Взыскание дебиторской задолженности в период моратория на банкротство: практические рекомендации

После введения моратория на принудительное банкротство подтолкнуть должника к выплате долга стало гораздо сложнее. Но, по мнению управляющего партнера ФК «Сотруджество» Светланы Васиной, сделать это все еще можно. Эксперт рассказывает, что сейчас можно сделать с проблемными долгами.

С 1 апреля 2022 года в России объявлен мораторий на принудительное банкротство сроком на полгода. Он лишил кредиторов одного из самых значимых инструментов взыскания просроченной дебиторской задолженности — возможности подать заявление о банкротстве должника.

Невозможность повлиять на должника и подтолкнуть его к выплате долга законодательными методами может стать большой проблемой для предпринимателей: экономическая ситуация непростая и нестабильная, и деньги нужны, как никогда. Дебиторка, переходя из статуса текущей в статус просроченной, лишает компанию средств на операционную деятельность и развитие. Тем не менее, мораторий может стать не финальной точкой, а лишь небольшим препятствием, если правильно подойти к вопросу.

Предотвратить

Самый простой способ избежать появления просроченной дебиторки на балансе — внимательно выбирать контрагентов. Если внимательно проанализировать информацию о компании до начала сотрудничества, можно отфильтровать партнеров, которые потенциально могут допускать просрочки. Оценивать стоит по следующим параметрам:

1. Юридическая «чистота». Нужно оценить наличие полного пакета регистрационных документов (устав, учредительный договор, свидетельство ИНН и ОГРН, свидетельство о внесении записей в ЕГРЮЛ, приказ о назначении директора и т.д.)

2. Полномочия директора или другого лица, подписывающего договор. Стоит проверить актуальность сведений о полномочиях директора в выписке из ЕГРЮЛ или получить копию доверенности на другое лицо, с актуальным сроком действия и всеми необходимыми подписями и печатями.

3. Финансовое состояние. Для его оценки нужно посмотреть на:

Бухгалтерскую отчетность. Эта информация находится в открытом доступе на сайте Росстата. Ключевой момент — чистая прибыль. Если за последние отчетные периоды она падает, у контрагента могут возникнуть проблемы с выплатой дебиторской задолженности.

Эта информация находится в открытом доступе на сайте Росстата. Ключевой момент — чистая прибыль. Если за последние отчетные периоды она падает, у контрагента могут возникнуть проблемы с выплатой дебиторской задолженности. Наличие активов — например, недвижимости или оборудования. Такие активы позволяют обезопасить себя, если должника все же придется банкротить. Эти данные также можно найти в бухгалтерской отчетности.

— например, недвижимости или оборудования. Такие активы позволяют обезопасить себя, если должника все же придется банкротить. Эти данные также можно найти в бухгалтерской отчетности. Наличие выигранных тендеров и участие в госзакупках — они свидетельствуют о планируемых поступлениях на счета контрагента. Информацию можно проверить на сайте Госзакупок.

4. Поведение контрагента. В последние годы становится все больше компаний, которые можно назвать «лжебанкротами». Это организации, которые даже при наличии денежных средств на счетах задерживают оплаты до максимально допустимого срока — например, до подачи заявления об их банкротстве. В условиях моратория этот рычаг давления на таких должников становится неэффективным. Как определить такие компании?

Большое количество судебных дел , в которых контрагент выступает (или выступал) ответчиком. Обычно это около сотни дел со средней суммой иска от 3 до 10 млн руб. Эти данные можно найти в Картотеке арбитражных дел.

, в которых контрагент выступает (или выступал) ответчиком. Обычно это около сотни дел со средней суммой иска от 3 до 10 млн руб. Эти данные можно найти в Картотеке арбитражных дел. Множество завершенных исполнительных производств, а также наличие открытых исполнительных листов. За этой информацией можно обратиться на сайт Федеральной службы судебных приставов.

Проверить одного-двух контрагентов по этим параметрам можно самостоятельно, но если речь идет о большем количестве, проверка отнимает слишком много средств и времени.

