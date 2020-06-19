«Мы показали возможность зарабатывать в новой реальности»: что сервис «Бабушка на час» делал в самоизоляции

Сервис «Бабушка на час» занимается подбором домашнего персонала и обучением будущих нянь. В марте бизнес встал — люди перестали нанимать помощников и помощниц. В условиях неизвестности основательница сервиса Наталия Линькова оперативно перевела школу подготовки в онлайн и запустила сервис онлайн-нянь. В результате удаленный курс повышения квалификации прошли более 1000 человек, а онлайн-няни в апреле и мае отработали больше 600 часов.

Бизнес до

«Бабушка на час» — сервис по подбору домашнего персонала, созданный в 2017 году Наталией Линьковой. С каждым кандидатом психологи проводят глубинное интервью с психологической диагностикой и проверкой на благонадежность. В мае 2019 года проект получил премию правительства Москвы «Прорыв года» в номинации «Социально ответственный бизнес года». При сервисе работает школа подготовки нянь, где уже обучилось более 6000 человек, которые затем нашли работу на полный день или подработку.

Перезагрузка

В марте бизнес встал. Родители перестали нанимать новых нянь или искали тех, кто в условиях самоизоляции может работать без проживания в семье. В апреле у сервиса не было ни одного нового заказа на индивидуальный или самостоятельный подбор. «Мы закрыли год с небольшой прибылью и ушли на самоизоляцию, продолжая выплачивать зарплату сотрудникам. К счастью, по ранее открытым вакансиям родители не попросили возврат авансовых платежей, а просто заморозили подбор до окончания карантина», — рассказывает Наталия Линькова.

Школа подготовки нянь полностью перешла в онлайн. Занятия перенесли на платформу для проведения удаленных занятий Tutor.class. «Кажется, их служба поддержки первые две недели работала только на нас. Представьте, одновременно более 300 человек старшего возраста находятся на онлайн-занятиях, у кого-то пропадает звук, кто-то не видит слайды, кто-то не знает, как задать вопрос. Сейчас мы их уже почти не беспокоим». В результате было обучено более 1200 человек старшего возраста. Каждая няня прошла 80 часов обучения и сдала более 20 домашних заданий.

«Часть команды на ногах перенесла COVID-19. Лечились без отрыва от работы. Помню, как во время проведения вебинара я постоянно незаметно пила парацетамол и делала всё, чтобы удержать внимание аудитории и вызвать групповую динамику. После очередного такого вебинара я опустилась на пол без сил, со слезами и вслух спросила “зачем все это надо?”. В этот момент пришло сообщение от нашей возрастной студентки. Она писала, что наши ежедневные занятия вернули ее к жизни, помогли выйти из депрессии и дали надежду на востребованность после самоизоляции».

Однажды в сервис позвонила клиентка и спросила, могут ли ей найти проверенную онлайн-няню. «Оказывается, одна мама наняла няню через доску объявлений. Вышла из комнаты за чаем, а вернувшись, услышала, что няня вместо того, чтобы заниматься с ребенком, спрашивает, кем работают родители, где они отдыхают и знает ли ребенок свой адрес. После этого клиентка решила, что раз мы тщательно проверяем нянь в офлайне, то и к онлайн-няням относимся так же трепетно. Хотя на тот момент такой услуги у нас не было вообще».

Так «Бабушка на час» стали готовить онлайн-нянь. Начали с вебинара с советами психологов по работе в онлайне. Его предложили пройти за любой донейшн всем няням из базы сервиса. «За ночь у нас на счету была сумма, покрывающая аренду. Переводили от 100 рублей с сообщениями: “Хотим вас поддержать, как вы поддерживаете нас”. Так мы перевели все стажировки нянь в онлайн. Психологи наблюдали в эфире за их работой. Учились все вместе, составляли инструкции для работы онлайн-няни. Опросили родителей. Оценили риски и поняли, что подбор должен быть тщательный и быстрый».

Онлайн-няни «Бабушки на час» бесплатно и под присмотром психолога стажировались у мам из проекта «Мама работает» центра «Моя карьера». Родители стали писать про сервис в социальных сетях, на него обратили внимание телеканалы. После подведения итогов стажировок на совещании уже утром на сайте было опубликовано предложение для родителей. И почти сразу прошла первая оплата. Новая услуга — «Онлайн-няня» — появилась быстро, пришла по запросу рынка и выстрелила.

«Мы смогли не просто увести людей старшего возраста от гнетущих мыслей в самоизоляции и переключить их на повышение квалификации, чтобы быть востребованными на рынке труда. Мы показали возможность зарабатывать в новой реальности с применением новых технологий», — объясняет Наталия Линькова.

Натали Линькова





Первая модель монетизации оказалась неудачной для сервиса. «Мы поставили стоимость няни 350 рублей в час, из них 250 рублей уходило няне. Мы же платили налог и комиссию банку. В итоге у нас оставалось 20 рублей. Но у нас есть няни разного уровня: игровые, для уроков, языковые, и стоимость работы их часа должна быть выше. Кроме того, в целях контроля и безопасности наши специалисты незримо присутствуют в Zoom на всех онлайн-сессиях нянь с детьми, делают запись. В случае непредвиденной ситуации (например, ребенок побежал показывать няне, как умеет лазить по шведской стенке) наш специалист звонит маме и просит зайти в комнату подстраховать малыша. Это тоже расходы».

В результате сервис изменил модель, ввел пакетные предложения для нянь разного уровня и на разное количество часов. Запрос пришел от рынка — родители попросили абонементы на лето.

«За это время мы научили наших нянь работать в онлайне: за часть апреля и май женщины и мужчины старшего возраста отработали более 600 часов. Благодаря онлайн-формату мы вышли за пределы России, и наши бабушки и дедушки работали с детьми из других стран. В мае новость про наших онлайн-нянь целый день была в топе новостей “Яндекса”. Это для нас была новая высота».

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«Из самоизоляции мы выйдем с новым продуктом, который нацелен на легализацию рынка домашнего персонала в стране. Сейчас мы об этом не пишем, надо доделать несколько формальных вещей, но скоро всё расскажем. Это будет круто. Пока есть спрос, будут работать и онлайн-няни. Сейчас заказы расписаны до сентября, в основном на языковых нянь с детьми из Европы и на нянь-педагогов, так как многие дети пропустили школу и им нужно подтянуться за лето», — говорит Наталия Линькова.

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Фото на обложке и в тексте: предоставлены компанией