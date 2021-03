100 женщин российского венчура

Стартапы и собственный бизнес

EdTech-стартап StudyFree был основан в 2018 году. Он помогает студентам поступить в зарубежный вуз, предоставляя им доступ к стипендиям и грантам через онлайн-платформу. Компания работает с пользователями из России, Украины, Казахстана, Африки, Бразилии и Азии.

В 2020 году команда проекта одержала победу в международном конкурсе стартапов Seedstars, прошла программу сразу в двух америкнских акселераторах — TechStars NYC и Berkeley SkyDeck — и привлекла $600 тысяч в рамках pre-seed раунда от нидерландского венчурного фонда Acrobator VC и других инвесторов.

Дарья Крошкина, основательница StudyFree, стала первым фаундером-женщиной и первым фаундером из СНГ в статусе победителя Seedstars. В соревновании принимали участие команды из 97 стран. По итогам конкурса компания получила $500 тыс. на развитие бизнеса.

Марина Росс

Hydrop

Марина Росс создала компанию «Нанобарьер», которая занимается производством наносредств для одежды и обуви Hydrop, совместно с Андреем Груниным в октябре 2013 года. В январе 2014 года стартап привлек 9 млн рублей от двух частных инвесторов. Деньги были направлены на разработку составов, создание бренда и производство первой партии. На первую операционную прибыль компания вышла в октябре 2014 года.

«Нанобарьер» распространяет продукцию через свой интернет-магазин Hydrop.ru, дистрибуторов вроде Lamoda, Wildberries, магазины Cosmotheca, Podium Market, универмаг «Цветной», а также через представительства в регионах.

Мария Лапук

Blanc

Blanc — это защитная маска в стиле Daft Punk, которая позволяет сохранять анонимность и избежать распространения вирусов. Защиту обеспечивают два съемных HEPA-фильтра, очищающих до 99,7% частиц пыли.

Компанию запустили Мария Лапук, основательница Vinci Agency, и ее коллега Филипп Егоров. Предпринимателям помогала команда Woodenshark, которая ранее занимались разработкой кольца с тревожной кнопкой Nimb (в декабре 2020 года стартап заявил о закрытии).

Идею проекта отметили журналисты TheVerge, TechCrunch, Mashable, Daily Mail, GQ и других изданий. Большинство авторов высоко оценили дизайн маски и возможности, которые она предоставляет владельцу — остаться инкогнито, не испытывая дискомфорта.

Татьяна Бакальчук

Wildberries

Wildberries — международный интернет-магазин, который в 2004 году основала Татьяна Бакальчук вместе со своим мужем Владиславом. Онлайн-ритейлер присутствует в 9 странах мира, девятой страной стал Израиль. Оборот компании в 2020 году вырос на 96%, до 437,2 млрд рублей.

В рейтинге Forbes 2020 года Татьяна заняла первое место среди самых богатых женщин России — ее состояние оценивается в $1,4 млрд.

В феврале 2021 года Татьяна стала владелицей 100% общества с ограниченной ответственностью «Банк Стандарт-кредит». Кредитная организация приобретена для реализации карточных программ лояльности, а также для расчетов с поставщиками ритейлера.

Светлана Захаренкова

Mishka AI

Mishka AI создали образовательного компаньона для детей — умную мягкую игрушку со встроенной платформой поставки детского контента и технологиями искусственного интеллекта.

Основатели проекта — Андрей Тесленко и Светлана Захаренкова. С помощью инвестиций российского фонда «Тилтех» предприниматели смогли не только реализовать проект, но и запустили производство в Китае. Изначально мишки производились фактически вручную партией всего в 150-200 экземпляров.

Диана Касай

ReadyMag

ReadyMag — онлайн-платформа для создания интерактивных проектов в вебе. С ее помощью пользователи создают онлайн-медиа, сайты и целевые страницы без кода.

Проект основала Диана Касай со своими партнерами Антоном Герасименко и Кириллом Данченко в 2013 году. По рассказам самой Дианы, первые два года основатели не получали зарплат, притом что всегда исправно оплачивали работу сотрудников.

Виктория Дубень

Viewst

Viewst — облачный конструктор, который позволяет агентствам и рекламодателям создавать качественные баннеры и видео любых типов в режиме «одного окна». Изначально компания предлагала платформу для запуска плавающих баннеров, но решила сделать пивот и в феврале 2020 года выпустила новый продукт.

При этом за полтора года до момента пивота Viewst удалось выйти в 8 стран, открыть 3 офиса в Нью-Йорке, Москве и Найроби и заработать $700 тысяч (около 50% выручки — Россия, 40% — Африка и 10% — Казахстан и Индонезия).

Клиентами компании стали Coca Cola, Google, Sony, McDonald's и другие международные бренды. Под новую версию Viewst привлекла $500 тысяч от бизнес-ангелов, общая сумма инвестиций составила $800 тысяч.

Основательница компании Виктория Дубень 10 лет работала в финансовой сфере — сначала в хедж-фонде, потом в инвестиционном банке. Viewst — её первый «серьёзный» стартап.

Анастасия Люстина

LeClick

Анастасия вместе с командой с 2015 года развивает сервис по онлайн-бронированию столиков и автоматизации ресторанов LeClick. Компания предоставляет заведениям CRM-систему для автоматизации рабочего места хостес, коммуникации с пользователем и бронирования. В базе сервиса более десяти тысяч ресторанов в двадцати городах России и в Киеве.

В пандемию компании пришлось адаптировать бизнес-модель и проект переключился на автоматизацию доставок. За первый месяц работы к нему подключилось более ста ресторанов.

LeClick нацелился на решение ключевых проблем, с которыми сталкиваются рестораны при работе с агрегаторами — высокая стоимость привлечения клиента, отсутствие возможности влиять на количество заказов и выстраивать персонализированную коммуникацию с клиентом.

LeClick зарабатывает на продаже своего софта, рекламе и доле с заказов (10%).

Екатерина Щеголева

Cleandrops

Cleandrops — это концентраты бытовой химии без воды и пластика из биоразлагаемых материалов на основе органических компонентов. Компания работает по принципу Zero Waste, то есть помогает клиентам свести количество бытового мусора к минимуму.

Екатерина придумала Cleandrops, когда сама начала интересоваться проблемами экологии. Она пропагандирует экономию природных ресурсов и ответственное отношение к окружающей среде.

Александра Герасимова

Fit most

Александра Герасимова начала создавать на российском рынке бизнес на стыке фитнеса и технологий в 23 года. Fitmost — единый абонемент с доступом в спортивные студии, фитнес-клубы и велнес-центры. В 2018 году компания привлекла более $1 млн инвестиций, а ее оценка составила $5 млн.

В сервисах Fitmost и Kidmost представлены классы 1500 фитнес-студий, за год пользователи посещают порядка 200 000 тренировок, а команда состоит из 40 человек.

