторов, зарегистрированных на Московской бирже, составило 2,1 млн., в ноябре 2018 – 2,69 млн человек, а в ноябре 2020 — уже 13,2 млн.

В это же время на рынке стали активно появляться сервисы для упрощенной покупки инвестиционных продуктов — буквально в один клик. «Тинькофф Инвестиции» предлагает более 11 тыс. ценных бумаг и бесплатное обслуживание (комиссия за сделки). В 2018 году сервис был признан лучшим среди инвестиционных в Центральной и Восточной Европе по версии журнала Global Finance. Yammi от «Яндекса» не только моментально открывает брокерский счет, но и предоставляет помощника, который «будет инвестировать за вас». Комиссия берется от годовой стоимости активов.

На сегодняшний день мобильная инвестиционная платформа есть уже у всех банков, а ЦБ РФ готовит маркетплейс, где можно будет приобрести ПИФы.

Быстрый доступ к open banking

Open banking — предоставление доступа к банковским данным для компаний-партнеров с помощью API, благодаря чему разработчики могут создавать финтех-приложения и сервисы для клиентов конкретных банков. В Европе идею продвигают уже несколько лет благодаря принятию директивы PSD2-регулирования, которая обязует банки готовить открытую техническую систему для интеграции с его ресурсами.

Таким образом, в Европе появляется единое платежное пространство, благодаря чему клиенты смогут выбирать привлекательные продукты и сервисы в разных банках. Они могут управлять счетами из разных банков в одном приложении, оплачивать через него услуги, получать максимально персональные предложения по кредитам, лизингу и другим продуктам.

Результатом open banking может стать огромный маркетплейс услуг, завязанных на финансовой информации.

В России речь об открытых интерфейсах заходила в документе об основных направлениях развития на 2018-2020 гг от ЦБ РФ, а в октябре 2020 регулятор представил стандарты открытых интерфейсов. Но пока их применение предполагается на добровольной основе. При этом российские банки более технологичны, чем западные, поэтому есть шансы увидеть реализацию open banking в ближайшем будущем.

Мобильные кошельки и новые платформы для e-commerce

В сегменте платежных систем сегодня лидируют два тренда: альтернативные системы для e-commerce и упрощение процесса обмена данных в мобильных кошельках. Первый тренд активно набирает обороты в Азии, откуда постепенно распространяется по миру. Идею использовать для e-commerce не только специализированные платформы, но и, например, мессенджеры первой проработали в Китае, сделав это при помощи WeChat. Более того, готовится новая платформа для e-commerce на базе этого мессенджера, которая позволит бесплатно открывать онлайн-магазины, доступные всему миру.

Через кошелек мессенджера WeChat сегодня можно расплатиться практически где угодно, и уже не только в пределах Китая — в 2018 году предложение распространилось и на Россию. Обычные терминалы в оффлайн-магазинах буквально покрываются пылью.

Ежедневно WeChat используют более 700 млн человек, в 2019 году рост аудитории (к 2018) составил 35%. Платежи осуществляются через QR-код или ссылки, сервис позволяет совершать P2P-переводы (между пользователями). А израильский PayKey предлагает клиентам банков проводить платежи из мессенджеров и социальных сетей.

В случае с WeChat речь идет фактически про электронный кошелек, и мессенджер — не единственный сервис, который может взять на себя его функции. Это делают даже мобильные операторы: например, кенийский Safaricom. А малазийский GrabPay появился на базе сервиса такси. Саму идею мобильных кошельков развивать уже некуда, зато функционал еще может становиться шире.

В первую очередь дело идет к упрощению процесса данных и развитию P2P-платежей, которые люди готовы доверить частным финтех-компаниям, а не банкам. В России пока что переводы между физлицами обеспечивает СБП (Система Быстрых Платежей) от ЦБ РФ, а в социальных сетях идею реализовал «ВКонтакте».

