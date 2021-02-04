Гид по корпорациям: список крупных компаний, которые работают со стартапами

Чтобы облегчить предпринимателям поиск новых возможностей для развития бизнеса, RB.RU вместе с компанией Spinon собрали корпоративные программы и операторов инноваций в нашем материале.

У многих корпораций есть своя «точка входа» для технологических проектов. Это могут быть внутренние акселераторы, конкурсы, венчурные фонды или бизнес-задачи. В обмен на технологии и продукты корпорации дают инвестиции, экспертизу, доступ к своим ресурсам — а также шанс запустить пилот, выйти на новую аудиторию и продать свою разработку или компанию.

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Постоянные программы

Подать заявку на участие можно круглый год.

Кого ищут: стартапы с решениями для аналитики данных, персонализации, маркетинга, автоматизации, ритейла, инфраструктуры. Продукт готов для тестирования, а гипотеза должна быть понятной и проверяемой. Команда настроена запустить пилот в течение 90 дней и масштабировать проект.

Что предлагают: доступ к инфраструктуре, данным и каналам продаж, магазин-лаборатория для тестирования, финансирование.

Контактное лицо: Павел Белов, старший менеджер по инновациям «МегаФона».

MTS StartUp Hub – центр по инновациям и инвестициям компании МТС, состоящий из корпоративного акселератора, Центра 5G, венчурного фонда МТС, направления быстрого запуска пилотов и зарубежных представительств.

Акселератор МТС

Кого ищут для акселератора МТС: проекты с командой, продуктом или MVP, которые через 3—5 лет планируют получать выручку в 300 млн рублей. Интересны все направления, имеющие синергию с продуктами МТС: телеком, медиа, финтех, облачные сервисы и другие.

Что предлагают: доступ к API, облакам и каналам продаж, практические мастер-классы и обратную связь по продукту от экспертов рынка, 200 тысяч рублей за участие в акселераторе, индивидуальную работу с трекерами и бизнес-заказчиками из МТС по доработке продукта, до 500 тысяч на проведение пилота.

Центр 5G

Кого ищут для Центра 5G: проекты с любой стадией готовности продукта, у которого есть рыночный потенциал и понимание, какие новые возможности продукта раскроют сети 5G. Интересные сферы — электронное здравоохранение, индустрия 4.0, AR/VR, развлечения и медиа.

Что предлагают: обучение технологиям мировых производителей решений 5G, индивидуальные консультации юристов, продакт-менеджеров, технических специалистов и других экспертов МТС. Гранты до 500 тысяч рублей, площадку для разработки и испытаний продукта с сетью 5G, облачные ресурсы #CloudMTS, рабочие места, абонентское оборудование и модули.



Контактное лицо: Дмитрий Курин, директор MTS StartUp Hub.

Кого ищут: стартапы в областях привлечения клиентов и продаж, оптимизации внутренних процессов, обслуживания клиентов. Проект должен иметь юридическое лицо, прототип или готовый продукт, опыт запуска в других компаниях и желание ключевых членов команды работать над пилотом.



Что предлагают: запуск пилотного проекта за три месяца, более 20 заказчиков, обратная связь, проверка гипотез на реальных клиентах, финансирование до 1,5 млн рублей.



Контактные лица: Екатерина Мицкевич, управляющий директор по инновациям Центра бизнес-трансформации, и Константин Нерадовский, директор Центр инноваций БИТ.

Кого ищут: корпорации интересны инновации в металлургии, технологии для ремонта, цифровые решения, Data Science, энергетика, экология, улучшение бизнес-процессов.

Что предлагают: возможность провести испытания на производстве, экспертную поддержку, быструю и удобную работу над пилотом.

Контактное лицо: Михаил Евдокимовский, руководитель «Лаборатории инноваций».

Кого ищут: проекты в сфере финтеха с готовым продуктом и дисциплинированной командой.

Что предлагают: помощь экспертов для доработки продукта, Customer Development, доступ к API, технологиям, «песочницу», партнерам и финансирование пилота.