Евгения Дворская

Sever.AI и JungleJobs

Евгения Дворская с 2005 года работала в сфере подбора кадров, а в 2014 году запустила собственный проект — JungleJobs. Это онлайн-платформа для найма, которая помогает работодателям закрывать вакансии с привлечением фриланс-рекрутеров и кадровых агентств. На площадке представлено более 1,5 тыс. специалистов по подбору кадров.

Sever.AI — это искусственный интеллект, созданный для автоматизации бизнес-процессов.

Наталья Касперская

InfoWatch

Наталья Касперская — соучредитель «Лаборатории Касперского» и президент группы компаний InfoWatch, которая разрабатывает решения для обеспечения информационной безопасности, защиты и анализа корпоративных данных организаций в 20 странах.

Forbes оценил личное состоянии Натальи в 2020 году в $270 млн.

Катерина Юдина

Legko.com

Legko.com — онлайн-студия дизайна интерьеров. Катерина Юдина основала стартап в 2016 году, на настоящий момент в нем работают более 70 дизайнеров, в общей сложности было реализовано свыше 600 дизайн-проектов. По собственным данным, выручка проекта за 2019 год составила 120 млн рублей.

Осенью 2020 года Legko.com анонсировала запуск коробочного продукта для клиентов, которые самостоятельно разрабатывают дизайн-проект и занимаются ремонтом.

Ранее Катерина возглавляла федеральную спортивную радиостанцию «Спорт FM», до этого — крупнейший медиахолдинг в Кузбассе. Помимо этого, Катерина открыла частную сеть детских центров.

Светлана Ефимова

Oz Forensics

Стартап начинался с алгоритма распознавания подделок в цифровых изображениях Oz Photo Expert, и к 2016 году стал полноценной платформой под названием Oz Forensics. Название отсылает к сказке Баума о стране Оз — программа, словно по волшебству, способна распознавать разнообразные фотоподделки.

Со временем платформа была дополнена модулями цифровой биометрии (Oz Biometry), а также системой распознавания удостоверяющих личность документов разных стран (Oz Text).

Первоначально в создание и продвижение инвестировали сами основатели — Артем Герасимов и Светлана Ефимова. К середине 2020 года в совершенствование системы биометрии, по словам Герасимова, было вложено $200 тыс. Первыми клиентами компании стали «Сбербанк Страхование» и QIWI.

В 2020 году среди всех тестируемых в университете Massachusetts Amherst технологий распознавания лиц Oz Biometry от Oz Forensics показала второй результат в мире c точностью 99,87%.

Дарья Абрамова

«Кодабра»

«Кодабра» — одна из самых известных школ программирования для детей в России. Школа делает акцент на увлечениях ребенка и его самоидентификации и предлагает различные программы: от программирования на Python до курсов по Minecraft и YouTube.

Бизнес Дарьи Абрамовой начался с увлечения — она учила детей из школы, соседней с офисом, программированию. Со временем хобби переросло в масштабный волонтерский проект — программисты со всей России начали обучать детей в школах и детских домах. Дарья сама разработала первые учебные программы.

Мария Фролова

OpenMind

Open Mind — это образовательная онлайн-платформа, с помощью которой подростки могут проработать свои сильные и слабые стороны, получить стратегические рекомендации по дальнейшему развитию и начать осваивать цифровые навыки на реальных кейсах.

Пользователь получает доступ к двухнедельной интенсивной программе, во время которой совместно с куратором разрабатывает план действий на ближайшие шесть месяцев, формулирует свои цели и анализирует предыдущие успехи и неудачи. Стоимость курса составляет 3 тыс. рублей.

Еще одно направление развития проекта — маркетплейс, который соединяет корпорации и подростков для решения рабочих задач. Менторинг и обучение участников Open Mind берет на себя: для этого в сервисе работают кураторы, которые готовы вести подростка и помогать ему осваивать цифровые навыки. Всего к маркетплейсу подключено 480 пользователей, которые ежедневно выполняют 4-5 задач.

Марии Фроловой, основательнице Open Mind, всего 18 лет, но она уже сумела собрать команду и начать зарабатывать — ежемесячная выручка проекта составляет 1,8 млн рублей в месяц.

За два месяца активной работы команда подписала контракты с HeadHunter, «Билайном», «Ростехом» и другими корпорациями, которые готовы платить за обучение детей своих сотрудников.

Екатерина Макарова, Лориана Сардар, Елена Мурадова

Belkacar





BelkaCar в 2015 году основали Екатерина Макарова, Лориана Сардар и Елена Мурадова. В 2017 году в ходе первого раунда инвестиций Winterberg Group получила мажоритарную долю в компании. BMT Зимина тогда стала миноритарным акционером каршеринга.

Смену основного акционера в BelkaCar объяснили «усилением конкуренции на московском рынке и начавшейся консолидацией, а также окончанием инвестиционного цикла Winterberg Group». В 2019 году компания снова сменила основного владельца. Им стала Coneplace Limited, дочерняя компания BMT Private Equity

На данный момент Belkacar работают в Москве и Сочи, в распоряжении клиентов сервиса около 4,3 тыс. автомобилей.

Анна Белова

Devar





Компания Devar занимается технологией дополненной реальности (AR) и успешно работает по всему миру. В России она известна книгами с дополненной реальностью, в том числе энциклопедиями о космосе, динозаврах, анатомии и других. Книги и приложения бренда используются в некоторых российских школах

Devar вошла в топ-60 самых перспективных AR/VR-компаний 2020 года в мире по направлению иммерсивного образования по версии Jobs For the Future. Анна Белова — победительница рейтинга 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии Forbes в 2019 году.

Дарья Мингалиева

Cinemood





Компания «МУЛЬТиКУБИК» (на международном рынке — CINEMOOD) была основана в России в 2014 году. Производит портативные проекторы, которые показывают фильмы и мультики на любой поверхности. Беспроводные портативные устройства в форме куба со скругленными углами весят 300 граммов.

Помимо создания библиотеки лицензионного контента, компания восстанавливает и производит диафильмы и обучающие видео для развития детей.

В числе партнеров в России — ivi, «Союзмультфильм», телеканал «Мульт», «МегаФон.ТВ», «Яндекс.Музыка», «Смешарики» и другие.

На международном рынке — Disney, Netflix, Amazon Prime и AmebaTV. В числе торговых партнеров — Amazon, Bestbuy, Ozon, «М.Видео», «Связной», «Мегафон», Re:Store, DNS, Bosco.

Дарья Ребенок

Grabr

Описание: Grabr — это сервис, который объединяет пользователей по всему миру с путешественниками. Одним платформа позволяет получить любую вещь или товар из-за границы, а другим — заработать на доставке этих товаров.

К идее Дарья пришла исходя из собственного опыта. Переехав в другую страну, она поняла, что не может получить доступ к вещам, к которым привыкла — это и натолкнуло ее на идею стартапа.

