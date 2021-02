Когда влюбленные делают бизнес: 7 счастливых историй

I Love Supersport



I Love Supersport — это школа циклического спорта, которая готовит учеников к триатлону и просто помогает стать здоровее клиентам в девяти странах, включая Нидерланды и ОАЭ. С момента запуска в 2012 году проект из небольшого хобби «для себя»‎ вырос в международный бизнес с 44 филиалами, франшизой и десятками тысяч выпускников.

Компанию основали Максим Журилко и Ирина Московкина. Пара познакомилась на работе — Ирина была управляющим директором, а Максим — партнером и бизнес-тренером. В какой-то момент оба приняли решение отказаться от работы по найму в пользу собственного бизнеса.

Максим Журило: Это была моя инициатива. I love Running, а позже I Love Supersport изначально не были бизнес-идеей, я занимался ими в качестве хобби. Позднее пригласил Иру присоединиться, так как она тоже разделяла увлечение любительским спортом. К тому же, молодому проекту очень пригодились бы ее сильные менеджерские качества.

Максим Журилко и Ирина Московкина

Ирина Московкина: Я очень хорошо помню момент, когда Максим позвонил мне и возбужденно стал рассказывать о том, что у него есть гениальная идея, которую обязательно нужно реализовать. Он настаивал, чтобы я срочно приехала и мы все обсудили. Я сразу почувствовала что-то грандиозное и особенное, поэтому с удовольствием сорвалась, и мы встретились. На старте нас было трое: Вова, наш друг, я и Максим.

— Что именно вдохновило вас начать?

Ирина Московкина: Меня лично вдохновляла идея создать крутую профессиональную школу для взрослых. По всей стране тогда были детские секции, клубы, школы, а если бы взрослый человек захотел где-то учиться, пойти ему было бы некуда.

Мы с Максимом сами прошли через все это — я помню свое замешательство, когда решила пробежать первый полумарафон. Нужно было покупать кроссовки, как-то готовиться, где-то бегать. Найти качественный контент об этом на русском языке было сложно, сформировавшейся тусовки тоже не было.

Желание что-то поменять, сделать крутую школу с качественным продуктом, профессиональными тренерами, комьюнити очень нас мотивировало. Мы буквально за три дня все придумали и уже через неделю запустили первую группу.

— Как вы разделили обязанности?

Максим Журило: Всеми операционными вопросами занимается Ирина, я занимаюсь PR, стратегией, развитием, взаимодействием с ключевыми сотрудниками.

Ирина Московкина: У нас все идеально сложилось само собой. Всю философию придумал Максим, а на мне была организационная работа, потому что это соотносилось с моим опытом. Наш друг Вова занимался брендом и маркетингом.

— Какими были ваши первые шаги?

Ирина Московкина: Нас очень зажигал этот проект, поэтому делали все быстро и на высоком, даже полетном уровне. Изначально набрали две-три группы, такую личную тусовку, сделали брендинг, заказали майки. Очень быстро поняли, что проект поглощает нас целиком.

Я не могу похвастаться тем, что мы хорошо зарабатывали, но мы видели огромные перспективы, поэтому через год я ушла с должности управляющего директора и полностью занялась нашим делом.

Позднее Максим тоже полностью ушел в бизнес, а с Вовой мы разошлись по стратегическим вопросам.

— Как совместное дело повлияло на ваши отношения вне работы?

Ирина Московкина: Нам очень повезло, что нас интересуют одни и те же вещи.

Да, бывают моменты, когда сложно разделить личное время и работу, потому что ты полностью погружен. Думаю, что любой предприниматель с этим сталкивался. Приходится учиться ставить границы — это хороший опыт для нас обоих.

— В чем, по-вашему, состоят главные преимущества и недостатки совместного бизнеса?

Максим Журило: С партнером нужно проводить практически все свое время — и на работе, и дома, и в выходные, и в отпуске. Ты всегда с партнером.

Если вам хорошо вместе, то это прекрасно. Если не очень, то это крайне тяжело и, скорее всего, приведет к разрыву отношений.

