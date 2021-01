Какие тренды в мировом и российском YouTube возникли в 2020 году

Пандемия оказала влияние на все сферы жизни современного общества. Если для значительного числа направлений бизнеса это стало настоящим испытанием, кризисом, который невозможно было даже представить, то для YouTube, как и большинства интернет-площадок, коронавирус и его последствия — неиссякаемый источник возможностей, которыми, конечно же, YouTube-креаторы поспешили воспользоваться.

Мировые тренды видеоконтента YouTube

В конце 2020 года YouTube поделился аналитикой основных трендов видеоконтента. Материал не показывает общих данных по просмотрам и охватам, но документ раскрывает, как мне кажется, наиболее важную и интересную информацию: динамику трендов популярных направлений контента и их связь с окружающей нас действительностью.

Эксперты Google соотнесли данные просмотров самых трендовых видео в 2020 году с так называемой The Human Needs Model, разработанной Сюзан Кресничка. Как оказалось, все наиболее популярные видео соотносятся с базовыми потребностями современного человека, выделенных Сьюзан: self care (забота о себе), социальные связи и идентичность.

Self care

В первую очередь эксперты отметили колоссальный рост контента, связанного с темой бережного отношения к себе, или self care. Беспокойство и неуверенность, вызванные глобальной пандемией, побуждали людей искать инструменты преодоления этих состояний.

Жители разных стран и континентов искали видео с кулинарными рецептами, физическими упражнениями, инструкциями по медитации и лекциями психологов.

Скачок интереса к видео этого типа особенно заметен на графиках в марте 2020. Google приводит в пример также и данные о среднем ежедневном время просмотра видеороликов, связанных с медитацией. Этот показатель в 2020 году увеличился более чем на 40%.

Социально-ориентированные ролики

Потребность людей взаимодействовать друг с другом, которой они были почти полностью лишены в прошлом году, повлияла на рост социально-ориентированных видео.

Пользователи смотрели ролики, чтобы напрямую или косвенно взаимодействовать друг с другом. По мнению некоторых социологов, именно этой необходимостью обусловлено возникновение видеотренда на дальгона-кофе.

Приготовление этого напитка по рецепту, которым в данный момент пользуется весь мир, давало зрителям YouTube возможность чувствовать себя вновь частью социума.

Или, например, еще одна статистика. В 2020 году просмотры видео #WithMe, в которых авторы и зрители совместно делают что-то, выросли на 600% после объявления самоизоляции.

Поиск идентичности

Поиск идентичности — финальный тренд, который отметили аналитики Google. В течение всего года пользователи YouTube пытались подтвердить свою значимость или же переопределить себя в социуме и жизни.

Пандемия нарушила планы: изменила жизнь, карьеру, перевернула с ног на голову привычный ход вещей. Людям было необходимо подтверждение собственной значимости.

YouTube оказался уникальным способом самовыражения или же, наоборот, инструментом для поиска себя в новом, перекроенном мире.

Именно поэтому в 2020 году случился настоящий бум обучающих видео. Люди учили и учились совершенном разным вещам: от кулинарии до дизайна интерьеров и квантовой физики.

Тренды видеоконтента российского YouTube

Согласно официальной статистике Google за декабрь 2020, в России видеоролики на YouTube смотрят 77% жителей. За последние несколько лет у нас эта платформа стала альтернативой телевидению. Именно поэтому в нашем YouTube сложились свои тенденции и тренды.

Юмор

Так, бесспорным лидером среди всех направлений стал юмор. На эту тему указала нам блогер Софико Шеварднадзе в своем шоу «Просто о сложном». В течение всего второго сезона передачи Софико общалась с самыми яркими представителями жанра в России и пыталась понять, как они справляются с сегодняшними реалиями.

«Юмор всегда был спасательным кругом в сложных ситуациях. Сегодня же комедия на отечественном YouTube побеждает все другие идеи. Все популярные YouTube-проекты — это юмористические каналы, работающие в разных жанрах: сатира, стендап или передачи в стиле "КВН".

Но, с другой стороны, не было другого такого времени, в котором юмору приходилась бы существовать в таких сложных условиях. Наступила новая этика, и к нам она пришла намного быстрее, чем мы этого ожидали. Но это делает феномен возрождения юмора в русскоязычном YouTube-пространстве особенно ярким», — поделилась Софико.

Интервью и talk-show

Еще один большой тренд в русском YouTube, конечно же, — интервью и всевозможные talk-show. Программы этого формата в 2020 году побили абсолютно все рекорды.

И здесь наша страна синхронизируется с выводами и статистикой Google. Все видеоинтервью и «разговоры на кухне по душам» — про связь зрителя с социумом.

Интервью на YouTube позволяют порассуждать о жизни вместе с Юрием Дудем или же заглянуть в гардеробную к Филиппу Киркорову, который дает интервью Ксении Собчак. Актуальность этого формата видео подтверждает и статистика YouTube-канала Софико Шеварднадзе «Просто о сложном».

За два месяца существования проекта в рамках YouTube-платформы прирост аудитории составил примерно 500%. Если первые выпуски посмотрело всего 500-700 человек, то на финальные эпизоды прошлогоднего сезона уже пришлось более 220 тыс. пользователей.

Создатели talk-show стремятся приглашать на интервью интересных спикеров, выбирать уникальные темы и неожиданные локации. Одним словом, делают все, чтобы выделиться из ряда схожих по контенту программ.

С потребностью взаимодействия с социумом аналитики связывают заметный рост контента в формате прямого эфира и развитие YouTube-live. Возможность побыть здесь и сейчас с человеком с другой стороны экрана в 2020 году была чуть ли не единственным способом коммуникации.

Опытные YouTubeры предрекают рост контента в стриминговом формате, и в 2021 году этот тип контента стоит первым пунктом в рекомендациях для тех, кто задумывается об открытии канала на YouTube или перевода проекта на новый уровень.

Фото на обложке: pressmaster/Depositphotos.com