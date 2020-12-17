Что такое умные очки, и куда бизнес может заглянуть с их помощью

Как технологии AR (дополненной реальности) позволяют видеть своими и «чужими» глазами одновременно и то, что на поверхности, и то, что скрыто, и через сколько лет Smart Glasses станут типовым прикладным гаджетом, подходящим для самых разных видов бизнеса — рассказывает глава московского представительства Epson в России Евгений Джаксимов.

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Возможно, вы удивитесь, но среди всех подразделений Epson Россия занимает второе место в Европе (после Германии) в сегменте рынка «умных очков»: мы одни из самых передовых стран в мире по внедрению подобных инноваций в бизнесе. Компания разработала эти очки под идею деловых коммуникаций еще в 2011 году.

В чем состояла суть предложенного технологического решения? Благодаря видеокамере, встроенной в дужку очков, можно вести видеотрансляцию того, что видит пользователь, в любую точку мира — на другом конце соединения картинку видит специалист и консультирует пользователя в режиме реального времени. Но удаленный доступ — это не главное: в очки можно загружать любой контент, который отобразится на прозрачных дисплеях, встроенных в линзы, и поможет человеку решить конкретную задачу.

Очки бинокулярные, то есть пользователь видит наложенную картинку обеими глазами. В них используется технология Si-OLED, так что границы дисплея не заметны и его картинка «накладывается» на физические предметы в окружающем пользователя пространстве: их он видит в очках как обычно.

С помощью подсветки на дисплее в нужный момент выделяется та или иная информация в файле, презентации или видеоролике, которая нужна пользователю именно сейчас, когда он находится рядом с тем или иным объектом. Безусловно, можно просматривать такие инструкции и на планшете или смартфоне, но в данном случае огромное преимущество гаджета в его форм-факторе. Очки плотно сидят на голове, а руки пользователя остаются свободными, и он может выполнять любые операции.

Итак, с помощью очков можно, во-первых, просматривать информацию в формате интерактивного обучения и, во-вторых, осуществлять удаленную поддержку в онлайн-режиме. Возможности этих двух типов использования зависят от ПО, разрабатываемого под конкретную техническую задачу. Применение такого технологического решения реально в самых разных областях бизнеса.

Приведу некоторые показательные примеры — как мировые, так и российские.

Производство: конвейер без простоев

Удаленная сервисная поддержка на производстве и в промышленности — сегодня самая популярная практика применения «умных очков». И особенно она стала актуальна в период пандемии: если ваш завод в России, а специалист за границей, вам не придется ждать, когда изменится эпидемиологическая ситуация и он сможет прилететь и устранить неисправность.

Компания «Coca-Сola HBC Россия» еще в 2019 году задумалась о внедрении технологии Smart Glasses на своем производстве, поэтому в пандемию у них не было проблем с обслуживанием оборудования. Все десять заводов компании были оснащены видеоочками Epson Moverio, для которых программное обеспечение создала Ubimax.

Благодаря «умным очкам» в подразделении Coca-Сola в России в два раза сократили издержки на обучение персонала: теперь новый сотрудник может самостоятельно изучить «фронт работ» с помощью очков, в которые загружается необходимая информация по тем или иным объектам, а наставник привлекается уже на стадии практики.

Использование видеоочков позволило снизить и время ремонта или обслуживания производственных линий. На конвейерном производстве простой оборудования даже из-за незначительной поломки может нанести существенный финансовый урон, а с помощью технологии Smart Glasses этого можно избежать, подключив специалиста по ремонту и сервису удаленно и практически в любое время.

Промышленность: на земле и под землей

Российские промышленные гиганты сегодня разрабатывают собственные индустриальные AR-платформы с использованием «умных очков». Здесь важно, что характеристики пыле- и влагозащищенности, а также устойчивость к разным климатическим условиям очков позволяют работать с ними в самых разных средах и на разных широтах. Для таких работ используются специальные версии очков из более прочных материалов.

Например, по данным «Сибура», лидера российской нефтехимической промышленности, очки Moverio работали даже при минус 30 градусов на предприятиях компании на Крайнем Севере. Хотя изначально в них не закладывались такие способности: официальный температурный режим работы той модели очков, которую использует «Сибур» — от 0 до 35 градусов. Для подобных компаний, географически распределенных по самым удаленным точкам страны и мира и зачастую мало доступным для обычного транспорта из-за плохих погодных условий, возможность получить оперативную поддержку специалистов в ремонте или техобслуживании бесценна в принципе, но измерима в деньгах: «Сибур» экономит от 500 тыс. рублей до нескольких миллионов за один видеозвонок.

Под землей очки использует, например, немецкий производитель тоннеле-проходческого оборудования Herrenknecht: очки становятся для инженеров-электриков и средством связи, и компьютером с необходимой документацией, освобождая руки для работы с инструментом. Электрик «фотографирует» очками пульт управления машины, а специалист на поверхности земли высылает ему соответствующий участок схемы прямо на дисплей очков, после чего в тоннеле приступают к починке оборудования.