Через приложение или сайт любой человек может разместить заказ, указав ссылку на интернет-магазин. При размещении заказа покупатель выбирает вариант вознаграждения, которое ему комфортно заплатить путешественнику.

В 2019 году фонд SDVentures инвестировал в проект $1 млн.

Алиса Чумаченко

Gosu.ai

Алиса Чумаченко — одна из самых известных персон в гейм-индустрии. Она создала разработчика игр Game Insight и запустила тренировочную платформу для игроков GOSU Data Lab. Алиса также является членом жюри литературной премии в области научной фантастики «Будущее время».

Антонина Самсонова

«Яндекс.Кью»

TheQuestion — русскоязычный аналог основанного в 2009 году американского сервиса вопросов и ответов Quora. Проект основала Антонина, которая ранее была журналисткой «Эха Москвы».

В 2019 «Яндекс» выкупил TheQuestion и под руководством Антонины начал его объединение с «Яндекс.Знатоками».

На момент продажи TheQuestion пользователи написали на портале около 700 тыс. ответов на вопросы, а аудитория проекта, по собственным данным, составляла 10 млн человек в месяц.

Валерия Коган

Fermata

Fermata — российско-израильский агротех-стартап, который предоставляет AI-платформу для мониторинга состояния растений в режиме реального времени. Платформа автоматически определяет заболевания и предупреждает о возможных рисках. С ее помощью клиент контролирует рост и развитие культур, предотвращает потенциальные потери.

Компанию в 2018 году запустили выпускница МФТИ Валерия Коган и специалист по искусственному интеллекту Антон Лизунов. В общей сложности за полтора года существования команда из 13 человек заключила контракты с несколькими крупными компаниями из России и Израиля, включая «Местные корни», поставщика сети «ВкусВилл» и агрокомбинат «Царский пир».

В 2020 году Fermata привлекла второй раунд инвестиций размером $3,7 млн от сингапурского фонда Massa Innovations и группы частных инвесторов. Также компания получила грант в размере $100 000 по программе поддержки стартапов Amazon Activate.

С помощью привлеченных средств Fermata планирует масштабировать решение на полевые культуры. Помимо этого, в ближайших планах стартапа выход на рынки Европы, США и Китая.

Юлия Марсель

Greenwise

Производитель растительных альтернатив мясным продуктам Greenwise был запущен в 2019 году, и уже в 2020-м его продукты встали на полки крупных ритейлеров, включая «ВкусВилл», «Азбуку вкуса», X5 Retail Group, «Глобус» и Auchan; появились более чем в 1300 магазинах России, а также за рубежом — в Эстонии, Латвии, Венгрии.

«Зеленым» производством Юлия заинтересовалась в 2016 году, когда они вместе с сооснователем Артемом Пономаревым обучались Лейденском университете в Нидерландах.

Производство решили наладить на базе завода по глубокой переработке растительных белков «Партнер-М» (принадлежит отцу Пономарева). Выйти на рынок им помог третий сооснователь Георгий Железный, выпускник Финуниверситета с опытом работы в сфере FMCG.

Выручка Greenwise от продажи растительного мяса в первом квартале 2020 года составила 7,5 млн руб.

Наталья Шагарина

«Едадил»

«Едадил» — агрегатор скидок и спецпредложений российских торговых сетей. Компанию в 2012 году основали бывший продакт-менеджер «Яндекса» Наталия Шагарина и ее партнер, программист Святослав Иванов.

В 2015 году «Яндекс» приобрел 10% «Едадила», а в 2018 увеличил свою долю до 100%. Годовая выручка ООО «Едадил» перед продажей достигла 40 млн рублей, а выручка дочернего предприятия «Едадил Промо» — 106 млн рублей, по данным СПАРК за 2017 год.

Сегодня компания агрегирует скидки 650 российских сетей, а количество пользователей сервиса в месяц достигло 12 миллионов.

Наталья Флокси

Cerevrum

Cerevrum — это российско-американский стартап в области иммерсивного обучения персонала. Компания специализируется на создании обучающих VR/AR-симуляций, ориентированных на развитие и отработку навыков soft skills, а также на исследование когнитивных способностей человека. Например, с помощью таких симуляций будущий менеджер или продавец учатся правильно и вежливо общаться с клиентами.

Наталья Флокси основала проект в 2014 году вместе со своим мужем Дмитрием Кирилловым. Клиентами Cerevrum являются X5 Retail Group, Leroy Merlin, «Сургутнефтегаз», «Ростелеком», Yota.

Дарья Воронова

«Домиленд»

«Домиленд» — это сервис управления недвижимостью. Разработанное онлайн-приложение позволяет застройщикам и управляющим компаниям поддерживать связь со своими клиентами.

Для жильцов также предусмотрено несколько важных функций: возможность вызвать мастера на дом, оплата всех счетов и история платежей, получение уведомлений и другие бытовые сервисы.

«Домиленд» состоит в реестре Банка данных проекта «Умный город», реализуемого Ростелекомом при поддержке Минстроя России в рамках программы Цифровая экономика. В 2019 ВТБ купил контрольную долю в сервисе, сумма сделки не разглашается.

Анастасия Сартан

Grintern, TrendsBrands





Анастасия Сартан начала свой путь в сфере Fashion, открыв вместе с партнером шоурум Ekepeople, который начинался в маленькой квартире на «Курской» и вырос до трех магазинов. В 2011 году девушка вышла из проекта и запустила стартап TrendsBrands — онлайн-магазин дизайнерской одежды. В итоге TrendsBrands превратился в ритейлера с оборотом $20 млн в год.

В 2015 году Анастасия переехала в Сан-Франциско, где позднее, с двумя детьми на руках, запустила еще два стартапа — онлайн-стилиста Epytom и сервис рекрутинга российских студентов Grintern. Epytom привлек $1 млн — от пула инвесторов, включая Google.

Екатерина Мовсумова

«Менторбот»

Екатерина Мовсумова, генеральный директор Mentorbot, ушла из медиабизнеса в 2016 году — до этого она работала исполнительным директором газеты «Ведомости» и издателем газеты The Moscow Times.

В том же году вместе с партнерами-подругами она открыла конференц-центр Newsroom, где компании проводили мероприятия, знакомились с последними достижениями в области VR и AR и проходили обучение на симуляторах.

За 4 года на площадке прошло более 500 деловых мероприятий известных компаний, включая мероприятия «Яндекса», НР, «Сбера», «Ведомостей», «Коммерсанта». Там же создавались первые предпринимательские сообщества: U-Skillz, We Talks Russia, Organic Woman. Newsroom просуществовал до марта 2020, когда из-за карантина все перестали проводить офлайн-мероприятия.

Тогда Екатерина запустила Mentorbot — корпоративный сервис для проведения коуч-сессий.

Аида Фазылова

XOR

XOR — это автоматизированная система управления персоналом с помощью чат-бота. Сервис помогает работодателю автоматизировать часть рекрутинговых задач. Компанию основали Николай Манолов и Аида Фазылова.

