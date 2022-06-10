С какими трудностями столкнулись производители растительного мяса и как они с ними справляются

Руководитель проекта «Едим лучше» Алексей Иванов узнал у производителей альтернатив о проблемах, с которыми они столкнулись после февраля, как они работают над их решением и какие видят перспективы. В материале также описаны одни из лучших практик в производстве альтернатив мясу, которые применяют лидеры в этой сфере.

За последние три года российские производителей растительных альтернатив добились большого прогресса. Появилось больше 20 новых компаний, расширился ассортимент продуктов, а цены стали значительно меньше Beyond Meat и других импортируемых аналогов. Текущий кризис может поставить под угрозу дальнейшее развитие отрасли.

Как выглядел рынок до кризиса

В России бургеры с растительной котлетой появились в 2019 году сначала в московских ресторанах, а к концу года полуфабрикаты из растительного мяса стали продаваться в сетях «Азбука вкуса», «Перекресток», «Лента» и некоторых других. В те времена это был достаточно экзотический продукт — в закупке он обходился дороже мраморной говядины.

Несмотря на стереотип о том, что растительные альтернативы так и остаются значительно дороже мясных и молочных продуктов, сейчас разница уже не такая большая, как еще 3-4 года назад.

Например, до 2018 года из альтернатив молоку на российском рынке было в основном импортируемое молоко от Alpro по цене в районе 300 руб./л. Цена вышедшего в этом же году Nemoloko от «Садов Придонья» стала в 2-3 раза ниже.

Другой пример: осенью 2019-го в «Азбуке вкуса» начали продавать импортируемые продукты Beyond Meat по цене в районе 1000 руб./220 гр. В марте 2022 года в этой сети уже не найти котлеты американского производителя — из-за проблем с импортом, которая произошла еще в прошлом году.

Однако вместо Beyond Meat в сети можно купить, например, растительные котлеты Hi! по цене 365 руб./400 гр. А растительные котлеты #Немясо во «Вкусвилле» продают примерно за 600 руб./кг.

Читайте по теме:

Во многом снижение цены происходило из-за прихода в сферу альтернатив крупных производителей. Их вектор был нацелен на развитие рынка и расширение целевой аудитории.

Например, компания Danone вложила более 1 млрд рублей в завод растительных заменителей молока для запуска продукции под брендом Alpro в России. Производством данных напитков ранее занимались только в Бельгии, Франции и Великобритании.

Инструменты крупных компаний включали, к примеру, использование собственного сырья, а не импортного и снижение себестоимости из-за роста объемов производства, о чем говорил исполнительный директор «ЭФКО» Сергей Иванов на конференции в рамках «Продэкспо». Через 2 года эти шаги позволили бы снизить цену ещё на 20-30%.

Как изменился рынок с конца февраля

После февральских событий розничные цены на растительные альтернативы выросли, как и стоимость почти всех товаров в корзине российского потребителя. Вместо фокуса на дальнейших инновациях многим компаниям приходится в первую очередь решать вопросы того, как восстановить цепочки поставок и удержать цены в пределах возможного минимума.

Производители рассказали о проблемах, с которыми столкнулись в текущих условиях и том, как с ними справляются.

Константин Абабков

Главный технолог ГК «Агама»

О повышении курса валют в начале весны

Так как мы из рыбной компании, то мы всегда руководствуемся поговоркой: «Море любит подготовленных». Поэтому запас основных ингредиентов у нас достаточный. На себестоимость продукции большой нагрузкой легли затруднения с упаковкой, не все материалы можно купить в впрок, какие-то закончились быстрее обычного. Возникли также трудности в производственных цепочках, что увеличило сроки поставок.

Когда резко выросли цены на сырье, логистику и упаковку, мы были вынуждены пропорционально поднять отпускные цены. Но доллар упал и мы опустим цены — пока плаваем вместе с курсом.

Об импортозамещении

Мы уже начали работать над рецептурами наших продуктов, вводя отечественные аналоги, но не всегда это можно сделать. Ароматизаторы заменить большая проблема, тем более что мы используем специальные веганские. Здесь могут быть определенные трудности с логистикой и влияние курса валют, но мы смотрим в будущее оптимистично.

Сейчас в России активно ведутся работы по разработке и улучшению имеющихся ингредиентов, и мы внимательно следим за этими изменениями. Мы верим в стабилизацию рынка и дальнейшее развитие отрасли. Считаем, в текущей ситуации импортозамещения у российских производителей появились новые возможности для развития.