Ирина Московкина: Если говорить о недостатках, то, думаю, что не всегда можно адекватно оценить экспертизу. Какие-то вещи ты больше прощаешь, готов с пониманием отнестись к промахам. С одной стороны, это, возможно, ограничивает экспертизу. С другой, дает возможность не тратить время на подозрения и напряженность, выяснение отношений.

— Что обязательно нужно обсудить, прежде чем начинать свое дело?

Максим Журило: Присмотреться друг к другу посерьезнее. Задать себе вопрос: «Готов ли я с этим человеком фактически проводить все свое время?»‎. Если есть сомнения, лучше попридержать решение о совместном бизнесе.

Ирина Московкина: Я бы рекомендовала парам разделять обязанности с полной ответственностью и доверием. Это очень сильно упрощает развитие — вам не нужно постоянно сверяться. Если в отношениях нет полного доверия и уважения, не стоит начинать бизнес.

В то же время я всегда за то, чтобы попробовать, ввязаться в авантюру. Лучше умереть изношенным, чем заржавевшим.

«Твое место»

Кулинарный коворкинг «Твое место» — это полностью оборудованная профессиональная кухня, где можно арендовать рабочее место для команды или одного повара длительностью от одного часа. Проект ориентирован на частных поваров, службы кейтеринга, dark kitchen и рестораны, которые хотят запуститься в новом районе.

Компанию основали супруги Артур и Елизавета Цыкуновы. Артур Цыкунов — бывший глава направления развития партнерств «Почта Mail.ru», экс-руководитель группы локального маркетинга в «Яндекс.Такси». Елизавета Цыкунова — экс-руководитель продукта МТС.

В декабре 2020 года команда привлекла инвестиции от бизнес-ангелов и получила первый транш в размере $100 тысяч. В планах основателей — открыть до 15 коворкингов «Твое место» в Москве и Санкт-Петербурге.

— Как вы познакомились?

Артур Цыкунов: В марте 2016 года ко мне приехал лучший друг из Екатеринбурга, и мы пошли по барам. Заехали на Родчельскую улицу, и в одном из заведений я познакомился с милой девушкой.

Артур и Елизавета Цыкуновы

Елизавета Цыкунова: Мы познакомились в баре, а через два года сыграли свадьбу в Праге. Было красиво, все цвело, гости восхищались архитектурой и нами.

— В какой момент и почему вы решили заняться бизнесом? Чья это была инициатива?

Елизавета Цыкунова: Не могу сказать, что был какой-то триггер. Просто пришло осознание того, что нужно начать свое дело. Наверное, это судьба, потому что в какой-то момент все собралось воедино: желание, классная идея, команда, и все это было подкреплено знаниями и амбициями.

И я, и муж работали в крупных компаниях, но решили уйти, чтобы работать над собственными проектами. Так что инициатива делать стартап была у нас общая, идею «Твоего места» предложила я.

— Как вы придумали концепцию?

Елизавета Цыкунова: Некоторые знакомые думают, что долгими вечерами мне надоело готовить, я кинула сковородку в стену и решила, что мир нужно непременно менять (смеется).

На самом деле идея связана скорее с тем, что мы с мужем очень активно пользуемся доставкой еды и верим, что за этим будущее. И нужно сказать, что наши взгляды разделяют многие, например, Трэвис Каланик (экс-глава Uber — прим. ред.).

На рынке FoodTech много инноваций, но помещения бизнес до сих пор снимает у мелких собственников. Очевидно, что это тоже должно измениться, потому что отнимает ресурсы у предпринимателей: нужно тратить много времени и денег на поиск места, ремонт, закупку и монтаж оборудования. Мы придумали решение, с которым time-to-market можно сократить до одного дня.

Артур Цыкунов: Я, конечно же, был в курсе, что Лиза прорабатывает некоторые идеи, но у меня были свои дела и проекты, и я вообще не задумывался о каком-то совместном бизнесе. Но с пришествием карантина все мы оказались заперты дома, и на нашей паре это отразилось именно так.

