5 технологий видеонаблюдения, которые повышают эффективность бизнеса

О том, как IT-технологии меняют подход к бизнес-процессам, сводят к нулю производственные травмы и превращают тонну часовых видеозаписей в полезные данные, расскажет бренд-менеджер аппаратно-программного комплекса Domination Константин Шабунин (компания «ВИПАКС»).

Ещё вчера видеонаблюдение воспринималось не больше, чем воплощение в реальность персонажа Оруэлла Большого Брата, который надзирает за всеми вокруг, чтобы наказать. Однако сегодня бизнес шагнул вперёд и использует видеоданные как мощный инструмент для повышения продаж, развития лояльных отношений с клиентами, оценки эффективности внешних мероприятий и других стратегических задач.

В проекте Dig(IT)al рассказываем о технологиях, которые помогут вам заработать. Переходите на цифровую сторону бизнеса.

Представьте, что вы стоите на центральной улице своего города. Оглянитесь! Что вы видите? Если присмотреться, то повсюду нас окружают видеокамеры. Они везде: у входа в торговый центр, на столбе в парке отдыха, в театре и вон у того подъезда. Сейчас ни одна сфера не обходится без этого круглосуточного охранника.

Но что происходит на практике? На практике видеозаписи просто копятся, стираются и никем не просматриваются. За исключением тех случаев, когда эти видеозаписи нужны спецслужбам или руководителям для выяснения особых обстоятельств. Но и здесь возникают проблемы. Чтобы найти нужный фрагмент понадобятся часы, а то и дни на поиски нужного события.

С видеоаналитикой всё проще. С её помощью можно найти в видеоархиве нужного человека за считанные секунды и вместе с изображением получить точную дату и время этого события. Проще говоря, видеоаналитика — это такая технология, которая обрабатывает большие данные и благодаря глубокому обучению может сделать какой-то вывод на их основе.

К примеру, если мы хотим найти определённого человека, то это можно сделать при помощи модуля видеоаналитики «Распознавания лиц». В программу добавляется фотография нужного человека, и система в потоке людей начинает искать схожие черты лица. При совпадении программа фиксирует человека и отправляет событие на монитор видеооператору или другим контролирующим лицам. Наша система за счёт нейронных сетей имеет точность распознавания личности 99,9%.

Ритейл с интеллектом

Конечно, поиск людей — это не единственная возможность видеоаналитики. Для ритейлеров видеоаналитика ценна тем, что с её помощью можно узнать ответы на такие вопросы, как «Кто покупает?», «Что покупает?», «Какая возрастная группа интересуется новым парфюмом?», «Эффективны ли скидки на прошлогоднюю коллекцию летней одежды?», «Когда начинается час-пик продаж?» и другие вопросы, которые помогут руководству скорректировать стратегию и увеличить прибыль своего бизнеса.

Модуль видеоаналитики «Тепловые карты»

Одним из интеллектуальных помощников ритейлу стал модуль видеоаналитики Domination «Тепловые карты». С его помощью можно увидеть, какие зоны в торговом зале пользуются популярностью у покупателей, а какие остаются без внимания.

Визуально это выглядит так: пространства, где с камеры зафиксирована наибольшая активность, выделяются в отчёте тёплыми оттенками (жёлтый, оранжевый, красный и другие). Те зоны, в которых зафиксирована малая проходимость — холодными оттенками (голубым, синим и так далее.). С этими данными мерчандайзер или руководитель сможет проанализировать ситуацию и скорректировать размещение товаров. В итоге товары, за которыми приходят покупатели специально, можно поместить в зоны холодных оттенков. А товары, которые приобретают на эмоциях, — в активные зоны.

Этот же модуль используют маркетологи для оценки эффективности профильных выставок, промоакций или PR-кампаний. Специалистам не надо присутствовать на месте и следить за активностью — в конце дня можно выгрузить отчёт и проанализировать результаты своей работы.

Модуль видеоаналитики «Распознавание лиц»

Впрочем, правильно расставленные товары и объективная оценка маркетинговых мероприятий — не единственные задачи, стоящие перед успешным бизнесом. Головной болью ритейлеров стали магазинные воришки или, как их ещё называют, — шоплифтеры. За один заход в магазин они могут вынести всё: от шоколадного батончика до брендовой куртки, стоимостью в несколько десятков тысяч рублей.

Здесь лучшим решением становится уже знакомый нам ранее модуль видеоаналитики «Распознавание лиц». Для этого в базу загружаются фотографии подозреваемых или уже пойманных воров. Как только злоумышленник появляется в объективе камеры, система мгновенно сигнализирует о визите охране и отправляет сообщение с фото на тревожный монитор. А дальше уже дело оперативности.