Об акценте в работе

Сейчас мы стойко держим удар и направили силы на переработку рецептур существующих продуктов с использованием отечественного сырья и ингредиентов, чтобы максимально сдержать рост себестоимости и, как следствие, рост цен для наших покупателей. Параллельно разрабатываем новые продукты и уже совсем скоро порадуем наших потребителей вкусными новинками.

Сейчас считаем главным поддержать наших покупателей и проводим промо и акции с нашими партнерами в торговых сетях и специализированной рознице.

Иван Иванов

Основатель и директор по развитию компании «Митлесс»

О повышении курсов валют в начале весны

В самом начале этих событий, когда курс евро улетел в космос, возникли существенные проблемы с закупками необходимых ингредиентов, связанные в первую очередь с ожиданием участниками рынка дальнейшего падения рубля. Многие поставщики отказались отгружать даже те ингредиенты, которые у них уже были на складах в России, опасаясь, что им придется в дальнейшем закупать их по более высокой цене.

Сейчас, когда курс рубля стабилизирован, ситуация стала намного спокойнее. Мы смогли найти замену тем поставщикам ингредиентов, с которыми не удалось договориться, поставки продолжаются, критических проблем нет.

Тут важно понимать, что некоторые ингредиенты дорожают не столько в зависимости от курса евро/доллара, сколько в связи с нарушением логистических цепочек. Яркий пример — кокосовое масло, которое производится в Индонезии. Цены на него поднялись примерно вдвое.

Об импортозамещении

Мне кажется, что никакого полного или частичного импортозамещения нам в ближайшее время ожидать не стоит. Часть используемых нами ингредиентов уже производится в России, но зависимость от импорта продолжает оставаться очень высокой.

Я думаю, что появление на российском рынке производителей качественных ароматизаторов или функциональных ингредиентов маловероятно, поскольку эти продукты требуют существенных технологических и финансовых инвестиций.

Сложно представить, что в ситуации, когда импорт в Россию высокотехнологичного оборудования запрещен, это будет возможно. Особенно с учетом того, что такие производства не были открыты и в ситуации, когда санкции не были введены.

Об акценте в работе

Мы продолжаем параллельно заниматься как разработкой новинок, так и оптимизацией уже существующих продуктов. Сейчас большое внимание мы уделили качеству сосисок: нам кажется, что нам удалось поднять его на новый уровень. Работа над новинками также ведется.

У нас до настоящего времени и не было каких-либо существенных затрат на продвижение. Но тот не слишком большой объем средств, который мы расходовали на рекламу, не сократился.

Александра Левкова

Генеральный директор VolkoMolko

Об импортозамещении

Полное импортозамещение невозможно. Мы работаем с модифицированными крахмалами, большинство из которых не производят в РФ. Кокосовое масло ввозится из-за границы. Ароматизаторы почти все зарубежные. РФ аналогов достойного качества нет.

Если осуществим замену — качество упадет. Самая большая сложность — отсутствие ингредиентов, в нашем случае это эмульгаторы и некоторые виды модификатов. Часть сырья мы нашли как замену, но это повышение цены в 1,5 раза и ухудшевшееся качество.

Об акцентах в работе

К концу 2021 года у нас было 42 SKU Идентификатор товарной позиции.. Сейчас мы убираем те продукты, которые запустили в октябре и не показали большого роста. В текущее время нет необходимости держать широкий ассортимент внутри группы сыра, молока и т. п. Покупателю сейчас это не нужно — он экономит. Поэтому мы выводим некоторые сыры в слайсах, тертый. В молоке убираем соевое (оно почти перестало продаваться ввиду трансформации молочного рынка).

Но держать широкий ассортимент групп есть смысл. Мы вводим тофу, джемы, пасты. То есть тот ассортимент, который позволит нам как бренду и оптовой компании (а мы сами занимаемся дистрибьюцией) быть более устойчивыми.

Продвижение сократили в первую очередь в силу того, что люди сейчас заняты определенными эмоциями. Чтобы уважать текущее сложное состояние покупателей, мы сократили маркетинговую активность. Сейчас весь бюджет сосредоточен в ВК и в контекстной рекламе. Ранее это было равное продвижение по запрещенным сейчас соцсетям и также ВК.

Марина Ройлян

Директор по развитию бренда «Не Мясо»

Об импортозамещении

Разработка собственных технологий и создание сырьевых продуктов требует огромных затрат: финансовых, человеческих, маркетинговых, технологических и биотехнологических, а также временных. Примерно год уйдет только на построение стратегий, бизнес-моделей в импортозамещении.



Я надеюсь, что мы получим хоть что-то от тех российских компаний, которые уже производят сырье. У них уже были какие-то наработки, и сейчас для их запуска настало благоприятное время.

