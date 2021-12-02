Тренды UI/UX-дизайна в 2022 году

Компаниям важно быть креативными, чтобы привлекать внимание и превращать посетителей онлайн-площадок в потребителей. Вместе с дизайнером из SelfStudio Катариной Маркиной разбираемся, какие тенденции в дизайне будут актуальны в 2022 году.

Содержание

1. Неоморфизм

Стиль, сочетающий в себе черты скевоморфизма и плоского дизайна, который становится все более популярным. Давайте разберемся, что означает скевоморфизм.

Скевоморфизм — это термин, который используется в графическом дизайне для описания объектов интерфейса, имитирует свои реальные аналоги в том, как они выглядят или как пользователь может с ними взаимодействовать.

Неоморфизм предполагает использование ярких цветов, эффективное смешивание и затемнение контрастов. Это новый, свежий взгляд на скевоморфизм.

Используя неоморфизм, дизайнер играет с тенями и фоном, добавляя эффект мягкости и воздушности объектам. Тренд только развивается и, возможно, перерастет в какое-то новое глобальное течение, так как сейчас интерфейсы в такой стилистике пока получаются неубедительными, но эксперименты и концепты активно появляются на всех дизайн-площадках.

Использование 3D в дизайне не является чем-то новым, но в 2022 году оно будет только набирать оборот.

Можно смело сказать, что трехмерные элементы помогут повысить удобство использования, сделать дизайн более оригинальным и стать частью графического дизайна страницы или сайта. Это полезное дополнение, которое нельзя исключить при работе с дизайном пользовательского интерфейса.

На таких платформах, как craftwork, icons8, ui8, isometriclove, можно найти большое количество 3D-иконок, иллюстраций и использовать их в своих работах.

Behance, Leo Natsume

Behance, zhuairui

3. Анимации и анимационная графика

Даже самое простое движение на странице привлекает внимание пользователя и остается в памяти на более длительное время по сравнению с самым красивым, но статичным интерфейсом.

В 2022 году 2D/3D-анимация постепенно устаревает, это уже не что-то удивительное. Это даже создает технические проблемы, поскольку приводит к перегрузке страниц и замедлению их открытия.

Пользователи очарованы анимацией, потому что она рассказывает историю и может показать, что делать, без использования текста.

Интерактивные анимации на самом деле удобны в использовании, помимо того, что они просто привлекают внимание и занимают, и они будут продолжать активно применяться в 2022 году.

Отдельной подгруппой анимаций, которые останутся тенденцией UX, являются так называемые микровзаимодействия — более мелкие анимированные элементы, которые вовлекают пользователей и добавляют привлекательность приложению или веб-сайту.

4. Нестандартная типографика

Одна из самых важных частей дизайна — это выбор правильного шрифта.

Хорошая типографика помогает пользователям находить важные данные. Веб-дизайнеры предоставляют потребителям информацию максимально кратко, используя сложную типографику.

Вот почему мы часто находим сайты, полностью зависящие от типографики. Взгляд привлекает уникальный типографский дизайн. Дерзкие, крупные, яркие шрифты будут в тренде. В 2022 году мы можем ожидать новых дизайнов шрифтов и ещебольший уход от скучных старых базовых шрифтов.

На примерах ниже (Mine.pink, Apple, Cargo) можно увидеть, куда движется типографика в интерфейсах.

Один из важных критериев в уникальности продукта — это текст. Поэтому помимо хорошо подобранного шрифта, не стоит забывать о подаче и смысле текста. Не стоит усложнять: даже если хочется донести всё, стоит помнить, что краткость и минимализм — лучшее маркетинговое решение.

5. Дизайн для скорости 5G

Мы скоро станем свидетелями того, как 5G станет крупным игроком.

Поэтому с ориентацией на будущее следует добавлять только те элементы, которые обеспечивают эффективную ценность для конечного пользователя и не увеличивают время загрузки.

Не стоит усложнять интерфейс; лучше сокращать информацию. Если проект крупный и сложный, лучше сразу работать с копирайтером и UX-дизайнером, чтобы избежать ошибок по перегрузкам.

6. Иллюстрации

Веб-дизайнеры любят придерживаться минимализма в иллюстрациях. Сейчас специалисты экспериментируют с пропорциями, формами и сюжетными линиями.

При этом они используют яркие цвета и пастельные тона. В тренде также 2D-иллюстрации, которые придают веб-страницам более удобный, легкий вид без перегруженности. В 2021 году иллюстрации стали невероятно популярны и используются чуть ли ни в каждом продукте. Ожидается, что и в 2022 году этот тренд будет активно продолжать завоевывать рынок дизайна.

Если иконки можно найти на бесплатных стоках, то иллюстрации не стоит скачивать в интернете. Сейчас довольно высок спрос на 3D и иллюстрации, и очень мало платформ, где их можно бесплатно скачать. Поэтому зачастую стоит предпочесть заказ уникальной иллюстрации специально для проекта.

7. Иконки

Простые, минималистичные иконки — популярная тенденция UX. Зачастую значки передают смысл более эффективно, чем слова. Рекомендуется выбирать иконки из одного семейства. Их габариты и размеры должны совпадать, чтобы образ был более цельным.

За последние пару лет появилось много качественных и не очень иконок на любой вкус. Важно уделять особое внимание подбору элементов. Качественные иконки можно найти, например, на Thenounproject, уже давно нет смысла рисовать их самостоятельно.

У Apple есть специальная библиотека шрифтовых иконок SF Symbols, которые также можно использовать для проектов.

8. Реалистичные фото

Как показывают крупнейшие бренды, иллюстрации — отличное решение с точки зрения маркетинга, но реальные фото, сделанные на профессиональном уровне, могут затмить любую графическую работу. Это выглядит эстетично и реалистично.