Лиза зажгла меня идей, видением, и я полностью окунулся в проект. Через 3-4 месяца я окончательно отказался от сторонних проектов и максимально сосредоточился на том, что в итоге превратилось в «Твое место».

— Как вы распределяли обязанности на старте?

Елизавета Цыкунова: Мы идеальная пара в плане разделения скиллов. Каждый просто занялся тем, что получается у него лучше всего. Плюс работы вместе с мужем в том, что вы хорошо понимаете сильные стороны друг друга и легко распределяете обязанности.

Я занимаюсь маркетингом, построением бизнес-процессов в коворкинге, документооборотом. Артур занимается инвестициями, продажами, поиском кадров в команду.

Артур Цыкунов: Нам очень повезло, мы и правда дрим-тим. У каждого из нас абсолютно разные компетенции, софт-скиллы, хард-скиллы и методы работы. Но у нас одно понимание и единое видение бизнеса и модели — это самое главное.

Некоторые обязанности, такие как стратегическое планирование, юридические и финансовые показатели, операционка кухни — на нас обоих. Тут мы подменяем, дополняем друг друга, но всё происходит органично.

Сегодня я с юристами делаю соглашение с инвесторами, а Лиза в это время делает onboarding нового арендатора на кухне. А завтра я могу быть на кухне, принимать оборудование, а Лиза с финансистами — обсчитывать квартал.

— Запуск совместного бизнеса повлиял на ваши отношения?

Елизавета Цыкунова: Да, теперь мы работаем больше. Как-то, гуляя, мы сошлись на том, что нужно поговорить о чем-то кроме работы. Помолчали минуту… и не стали больше себя мучить такими бредовыми идеями (смеется).

Когда ты работаешь в паре, никто не скажет «хватит работать» или «завтра обещаю не задерживаться», потому что каждый понимает, что второй работает на общее дело. Не происходит того самого переключения работа-дом, и ты в прямом смысле работаешь 24/7.

Артур Цыкунов: Скажу честно, мне очень нравится такой формат супружеской работы, по крайней мере, пока. Мне не нужно писать в чаты, ждать встречи с кофаундерами или созвона для принятия оперативного решения. Я могу зайти в соседнюю комнату, и там будет мой кофаундер, который точно не отвертится от моего вопроса (смеется).

Едем в кино? Обсуждаем проект. Пьем вино и родилась гениальная идея по проекту? Зачем ждать, прямо сейчас и просчитаем.

Елизавета Цыкунова: Все слышали истории, о том как стартаперы снимают общий дом и круглосуточно делают в нем продукт. Так сильно возрастает оперативность процессов. Когда делаешь стартап с мужем — у вас такой дом уже есть.

Артур Цыкунов: Главное преимущество семейного бизнеса — это доверие. Я уже выбрал этого человека в качестве спутника жизни, поэтому знаю, что меня не обманут, не подведут, не обсчитают. Мой кофаундер всегда на моей стороне, и это очень важный момент, если у проекта большие амбиции.

— А недостатки у совместной работы есть?

Елизавета Цыкунова: Я бы отметила отпуск… теперь мы можем себе позволить только очень короткий совместный отдых.

Артур Цыкунов: Объективно тяжело, конечно, быть включенным 24/7.

Когда ты хочешь поиграть в PlayStation, в любой момент из другой комнаты может прибежать кофаундер с новой идей, и деваться некуда.

Есть и обратная сторона — только что ты спорил по новому формату коворкинга, а уже через минуту тебе нужно переключиться, стать надежной опорой, мужем. Это не всегда легко, я но я верю, что мы победим.

— Что вы рекомендуете парам, которые задумываются о совместном бизнесе?

Елизавета и Артур Цыкуновы: Мы думаем, что на карантине все пары прошли хорошую проверку на совместимость. Если вам было комфортно постоянно находиться вместе, значит, вы без труда сможете работать вдвоем и в семейном бизнесе.

Еще важный момент — это сочетаемость скиллов. Например, если у вас у обоих одинаковая амбиция развиваться в сфере маркетинга, то будет конкуренция друг с другом. В команде же важно, чтобы вы друг друга дополняли.

