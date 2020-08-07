Менять правила и экспериментировать: как провести ребрендинг экологического проекта

Проблемы экологии во всем мире приобретают тревожные масштабы, но и на рынке экологических проектов появляются новые имена. Конкуренция среди них возрастает, как и потребность в качественном брендинге.



На рынке сформировалась специфика дизайнов проектов, которые связаны с экологией, переработкой и защитой природы. В голове сразу возникают ассоциации: белые фон, минималистичный логотип с тонкими линиями, элементы деревьев и листьев, голубая или зеленая гамма.

Компании, с которой мы работали, было важно выделиться, но при этом сохранить маркеры отрасли.





Проблема

В исходной точке у нас был сырой сайт, который собрала инициативная группа. Он не отвечал запросам пользователя, дизайн не настраивал на серьезную работу с проектом, структура была непонятна, название — TEEC (TeeCompany) — не оставалось в памяти, а фирменного стиля не было.

Наша основная задача была — создать современный и запоминающийся бренд для клиента, который помогает экологии. Это пересекалось с нашим принципам.





Позиционирование

В результате исследований и стратегических сессий с заказчиками мы разработали новый образ компании, адаптировав его к запросам целевой аудитории. Мы создали логичную структуру подачи информации.

Мы нашли новые смыслы, которые легли в основу разработки визуальной айдентики. Нужно было простыми словами с помощью текстовых и визуальных приемов раскрыть специфику деятельности проекта и те преимущества, которые он предлагает своим клиентам.

Новое название

Название TeeCompany было сложным для ассоциативного запоминания и не несло никакого смысла для потребителя. Мы разработали ряд вариантов нейминга и организовали фокус-группы.

В итоге выбрали название WinBin. Вin — в переводе с английского «бак». За счет установки баков проект помогает своим клиентам экономить на вывозе мусора — они выигрывают в результате сотрудничества. Так появилась приставка Win.

Название получилось коротким и емким — оно состоит из двух слогов и отсылает к специализации компании. Домен совпадает с названием, чем повышает эффективность поисковых запросов, поднимает сайт в рейтингах и не путает потребителя. Услышав один раз название, он может ввести его в Google или «Яндекс» — и точно попадает на сайт компании.

Логотип и айдентика

Следующим шагом была разработка айдентики. Выбрали спокойные приглушенные цвета. Базой стали оттенок весенней листвы, символ обновления, и знак рециклинга, который бы сразу ассоциировался у потенциального клиента с экологической тематикой.

Для логотипа был выбран визуально строгий и деловой шрифт в мягком оттенке темно-серого цвета, который разбавлен салатовым. Знак рециклинга между двумя словами символизирует цикл переработки и связь между установкой баков и теми выгодами, которые получает клиент.

Новый логотип







Старый логотип





Логотип должен рассказать, кто вы, чем занимаетесь, почему и как вы делаете то, что делаете. Затруднительная задача для одного изображения, не так ли?

Вот несколько основных характеристик хорошего логотипа, которыми вы должны руководствоваться при создании:

на него хочется смотреть;

не устареет;

врезается в память;

хорош в любом размере;

передает дух бренда.

В старом логотипе использовалась четкая геометрия, но геометрические формы выглядят искусственно. Математически точные квадраты и идеальные треугольники не рождаются в природе. Эти формы диктуют чувства порядка и силы, но никак не ассоциируются с экологией. Поэтому за основу взяли круглые формы — круги бесконечны, поэтому это отличный выбор, если вы хотите, чтобы клиент думал о гармонии, единстве, мягкости и заботе.

Старый логотип не подходил ни по одной характеристике: непонятная форма, которая не вызывала нужных ассоциаций, тяжелое прочтение, устаревший шрифт. Логотип становился нечитаемым в уменьшенном размере, цвет был кислотным.

Мы сделали логотип горизонтальным. При размещении его в хедере он не будет так увеличивать его ширину, а еще — будет хорошо смотреться в соцсетях и при печати.

Новое название отлично легко на современный шрифт, цветовое сочетание серого и приглушенного зеленого смотрится органично, естественно и ненавязчиво, при этом вызывает нужные ассоциации. Мы видим четкое название, которое легко прочитать, элемент говорит нам о бесконечности, а цветовая гамма отсылает к природе. В итоге получаем прямую ассоциацию с бесконечностью природы, цикличностью и переработкой.

Нам не хотелось использовать природные элементы и тонкие линии — листья, деревья и прочее. Уже есть много достойных логотипов такого плана. Мы выбрали другой путь и остались довольны.





Сайт и фирменный стиль

Мы руководствовались принципами концептуального минимализма и решили добавить в дизайн больше воздуха. Фирменный стиль сразу отсылает нас к специализации проекта и заботе о будущем нашей планеты.





Пример нового фирменного стиля





Мы сделали структуру сайта и навигацию максимально простыми и понятными для потребителя. На сайте расставили смысловые акценты и выделили именно те пункты, которые раскрывают смысл деятельности компании и ее преимущества.





