С засечками или без: как подобрать корпоративный шрифт и разработать логотип

Самый распространенный цвет на логотипах мировых брендов — синий , а самый популярный тип шрифта — без засечек. Но это не все, на что стоит опираться при разработке лого. Маркетолог Logaster Игорь Волков рассказывает, как подобрать фирменный шрифт и создать айдентику.

Для чего нужен логотип

Логотип — это визуальный образ компании, который формирует представление о бренде у потенциальных покупателей. Эмблема сообщает о роде деятельности, уникальном торговом предложении или миссии бренда.

Буква «Т» на Tesla — это схематическое изображение части электромотора, а изогнутая стрелка под надписью Amazon — улыбка, которая означает клиентоориентированность компании.

Эмблема может быть текстовой (Coca-Cola, Nokia, Facebook), символьной (Apple, Twitter, Shell) или комбинированной (Adidas, Burger King, Adobe), но всегда выполняет такие задачи:

Привлекает внимание. Человеческий мозг воспринимает изображения в 60 тыс. раз быстрее, чем слова. Поэтому эффективнее всего на продвижение работают визуальные образы.

Отражает философию бренда. Скрытая стрелка в логотипе FedEx символизирует скорость и точность, а «галочка» Nike — крыло богини победы Ники. Лого — один из способов визуально выразить миссию и ценности компании, которые могут стать эмоциональными крючками для покупателей. 64% людей признаются, что общие ценности способствуют доверительным отношениям с брендом.

Повышает узнаваемость. Чтобы запомнить бренд, потребителям нужно пять-семь касаний с ним. Одна из точек — логотип, который используют на любой брендированной продукции.

Выделяет среди конкурентов. Почему покупатели должны выбрать именно ваш продукт, чем вы отличаетесь от конкурентов — на эти вопросы ответит уникальный логотип. Выходя на рынок с магазином по продаже кофе, Starbucks использовал нетрадиционные для этой отрасли ассоциации: русалка должна была напоминать о Сиэтле (крупном портовом городе), где был основан бренд.





Как выбрать шрифт для логотипа

Анализ айдентики компаний из списка Fortune 500 показал, что 99,6% из них используют текст в логотипах. Чтобы подобрать фирменный шрифт, руководствуйтесь тем, какое впечатление вы хотите произвести на потребителей и какой характер передать.





1. Serif



Классические типографские шрифты с засечками используют в книгах и другой печатной продукции. Некоторые дизайнеры считают, что такая типографика помогает направлять движение глаз при чтении. Но исследование доказало: засечки никак не влияют на разборчивость текста и не ускоряют распознавание слов. Зато они руководят эмоциями пользователей.

Опрос продемонстрировал: люди воспринимают типографику с засечками как «красивую и элегантную». А исследование ученых из Wichita State University подтвердило: шрифты Serif чаще всего оценивают как «стабильные, практичные, зрелые, формальные».





Популярные шрифты с засечками: Times New Roman, Garamond, Georgia.

Бренды, которые используют Serif: Tiffany, Gucci, Burberry, The New York Times и Rolex.

2. Sans Serif





Шрифты без засечек набрали популярность после развития цифровых технологий, потому что их легче читать на экранах гаджетов. Анализ логотипов компаний показал, что 73% брендов используют шрифты без засечек.

Такие шрифты легко масштабируются и остаются разборчивыми даже в маленьком разрешении. Их стоит использовать, если продукт или рекламный носитель, на котором будет размещена надпись, небольшого размера. А еще люди воспринимают шрифты без засечек как «неформальные и инновационные».





Популярные шрифты без засечек: Helvetica, Futura и Franklin Gothic.

Бренды, которые используют Sans Serif: Jeep, Panasonic, Target, Microsoft, Caterpillar.







3. Script







Рукописные шрифты традиционно используют в творческих проектах, которые связаны с хендмейдом, индустрией красоты и развлечений. Соединение букв создает впечатление целостности и близости с брендом. Пользователи дают рукописным шрифтам такие характеристики: «юношеский, счастливый, творческий, женский, приятный».





Популярные рукописные шрифты: Allura, Pacifico.

Бренды, которые используют рукописные шрифты: Kellogg's, Coca-Cola, Virgin, Barbie, Kleenex.