На сегодняшний момент на продукты питания и ингредиенты не наложены санкции и их можно использовать. Сложность в том, что европейское сырье стало слишком дорогим и труднодоступным — увеличение сроков доставки, работа в предоплату и т. д. Дальнейшая работа на европейском сырье будет убыточной для отрасли. Мы стараемся, чтобы ценник был доступным для потребителя.

Об акценте в работе

Мы сократим небольшое количество SKU, а позиции, которые станут сейчас сильно убыточными, закроем. Мы не видим смысла повышать цену на 60-100%. Уберем позиции, для которых ингредиенты больше не поставляют в Россию. Будем пытаться оптимизироваться и разработать новые позиции в той ценовой политике, которая привычна покупателю. Сейчас самое важное — это удержать цену.

Мы и раньше инвестировали в продвижение только в форме глубокой скидки для покупателя, рекламных компаний не запускали никаких. А сейчас вообще не видим смысла в продвижении в соцсети. В сегодняшнее непростое время продать себя сможет адекватная цена на продукт. И в доступность товара мы и будем продолжать вкладываться.

О перспективах поддержки

Как выяснилось, у нас нет ни ОКВЭДов своих, ни ГОСТов. Ничего нет. Как отрасль мы не существуем в России. Судить о нашей сфере можно только из маркетинговых исследований и статистических данных. Наверное, это наша отраслевая недоработка — всех игроков рынка.



Как государство может нам помочь, если оно не видит в нашей отрасли продаж по ОКВЭДам? Никак данных о росте категории. Государство не инвестирует в отрасль, опираясь на маркетинговые исследования — тем более не в системообразующую и структурообразующую отрасль.

Поэтому на какую-то серьезную отраслевую поддержку, я думаю, надеется не стоит. По крайней мере, в этот раз. Но попытаться получить какие-то гранты можно — как инновационный или уникальный проект.

Артем Пономарев

Сооснователь Greenwise и АПАПП

Об импортозамещении

Как и многие производители, мы зависим от тех позиций, которые в меньшей степени представлены на российском рынке: вкусоароматические добавки, функциональные ингредиенты, некоторые типы белков.

Разумеется, есть варианты их замены, чем большинство компаний занималось на протяжении последних лет. Так что нынешняя ситуация лишь ускорит процесс локализации сырьевых позиций.

Думаю, импортозамещения в этих категориях долго ждать не придётся, особенно учитывая приоритет, отданный пищевой отрасли страной.

О рисках

Есть риск того, что некоторые производители полностью прекратят свою деятельность. И это связано не только со стоимостью некоторых ингредиентов, но и с ростом цен на упаковочные материалы, а также высокими кредитными ставками банков, которые по сути лишают возможности малый бизнес на выгодных условиях привлекать денежные средства для роста.

В ситуации, когда потребитель переходит в режим экономии, наши специализированные продуктовые категории страдают в первую очередь.

Про экспорт

К сожалению, проблемы с экспортом теперь не редкость. Но если ещё в начале весны по многим вопросам отсутствовало четкое понимание как их решать, то сегодня уже нет сомнений, что даже ограничения на импорт продукции произведенной в РФ могут обходиться. В этом плане мы поддерживаем позицию, что пищевка, а альтернативная в особенности, вне политики.

Подводя итоги: раньше основная цель в производстве альтернатив была в достижении ценового паритета с продуктами животного происхождения и нахождении нового класса потребителей. Сейчас же приходится больше работать над тем, чтобы разница в цене с продуктами животного происхождения значительно не увеличилась.

У крупных компаний получается справляться с кризисом лучше из-за возможности закупить необходимое впрок и налаженного экспорта. И если до недавнего времени у небольших компаний были перспективы в плане экспорта, то сейчас ситуация для них осложнилась и здесь.

Так, за последний месяц российские производители сталкиваются с тем, что им отказывают в участии в выставках как в Европе (например, Anuga и SIAL Paris), так и в некоторых азиатских странах (например, Thaifex).

Одни из главных преимуществ растительных альтернатив, по сравнению с продуктами животного происхождения, это пищевая безопасность и меньшее влияние на окружающую среду и изменение климата.

Остается надеяться, что сложности, возникшие перед российскими производителями, не откатят рынок растительных альтернатив на несколько лет назад.

Высокие темпы развития сферы за последние 3 года, увеличение популярности альтернатив среди россиян, а также создание некоммерческих организаций (АПАПП и Союз производителей продукции на растительной основе), представляющих интересы производителей, увеличили шансы того, что из текущего кризиса производителям удастся выйти с не самыми большими потерями.

Фото на обложке: Shutterstock / Antonina Vlasova