Главная страница

На главной странице сайта можно сразу увидеть, как выглядят умные баки — основной продукт компании.

Новый сайт — главная страница







Старый сайт — главная страница





В старой версии главной страницы было тяжело воспринимать информацию. Знаете, за какое время посетитель принимает решение о полезности сайта? За три секунды. Вдумайтесь: у вас есть всего три секунды на то, чтобы заинтересовать пользователя, и нет права на ошибку. Когда пользователь ищет что-либо в интернете, он не хочет думать. В «Яндекс» и Google он пришел купить, сделать, узнать. Он открывает сайт и ему надо сразу понять — туда ли он попал, куда хотел.

Текст был написан одним размером шрифта и одним цветом — это неправильно. Нашему глазу нужно за что-то цепляться, а тут этого нет. Много непонятной информации, отсутствие навигации на главной странице, неудачное сочетание цветов.

Пользователь еще не понимает, о чем речь, что это за продукт, а его уже атакует кнопка «Рассчитать стоимость». Долго не думая, он просто закроет страницу и не будет разбираться, в чем дело.

Блок «Кому мы полезны»

В блоке «Кому мы полезны» мы вынесли дополнительную информацию для каждой целевой группы на отдельную страницу, чтобы облегчить визуал и подачу. Это освобождает пространство и не путает пользователя. Если вы управляющая компания, вам не нужны условия для переработчиков — вы видите то, что вам необходимо, или переходите за дополнительными сведениями в соответствующий раздел. Все просто и понятно.





Новый сайт — блок «Кому мы полезны?»







Старый сайт





Внутренний блок

Внутренний блок раскрывает дополнительную информацию для определенной категории заказчиков. Старая версия воспринимается тяжело, шрифт затрудняет прочтение. Мы сделали информацию ступенчатой, чтобы преимущества и разъяснения взаимодействия подавались дозировано. Так легче воспринимать и обрабатывать информацию, а цветовая навигация хорошо выделяет нужное.

Новый сайт — внутренний блок





Старый сайт — внутренний блок





Блок «Наши технологии»

Общую логику этого блока мы сохранили, но хорошо поработали над дизайном. Заменили изображения, добавили анимацию на задний фон, убрали лишний текст и сделали кнопки навигации удобнее — при наведении на них происходит заливка цветом, это хорошо ориентирует пользователя. Так он быстрее понимает, что нужно нажать на кнопку и узнать дополнительную информацию.





Новый сайт — технологии







Старый сайт — технологии





Новый блок «СМИ о нас»

Мы добавили раздел с публикациями о проекте в СМИ, который повышает доверие потенциальной аудитории. Через статьи можно больше узнать о проекте и основателях, ближе познакомиться с компанией и ее идеологией.





Блок «СМИ о нас»





Социальные сети

Создали новый аккаунт в Instagram, который мы оформили в соответствии с базовыми принципами позиционирования: много воздуха, минимализм, внимание к основным деталям. Получился легкий и приятный аккаунт с очень важной миссией.





Сегодня проект успешно работает и решает важную для всех проблему переработки и сортировки вторсырья.





Как достичь максимума

Ниша эко-проектов имеет четко сформированную специфику, цветовую гамму и набор элементов. Сайт здесь играет ключевую роль — это коммуникация с пользователем, он доносит информацию о продукте и позиционирует его.

Как и на полках магазинов, так и на сайтах большое количество эко-дизайнов с тонкими шрифтами, обилием зеленого и бежевого цветов, использованием растительных форм, надписями «био» и «эко». Все это наводит пользователя на правильные ассоциации и четко формирует представление.

Мы хотели создать что-то совершенно новое, но остаться в общей логике ниши. Мы отстроились от конкурентов нестандартным названием — не использовали приписку «эко». Это открыло для нас другой горизонт развития.

Мы выбрали природные цвета и формы, но рискнули использовать не тонкие линии, а широкий плотный шрифт.

Всегда нужно совершенствовать правила и экспериментировать. Ведь одна только визуальная составляющая бренда может рассказать целую легенду. Включите в нее месседж и смысл, который несет бренд.

В названии, начертании и образе должна быть зашита история, которая интуитивно понятна и считывается целевой аудиторией без усилий. Правильная цветовая гамма. Цвет может оказаться единственной причиной для совершения покупки. По разным данным, до трети покупателей при первом контакте с брендом делает выбор только на основании того, понравился или не понравился цвет. Сайт и его навигация должны быть понятны пользователю, каким бы сложным ни был ваш продукт. Не бойтесь создавать чистые страницы. Они отличные помощники в правильной подаче текста, а яркости добавит цветовая навигация и айдентика. Ваша история должна быть из мира клиента. Тогда она не вызовет противоречий и запомнится. Как правило, это сочетание цвета, формы и семантики текста, который дают в сознании отклик. История должна быть цельной и работать на разные точки восприятия.

Фото обложки: Shutterstock/chuanpis

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