4. Modern







Прямые простые шрифты отличаются тонкими горизонтальными засечками и плавными переходами между тонкими и жирными линиями. Люди оценивают их как «мужественные, напористые, грубые, грустные».





Самые популярные шрифты группы: Futura, Bedini, Orgreave, Bodoni, Empire.

Бренды, которые используют шрифты Modern: Red Bull, Calvin Klein.







5. Display







Это группа креативных шрифтов, которые не подпадают под стандартные категории. Обычно их используют бренды, связанные с индустрией развлечений или производством продукции ручной работы. Сложные шрифты могут передать уникальность продукта: опрос показал, что люди выше оценили качества сыра, название которого было написано трудночитаемым шрифтом.





Популярные шрифты группы: Jokerman, Bombing, Gigi.

Бренды, которые используют шрифты Display: Lego, Disney.





Как создать логотип: пять советов и три инструмента

Логотип должен соответствовать характеру бренда, отвечать интересам целевой аудитории и быть уникальным. Чтобы этого добиться, начните с тщательного анализа и разработки основной идеи — только потом переходите к визуальному воплощению.

Сформулируйте месседж, который хотите донести до целевой аудитории. Ответьте на такие вопросы: кто ваша целевая аудитория, какие у нее интересы и предпочтения, на каком языке вы будете с ней говорить, какие эмоции хотите вызвать и какое послание донести. Важно, чтобы все элементы лого — цвета, графика, шрифты — транслировали одно сообщение. Избегайте клише. Логотип как часть фирменного стиля должен отражать индивидуальность бренда. Уходите от стереотипов (автомастерская — машина, адвокат — Фемида): возьмите чистый лист и напишите несколько десятков ассоциаций с вашей компанией, товарами или услугами. Ближе к концу списка у вас появятся оригинальные идеи: подумайте, как их воплотить визуально. Выберите цветовую гамму. Цвет может увеличить узнаваемость бренда на 80%. Выбирая палитру, ознакомьтесь с исследованиями о восприятии красок, изучите культурный контекст (в разных культурах ассоциации разные) и фирменный стиль конкурентов (чтобы отличаться от них).



По статистике, мировые компании чаще всего используют в айдентике синий (33%), красный (29%) и черный/серый (28%) цвета. Не смешивайте больше трех красок в одном изображении и проверьте, как лого выглядит в черно-белом варианте: при недостаточной контрастности изображение может превратиться в размытое пятно. Подберите шрифты. Стилистический характер шрифта должен отвечать впечатлению, которое вы хотите произвести. Не сочетайте в одном логотипе больше двух начертаний и будьте осторожны с витиеватыми шрифтами: они плохо читаются в маленьком разрешении. Упрощайте. Чем проще эмблема — тем лучше запоминается. Это подтвердило исследование, в ходе которого американцев просили нарисовать по памяти 10 известных логотипов. Ближе всего к оригиналу удалось воспроизвести эмблему IKEA благодаря простой форме и шрифту.



Избавляйтесь от лишних деталей и проверьте, как логотип выглядит на разных носителях, особенно в небольшом разрешении: визитке, изображении профиля в соцсетях, иконке мобильного приложения. Смысл эмблемы должен считываться при любом масштабировании.





Logaster. Простой интерфейс и разнообразие настроек. Достаточно ввести название компании и сферу деятельности — вы получите десятки вариантов лого за несколько секунд. Выберите подходящий и по желанию отредактируйте: поменяйте шрифт, цвет или иконку.

Designhill. Сервис предлагает начать с выбора сферы бизнеса, фирменных цветов и краткого описания продукта. Инструмент на базе искусственного интеллекта создаст множество вариантов айдентики, которую вы сможете кастомизировать.

Turbologo. В базе ресурса — более 1 млн иконок, коллекция графики и кириллических шрифтов. Введите название, сферу деятельности, выберите цвета и иконку, сохраняйте понравившиеся варианты логотипов.



Фото обложки: Unsplah.

Чтобы создать лого, вовсе не обязательно обращаться к дизайнеру или учиться работать в графических редакторах — достаточно воспользоваться одним из онлайн-генераторов: