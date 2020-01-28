В штат или на аутсорсинг — какой вариант работы с SMM-щиком выбрать?

Павел Бельченко, основатель SMM-агентства «Тесла Таргет» , рассказывает об основных преимуществах и недостатках штатных сотрудников, агентств и фрилансеров.

SMM — неотъемлемая часть любого бизнеса. Каждый хочет повысить узнаваемость своего бренда и увеличить заинтересованность в продукте. Поэтому компании часто задаются вопросом: нанять SMM-щика в штат или на аутсорсинг?

Специалист в штате

Когда стоит взять специалиста в штат

Когда бюджет ограничен.

Нанять SMM-щика в штат также будет правильным решением, когда у вас относительно небольшой бюджет и обращаться к агентству слишком затратно.

В среднем зарплата SMM-специалиста в штате составляет 25-30 тысяч рублей в зависимости от функционала. В Москве и Санкт-Петербурге SMM-щики получают около 40-50 тысяч.

Когда необходимо выполнять сразу множество задач.

Блоги и спецпроекты бренда требуют продвижения. Поэтому сразу нужны разнопрофильные сотрудники: дизайнер, контент-менеджер, таргетолог.

Конечно, можно обратиться к агентству, но в штате согласования пойдут быстрее благодаря постоянному взаимодействию с сотрудником. Быстрее будет самому опубликовать фотоотчет с только что прошедшего мероприятия, чем пересылать его аутсорс-сотруднику.



Также есть вариант нанять специалиста, который будет разбираться в SMM в целом и делегировать задачи разным компаниям (дизайнерам, например).

Когда есть ресурсы на новый отдел компании.

Как крупный бренд, располагающий достаточным бюджетом, вы можете нанять целый отдел SMM-специалистов.

Постоянное взаимодействие сотрудников друг с другом сократит время выполнения задач. В чрезвычайных ситуациях не нужно будет ждать ответ от агентства, вы сами сможете решить проблему.

Когда нужно разобраться в специфике бизнеса.

Сотрудник в штате лучше понимает специфику вашего бизнеса. Он быстрее вникнет в процессы компании.

«Штатный SMM-менеджер вооружен надлежащим пониманием продукта и знает, на какие преимущества надо пролить свет. Если маркетинг в полном порядке, а SMM-менеджер не призван вдруг в одиночку спасти мир, стоит пристально рассмотреть in-house-вариант», — считает Илья Тугушев, бывший директор по маркетингу «Слетать.ру» и 585gold.

Минусы SMM-щика в штате

Расфокус.

Иногда один специалист работает сразу над несколькими направлениями: например, одновременно пишет в блог компании и ведет соцсети. Из-за неравномерного распределения времени работа SMM-щика может быть неэффективной.

Также он может оказаться отличным дизайнером, но совершенно не уметь настраивать рекламу.

Специалист в штате может дорого обойтись.

Нужно позаботиться об отдельном рабочем месте и соцпакете. Плюс может понадобиться дополнительное обучение.

Чтобы контролировать штатного сотрудника, нужны компетенции.

Если руководитель отдела маркетинга или владелец бизнеса не разбирается в специфике SMM, то ему будет трудно контролировать сотрудника и понимать эффективность рекламных активностей.

Тут встанет вопрос, насколько SMM-щик отвечает всем требованиям, обладает необходимыми навыками и способностями.

Вот, что думает Дмитрий Любимцев, основатель телеграмм-канала о веб-разработке «Не кидаем»: «Хотя бы один квартал нужно поработать с SMM-агентством, чтобы понять кухню изнутри, построить вектор развития компании. Параллельно можно искать SMM-щика в штат. Или же договориться с агентством, чтобы оно взяло небольшое менторство над молодым специалистом в штате».

«Клиент доплачивает за обучение сотрудника, а агентство, в свою очередь, "разжевывает" SMM-щику все процессы. Это поможет ему скорее вырасти как специалисту и влиться в бизнес-процессы», — добавляет Дмитрий.





Аутсорсинг

Когда стоит работать с SMM-агентством

Когда нужен гарантированный результат.

В SMM-студиях работают специалисты, за плечами которых множество успешных кейсов. Это не один человек, а целая команда.

Как правило, в агентствах есть внутренняя система обучения, которая позволяет повышать экспертность сотрудников. К тому же вы заключаете договор, который гарантирует выполнение обязательств и качественную работу.

Когда не хотите углубляться в контроль работы.

Сотрудничество с агентством избавит вас от лишней нагрузки. Не нужно будет контролировать работу SMM-щика, за это будет отвечать аккаунт- или проджект-менеджер. Специалист будет присылать отчеты, по которым вы будете отслеживать работу.

Когда чувствуете необходимость делегирования полномочий.

В штате уже работает контент-менеджер, который занимается соцсетями, но нет грамотного таргетолога. Логичнее будет заказать таргетированную рекламу у агентства, не отвлекая своего сотрудника от выполнения прямых обязанностей.