Среди клиентов XOR — Cisco, IKEA и другие крупнейшие корпорации.

Марина Домрачева

3D Smile, 3D Predict

Компания-разработчик системы выравнивания зубов 3D Smile была создана Мариной Домрачевой в 2014 году. Суть технологии в том, что на основе цифрового моделирования движения зубов с помощью 3D-печати изготавливается серия прозрачных кап, которые последовательно выравнивают зубы.

Основные конкуренты 3D Smile — крупные производители кап из США и Китая. Сегодня совладельцами проекта являются Людмила Яшкова и Федор Аптекарев, один из основателей «Здравпринта». В 2018 году компания показала прибыль больше 20 млн рублей.

Анастасия Староверова

Connect+

Анастасия запустила бесплатное приложение для поиска деловых контактов Connect+ в 2017. В основе сервиса — ИИ-алгоритм: система предлагает пользователю контакты людей, опираясь на его интересы и цели.

С помощью приложения можно устраивать онлайн-нетворкинг, модерировать чаты, создавать опросы, общаться со спикерами мероприятий, отправлять рассылки, фильтровать получателей сообщений по хештегам.

Елена Хлапина

Immergity

Елена Хлапина основала компанию Immergity в 2016 году. Основное направление деятельности — разработка ИТ-решений в сфере виртуальной реальности и архитектуры. В компетенции стартапа входит разработка онлайн-платформ и программного обеспечения, виртуальные экспозиции и шоурумы.

Среди заказчиков проекта — крупные застройщики, включая компанию «ПИК». В сервисе есть и b2c-составляющая: функция Myplan позволяет любому пользователю сгенерировать интерьер своей мечты.

Ирина Папоркова

Style Concierge

Мечта основательницы Style Concierge Ирины Папорковой — освободить покупателей от походов по магазинам. Она уверена, что в скором времени одежду и образы за нас будет выбирать робот.

Ирине удалось превратить традиционный формат общения со стилистом в технологичный стартап, для которого стилисты и ритейл — не конкуренты, а потенциальные клиенты.

Ирина Демина

«Кнопка жизни»

«Кнопка жизни» — первая в России компания, оказывающая услуги по дистанционному мониторингу и экстренному вызову помощи. Под брендом Aimoto «Кнопка жизни» производит умные устройства для различных групп пользователей, таких как пожилые люди, люди с ограниченными возможностями и дети.

Ирина основала проект в 2011 году, вдохновившись опытом США, где гаджеты экстренной помощи появились еще в 80-х годах прошлого века.

Для детской аудитории компания выпустила «умные» часы при содействии Disney. К 2018 году компании удалось захватить 35% рынка этого устройства.

Мила Семешкина

Lectera

Образовательную платформу Lectera основала Мила Семешкина, маркетолог, продюсер образовательных курсов, автор концепции Fast education. Проект запустился в июне 2020 года не только в России, но и на мировом рынке. Сейчас у компании есть офисы в Москве, Майами и Дубае, а обучение доступно на четырех языках — русском, английском, немецком и испанском. Lectera уже получила более $3,5 млн инвестиций.

На платформе содержится большое количество бесплатных и платных курсов по нескольким направлениям: продажи, интернет-маркетинг, бизнес, финансовая грамотность и другие.

Мария Бородецкая

«Синхронизация»

«Синхронизация» — образовательная платформа с онлайн- и офлайн-курсами по искусству, кино, истории, философии, музыке и другим направлениям.

К концу 2019 года компания провела более 400 лекций и курсов, а к онлайн-направлению присоединились 400 городов. В числе корпоративных клиентов — McKinsey, Ernst & Young, Сбербанк, Росатом, «Снежная королева» и другие.

Анна Мещерякова

«Третье мнение»

«Третье мнение» — платформа для распознавания медицинских изображений на основе нейросети. Она автоматизирует рутинные процессы в работе врача: отделение нормы от патологии, разметку снимков с патологией.

Врач загружает снимок на платформу и получает изображение, на котором маркированы состояния или признаки заболеваний, а также заполненную форму заключения. Врачу остается либо подкорректировать заключение, либо поставить свою подпись.

В 2020 году сеть клиник «Медси» инвестировала в проект в обмен на долю 12,5%.

Тамара Кочарова

«ТренингСпэйс»

«ТренингСпэйс» — это платформа для онлайн-обучения сотрудников. Компания разрабатывает программы digital-тренингов, готовит тренеров и методологов к работе в онлайне, а также проводит открытые мероприятия для профессионалов.

Для своих пользователей они организуют бесплатные мастер-классы и воркшопы.

Тамара Кочарова — эксперт в теме Digital HR. Также она занимает должность директора по развитию компании OBLAKO Group.

Мария Чмир

Deepcake

Стартап Deepcake создает видео с помощью ИИ. Сервис умеет изменять лица, оживлять фотографии, копировать голос и мимику, воспроизводить эмоции.

К 2022 году на долю видеоконтента придется 4/5 мирового мобильного трафика — или 744 эксабайт в год, говорится в ежегодном отчете Cisco «Наглядный индекс развития сетевых технологий». Почти 90% компаний считают, что именно ролики повышают посещаемость сайта, а еще 83% — что активное использование видео существенно влияет на рост клиентской базы.

Продукт Deepcake позволяет значительно удешевить и ускорить процесс создания корпоративного видео. Команда уже сотрудничала со «Сбером», «Газпром нефтью», YouTube-каналами.

Анастасия Макеенок

Whatchout.ai!

Whatchout.ai! — платформа с искусственным интеллектом, которая помогает брендам предотвращать размещение рекламы в негативном контексте. Летом 2020 года завершилась сделка Watchout.ai! со «Сбером», стартап привлек 10 млн рублей в обмен на долю 8%.

Маша Конопленко

Solvery

Solvery — платформа для обучения ИТ, разработке игр и дизайну. Сервис предоставляет пользователям выбор из более чем 140 менторов, чтобы каждый мог подобрать себе подходящего педагога. Solvery работает как с частными лицами, так и с корпоративными клиентами.

На платформе Solvery прошло уже около двух тысяч занятий. В 2020 году проект привлек инвестиции от вице-президента банка «Санкт-Петербург», объем вложений не разглашается.

Анастасия Файзуленова

Checkme

Медицинский сервис Checkme агрегирует на одной платформе данные частных медицинских центров и вместе с командой врачей формирует эффективные программы чекапов. В базе сервиса — более четырех тысяч клиник и лабораторий.

Сервис берет на себя работу с документацией и все коммуникации. Клиентами платформы могут выступать как физлица, так и компании.

Анастасия основала Cheсkme в 2019 году. Среди партнеров проекта — European Medical Center, Hadassah, «Медси», «Федеральная сеть медицинских лабораторий KDL», Regplace, RunLab, «АльфаСтрахование», «Ингосстрах».

