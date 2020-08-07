Менять правила и экспериментировать: как провести ребрендинг экологического проекта
Проблемы экологии во всем мире приобретают тревожные масштабы, но и на рынке экологических проектов появляются новые имена. Конкуренция среди них возрастает, как и потребность в качественном брендинге.Креативная студия Get Progress провела ребрендинг для эко-проекта, который специализируется на раздельном сборе и вывозе вторсырья, — сейчас он называется WinBin. Основатель студии Анастасия Егорова рассказывает, на что нужно обращать внимание при работе с брендом проекта.
На рынке сформировалась специфика дизайнов проектов, которые связаны с экологией, переработкой и защитой природы. В голове сразу возникают ассоциации: белые фон, минималистичный логотип с тонкими линиями, элементы деревьев и листьев, голубая или зеленая гамма.
Компании, с которой мы работали, было важно выделиться, но при этом сохранить маркеры отрасли.
Проблема
В исходной точке у нас был сырой сайт, который собрала инициативная группа. Он не отвечал запросам пользователя, дизайн не настраивал на серьезную работу с проектом, структура была непонятна, название — TEEC (TeeCompany) — не оставалось в памяти, а фирменного стиля не было.
Наша основная задача была — создать современный и запоминающийся бренд для клиента, который помогает экологии. Это пересекалось с нашим принципам.
Позиционирование
В результате исследований и стратегических сессий с заказчиками мы разработали новый образ компании, адаптировав его к запросам целевой аудитории. Мы создали логичную структуру подачи информации.
Мы нашли новые смыслы, которые легли в основу разработки визуальной айдентики. Нужно было простыми словами с помощью текстовых и визуальных приемов раскрыть специфику деятельности проекта и те преимущества, которые он предлагает своим клиентам.
Новое название
Название TeeCompany было сложным для ассоциативного запоминания и не несло никакого смысла для потребителя. Мы разработали ряд вариантов нейминга и организовали фокус-группы.
В итоге выбрали название WinBin. Вin — в переводе с английского «бак». За счет установки баков проект помогает своим клиентам экономить на вывозе мусора — они выигрывают в результате сотрудничества. Так появилась приставка Win.
Название получилось коротким и емким — оно состоит из двух слогов и отсылает к специализации компании. Домен совпадает с названием, чем повышает эффективность поисковых запросов, поднимает сайт в рейтингах и не путает потребителя. Услышав один раз название, он может ввести его в Google или «Яндекс» — и точно попадает на сайт компании.
Логотип и айдентика
Следующим шагом была разработка айдентики. Выбрали спокойные приглушенные цвета. Базой стали оттенок весенней листвы, символ обновления, и знак рециклинга, который бы сразу ассоциировался у потенциального клиента с экологической тематикой.
Для логотипа был выбран визуально строгий и деловой шрифт в мягком оттенке темно-серого цвета, который разбавлен салатовым. Знак рециклинга между двумя словами символизирует цикл переработки и связь между установкой баков и теми выгодами, которые получает клиент.
Логотип должен рассказать, кто вы, чем занимаетесь, почему и как вы делаете то, что делаете. Затруднительная задача для одного изображения, не так ли?
Вот несколько основных характеристик хорошего логотипа, которыми вы должны руководствоваться при создании:
- на него хочется смотреть;
- не устареет;
- врезается в память;
- хорош в любом размере;
- передает дух бренда.
В старом логотипе использовалась четкая геометрия, но геометрические формы выглядят искусственно. Математически точные квадраты и идеальные треугольники не рождаются в природе. Эти формы диктуют чувства порядка и силы, но никак не ассоциируются с экологией. Поэтому за основу взяли круглые формы — круги бесконечны, поэтому это отличный выбор, если вы хотите, чтобы клиент думал о гармонии, единстве, мягкости и заботе.
Старый логотип не подходил ни по одной характеристике: непонятная форма, которая не вызывала нужных ассоциаций, тяжелое прочтение, устаревший шрифт. Логотип становился нечитаемым в уменьшенном размере, цвет был кислотным.
Мы сделали логотип горизонтальным. При размещении его в хедере он не будет так увеличивать его ширину, а еще — будет хорошо смотреться в соцсетях и при печати.
Новое название отлично легко на современный шрифт, цветовое сочетание серого и приглушенного зеленого смотрится органично, естественно и ненавязчиво, при этом вызывает нужные ассоциации. Мы видим четкое название, которое легко прочитать, элемент говорит нам о бесконечности, а цветовая гамма отсылает к природе. В итоге получаем прямую ассоциацию с бесконечностью природы, цикличностью и переработкой.
Нам не хотелось использовать природные элементы и тонкие линии — листья, деревья и прочее. Уже есть много достойных логотипов такого плана. Мы выбрали другой путь и остались довольны.
Сайт и фирменный стиль
Мы руководствовались принципами концептуального минимализма и решили добавить в дизайн больше воздуха. Фирменный стиль сразу отсылает нас к специализации проекта и заботе о будущем нашей планеты.