Sun x Moon

Бренд детской одежды Sun x Moon придумала иллюстратор Анна Лазарева. К моменту запуска своего дела она была востребованным профессионалом: за плечами образование в нью-йоркских Parsons school of art and design и School of Visual Arts, контракты с издателями детской литературы и брендами по всему миру.

Заняться одеждой для детей Анна решила после того, как стала мамой. Через некоторое время к бизнесу подключился муж, и компания стала семейной.

— Как вы познакомились?

Анна Лазарева: Егор написал мне «ВКонтакте» в 2007 году.

Егор Малахов: На самом деле мы учились в одном университете на разных этажах, но общаться начали только благодаря соцсети.

Анна Лазарева и Егор Малахов

— Почему вы решили заняться бизнесом? Егор Малахов: Инициатива целиком принадлежала Анне, а началось все после рождения сына. Анна Лазарева: Я решила создать марку детской одежды в 2017 году. Тогда Россия переживала швейный бум, буквально на глазах росла индустрия, появлялись поставщики тканей, открывались швейные производства. Сегмент я выбрала исходя из того, что у меня был большой опыт работы в детских проектах в качестве иллюстратора. К тому же, став мамой, я поняла, какой именно должна быть хорошая детская одежда. — В какой момент бренд стал вашим общим делом? Егор Малахов: В самом начале я оказывал поддержку настолько, насколько мне позволяла фултайм-работа в агентстве. В основном — моральную, мог помочь с чем-то на выходных. Уволившись, я взял на себя все, что не связано с творческой частью и непосредственно созданием продукта — финансы, менеджмент, продвижение. — Ваши отношения как-то изменились после того, как вы начали заниматься бизнесом вместе? Анна Лазарева: С одной стороны, мы точно стали ближе — так много времени мы друг с другом никогда в жизни не проводили. С другой стороны, нам пришлось узнать друг друга в новом качестве. И оказалось, что рядом живой человек со своими слабостями и недостатками. Это бывает не всегда легко принять, но мы работаем над этим. Егор Малахов: Совместное дело нас сблизило и позволило нам начать друг друга лучше понимать, в том числе в каких-то бытовых вопросах, которые раньше просто «повисали». Наличие такой общей темы, как собственный бизнес — это еще и необходимость периодически говорить «СТОП!», чтобы не попасть в бесконечный рабочий день/вечер/утро/ночь и не забывать, что вы еще вообще-то муж и жена. — На ваш взгляд, какие преимущества и какие недостатки есть у бизнеса семейного типа? Анна Лазарева: На мой взгляд, с финансовой точки зрения совместный бизнес может быть гораздо эффективнее найма. Кроме того, очень удобно, когда можно планировать поездки и различные мероприятия на рабочие дни, ни с кем это не согласовывая. Это главные преимущества. Но при этом размывается граница между работой и личной жизнью. Например, если партнер ошибся в документах, ты злишься на него не только в рабочее время, а вообще. К минусам также можно отнести то, что вся семья зависит от одного источника дохода. Егор Малахов: Главное — вы очень легко можете не сработаться. Но если у вас получилось работать вместе — можно считать, что вы не просто нашли очень хорошего и надежного бизнес-партнера, но еще и вышли на качественно новый уровень семейных отношений, что в обычной жизни происходит или ближе к пенсии или вообще не происходит. «Киш и Суп» «Киш и Суп» — это небольшое семейное производство кишей, тартов и чизкейков. Проект основали шеф-повар Саша Морган и ее муж Павел Сараев. Команда продает продукцию напрямую физическим лицам, поставляет в кофейни и развивает направление кейтеринга. Бизнес развивался стремительно: за четыре года основатели проделали путь от приготовления блюд на собственной кухне до аренды цеха площадью 150 кв. метров.

Саша Морган и Павел Сараев

— Как вы познакомились?

Саша Морган: Я была шеф-поваром в баре «‎Проточный», и Паша ходил к нам на ужин со своим другом, который жил в этом же доме. Ребята приходили под закрытие, заказывали половину меню. Мы часто общались, смеялись, им нравилась наша еда — так завязались хорошие приятельские отношения.

Потом Паша стал просто приходить в гости, уже без друга. Как-то раз мы с ним пошли гулять вместе, а спустя месяц начали встречаться, началась безумная любовь.

— Почему и в какой момент вы решили заняться бизнесом?

Паша Саргаев: К тому моменту мы общались два-три месяца, но очень плотно, я позабыл всех своих друзей. Мы нашли интересную связь друг с другом и познавали друг друга.

Однажды приехал знакомый Саши из Франции, ему нечего было делать, и он показал ей, как готовить домашний киш. Саша начала готовить эти киши для бара, в котором работала, я туда приходил и мы вместе все пробовали, меняли рецептуру.

Саша Морган: Как-то раз мы сидели на кухне, и я сказала Паше, что хотела бы принять участие в «Ламбада маркете», но немного переживаю, как все пройдет.

Паша Саргаев: Я был там один раз и сказал: «Почему нет?». Это же классный маркет, там красиво, интересно, много вкусной еды, классная одежда. Саша сказала, что ей страшно, но я тут же поддержал ее и обещал помочь во всем.

Саша Морган: Паша поддержал меня, и мы отправили заявку. Наша первая «Ламбада» была в 2016 году, 31 октября, и она прошла успешно — сразу же после маркета у нас появился первый заказчик, кофейня.

Потом к нам присоединились Surf Coffee, большая сеть. В общем, это был хороший старт для нас.

Паша Саргаев: Мы год гастролировали по маркетам. Дело шло хорошо, но мы все еще делали наши киши дома. В определенный момент часть розеток на кухне сломалась, и мы поняли, что надо что-то менять. Встал выбор — оставаться на своей текущей работе или заниматься чем-то своим.

Саша Морган: Мы быстро набирали популярность, и уже через год открыли собственное производство. Сейчас у нас очень большой охват физических лиц и кофеен, с которыми мы работаем.

— Как вы распределяли обязанности на старте?

Саша Морган: Паша занимался и занимается всей документацией, я занимаюсь кухней. В общем, у кого на что хватает способностей.

Вместе мы проектировали наше второе производство. Спустя год после открытия маленького цеха мы переехали — сейчас у нас большой цех, 150 кв. метров.

Паша Саргаев: У меня был хороший административный опыт в достаточно большой компании, поэтому я сразу взял на себя обязанности грузчика, курьера, «принеси-подай», а также того, кто вел весь документооборот.

В самом начале мы, работая на своих работах, вечером приезжали в цех, делали заказы и в три-четыре часа ночи ехали домой. Потом вставали в восемь утра, отдавали свои заказы и ехали на работу. Так продолжалось практически каждый день на протяжении месяцев трех.

— Как запуск совместного производства повлиял на ваши отношения?

Саша Морган: У нас семейная идиллия, и бизнес основан именно на ней. Я счастлива, что в моей жизни есть Паша и что мы делаем с ним такой классный проект — кормим людей, вкусно, качественно.

Есть сотрудники и рабочие места, которые мы предоставляем людям. Мы готовы расширяться — не только по России, но и захватывать другие страны. Наш проект толкает нас на большие дела, и мы не хотим останавливаться.

Паша Саргаев: Хорошо, когда рядом есть есть человек, которому ты доверяешь на 100%, который может помочь, напомнить о важном, дать пощечину вовремя.

Безусловно, иногда двое устают друг от друга. Мы очень много времени проводим вместе: работаем, едим, спим. Есть небольшие перерывы, когда я занимаюсь своим спортом, а Саша своим.

Мы много спорим, иногда очень обидно принимать чужую сторону, но важно все эти сложности правильно воспринимать и видеть друг в друге бизнес-партнеров.

— Что вы можете порекомендовать другим парам, которые хотят делать бизнес?

Саша Морган: Я бы порекомендовала слушать своего партнера и принимать обдуманные совместные решения. Если вы считаете, что правы в споре, просто подберите правильные аргументы.

И не забывайте про любовь между вами как между мужчиной и женщиной. Не забывайте любить друг друга и проводить время вместе не только как партнеры по бизнесу, а еще и как пара.