Кристина Фарберова, Наталья Мартынова и Дина Березина.

Open Face

Стартап OpenFace использует ИИ, чтобы создавать индивидуальную косметическую сыворотку для клиентов на основе анализа кожи.

Чтобы получить такую сыворотку, нужно пройти тест, составленный дерматологами. Алгоритм сам подберет все необходимые компоненты для косметики, пользователю остается только оформить заказ.

Компанию основали три предпринимательницы: Кристина Фарберова, Наталья Мартынова и Дина Березина.

Дарья Данилова

RocketData

RocketData — это платформа для «управления онлайн-присутствием и работы с репутацией бизнеса». Она предоставляет единый интерфейс для управления информацией в интернете и работы с отзывами о компании.

Проект работает на рынке России и Белоруссии и интегрирован более чем с 40 площадками: онлайн-картами, навигаторами, соцсетями и каталогами компаний. Клиентами стартапа являются Х5 Retail Group, Inventive Retail Group и Decathlon.

Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций RBF Ventures вложил в проект 25 млн рублей в 2018 году.

Ольга Китаина

Alter

Alter — онлайн-сервис подбора психологов и психотерапевтов для личного или онлайн-консультирования. В базе проекта 240 психологов, отбор проходит менее 30% желающих.

Компания была основана в 2017 году Ольгой Китаиной и Андреем Бреславом. Ольга — практикующий психолог, член Ассоциации когнитивно-бихевиоральных терапевтов; Андрей — программист, преподаватель и один из создателей языка программирования Kotlin, а также руководитель отдела в компании JetBrains. Первоначальные ангельские инвестиции составили 5 млн рублей, после компания привлекла еще 3 млн рублей.

Ольга Зиновьева

Elementaree

Сервис Elementaree доставляет клиентам продуктовые наборы и рецепты для приготовления блюд по подписке. В 2020 году компания привлекла инвестиции в размере $5 млн от французской компании Bonduelle и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Это не первые иностранные инвестиции в стартап. В 2014 году, сразу после запуска, Elementaree поддержал американский инвестор Лоуренс Лепард, вложив $200 тысяч. Общий объем вложений в Elementaree составляет $8 млн.

Компанию основала выпускница Гарвардской школы бизнеса Ольга Зиновьева. Elementaree работает в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, к 2022 году стартап планирует запуски в Казани, Екатеринбурге и Новосибирске.

Оксана Селендеева

Coddy

Coddy — школа программирования для детей от 3 до 16 лет. Участники учатся созданию собственных веб-сайтов, мобильных приложений, мультиков. Оксана основала проект в 2016 году. Сегодня филиалы школы Coddy работают в 15 странах и 143 городах мира.

Среди партнеров школы — такие компании, как Acer, Rambler Group, Qiwi и другие.

Анна Крымская, Александра Темлякова

YouTalk

YouTalk — сервис онлайн-консультирования с психологом, позволяющий получить помощь в течение дня, не дожидаясь очной или онлайн-консультации.

Компания была основана в 2018 году Анной Крымской и Александрой Темляковой. Обе закончили факультет психологии МГУ по специальности «Клиническая психология» и проходили программы по повышению квалификации.

Анна пять лет работала медицинским психологом в Научном центре психического здоровья и восемь лет вела частную психотерапевтическую практику. Александра была медицинским психологом в Психиатрической клинической больнице № 4 им. П. Б. Ганнушкина, а также занималась обработкой и анализом медицинских данных и работала в медицинском IT-стартапе.

Проект развивает как b2c, так и b2b направление и является прибыльным с первого дня существования.

Наталья Шипшелей

«Собака-гуляка»

Компанию «Собака-гуляка» основала Наталья Шипшелей в 2016 году. Сервис помогает находить исполнителей, которые ухаживают за питомцами в отсутствие хозяев.

В 2019 году сервис запустил аналогичную услугу для кошек «Цап-царап». Владельцам кошек доступны три вида услуг: «котоняня», «кэтситтинг» и «котоконтроль».

В 2018 году стартап привлек 24 млн рублей от шести бизнес-ангелов, в числе которых инвестор Михаил Цыферов (партнер фонда Winter Capital и президент НПО «Петровакс Фарм»), а также фонда Larix.

Елена Ватунина, Мария Рябуха

Pharma.Global

Онлайн-сервис для аптечного бизнеса Pharma.Global (до ребрендинга — Pharmznanie) был создан Еленой и Александром Ватутиными в 2016 году со стартовым капиталом в 8 млн рублей.

Сегодня в Pharma.Global входят маркетплейс для фармпроизводителей и аптек PharmMarket, система лояльности «Кэшбэк от аптек», обучающая онлайн-платформа для врачей Medznanie и проект Easy Launch, который помогает фармкомпаниям выходить со своими продуктами на зарубежные рынки.

В 2017 году компания из Новосибирска получила инвестиции от ФРИИ в размере 120 млн рублей. 43% компании по-прежнему принадлежит основательнице Елене Ватутиной, еще 25% — ФРИИ, 17% — Александру Ватутину и 15% — Марии Рябуха.

Елена Ватунина заняла 16 место в рейтинге «20 самых успешных предпринимателей в MedTech» от RB.RU. Узнать больше о рейтинге можно здесь: «20 самых успешных предпринимателей в MedTech»

Юлия Спиридонова-Микеда

«Нетология»

Юлия Спиридонова-Микеда совместно с мужем Максимом Спиридоновым основала «Нетологию» в 2011 году. За десять лет проект вырос до холдинга «Нетология-групп», который развивает три бренда в сегменте онлайн-образования: «Фоксфорд», «Нетология», Edmarket, а также более десятка других направлений. Выручка за 2020 год составила 2 млрд рублей (рост более чем на 100% по собственным данным компании).

В январе этого года фонд TalentTech (принадлежит «Севергрупп» Алексея Мордашова) выкупил долю Спиридонова в «Нетологии-групп».

Елена Карцева

WinBin

Команда WinBin занимается разработкой «умных» контейнеров для сбора вторсырья, которые управляются с помощью приложения и могут определять вес мусора.

Проект был признан одним из победителей международного конкурса Social Idea 2020.

Елизавета Цыкунова

«Твое место»

Кулинарный коворкинг «Твое место» — это полностью оборудованная профессиональная кухня, где можно арендовать рабочее место для команды или одного повара длительностью от одного часа. Проект ориентирован на частных поваров, службы кейтеринга, dark kitchen и рестораны, которые хотят запуститься в новом районе.

Компанию основали супруги Артур и Елизавета Цыкуновы. Артур Цыкунов — бывший глава направления развития партнерств «Почта Mail.ru», экс-руководитель группы локального маркетинга в «Яндекс.Такси». Елизавета Цыкунова — экс-руководитель продукта МТС.

В декабре 2020 года команда привлекла инвестиции от бизнес-ангелов и получила первый транш в размере $100 тысяч. В планах основателей — открыть до 15 коворкингов «Твое место» в Москве и Санкт-Петербурге в 2021-2022 годах.

Александра Казило, Наталья Перельдик

Funexpected Math

Funexpected Math — это интерактивная среда, в которой дети играют и учатся решать математические задачи. Обе основательницы — студентки мехмата МГУ. На создание проекта их вдохновило желание открыть мир математики собственным детям. Приложение запустили в 2019 году.

Общие вложения на стадии разработки составили около $90 тыс. За несколько месяцев Funexpected Math скачали и установили более 9 тыс. пользователей, 60% из них пришли через бесплатные каналы — поиск в App Store и рекомендации других пользователей.

Ксения Подойницына

InArt

InArt — это онлайн-платформа, на которой можно продавать и покупать предметы современного искусства. Проект создала Ксения Подойницына в 2016 году.

Цель компании — помочь людям начать ориентироваться в современном искусстве. На платформе они могут заказать что-то определенное или попробовать «вытащить печеньку с предсказанием» — искать предметы вслепую, просто нажимая на кнопку.

Татьяна Александрова

Impulse Neiry

Impulse Neiry — нейротехнологическая лаборатория, которая работает над интерфейсами мозг-компьютер (Brain Computer Interface, или BCI). Команда проекта создала нейрогарнитуру для применения в образовании, индустрии развлечений, медицине и корпорациях.

Система позволяет выполнять до восьми различных действий на единицу цифрового изображения (например, поднять, опустить или передвинуть предмет в игре, выбрать нужный ответ в викторине и так далее) и не требует обучения. Это значит, что пользователь может управлять ей сразу же независимо от того, VR-аттракцион это или школьный квиз — достаточно сконцентрироваться.

Impulse Neiry провела пилоты с двумя школами в России и подписала дистрибьюторские договоры с партнерами из США, Индии, Сингапура, ОАЭ и Китая в сфере edtech. Помимо этого компания заключает соглашения с парками аттракционов в Китае и международными корпорациями, например, крупным производителем автомобилей.

Галина Добрякова

IREG

IREG — онлайн-сервис регистрации авторского права для компаний и индивидуальных пользователей, который позволяет защищать тексты, изображения, звуки, видео, коды и технологии и получать электронные свидетельства о депонировании в течение нескольких минут.

Основатель компании — Галина Добрякова, практикующий юрист с 14-летним опытом работы в сфере интеллектуальной собственности.

Вероника Ефимова

«Счастливый животик»

«Счастливый животик» — это сервис доставки домашней еды для собак, который запустила Вероника Ефимова с мужем Антоном. Сделав первые шаги весной 2020 года, уже к октябрю они добились выручки в миллион рублей.

Судя по сайту компании, команда уже реализовала более 8,3 тыс. дневных порций. Основатели делают ставку на индивидуальный подбор рациона для каждой собаки и высокое качество ингредиентов.

В сентябре 2020 года проект победил в номинации Food на премии Rusbase Young Awards.

Светлана Долаберидзе

«Агролига ЦСР»

«Агролига ЦСР» — российский стартап, который занимается селекцией новых сортов твёрдой пшеницы. Компания привлекла средства от российских и итальянских инвесторов и сейчас проходит государственные испытания двух новых сортов, которые планирует поставлять на мировой рынок после получения патентов.

Основательница «Агролиги ЦСР» Светлана Долаберидзе более 40 лет работает в агропромышленном комплексе. В конце 90-х вместе с коллегами-учёными она решила открыть свой первый бизнес. В 2011 году Светлана увидела свободную нишу на российском рынке твёрдой пшеницы и инициировала создание отдельного проекта для выведения новых сортов, которые заинтересовали бы мировое сообщество.

Клавдия Малышева

HowMuchTravel

Клавдия основала проект HowMuchTravel, который позволяет спланировать бюджет путешествия и сэкономить до 30% в самой поездке. За сентябрь 2020 года проект получил более 1000 пользователей.

Сервис ориентирован на путешественников, которые ищут выгодный способ добраться до нужного места и хотят сразу оценить будущие затраты. В настоящий момент команда проекта находится в поиске инвестиций.

Алена Владимирская

Facancy

Алена Владимирская — HR-специалист, основательница проектов Pruffi, «Антирабство», Careefan.

Facancy — сервис подписки на открытые вакансии. Алгоритм анализирует вакансии по 182 источникам, включая LinkedIn, Glassdoor и тематические группы в соцсетях, выбирает наиболее релевантные для конкретного пользователя. Подписчики еженедельно получают рассылку с актуальными объявлениями.

Ольга Жукова и Марина Головкова

NappyClub

Проект NappyClub придумали две молодые мамы — Ольга и Марина — когда не смогли подобрать подходящие подгузники для своих детей. Девушки решили эту проблему кардинально и запустили производство собственных памперсов.

Спустя несколько лет в их компанию проинвестировала «Газпром-медиа». Выручка проекта в 2020 году составила 350 млн рублей.

Алла Панченко

PharmacoGenomeX2

PGX 2 (PharmacoGenomeX2) — это сервис для врача по назначению безопасной и эффективной лекарственной терапии с учетом индивидуальных генетических данных пациента.

Создатели PGX 2 разработали программу, которая на основе ДНК-теста создает отчет о совместимости организма с 52 группами препаратов (655 препаратов и более 5 тыс. дженериков). Глобальная миссия проекта — сделать подобную базу повседневным инструментом врача.

За два года работы команда PGX 2 выпустила более 100 научных публикаций в международных и российских изданиях. В настоящий момент проект занимается привлечением инвестиций.

Наталия Линькова

«Бабушка на час»

Сервис «Бабушка на час» занимается подбором домашнего персонала и обучением будущих нянь. В марте 2020 года бизнес встал — люди перестали нанимать помощников и помощниц. В условиях неизвестности основательница сервиса Наталия оперативно перевела школу подготовки в онлайн и запустила сервис онлайн-нянь. В результате удаленный курс повышения квалификации прошли более 1000 человек, а онлайн-няни в апреле и мае отработали больше 600 часов.

Акселераторы и фонды

Екатерина Дорожкина

Сооснователь группы Starta Ventures и CEO Starta Accelerator New York

Екатерина Дорожкина — глава нью-йоркского Starta Accelerator, который импортирует восточноевропейские стартапы в Америку и помогает им выйти на глобальный рынок.

«Несколько лет работу в крупных корпорациях я совмещала с собственным консалтинговым бизнесом. Но однажды корпорации наскучили, и я поняла, что хочу помогать стартапам», — рассказывает Екатерина.

Ольга Маслихова

Phystech Ventures

Ольга Маслихова — сооснователь и управляющий директор венчурной компании Phystech Ventures, которая инвестирует в России, США и Юго-Восточной Азии. В портфеле фонда — такие технологичные компании, как Dash, Raxel Telematics, AT Energy и другие.