Контактное лицо: Евгения Овчинникова, руководитель центра инновационных технологий.

«Открытые инновации» — «единое окно» входа в компанию «Северсталь» для внешних инновационных проектов. Исходя из уровня проработки продукта компании и решаемых ею задач, она попадает в соответствующее направление: венчурный фонд, Fast Track, акселератор, технопарк.

Кого ищут: технологические проекты в сферах металлургии, энергетики, экологии, горного дела, IT, транспорта и безопасности.

Что предлагают: финансирование пилота, тестирование продукта на производстве, доступ к международным экспертам, возможность стать партнером компании и монетизировать разработку.

Контактное лицо: Кирилл Аюпов, лидер направления.

Кого ищут: проекты, которые отвечают запросу на инновации корпорации и соответствуют направлениям компаний «Ростеха». Также нужна команда, результаты испытаний, стратегия защиты от копирования бизнеса, бизнес-модель и определенная целевая аудитория.

Что предлагают: совместная реализация проекта.

Контактное лицо: Александр Каширин, заместитель председателя Научно-технического совета Госкорпорации «Ростех».

Кого ищут: стартапы, которые занимаются механиками лидогенерации ипотечных заявок, оптимизацией банковских процессов и B2B-инструментами в сфере недвижимости. Проекты должны иметь готовый продукт, понятную гипотезу иквалифицированную команду, готовую к масштабированию.



Что предлагают: финансирование пилота, помощь в масштабировании бизнеса, доступ к каналам продаж, возможность получить инвестиции.

Кого ищут: стартапы с прототипом или MVP в сферах искусственного интеллекта и аналитики данных.

Что предлагают: доступ к ресурсам компаний-партнеров, возможность протестировать продукт, рекомендация венчурным фондам и участникам «Ассоциации больших данных».

Контактное лицо: Алексей Нейман, исполнительный директор «Ассоциации больших данных».

Кого ищут: команды с готовым решением или MVP, успешными первыми продажами, возможностью работать с экспертами акселератора в Санкт-Петербурге, желанием выйти на международный рынок. Интересны области Индустрии 4.0, больших данных, машинного обучения и промышленного интернета вещей, а также технологии в сельском хозяйстве и энергетике.

Что предлагают: до 500 тыс. рублей на реализацию проекта, инвестиции до $1,5 млн, экспертная поддержка, помощь с созданием презентации для инвесторов.

Контактное лицо: Елена Морозова, руководитель направления внешних инноваций «Кировского завода» и партнер фонда Kirov Group Ventures.

Компания предлагает потенциальным партнерам решить бизнес-задачи в сферах нефтехимии, автоматизации, интеллектуальных систем и других.

Кого ищут: стартапы из разных областей с проработанной бизнес-моделью и инновационной технологией. Также корпорация рассматривает компании для партнерства в сферах развития бизнеса, создания дополнительной ценности для клиентов, маркетинга и организации мероприятий.

Что предлагают: помощь в тестировании продуктов, образовательные возможности, инвестиции от фонда «КоммИТ Кэпитал».

Контактное лицо: Любовь Симонова-Емельянова, директор проектного офиса «Развитие технологий» ПАО «Ростелеком».

Кого ищут: зрелые компании, стартапы и специалистов с проработанными технологическими решениями, которые готовы тестировать свои продукты. Корпорации интересны разработки для сейсморазведки, исследования скважин, разработке месторождений и другие технологии, которые нужны для добычи и переработки нефти и газа.

Что предлагают: внедрение решения в корпорации.

Система для инновационных предложений и работы с бизнесом.

Кого ищут: представителей малого и среднего предпринимательства, физических и юридических лиц с инновационными решениями (НИОКР) и готовыми продуктами.

Что предлагают: внедрение разработок в ПАО «Газпром» и дочерних компаниях.

Кого ищут: SaaS-продукты в сфере B2B для бухгалтеров, юристов, кадровиков, финансистов, управленцев, врачей, учителей или госчиновников.

Что предлагают: покупка доли компании, помощь в развитии бизнеса, с рекламой и маркетингом, доступ к ресурсам.