Louder

Анна и Данило Ланге основали агентство маркетинговых коммуникаций Louder в 2007 году. Их история — это редкий случай, когда совместный бизнес послужил отправной точкой для начала отношений, а не наоборот.

В 2015 году Louder стало частью международной группы Serviceplan. Портфолио команды насчитывает сотни кейсов от крупнейших брендов, и Анна и Данило не планируют оставаться на достигнутом.



Анна и Данило Ланге

— Как вы познакомились?

Анна Ланге: Мы познакомились в 2004 году, когда я устраивалась в компанию Red Bull. Данило тогда был Биг Боссом, и встреча с ним была финальным этапом собеседования.

Помню, на нем тогда были широкие сноубордические штаны песочного цвета, массивные ботинки и рубашка — а еще он сразу очаровал меня своей улыбкой, добротой и открытостью.

Я волновалась, что у меня недостаточно хороший английский и что я не смогу ответить на все его вопросы о своем профессиональном опыте. А он спрашивал меня вообще на другие темы: про семью, родителей, хобби. Проверял мой дух, так сказать…

— Как вы решились начать совместный бизнес?

Анна Ланге: Мы проработали с Данило больше двух лет в одной команде. Меня, как и всех остальных, очень вдохновляла его любовь к жизни, его энергия и вовлеченность.

Данило буквально жил «Ред Буллом» — он обожал все экстремальное. Для него не было никаких границ: он всегда прекрасно генерил идеи, и его никогда не останавливали ни ограничения, ни бюджеты. Он всегда умел думать очень большими форматами.

В конце 2006 года Данило предложил мне вместе создать event-агентство, и я cразу согласилась. Я была готова идти за ним буквально куда угодно. Тогда еще не было никакой влюбленности — но зато было безмерное уважение и желание быть рядом с человеком, который так нестандартно смотрит на вещи и очень вдохновляет.

Данило Ланге: Решение создать свой бизнес далось мне легко: за все время работы в Red Bull мне так и не удалось найти агентство, которое бы полностью удовлетворило меня своим подходом.

На тот момент мой рабочий контракт с Red Bull подходил к концу, а значит, мне нужно было покидать страну, хотя я этого крайне не хотел. Я очень люблю Россию, и я всегда видел здесь огромное поле возможностей для развития.

Мне хотелось открыть агентство мирового уровня, а для этого нужна была первоклассная команда. Вот почему я позвал в этот бизнес несколько надежных друзей — включая, конечно, Аню.

— Как складывались ваши отношения за пределами работы?

Анна Ланге: Мы стали парой совсем не сразу. Сначала у нас был бизнес — а роман случился только потом. Мы безмерно уважаем друг друга с первого дня знакомства — и, как мне кажется, именно это повлияло на то, как все сложилось.

Каждый день я наблюдала, как Данило решает вопросы, как классно он выходит из разных ситуаций — по сути, я постоянно училась у него. Все это со временем привело меня к мысли, что он может быть классным партнером и в жизни.

Со временем я выросла в профессиональном плане — и когда Данило предложил мне долю в бизнесе, это сильно повлияло на наши отношения. Я поняла, что являюсь большой ценностью для него. Честно, даже не понимаю, как по-другому быть партнерами, если вы не пара. То, что вы растите одно дело, очень вдохновляет.

Данило Ланге: Мне кажется, в таких ситуациях у пар есть только два исхода — либо отношения распадутся, либо сделают вас сильнее. В нашем случае, к счастью, это второй вариант. Конечно, у нас были свои трудности, но когда было просто? Мы имеем то, что имеем, и счастливы.

— На ваш взгляд, какие преимущества и какие недостатки есть у бизнеса семейного типа?

Анна Ланге: С опытом я поняла, что есть вещи, в которые лучше не лезть и оставить их только для него. Например, я знаю, что ему важно знать, что я в него верю, и в часть вопросов я не влезаю — доверяюсь.

Мы с мужем придумали одно решение: в сложных ситуациях договорились брать нашу собаку и идти на прогулку, и уже там обсуждать все вопросы. С тех пор дома о работе мы не говорим.