Phystech Ventures активно сотрудничает с технологическими университетами по всему миру. 11 из 17 инвесторов фонда — выпускники МФТИ.

Наталья Царевская-Дякина

Генеральный директор Edtech-акселератора Ed2

Edtech-акселератор Ed2 обещает участникам выход на новые рынки и индивидуальное сопровождение, при этом участие в программе бесплатное, а организаторы не претендуют на долю в проекте. Через акселератор Ed2 прошло 250 стартапов, в общей сложности было запущено более двухсот пилотов. Среди партнеров — Global Venture Alliance, Moscow Seed Fund, Meridian Capital и другие.

Наталья также придумала и организовала федеральный конкурс-акселератор БИТ (Бизнес инновационных технологий). Помимо прочего, Наталья самостоятельно инвестирует в ИТ и высокотехнологичные проекты.

Елена Силинская

Директор по развитию стартап-акселератора iDeal Machine

Акселератор iDeal Machine проводит международные программы для стартапов, которые планируют выход на новые рынки — США, Европы или Азии.

Участникам обещают помощь с контактами партнеров и инвесторов, сопровождением регистрации компании, подачей отчетности, а также с решением бытовых вопросов, таких как проживание и наличие рабочего места.

Анастасия Швецова

Партнер Gagarin Capital

Анастасия Швецова пришла в венчур через PR: в 2017 году она основала агентство MA Family, которое работало с WeWork, Runa Capital, Houzz и другими проектами. В 2019 году Анастасия присоединился к фонду Gagarin Capital в качестве партнера.

Gagarin Capital Partners инвестирует в технологические стартапы в области искусственного интеллекта. Фонд был основан Михаилом Тавером и Николаем Давыдовым в 2016 году и за четыре года существования проинвестировал в 19 компаний по всему миру.

В числе портфельных проектов фонда — Prisma, iFarm, Earth AI и Wallarm.

Ирина Калашникова

Сооснователь и генеральный директор GoTech Innovation

GoTech Innovation с 2009 года помогает корпорациям и венчурным фондам работать с инновациями. В собственной воронке стартапов — более тысячи проектов.

Ирина занимается общим менеджментом компании GoTech Innovation, ранее она более 15 лет работала в маркетинге, разработке продуктов и руководстве командами.

Елизавета Рождественская

Исполнительный директор Primer Capital

Primer Capital — венчурный фонд, который специализируется на фармацевтике и биотехнологиях и инвестирует в российские и зарубежные компании на ранних стадиях.

Среди портфельных проектов фонда — препараты для лечения ишемического инсульта и множественной миеломы, решение для диагностики и оценки рисков развития онкологических заболеваний с помощью ИИ, система обработки данных клинических исследований и другие инновационные продукты.

Елизавета более восьми лет работает в области венчурного финансирования биофармацевтических проектов. Окончила механико-математический и биологический факультеты МГУ имени М. В. Ломоносова.

Екатерина Лапшина

Основатель ERA Capital

Екатерина начала карьеру в качестве консультанта в Ernst & Young, затем занималась развитием медийного и телекоммуникационного бизнеса группы «СКМ» Рината Ахметова на Украине.

В 2017 году она выкупила российские активы фонда Telconet и основала инвестиционную компанию ERA. Занимается инвестициями в проекты технологического сектора.

В 2020 году Екатерина вошла в совет директоров компании АО «ЭР-Телеком Холдинг».

Оксана Погодаева

Управляющий партнер HR&ED-tech акселератора

Оксана — сооснователь и бывший операционный директор онлайн-сервиса грузоперевозок GroozGo. Сегодня она занимает пост управляющего партнера акселератора HR&ED-tech, который вкладывает в перспективные проекты $100-150 тыс. и помогает привлечь других инвесторов.

Анна Гишко

Инвестиционный менеджер Terra VC

Анна — амбассадор Impulse4women, международной некоммерческой организации, в России, ex-инвестиционный менеджер FoodPro.tech. В настоящий момент отвечает за фудтех-направление в Terra VC — инвестиционной компании, управляющей $70 млн.

Елена Хайкин

Партнер Digital Horizon

Digital Horizon — инвестиционная компания, объединяющая венчурный фонд и венчур-билдер, который создает и масштабирует технологические стартапы в России. В портфолио фонда входят такие стартапы, как MEL Science, Lemonade, Ably и другие.

Елена представляет топ-менеджмент компании наравне с ее управляющим партнером Аланом Ваксманом и Денисом Ивановым, главным инвестиционным директором.

Мария Лепская

Senior Associate Runa Capital

Runa Capital — международная венчурная компания со штаб-квартирой в Пало-Альто. В ее портфеле — Nginx, Metabar, LinguaLeo, Рокетбанк и другие российские и зарубежные стартапы.

Мария лидирует инвестиционный фокус по направлениям quantum computing и advanced materials. Параллельно с этим она отвечает за взаимодействие с ведущими мировыми университетами, исследовательскими центрами и лабораториями по данным направлениям.

Анна Ермакова

Управляющий директор Da Vinci Capital

Анна была инвестиционным консультантом в «Альфа-банке», возглавляла инвестиционно-банковский департамент «М2М Прайвет банка», а также занимала пост управляющего директора по инвестициям АО «Российская Венчурная Компания» (РВК).

В 2017 году она стала операционным директором и управляющим директором фонда Da Vinci Capital, в портфеле которого — Gett, SoftLine, DataArt и другие технологические компании.

Савина Данилова

Руководитель управления акселерационных программ венчурной компании «Якутия»

Венчурная компания «Якутия» инвестирует в проекты, которые в перспективе могут позитивно повлиять на экономическое или социальное развитие Республики Саха.

Савина отвечает за работу с партнерами и реализацию акселерационных программ. До присоединения к команде компании она работала в государственных и международных некоммерческих организациях.

Наталия Федотова

Исполнительный директор акселератора ФРИИ

Наталия Федотова ранее руководила Бизнес-инкубатором НИУ ВШЭ, который был создан Дмитрием Репиным (Digital October), Павловой Людмилой (Timepad) и Наталией на основе идеи Елены Масоловой.

В рамках инкубатора она курировала всероссийский конкурс бизнес-проектов HSE{13K}, премию «Стартап года», летнюю школу HSE{sun}, а также была активно вовлечена в работу со стартапами-резидентами.

Организовывала конференции iCAMP, первый TEDxMoscow 2008, TechCrunch Moscow 2010, 2011.

Сегодня Наталия отвечает за акселератор ФРИИ — платную программу развития бизнеса, через которую прошли более пятисот компаний.

Корпоративные инновации

Наталия Дегтярева

Директор акселератора ВТБ

Наталья Дегтярева окончила МИФИ по по специальности «Инженер-системотехник», а также получила Professional Certificate Management в The Open University (Великобритания)..