«Для специфичных отраслей, например, фармы, важно иметь в штате контент-менеджера, который разбирается во всех деталях и специфике работы. Также явный плюс, что будучи частью команды такому менеджеру легче транслировать ценности компании», — считает Мария Шилова, заместитель директора трейд-маркетинга по BTL-коммуникациям ООО «Озон Хелскеа».

При этом в плане продвижения (таргет, работа с блогерами) логичнее работать с агентством, чтобы иметь возможность сотрудничать со специалистами своего дела», — пояснила Мария.

Минусы работы с SMM-агентством

Агентству сложнее понять некоторые внутренние процессы компании.

Агентству нужно время на изучение специфики работы, а фирме — чтобы осознать, можно ли делиться конфиденциальной информацией: о количестве и качестве заявок, продажах и конечной рентабельности рекламы.

Цена услуг агентства.

Для малого и среднего бизнеса работа с агентством бывает слишком затратной.

Например, за комплекс услуг для брендов, включающий стратегию и ведение, вы заплатите 60-80 тысяч рублей, а за одну услугу придется отдать 20-30 тысяч рублей.

У агентств большой поток заказов.

«Они работают с несколькими клиентами одновременно. Одному проекту может уделяться больше времени, а другому меньше», — считает Илья Тугушев, бывший директор по маркетингу «Слетать.ру» и 585gold.

Он поясняет: «Выбор должен отвечать целям и ресурсам компании. Главным аргументом в пользу штатного SMM считается знание бренда изнутри, козырь агентства — регулярное производство контента, основанное на экспертизе. При найме SMM-агентства бренд получает не героя-одиночку, а опытных бойцов из тусовки. Агентство понимает, как общаться с аудиторией, и держит руку на пульсе».

«Удачной находкой будет микс из диджитал-менеджера и агентства. Это буферная зона между SMM-экспертизой и знанием бренда. Менеджер доносит стратегию и следит за исполнением, пока агентство выполняет задачи и создает релевантный контент через оптику бренда», — добавляет Илья.

Когда стоит работать с фрилансером

Когда хочется сэкономить.

Услуги фрилансера стоят дешевле, чем сотрудничество с агентством. В среднем такой специалист берет 15-20 тысяч за комплекс с ведением сообщества и рекламой на проект. Поэтому, если у вас небольшой бюджет и важно начать вести SMM с минимальными вложениями, работа с удаленным исполнителем — ваш вариант.

Когда у вас разовая задача.

Фрилансер может быстрее выполнить небольшой разовый заказ. В отдельных случаях специалист способен оперативно среагировать на выполнение задачи, в отличие от агентства, у которого работа строится по четкому графику и которое не всегда может быстро выполнить небольшой заказ.





Минусы работы с фрилансером

Проблема с официальными выплатами.

У фрилансеров часто отсутствует зарегистрированное юридическое лицо, поэтому придется придумать, как проводить в налоговой отчетности оплату работы.

К тому же, если вы не заключили с SMM-щиком договор на оказание услуг, то нет гарантий, что специалист не пропадет без объяснения причин.

Нет гарантий качества.

Еще один страх — столкнуться с неопытными специалистами. Они могут выставлять кейсы других агентств за свои. У нас, например, часто воруют кейсы, фирменный стиль, даже название — использовали наше имя для телеграм-канала.

Чтобы показать свою эффективность, молодые SMM-щики занимаются накруткой. В результате вы радуетесь не большому количеству реальных подписчиков, а множеству ботов.

Также у фрилансера может быть большой поток заказов. Он сразу занимается всем: размещением контента, финансовыми вопросами и прочим. Это может сказаться на качестве выполнения работы.

Если фрилансер ведет два-три проекта, такой «комплексный подход» — нормальная практика. Если их больше, вероятность косяков выше.

Помните о важном соотношении: быстро / дешево / качественно. Изображение предоставлено автором

Как достичь максимума

Нельзя сказать однозначно, что эффективнее: сотрудник в штат или на аутсорсе. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Все зависит от задач, бюджета и других факторов, которые были описали выше.

Обратите внимание на главные отличия в работе между штатным сотрудником, фрилансером и агентством.

Штатный сотрудник всегда более углубленно разбирается в специфике продукта и может быстро решать срочные задачи. Но есть риск, что специалист будет работать неэффективно из-за большого количества разноплановых задач.

Работа с SMM-агентством даст вам сразу команду специалистов, которые комплексно подойдут к продвижению. Но агентствам сложнее вникнуть в процессы компании и, как правило, это самый дорогой вариант в плане SMM-продвижения.

Стоит обратиться к фрилансерам, если у вас небольшой бюджет. Также фрилансер может быстрее среагировать на задачу, чем агентство. С другой стороны, здесь больше всего рисков наткнуться на недобросовестного подрядчика.

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