Данило Ланге: Из недостатков я бы выделил то, что вы не можете научить друг друга чему-то новому, например, инстайтам из других бизнесов.

— Как вести совместный бизнес и сохранять гармоничные отношения в течение стольких лет? В чем секрет?

Анна Ланге: Я бы порекомендовала устраивать друг другу свидания и не говорить о них на работе.

Данило Ланге: Во-первых, нужно отдавать отчет, что бизнес — это всегда вызов, поэтому если вы не будете челленджить себя, ничего не получится.

Во-вторых, вы должны определить правила — а также придумать прикольные занятия, которые дадут вам возможность совместно отдыхать от работы.

Не забывайте про уважение к друг другу: отношения всегда должны быть на первом месте. А если обсудить рабочие дела просто необходимо, то берите собаку и идите гулять.

Eat and train

Eat and train — это сервис доставки готовой еды на день для людей, которые активно занимаются спортом или просто стараются вести здоровый образ жизни. Компанию основали Кристина и Дмитрий Воробьевы в 2014 году. За шесть лет проект вырос до сотен клиентов в день и собственного производства площадью 500 кв. метров.

Кристина и Дмитрий Воробьевы

— Как вы познакомились?

Кристина и Дмитрий: Мы познакомились очень давно, году в 2006-м, в компании друзей, но сблизились только в 2013 году.

— Что побудило вас начать свое дело?

Кристина: Честно говоря, это как-то случайно получилось. Дмитрий занимался импортом из Китая, я — дизайном, мы не пересекались по работе.

Мое увлечение спортом, здоровым образом жизни и правильным питанием привело к тому, что у меня родилась идея доставки рационов. Я начала это делать как-то на коленке, ничего особо не просчитывая, не планируя золотые горы. Просто на энтузиазме, потому что мне это было интересно и нужно самой.

Внезапно дело пошло и проект вырос в огромный конкурентный бизнес. Сейчас я оглядываюсь назад, и мне даже не верится, что обычное хобби превратилось в бизнес, который еще и помогает людям достигать собственных целей, экономить время.

— Повлияло ли совместное дело на ваши отношения вне работы?

Кристина: Мы занимаемся этим бизнесом уже шесть лет, недавно пошел седьмой. Конечно, влияние есть — например, не получается полностью отключаться от работы, не умеем нормально отдыхать без разговоров о ней.

Приходим в ресторан и начинаем работу обсуждать. Учимся останавливать эти разговоры, не всегда получается, но мы стараемся.

Так вышло, что мы занимаемся бизнесом почти с самого начала отношений, поэтому я уже не представляю, как может быть по-другому.

— Что вам нравится и не нравится в бизнесе семейного типа?

Кристина: В качестве преимущества я бы отметила полную ответственность за все, что ты делаешь — ни один наемный сотрудник не может настолько отдаться проекту.

Семейный бизнес можно сравнить с ремонтом, где «делали для себя» — это значит, что сделано на совесть, с любовью, удобно и красиво.

Из минусов, лично для меня, — это то, что вы проводите вместе слишком много времени. Хотя для кого-то это может быть и плюсом. Я интроверт, мне нужно больше личного пространства, но я компенсирую его нехватку прогулками и походами куда-то в одиночестве.

— Что вы бы порекомендовали парам, которые хотят стать предпринимателями?

Кристина: Уважать, уметь слушать и слышать друг друга. Уметь высказать свое мнение безоценочно, с уважением.

И еще — не романтизировать семейный бизнес. Сто раз подумать, оценить риски. Это очень сложная ежедневная работа.

Дмитрий: Жизнь компании — это путь, на котором очень важны базовые вещи: умение слушать партнера, умение признавать свою неправоту и взаимное желание развиваться.

«Счастливый животик»

«Счастливый животик» — это сервис доставки домашней еды для собак, который запустили Вероника и Антон Братушевы. Сделав первые шаги весной 2020 года, уже к октябрю они добились выручки в миллион рублей.