В этом случае можно прибегнуть к услуге автоматического скоринга контрагентов. Например, система Rescore позволяет провести проверку поставщика с использованием уникальных алгоритмов искусственного интеллекта, Big Data и облачных решений. Точность системы в рамках тестирования составила 94% — то есть профессиональный аналитик по итогам ручной проверки компании согласен с оценкой системы в 94 случаях из 100.

Rescore выдает аналитическую справку, в которой оценивает платежеспособность контрагента и перспективы его банкротства в течение ближайших 12 месяцев. Все компании делятся на 5 категорий:

Категория 1 — крупные, финансово стабильные, платежеспособные компании с большим объемом активов. Сотрудничество с такими контрагентами несет минимальные риски.

Категория 2 — крупные компании с временными финансовыми сложностями. Такие компании представляют ценность для бенефициаров, так что перспектива банкротства им скорее всего не грозит, но по ряду причин (например, из-за сезонности бизнеса) у них могут возникнуть кассовые разрывы и просрочки.

Категория 3 — контрагенты, у которых нет значимых и ценных активов. Как правило, в эту категорию попадают предприятия малого и среднего бизнеса. Стоит взвесить все риски и выгоду, прежде чем начать сотрудничество с компаниями из этой категории.

Категория 4 — неблагонадежные контрагенты. У этих компаний были отмечены неоднократные проблемы с поставщиками, а их финансовое состояние нестабильно. Вероятность просрочки достаточно велика.

Категория 5 — «мусорные» и технические компании, созданные для вывода средств и незаконных финансовых схем. Сотрудничество с такими организациями категорически не рекомендуется.

Точность работы Rescore подтверждается на практике. Например, наша компания в апреле прошлого года проводила проверку должника — дочерней компании крупного НИИ. По итогам проверки должник был определен в категорию 4, с перспективой банкротства 85%.

Тем не менее, мы рассматривали возможность выкупа долга, поскольку предполагали финансовую помощь от учредителей. В итоге было принято решение воздержаться от покупки. И это решение, подтвержденное результатами работы Rescore, оказалось верным: в июне 2021 года в отношении должника была введена процедура банкротства — наблюдение.

Начать процесс взыскания

Мораторий действует на банкротство должников и взыскания в рамках исполнительного производства, но не запрещает вести судебное разбирательство. Тем не менее, он может повлиять на сроки между успешным завершением дела в суде и получением денег.

В начальной стадии, на этапе досудебного урегулирования или подачи заявления в суд, влияние моратория практически незаметно. Как правило, судебное производство занимает 5-6 месяцев, так что к моменту его окончания мораторий уже будет завершен.

Однако стоит учесть, что в период действия моратория приостанавливается начисление штрафов, пеней и неустоек на задолженности, возникшие до 1 апреля 2022 года.

Если исполнительный лист уже получен, взыскать по нему денежные средств будет возможно только после окончания моратория. В этом случае рекомендуется отнести лист в банк должника.

После 1 октября денежные средства по исполнительным производствам будут списывать в порядке поступления исполнительных листов, и стоит оказаться в числе первых. Либо, если вам известно, что на балансе компании-должника есть имущество, можно обратиться в ФССП с просьбой наложить на него арест. Это позволит сохранить их до момента, когда взыскание станет возможным.

Еще один вариант взыскания, хотя и не слишком перспективный, — обратиться в суд с заявлением о банкротстве должника. Суд может принять это заявление, если будут доказательства того, что должник на самом деле не пострадал от обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория, и использует их для прикрытия своего заведомо недобросовестного поведения.

И наконец, можно начать переговоры с должником о заключении мирового соглашения. Аргументом кредитора в этом случае может стать предоставление рассрочки платежей или уступка части долга — например, процентов за использование денежных средств.

Можно также обратиться к услугам профессиональных взыскателей — компании или лица, которые возьмут на себя всю деятельность по взысканию долга. Такой шаг может оказаться очень выгодным, если у кредитора нет ресурсов на самостоятельное ведение переговоров или между сторонами возникли напряженные отношения, мешающие достижению договоренности.