Логистика: вы на правильном пути

Навигация как функция с помощью очков может осуществляться и на больших пространствах, например, на складах. MGG Software разработали для очков Moverio приложение, с помощью которого сотрудники одной из крупнейших азиатских компаний ST Logistics могут лучше ориентироваться в море одинаковых коробок на огромных складах. Приложение загружается в пульт, который удобно носить в кармане или на рукаве, на дисплее очков показывается маршрут к нужному товару или последовательность маршрутов, если товаров в заказе несколько, а вилочные погрузчики, следуя указаниям на дисплее, гораздо быстрее выполняют задачи по комплектации заказов.

Вспомните себя, скажем, в любом большом строительном магазине: понять логику размещения товаров сразу не всегда получается, а логистические склады — это километры стеллажей и проходов между ними. Применение очков позволяет сэкономить время на поиски и помогает новичкам быстрее осваиваться и ориентироваться.

Медицина: глаза не боятся, а руки делают

Для врача один из ключевых показателей удобства оборудования — это вес и опция hands free. Во время любых медицинских манипуляций глазам ничего не должно мешать, поэтому 69 граммов (вес очков) не отнимут у врача дополнительные силы. Видеоочки можно надевать поверх обычных, медицинских.

Стоматологи, например, могут использовать очки в двух ипостасях: и для себя, и для пациента. Почти все боятся манипуляций с зубами, и сделать пребывание в кабинете у зубного приятным — одна из маркетинговых фишек для любой стоматологической клиники: в очки можно загрузить книги, видео, там можно просматривать соцсети. Иногда рот пациента должен быть открыт очень долго, поэтому с помощью очков можно и общаться с врачом, не прерывая его работу: специальное приложения при помощи Bluetooth-соединения с динамиком воспроизводит реплики пациента, их можно выбирать из списка наиболее типичных. Поскольку очки прозрачные, соблюдается и одно из главных требований работы с пациентом — стоматолог должен видеть его глаза.

Для самого врача есть другое приложение для протезирования. С помощью специального стика с HD-видеокамерой сканируется нужный участок челюсти. Строится трехмерная модель, и уже на ее основе протезист создает проект коронки или моста. Обычно эти картинки подаются на монитор, расположенный где-то рядом, врачу приходится все время вертеть головой. А ПО EyeCad выводит всю информацию с камеры сканера на дисплеи очков врача, что позволяет ему сразу видеть и полость рта пациента, и рабочую область. Вся информация остается в памяти очков и доступна после общения с пациентом.

В Самарском государственном медицинском университете очки используют для обучения студентов-хирургов. Благодаря «умным очкам» врач может видеть не только то, что доступно глазам, но и то, что скрыто: по результатам заранее сделанных КТ-исследований создается индивидуальная анатомическая 3D-модель органов пациента и в процессе операции как бы накладывается на них. То есть врач теперь точно знает, где у конкретного человека проходит, например, вена, и не заденет ее случайно. ПО отслеживает положение хирурга в пространстве и подстраивается под него, а заодно позволяет отключать ненужные в данный момент слои в 3D-модели.

Кстати, о венах. Все же помнят про «ой, у вас венки плохо видно, как в них попасть-то» в момент сдачи анализов крови? Американская компания Evena Medical создала ПО, избавляющее средний медицинский персонал от таких проблем: вены теперь видны на дисплее очков. В очки встроена система многоспектрального освещения: используется свет ближней части инфракрасного диапазона, который показывает дезоксигемоглобин в венах пациента. Две камеры регистрируют изображение, а затем оно проецируется на дисплей очков. Это позволяет легко найти вены даже у новорожденных. Smart Glasses, таким образом, помогают снижать риски врачебной ошибки.

Образование и культура: для учебы и развлечений

«Умные очки» успешно используют не только в вузах, но и даже для обучения детей школьного возраста. Сеть детских технопарков «Кванториум», курируемая «Фондом новых форм развития образования», обеспечила очками большинство своих площадок в России, в том числе и передвижные, чтобы дети в сельской местности или в отдаленных небольших городах могли также приобщиться к современным IT-технологиям. С помощью очков дополненной реальности дети учатся создавать приложения в таких областях, как edutainment, урбанистика, science art и других.

Крупнейший в Калифорнии Тихоокеанский океанариум, четвертый по посещаемости в США, ежегодно проводит фестиваль для людей с ограниченными возможностями Festival of Human Abilities. В этом году на нем были представлены видеоочки дополненной реальности Epson для людей с нарушением слуха.

Такие посетители океанариума смогли опробовать новое решение — устройство для трансляции скрытых субтитров во время посещения экспозиции или при просмотре фильмов в иммерсивном кинотеатре океанариума. Теперь отпадает необходимость в сурдопереводе и специальных экранах для него, все субтитры загружаются прямо на дисплей очков.

Это далеко не полный список областей, в которых могут применяться очки дополненной реальности. Фактически он ограничен только фантазией предпринимателя. Реалии 2020 года показали, что использование удаленных технологий резко вырастет во всем мире в ближайшее время. Сейчас «умные очки» еще диковинка как для широкого массового сознания, так и для бизнесменов, но в горизонте, скажем, десяти лет их использование станет привычным. Только в России запросы на очки Moverio разных модификаций за последний год выросли в два раза. Полагаю, что революция сервисного обслуживания с помощью технологий дополненной реальности вполне может начаться с нашей страны, тем более что со временем создание программного обеспечения к ним будет только дешеветь.

Фото на обложке: PaO_STUDIO/shutterstock.com