Мы сделали структуру сайта и навигацию максимально простыми и понятными для потребителя. На сайте расставили смысловые акценты и выделили именно те пункты, которые раскрывают смысл деятельности компании и ее преимущества.
Главная страница
На главной странице сайта можно сразу увидеть, как выглядят умные баки — основной продукт компании.
В старой версии главной страницы было тяжело воспринимать информацию. Знаете, за какое время посетитель принимает решение о полезности сайта? За три секунды. Вдумайтесь: у вас есть всего три секунды на то, чтобы заинтересовать пользователя, и нет права на ошибку. Когда пользователь ищет что-либо в интернете, он не хочет думать. В «Яндекс» и Google он пришел купить, сделать, узнать. Он открывает сайт и ему надо сразу понять — туда ли он попал, куда хотел.
Текст был написан одним размером шрифта и одним цветом — это неправильно. Нашему глазу нужно за что-то цепляться, а тут этого нет. Много непонятной информации, отсутствие навигации на главной странице, неудачное сочетание цветов.
Пользователь еще не понимает, о чем речь, что это за продукт, а его уже атакует кнопка «Рассчитать стоимость». Долго не думая, он просто закроет страницу и не будет разбираться, в чем дело.
Блок «Кому мы полезны»
В блоке «Кому мы полезны» мы вынесли дополнительную информацию для каждой целевой группы на отдельную страницу, чтобы облегчить визуал и подачу. Это освобождает пространство и не путает пользователя. Если вы управляющая компания, вам не нужны условия для переработчиков — вы видите то, что вам необходимо, или переходите за дополнительными сведениями в соответствующий раздел. Все просто и понятно.
Внутренний блок
Внутренний блок раскрывает дополнительную информацию для определенной категории заказчиков. Старая версия воспринимается тяжело, шрифт затрудняет прочтение. Мы сделали информацию ступенчатой, чтобы преимущества и разъяснения взаимодействия подавались дозировано. Так легче воспринимать и обрабатывать информацию, а цветовая навигация хорошо выделяет нужное.
Блок «Наши технологии»
Общую логику этого блока мы сохранили, но хорошо поработали над дизайном. Заменили изображения, добавили анимацию на задний фон, убрали лишний текст и сделали кнопки навигации удобнее — при наведении на них происходит заливка цветом, это хорошо ориентирует пользователя. Так он быстрее понимает, что нужно нажать на кнопку и узнать дополнительную информацию.
Новый блок «СМИ о нас»
Мы добавили раздел с публикациями о проекте в СМИ, который повышает доверие потенциальной аудитории. Через статьи можно больше узнать о проекте и основателях, ближе познакомиться с компанией и ее идеологией.
Социальные сети
Создали новый аккаунт в Instagram, который мы оформили в соответствии с базовыми принципами позиционирования: много воздуха, минимализм, внимание к основным деталям. Получился легкий и приятный аккаунт с очень важной миссией.
Сегодня проект успешно работает и решает важную для всех проблему переработки и сортировки вторсырья.
Как достичь максимума
Ниша эко-проектов имеет четко сформированную специфику, цветовую гамму и набор элементов. Сайт здесь играет ключевую роль — это коммуникация с пользователем, он доносит информацию о продукте и позиционирует его.
Как и на полках магазинов, так и на сайтах большое количество эко-дизайнов с тонкими шрифтами, обилием зеленого и бежевого цветов, использованием растительных форм, надписями «био» и «эко». Все это наводит пользователя на правильные ассоциации и четко формирует представление.
Мы хотели создать что-то совершенно новое, но остаться в общей логике ниши. Мы отстроились от конкурентов нестандартным названием — не использовали приписку «эко». Это открыло для нас другой горизонт развития.
Мы выбрали природные цвета и формы, но рискнули использовать не тонкие линии, а широкий плотный шрифт.
Всегда нужно совершенствовать правила и экспериментировать. Ведь одна только визуальная составляющая бренда может рассказать целую легенду. Включите в нее месседж и смысл, который несет бренд.
- В названии, начертании и образе должна быть зашита история, которая интуитивно понятна и считывается целевой аудиторией без усилий.
- Правильная цветовая гамма. Цвет может оказаться единственной причиной для совершения покупки. По разным данным, до трети покупателей при первом контакте с брендом делает выбор только на основании того, понравился или не понравился цвет.
- Сайт и его навигация должны быть понятны пользователю, каким бы сложным ни был ваш продукт.
- Не бойтесь создавать чистые страницы. Они отличные помощники в правильной подаче текста, а яркости добавит цветовая навигация и айдентика.
- Ваша история должна быть из мира клиента. Тогда она не вызовет противоречий и запомнится. Как правило, это сочетание цвета, формы и семантики текста, который дают в сознании отклик.
- История должна быть цельной и работать на разные точки восприятия.
Фото обложки: Shutterstock/chuanpis
Изображения в тексте предоставлены автором
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
- Предыдущая статья
- Следующая статья