Судя по сайту компании, команда уже реализовала более 8,3 тыс. дневных порций. Основатели делают ставку на индивидуальный подбор рациона для каждой собаки и высокое качество ингредиентов.

В сентябре 2020 года проект победил в номинации Food на премии Rusbase Young Awards.

Вероника и Антон Братушевы

— Как вы познакомились? Вероника: День нашего знакомства был очень запоминающимся. Мы познакомились на встрече выпускников. Это был первый год, когда встреча была организована в формате анти-конференции, где каждый выпускник мог выступить с презентацией на свободную тему. Мы оба выступали в тот день, но на выступление Антона я опоздала, потому что очень тщательно готовилась к своему. И все оказалось не зря! Я рассказывала о том, как проехала паломнический путь Камино на велосипеде из португальского города Порто в испанский Сантьяго-де-Компостела. Оказалось, Антон очень любит Испанию и велосипеды. На этом, собственно, и сошлись. Познакомились мы в декабре, а уже в июне создали свой веломаршрут по Москве и начали водить туристические вело-экскурсии на английском для иностранцев c Airbnb. — В какой момент и почему вы решили заняться бизнесом? Чья это была инициатива? Вероника: У нас с Антоном очень похожий бэкграуд. Мы оба закончили ВШЭ и после выпуска несколько лет работали в финансах. Когда мы начали встречаться, Антон уже задумывался о чем-то своем. Я тогда еще работала в инвестиционном бутике, но идея попробовать свои силы в каком-то другом направлении у меня тоже была. Финансы — довольно престижное направление, но такая работа многим не приносит удовлетворения. И нам с Антоном тоже хотелось получать больше от работы: создавать новые продукты и менять жизнь людей в лучшую сторону. Идея для старта возникла очень органически — из личной потребности. У меня есть мой любимый померанский шпиц Лучик, который с малых лет ест только домашнюю еду. В университете было достаточно времени готовить для Лучика, но после выпуска я все время работала и свободного времени не оставалось даже на готовку еды себе. Вот и подумала, что было бы здорово, если бы появился сервис, который готовит и доставляет домашнюю еду для собак. — Как вы разделили обязанности? Вероника: На старте делали все вместе и старались тщательно проверять друг друга. Вместе сделали первый лендинг на Tilda, настроили таргетированную кампанию в фейсбуке и приготовили первую партию еды. Когда протестировали первые гипотезы, поняли, что пора двигаться дальше и заниматься проектом основательно. Мы никогда не обсуждали, кто за что отвечает. Просто каждый занимался тем, что ему нравилось и тем, что у него получается. Несмотря на наш схожий опыт, мы довольно разные по характеру и неплохо дополняем друг друга на работе. Сейчас Антон отвечает за разработку сайта, отлаживает производственные процессы. Я отвечаю за работу с клиентами, ведение соцсетей, а также за генерацию новых идей, которые потом мы вместе с Антоном реализуем. — В ваших отношениях что-то изменилось после запуска бизнеса? Вероника: Конечно, совместный бизнес очень влияет. Трудно сказать, помогает ли он отношениям. С одной стороны, вы много времени проводите вместе и начинаете друг другу доверять на 100%. С другой стороны, очень трудно разграничивать работу и личную жизнь. Однажды клиентка попросила доставить заказ не в день доставки, а вечером после готовки. Антон забыл заказать курьера, не смотря на мои напоминания. Когда он вернулся домой, я так расстроилась, что проплакала весь вечер. Я очень переживаю, когда идет что-то не так. В итоге Антону поздно ночью пришлось поехать обратно на производство, чтобы доставить заказ. — Какие преимущества и какие недостатки есть у совместного бизнеса? Вероника: Одно из главных преимуществ — это то, что вас многое связывает с партнером. То есть у вас появляется очень большая мотивация договориться друг с другом в сложной ситуации. А на старте бизнеса таких ситуаций очень много! Скорее всего, вы в равной степени отдаетесь проекту и стараетесь не подвести друг друга. Это хорошо, но в то же время создает большое давление на вас обоих: из-за страха подвести партнера иногда очень сложно прекратить работать — все время кажется, что ты работаешь недостаточно хорошо.