Контактное лицо: Сергей Сус, директор по развитию.

Кого ищут: проекты с командой как минимум из двух человек, возможностью посвятить программе три месяца, минимальный бюджет на маркетинг, а также желательно иметь MVP. Компании интересны следующие направления: электронная бухгалтерия и документооборот, взаимодействие с государством проверка контрагентов и физических лиц, сервисы для застройщиков и УК, технологии больших данных, в образовании, здравоохранении и многое другое.

Что предлагают: бесплатную трехмесячную акселерационную программу, обучение, работу с экспертами и трекерами, возможность развить бизнес и увеличить продажи.

Временные программы

Корпорации проводят набор один или несколько раз в год.

Кого ищут: стартапы с юридическим лицом, MVP и первыми продажами, руководители которых знают английский язык и готовы полноценно работать над проектом в акселераторе. Корпорации интересны технологии в сферах маркетинга и рекламы, автоматизации, карт и геолокации, образования, HR, медицины, спорта, анализа данных, «умного» дома, транспорта, виртуальной и дополненной реальностей и многих других.

Что предлагают: интеграция с экосистемой компании, доступ к партнерам, инвестиции от Fort Ross Seed Fund и других фондов, возможность быстро запустить совместный проект без прохождения буткемпа и акселератора.

Контактное лицо: Наталья Магидей, руководитель акселератора.

Кого ищут: студентов, аспирантов, научных сотрудников российских вузов, которые хотят создать или развивать свой технологический стартап.

Что предлагают: онлайн-курсы от Stanford Online, лучшие участники получат наставников и возможность представить проекты инвесторам и корпорациям.

Кого ищут: проект с юридическим лицом или ИП, с понятной ценностью, готовым к пилотированию продуктом и возможностью доработать его под требования банка. Интересные направления: инструменты маркетинга, сервисы для работы с B2C- и B2B-клиентами, а также для сотрудников, решения для HR, сбора и анализа данных, кибербезопасности.

Что предлагают: оплачиваемый пилот, доступ к базе клиентов банка, сервисы для бизнеса, помощь экспертов и PR-поддержку.

Контактное лицо: Наталия Дегтярева, директор акселератора ВТБ.

Кого ищут: стартапы с готовым продуктом, продажами, командой и понятной гипотезой, работающие в сферах AR, компьютерного зрения, машинного обучения, имитационного моделирования, автономного транспорта, промышленного интернета вещей и роботов. Также компания ищет бизнес-идеи, связанные с новыми технологиями.

Что предлагают: оплачиваемый пилот и инвестиции в бизнес-идею до 2 млн рублей в первый раунд, экспертная поддержка, помощь в продвижении, статус резидента Иннополиса и «ИТ-парка».

Кого ищут: стартапы, которые занимаются технологиями в сферах транспорта, логистики, ритейла, электронной коммерции, финансов. Чтобы попасть в программу, нужно иметь продукт на стадии не ниже зрелого MVP, первые продажи и команду, а также понимать ценность сотрудничества с корпорацией.

Что предлагают: онлайн-участие, доступ к базам данных, каналам продаж и партнерам компании, рабочие места, помощь экспертов, возможность получить финансирование на проверку гипотез и инвестиции.

Контактное лицо: Константин Мусатов, руководитель акселератора StartupDrive.

Кого ищут: компании интересны проекты, которые развивают технологии для ритейла, банков, страхования, маркетинга, HR-специалистов и телекома. Необходимо иметь продажи или пилоты в сегменте B2B и быть готовым приезжать в офис компании в Москве.

Что предлагают: помощь трекеров и экспертов компании, мастер-классы по запросу, возможность найти заказчиков.

Контактное лицо: Екатерина Мелькова, руководитель Акселератора «КРОК».

Кого ищут: проекты в сферах сельского хозяйства, пищевых технологий и химической промышленности.

Что предлагают: поддержку экспертов «Уралхим» и партнеров конкурса, возможность получить финансирование и запустить проект.