Продать

Этот финансовый инструмент приобретает все большую популярность. Уступка права требования долга третьему лицу по договору цессии дает кредитору возможность быстро получить свободные деньги и вернуть их в оборот компании, не дожидаясь окончания моратория.

Как правило, продажа долга предполагает определенный дисконт, размер которого зависит от юридической и финансовой «чистоты» долга, а также личности покупателя.

1. Долг можно продать на специализированных электронных торговых площадках (ЭТП). Такие площадки, как правило, допускают к размещению любые долги с любыми перспективами взыскания, однако дисконт должен быть достаточно большим, чтобы заинтересовать потенциальных покупателей. Даже в случае 90% дисконта гарантий, что этот покупатель найдется, ЭТП не дают.

2. Можно предложить долг бенефициарам должника или третьим лицам, заинтересованным в усилении своего влияния на компанию-должника — например, более крупным кредиторам. Размер дисконта здесь может быть меньше, чем в случае сотрудничества с ЭТП, но возможны сложности в установлении контакта или переговорах с заинтересованными лицами.

3. Продать долг компаниям, специализирующимся на инвестициях в дебиторскую задолженность. Такие компании выступают как агенты, аккумулирующие средства частных инвесторов и вкладывающие их в перспективные долги. Размер дисконта и финальное решение о выкупе долга здесь зависят от ряда параметров, в том числе юридических (наличие подтверждающих долг документов, степень просуженности долга и т.д.) и финансовых (платежеспособность должника и вероятность его банкротства).

Причем цена долга может меняться с течением времени. Например, если прибыль должника падает, а риск банкротства растет, стоимость долга также будет падать. И наоборот: если в течение действия моратория финансовое состояние должника улучшится и его оценка станет более благоприятной, итоговая сумма по договору цессии может вырасти.

Списать

Бывает так, что просроченную дебиторскую задолженность целесообразнее списать. Чаще всего это ситуации, когда сопровождение взыскания долга требует расходов, превышающих возможную сумму взыскания, или когда перспективы взыскания маловероятны.

Безнадежную дебиторскую задолженность можно списать, отнеся ее на уменьшаемые расходы, в нескольких случаях:

Истек срок исковой давности. Как правило, это три года с даты оплаты по договору, но для некоторых категорий должников может быть меньше. Стоит также учесть, что на время судебного разбирательства этот срок приостанавливается: время, затраченное в суде, прибавляется к установленному сроку исковой давности. Кроме того, если суд вынес отказ в удовлетворении жалобы, долг не может быть учтен в уменьшение налогооблагаемой базы (письмо Минфина от 22.07.2016 № 03-03-06/1/42962).

Как правило, это три года с даты оплаты по договору, но для некоторых категорий должников может быть меньше. Стоит также учесть, что на время судебного разбирательства этот срок приостанавливается: время, затраченное в суде, прибавляется к установленному сроку исковой давности. Кроме того, если суд вынес отказ в удовлетворении жалобы, долг не может быть учтен в уменьшение налогооблагаемой базы (письмо Минфина от 22.07.2016 № 03-03-06/1/42962). Выдано постановление об окончании исполнительного производства. Его можно получить, если судебные приставы не нашли должника или нет активов, на которые может быть обращено взыскание.

Его можно получить, если судебные приставы не нашли должника или нет активов, на которые может быть обращено взыскание. Должник прекратил свое существование: компания была ликвидирована, признана банкротом или исключена из ЕГРЮЛ без процедуры ликвидации как недействительная организация.

Как показывает практика, совсем безнадежные долги — достаточно редкий случай. Правильно подходя к работе с контрагентами, можно свести риски невзыскания до минимума. Тем не менее, неправильные или невовремя сделанные шаги могут эти риски увеличить, особенно в ситуации моратория на банкротство: у недобросовестных должников появилось время на вывод средств. И если есть возможность этому помешать уже сейчас, это стоит сделать.

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