Поэтому, вероятно, такой тренд будет продолжать быть в топе ещё очень много лет. К тому же, фото можно сделать самостоятельно, не обладая профильным образованием или дорогим оборудованием. Достаточно иметь iPhone, хорошее освещение и базовые навыки обработки фото и композиции.

В снимках ценится передача живых эмоций.

На примерах Coca-Cola, Apple, Glossier можно увидеть, как они передают эмоции через фото в своих продуктах.

9. Ретро (90-е)

Тренд, который ​​привлекает внимание к старой моде, когда цифровой дизайн только зарождался и правили бал безграничные возможности для создания ярких дизайнов.

Техника дизайна включает пиксельную типографику, 3D-анимацию, «глючные» переходы и даже разрыв экрана. Такой стиль понравится молодой аудитории.

Чаще всего в таком дизайне можно будет встретить бренды одежды, косметические марки, музыкальные медиа. Этот стиль тлично подойдет для спецпроектов, лендингов и презентаций.

На примерах Nike и Spotify можно рассмотреть, как сейчас используют стиль 90-x в интерфейсе.

10. Темная тема

Темный режим из года в год не теряет своей актуальности, а только набирает обороты.

Как показал 2021 год, это всё ещё востребованно при разработке новых продуктов. Основное преимущество темных тем в том, что они кажутся крутыми и самобытными, а глаза пользователей меньше напрягаются, особенно при слабом освещении или ночью. Наконец, они не так сильно разряжают батарею.

Так что в ближайшие пару лет стоит ожидать, что все больше и больше приложений будут выпущены в темном режиме. Сложным системным продуктам также стоит задуматься о различных цветовых режимах. Например, сервисы «Сбера» уже давно разрабатывают несколько режимов в своих продуктах.

11. Градиенты, тени и размытие в мобильном интерфейсе

Тренд на тени и градиенты появился пару лет назад, но сейчас он по-прежнему актуален. Тенденция пришла из 2D/3D-графики, в элементах которой подчеркивался объем, воздушность изображения.

Так как 3D сейчас стремительно набирают обороты, то в следующем году можно точно ждать в интерфейсах большое количество этих эффектов. Стоит готовиться к тому, что этот тренд стремительно развивается, а дизайнеры разделились на два лагеря. Одни очень его любят и добавляют в каждый интерфейс, другие не стремятся использовать тренд, делая акцент на плоскости, минимализме и простоте.

Отмечу, что не стоит использовать слишком темные оттенки для теней и градиентов.

12. Адаптивный дизайн

Больше половины всех просмотров выполняется на универсальных гаджетах. Помимо телефонов, люди все чаще носят различные гаджеты, такие как умные часы, беспроводные наушники, гарнитуры VR и т.д.

Однако дизайн UX на носимых устройствах часто отсутствует. В 2022 году ожидается, что дизайнеры будут делать больший акцент на дизайне под все разрешения.

13. Голосовой интерфейс пользователя (VUI)

Клиенты могут подключаться к пользовательскому интерфейсу с помощью голосовых команд или разговора. За последние несколько лет появилось большое количество известных голосовых помощников.

Голосовой интерфейс — это популярный легкий способ, с помощью которого пользователи могут получать информацию. В следующем году ожидается улучшение функциональности этой функции UX.

14. Жестовый интерфейс

Уже сейчас пользователям доступны многие движения и жесты, которые могут упрощать использование девайсов. Например, c помощью нескольких движений руки можно включить телефон или отключить звук уведомлений, а также сделать селфи, проведя ладонью над камерой.

Такие гиганты как Samsung, Apple, Google активно работают над разработкой новых функций каждый день. В 2022 году при разработке интерфейсов на таких технологиях будет делаться всё больший акцент.

Например, Apple разработали программное обеспечение, предназначенное для людей с ограниченными возможностями. Основной акцент они сделали на Apple Watch.

15. Цвет. Минимализм и простота

Тенденция истопользования ярких, насыщенных цветов осталась. Тем не менее, набирают обороты и спокойные, естественные оттенки.

Пользователи видели яркие цвета, а также тени и градиенты весь этот год. На самом деле ничего из этого не исчезло, просто что-то уходит на второй план.

Когда год назад многие сходили с ума от «электрических» цветов, было понятно, что это не навсегда. Вообще тренды появляются не оттого, что кто-то придумал и сказал: «А давайте будет так». Это течение, ощущение людей, которые совместно их и создают.

В конце этого года проявляется большее спокойствие в цветах, использование желтых оттенков, белого, черного. Но и яркие цвета присутствуют.

Важно правильно выделять акценты. Можно подчеркнуть информацию с помощью яркого цвета, выделить ключевые компоненты, а также взять за основу черный и белый цвета, что тоже будет уместно в 2022 году.

Чего ждать в 2022 году?

Будет интересно посмотреть, как будут изменяться тенденции дизайна в следующем году, учитывая, с какой скоростью развиваются технологии и сменяют друг друга тренды.

2022 год, на мой взгляд, принесет развитие 3D графики, иллюстрации, анимации, шрифтового разнообразия, а также реалистичных фото. Будет цениться индивидуальность в стиле. Можно и нужно будет играть со шрифтами и создавать уникальную графику, экспериментировать с контентом. Для этого важна слаженная работа всей команды.

Стоит также уделять особое внимание выбору цвета при создании продукта: слишком яркие цвета могут оттолкнуть пользователей, а только черно-белые оттенки — тоже решение, как я думаю, неубедительное. Лучше остановиться на свежих и теплых оттенках или паре ярких цветов для классического стиля — и проект будет выглядеть актуально в 2022 году.

Фото на обложке: Shutterstock / mangpor2004

Иллюстрации предоставлены автором.