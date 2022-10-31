Топ-5 мероприятий на Web Summit, которые нельзя пропустить

Однако именно на side-ивентах Web Summit можно получить максимальную пользу от пребывания в Лиссабоне: познакомиться с инвесторами, найти партнеров и друзей. Юлия Сабитова, организатор двух мероприятий саммита и сооснователь комьюнити «Открывая Web Summit», составила подборку таких мест.

Web Summit 2022, который стартует в Лиссабоне уже на следующей неделе, станет главным местом поиска венчурных контактов на следующий год. Возможностей для знакомств действительно будет много — на мероприятие уже куплено 70 тыс. билетов.

Содержание:

The Europas

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Мероприятие, основанное одним из самых влиятельных журналистов в мире технологий Майком Бутчером.

Премия The Europas Awards является — и была в течение последних десяти лет — ежегодным мероприятием, которое теперь курирует Pathfounder. Премия была учреждена в 2009, чтобы отметить успехи первых европейских технологических стартапов.

RB Digital Awards — независимая премия для компаний, использующих новые технологии в бизнесе

West & East Venture Party

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Еще одно событие, которое нельзя пропустить, — традиционная венчурная вечеринка. Впервые она прошла в 2017 году, в 2019 году событие поддержал Forbes, а в 2021 ведущим мероприятия выступил главный редактор Techcrunch Майк Бутчер.

В этом году 150 ведущих экспертов, инвесторов, стартапов и компаний соберутся на яхте — согласитесь, это лучший способ отпраздновать дух венчурной индустрии в Лиссабоне.

Одним из специальных гостей в этом году станет редактор NBC News Мэри Энн Руссон. Она работает журналистом в области технологий уже 16 лет. В последнее время Руссон работала в BBC News и была номинирована на премию Tech Journalism Award на British Journalism Awards 2021. Будет еще несколько специальных гостей, о которых мы объявим уже на самой вечеринке.

Grit Daily Fifth Annual Speaker's and Media Dinner

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Это еще один «оазис» для нетворкинга во время Web Summit, в котором стартапы смогут пообщаться с журналистами от FastCo, Hackernoon, BlockTelegraph и Grit Daily.

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Web Summit: Гид по Лиссабону

Мероприятие состоится в ресторане IBO Restaurante Armazem A Cais do Sodré, и станет местом встречи для всех, кто хочет попробовать хорошую еду в сочетании с качественным нетворкингом.

Changer Club Portugal Session in Lisbon

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Одно из главных европейских комьюнити венчурных инвесторов и ангелов организует прием в историческом замке в Лиссабоне — дворце Pestana Palace.

На мероприятии соберутся более ста инвесторов и предпринимателей из 19 стран мира, чтобы погрузится в мир технологий будущего и послушать Йонаса Кьеллберга, сооснователя Skype, который расскажет о самых важных уроках и ошибках, способствовавших его успеху.

Встреча инноваций и нетворкинга продлится до позднего вечера и завершится джазовым концертом.

Присоединяйтесь, чтобы запитчить идею или стать активным слушателем.

Resilience of the Tech Community

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Wtech — международное комьюнити в сфере технологий — соберется в Reaktor 122C Avenida António Augusto de Aguiar.

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Можно ли стартапу привлечь инвестиции на Web Summit — реальный опыт участника

Идеальное место для встречи девушек, формирующих венчурную индустрию, и обсуждения вопросов, которые действительно определяют дух технологических инноваций.

Куда еще можно сходить после?

Вечером Web Summit превращается в Night Summit. Вечер открытия состоится в районе Hub Criativo do Beato, который часто сравнивают с лондонским East End или Нью-Йоркским районом Meatpacking District, Beato — это район, который точно стоит посетить в Лиссабоне.

Вторая ночь приглашает всех на Pink Street — одно из самых горячих и оживленных ночных мест в городе, там полно процветающих баров, пабов и клубов, но найти место будет не просто.

Pavilhão Carlos Lopes в третью ночь мероприятия, когда Night Summit подходит к концу, организаторы приглашают нас в Pavilhão Carlos Lopes. Это будет ночь живой музыки, диджеев, танцев и веселья в самом сердце Лиссабона.

Больше side-мероприятий вы можете найти тут. А узнавать обо всем, что происходит, можно в чате «Открывая Web Summit».

Чем еще можно заняться в Португалии после Web Summit, кроме стандартных экскурсий и поедания бакаляу? Отправляйтесь на рыбалку в океан или покатайтесь на серфе в Эрисейре.

Пакуйте чемоданы и готовьтесь к продуктивной неделе — до встречи на Web Summit!

Фото на обложке: Shutterstock / G Holland