Модуль видеоаналитики «Детектор скрытого лица»

Однако есть и такие случаи, когда воры скрывают своё лицо руками, одеждой, головными уборами. Чтобы вовремя отследить таких шоплифтеров, мы разработали модуль видеоаналитики Domination «Детектор скрытого лица». Интеллектуальная система сразу же определяет умышленное скрытие лица и посылает сигнал службе безопасности. Получив тревожное сообщение, охрана уже будет пристальнее следить за этим покупателем и в случае воровства сможет задержать преступника по горячим следам.

Цифровое производство

А теперь перенесёмся на промышленное предприятие. Чувствуете его масштабность? Контрольно-пропускной пункт, огромная территория предприятия, цеха, передовое оборудование, административные здания и другие стратегически важные объекты, за которыми нужен усиленный контроль. Здесь от грамотно выстроенной системы видеонаблюдения зависит как безопасность сотрудников, так и общее функционирование всего предприятия. Чрезвычайные ситуации здесь могут обернуться остановкой производства, штрафами, а значит, и потерей многомиллионной прибыли. Поэтому эпоха Индустрии 4.0 активно захватывает новые и новые предприятия, внедряя в них искусственный интеллект.

Модуль видеоаналитики «Детектор дыма» и «Детектор огня»

Те, кто хоть раз был на большом промышленном предприятии видел, что перед входом и по всей территории стоят знаки «Не курить». Также встречается табличка «Не использовать открытый огонь» и так далее. К примеру, на целлюлозно-бумажных предприятиях, где делают гофроупаковку, картон, бумагу, в воздухе могут находиться частицы целлюлозы. Даже на открытой территории, зажигая спичку, вы создадите пожароопасную ситуацию, при которой целлюлоза может просто вспыхнуть. Естественно, это не единственная причина для возгораний: проводка, неправильная эксплуатация оборудования, выход из строя станка и прочее — всё это может привести к необратимым последствиям порчи имущества, остановки работы целого предприятия и человеческие жертвы. Обнаружение очагов возгораний на ранних стадиях становится для компании спасательным кругом, который может предотвратить масштабные потери материальных ценностей, а главное — вовремя предупредить персонал о чрезвычайной ситуации.

Конечно, вы скажете: «Но ведь на всех промышленных предприятиях в обязательном порядке установлена пожарная сигнализация». И вы будете правы. Однако в реальных условиях охранно-пожарная система не всегда эффективна. Она реагирует на промышленную пыль или твёрдые частицы, принимая её за дым. Или нагревается от лампы накаливания и также выдаёт ложный тревожный сигнал.

«Детектор огня» и «Детектор дыма» на нейронных сетях заметно превосходят традиционную пожарную сигнализацию. Видеоаналитика на ранних стадиях фиксирует задымление и возгорания и вместе с фото посылает тревожное сообщение на монитор ответственных лиц. Более того, наши разработчики создали такие детекторы, которые работают на открытой территории предприятия, где нет возможности установить стандартные датчики. В итоге мы можем обнаружить пожароопасную ситуацию на 30 секунд раньше и отследить очаги возгорания. Отмечу, что это интеллектуальное решение не заменит пожарную систему, но станет незаменимым помощником в обнаружении пожароопасной ситуации.

Модуль видеоаналитики «Контроль активности оборудования»

Всё же промышленное предприятие — это прежде всего станки, техническое оборудование и производственные цеха. Именно цех считается сердцем компании, который производит готовую продукцию и приносит основную прибыль предприятию. Простой или остановка технического оборудования здесь влечёт за собой огромные убытки. Своевременное обнаружение неполадки позволяет оперативно отреагировать на тревожную ситуацию и с меньшими потерями устранить неисправность.

Для этого мы разработали интеллектуальный модуль видеоаналитики «Контроль активности оборудования». К примеру, если остановился конвейер или станки перестали работать, то система мгновенно просигнализирует об этом инженеру или другим контролирующим лицам. При этом систему можно настроить так, чтобы она учитывала плановую остановку оборудования и не передавала тревожный сигнал охране.

Как видите, цифровые технологии меняют привычный бизнес и делают его конкурентоспособным, безопасным и эффективным. Они берут на себя рутинную работу и превращают тонны видеозаписей в полезные данные, которые помогают компаниям снижать нагрузку с человека и уделять внимание более сложным задачам. Как будет развиваться ваш бизнес — зависит от вас. Всё же не забывайте, что цифровая гонка уже началась.

Фото на обложке: Andrey Mihaylov/shutterstock.com