С 2014 по 2018 год она была руководителем программ в «Российской венчурной компании» (РВК), в 2018 году возглавила акселератор банка ВТБ.

Наталья занималась привлечением инвестиций, выводом компаний на IPO, организацией скаутинга стартапов и корпоративных акселерационных программ, а также развитием партнерских отношений с участниками российской инновационной экосистемы.

Наталья Магидей

Руководитель акселератора Sber500

Наталья возглавляет совместный проект «Сбера» и акселератора 500 Startups — Sber500. Участники программы получают возможности провести пилоты в 60+ компаниях экосистемы «Сбера» и привлечь инвестиции от фонда ранних стадий Fort Ross.

Елена Бунина

СЕО «Яндекса»

Елена Бунина — доктор физико-математических наук и профессор кафедры высшей алгебры механико-математического факультета МГУ. В «Яндекс» она пришла в 2007 году, а с 2011 года возглавила в компании HR-направление.

В декабре 2017 года Елена была назначена на пост генерального директора «Яндекса».

Ирина Тарасова

Директор департамента корпоративных программ ФРИИ

Ирина во ФРИИ отвечает за разработку программ в области корпоративных инноваций. Она с нуля построила подразделения корпоративных программ для бизнес-партнеров. Организовывала корпоративные акселераторы для «Леруа Мерлен», «КАМАЗ», «Билайн», Х5 Retail Group и других компаний.

До работы во ФРИИ Ирина вместе с партнерами запустила три бизнеса.

Галина Дегтярева

Глава инвестиционного подразделения «Газпром-Медиа»

Галина начинала карьеру в компании Ernst & Young, затем перешла в фонд Maxfield Capital, где занимала позицию сначала инвестиционного, затем старшего аналитика.

В 2017 году Галина присоединилась к холдингу «Газпром-Медиа», в котором вместе с командой создала собственное инвестиционное подразделение.

Помимо прочего, Галина преподает венчурное инвестирование в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова

Екатерина Петрова

GenerationS

GenerationS — лучший корпоративный акселератор Европы по версии Corporate Startup Summit 2018 и один из лучших в мире государственных акселераторов по версии UBI Global.

Через организацию прошло более 16 тыс. стартапов, а общий объем инвестиций в проекты составляет 9,4 млрд рублей. Бренд GenerationS принадлежит компании РВК (Российская венчурная компания).

Екатерина возглавляет акселератор с 2017 года. В 2020 году она стала бронзовым призером международной премии Stevie Awards for Women in Business 2020 в номинации Most Innovative Woman of the Year, категория Business Services.

Бизнес-ангелы

Инна Анисимова

Генеральный директор агентства PR Partner

Частный инвестор

Инна основала PR Partner в 2006 году, спустя шесть лет агентство вышло на международный уровень. За 14 лет существования через него прошло более 300 клиентов из 25 отраслей.

Среди ангельских инвестиций Инны — покупка 10% сервиса для журналистов Pressfeed, поддержка коливинга LogINN Аллы Цытович и другие проекты.

Инна окончила бизнес-школу IESE (курс МБА). Среди ее увлечений — спорт и путешествия.

Надия Черкасова

Заместитель президента-председателя правления Банка «Открытие», председатель комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России»

Частный инвестор

С 2015 года Надия занимает пост председателя Комитета по развитию женского предпринимательства Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»

В 2020 году банк «Открытие», в котором Надия занимает должность заместителя президента-председателя правления, совместно с GenerationS создал собственный акселератор, а также стал партнером «Московского акселератора» по запуску стартапов в сфере финансовых технологий.

Надия также инвестировала в краудфандинговую платформу Boomstarter, в 2020 году она стала владелицей 100% сервиса.

Мария Шарапова

Частный инвестор

Экс-первая ракетка мира и победительница пяти турниров Большого шлема Мария Шарапова с 2012 года самостоятельно инвестирует в FMCG-проекты. Так, она вложила около $500 тыс. в производство мармелада и других сладостей под брендом Sugarpova, оборот которого в 2019 году превысил $20 млн.

В марте 2020 вместе с миллиардером Марком Кьюбаном Мария инвестировала в Bala — компанию по производству фитнес-браслетов. Также она поддержала компанию Therabody, специализирующуюся на средствах по уходу за телом, и стала генеральным советником бренда.

Елена Масолова

Создатель сервиса «Дарбери»

Частный инвестор

Елена Масолова в 2010 году основала купонный сервис «Дарбери», позже он был продан американскому Groupon за $50 млн. Также она стояла у истоков международного венчурного фонда AddVenture, который поддерживает технологические компании из FoodTech, HealthTech и других отраслей.

С 2017 года Елена выступает в качестве частного инвестора. Так, она вложила $300 тыс. в спортивную платформу TokenStars.

Наталья Водянова

Модель, филантроп, предприниматель

Частный инвестор

Наталья построила успешную карьеру в моделинге, а также основала благотворительный фонд помощи детям и подросткам «Обнаженные сердца».

С 2017 года она выступает частным инвестором в технологические проекты — благотворительное приложение Elbi, юридическое приложение e-gree, приложение для обработки фотографий PicsArt, виртуальные примерочные Wannaby и еще более десятка проектов.

Наталья поддерживает команды на ранней стадии инвестициями в $20-100 тыс.

Ольга Белявцева

Частный инвестор

Ольга владеет пакетом акций компании «Прогресс», которая выпускает продуктовую марку «ФрутоНяня». В 2009 году она стала совладелицей фонда Polaris с капиталом $1 млрд. Ей также принадлежит пакет акций Beeplast — компании, которая занимается производством пластиковый изделий, в том числе части мебели IKEA.

Личной состояние Белявцевой оценивается в $500 млн.

Ксения Франк

Филантроп

Частный инвестор

Ксения Франк занимается поддержкой женского предпринимательства и является венчурным инвестором с фокусом на социально значимые проекты.

В 2020 году Ксения учредила грант на обучение по программе МВА в Сколково для молодых женщин до 35 лет из регионов.

В качестве частного инвестора Ксения инвестировала в FoodTech-проект «Ешь Деревенское».

Ксения является председателем наблюдательного комитета в благотворительном фонде Геннадия и Елены Тимченко.

Также Ксения оказывает поддержку в развитии социально значимых проектов (например, проведения исследований в рамках проекта по диагностике рака молочной железы).

Александра Дорф

Основательница компании «Шер!»

Частный инвестор

В 2016 году Александра на собственные средства основала «Беру!» — платформу, через которую люди могут бесплатно обмениваться вещами. После переговоров со «Сбером» и «Яндекс.Маркетом», которые запустили аналогичный сервис с таким же названием, продала им миноритарную долю и права на название. С 2018 года ее платформа работает под торговой маркой «Шер!».

Александра инвестирует в проекты как бизнес-ангел. В ее портфеле компания Cappasity — облачная платформа, которая позволяет интернет-магазинам легко создавать и предлагать покупки в 3D, VR и AR.