Еще одна новая и потенциально перспективная технология — покупка товаров в вендинговых аппаратах (автоматах) через электронный кошелек. Обычный безналичный платеж по терминалу уже никого не удивляет, а вот возможность считать QR-код и оплатить без дополнительных приложений кроме мобильного банка пока в новинку. Разработка Kit Vending запущена в начале 2020 года и все так же опирается на СБП.

Изменение доступа к зарплате

Мир постепенно уходит от жесткого графика «зарплата 5 и 25 числа каждого месяца». Точнее, система остается прежней, но появляются «послабления», связанные с проблемами платежеспособности населения. Людям приходится занимать деньги до зарплаты, пользоваться услугами МФО (микрофинансовых организаций) для займов небольших сумм.

Однако намного проще будет, если они смогут брать деньги из своей же зарплаты до дня ее официальной выплаты. Более 50% из-за пандемии хотят получать зарплату ежедневно, и сегодня это реализуют финтех-стартапы по всему миру, включая Россию.

На Западе идею pay on demand продвигают не так давно, с 2015 года, но пандемия заставила уделить ей более пристальное внимание. Таким гигантам как Even (охватывает 50 штатов Америки, ежедневно используется каждым вторым клиентом) начали составлять конкуренцию молодые стартапы: Ceridian сделал сервис Dayforce Wallet для 4,5 тыс. клиентов. В компании считают, что за 3-5 лет гибкая система выплаты денег станет таким же привычным вариантом, как сегодня — зарплата два раза в месяц.

У большинства сервисов работает подписочная модель: за использование ежемесячно снимается около $10. Другой вариант — комиссия за каждый перевод.

В России первыми тренд на pay on demand заметили и внедрили мы, предложив его в 2019 году. Комиссия фиксированная и начинается от 50 руб., для работодателей сервис бесплатный. Деньги выводятся на банковскую карту или расчетный счет из нашего фонда.

Расширение криптоинфраструктуры

Проникновение криптовалюты в финтех становится все более заметным и постепенно она может стать таким же привычным денежным средством, как привычные рубли с долларами. Тем более, что все активнее ведутся разговоры о том, что у государств появятся национальные криптовалюты — первым должен стать, ожидаемо, Китай.

В тестовом режиме он запустил цифровой юань в апреле 2020 года, а с декабря эту валюту должен принимать второй по величине интернет-магазин JD.ru. Причем платежи можно будет совершать и в оффлайн-режиме, достаточно поднести друг к другу два устройства — передающее и принимающее.

Отправление, получение и хранение криптовалюты уже вполне обыденный функционал для сервисов, которые с ней работают. Пришло время расширять набор доступных действий: компания Abra, работающая в 155 странах, сообщила, что цифровые активы могут использоваться для приобретения акций и паев ETF.

Предложение должно расширить список инвестиционных возможностей.

Но намного интереснее для большинства людей должны стать обычные платежи и переводы при помощи цифрового рубля или другой валюты — это создает широкие возможности для международных переводов. Должен получиться аналог PayPal, только в разы безопаснее.

Как будет развиваться финтех в 2021 году

Финтех является реальным конкурентом традиционным институтам. Однако в идеале финтех и банки должны «дружить», чтобы создавать максимально положительный клиентский опыт. Этому во многом должен способствовать open banking. Стартапы могут стать партнером между банком и потребителем или быть выкуплены более крупными игроками финансового рынка. Это потенциально возможно, так как в будущем прогнозируется, что пользователи будут юзать одно приложение на все случаи жизни. Как в случае с Yandex.Go и Сбером. Эта же тенденция способствует росту числа супер-апов на рынке. В сегодняшнем финтехе выделяются три направления: кредитование, финансирование и платежные системы. Продукты становятся «все ближе к народу» и еще более простыми. Самые перспективные финтех стартапы на 2021 по данным Crunchbase — индонезийский электронный кошелек LinkAja для МСБ (58 млн клиентов, 100 млн инвестиций в раунде B), а также шведский Juni — банковская платформа для e-commerce, которая будет запущена в 2021 году.

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