Контактное лицо: Михаил Захаревич, оператор конкурса-акселератора.

«Фабрика» — акселерационная программа, созданная в рамках проекта для индустрии туризма Moscow Travel Hub.

Кого ищут: команды, стартапы и компании, которые создают или хотят создать ИТ-решения, продукты и сервисы для индустрии туризма, а также научиться новым методологиям запуска продуктов.

Что предлагают: бесплатная образовательная программа, работа с трекерами, помощь в доработке продукта и его продвижении, возможность познакомиться с потенциальными инвесторами, заказчиками, партнерами, представителями корпораций.

Контактное лицо: Яна Кольцова, руководитель проекта Moscow Travel Hub (АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства города Москвы»).

Кого ищут: проекты, работающие по направлениям локомотивного и моторвагонного комплекса, скоростного сообщения, вагонного хозяйства и специальных подвижных составов. Нужно иметь испытанный образец и юридическое лицо, либо быть готовым его зарегистрировать.

Что предлагают: доступ к бизнес-заказчикам, обратную связь от экспертов, возможность испытать продукт и стать поставщиком РЖД.

RITA — объединение нескольких корпораций из сферы ритейла, в которую входят X5 Retail Group, Hoff, «Билайн» и Группа «М.Видео — Эльдорадо».

Кого ищут: стартапы с готовым продуктом или MVP, масштабируемой идеей и командой как минимум из двух человек. Интересны решения для работы с покупателями, офлайн- и онлайн-магазинов, доставки, логистики, дезинфекции, бесконтактного обслуживания, повышения эффективности процессов и другие. Также корпорации ищут проекты с применением технологий 5G, IoT, M2M, VR, AR и MR, искусственного интеллекта, больших данных и многих других.

Что предлагают: возможность протестировать продукт или MVP на площадках партнеров, запустить пилотный проект и масштабировать бизнес.

Кого ищут: проекты с инновационными решениями в областях накопителей энергии, новой энергетики, металлургии, химии, ТЭК, переработки отходов, цифровом моделировании и аддитивных технологий. Необходимо иметь технически реализуемое решение, команду с техническим специалистом и специалистом по продажам, объем целевой выручки — более 500 млн рублей, маржинальность — более 25%, план по достижению целевых показателей не более чем через пять лет. Преимуществом будут прототип или макет проекта, а также первые продажи.

Что предлагают: поддержка экспертов и менторов, консультации по проекту, доступ к инфраструктуре и контактам заказчиков, встречи с потенциальными инвесторами, финансирование.

Корпоративные венчурные фонды

Инвестиции для технологических проектов.

Сферы: кибербезопасность, облака, большие данные, искусственный интеллект, интернет вещей, граничные вычисления.

Стадии: ранние.

Инвестиции: от $100 тыс. до $1 млн.

Контактное лицо: Елена Волотовская, вице-президент по инвестициям Softline и руководитель фонда Softline Venture Partners.

Сферы: пищевые и агротехнологии.

Стадии: ранние.

Фонд: $50 млн.

Инвестиции: не более $5 млн в одну компанию, в раунде — $0,5 до $2 млн.

Контактное лицо: Андрей Зюзин, управляющий партнер фонда.

Сфера: финансовые технологии.

Стадии: поздняя посевная стадия, раунд A и B.

Инвестиции: до 3 млн евро.

Контактное лицо: Евгения Овчинникова, руководитель центра инновационных технологий «Райффайзенбанка».

Сферы: искусственный интеллект, машинное обучение, большие данные, интернет вещей, финтех, SaaS, облака, технологии в образовании, киберспорт, медиа.

Стадии: посевная, раунд A.

Инвестиции: от $500 тыс.

Контактное лицо: Ислам Мидов, руководитель венчурного фонда МТС.

Сферы: металлургия, энергетика, строительство.

Фонд: $ 20-25 млн в год.

Контактное лицо: Георгий Гоголев, руководитель фонда Severstal Ventures.

Сферы: телеком, производство, игры, интернет вещей.

Фонд: 1,5 млрд рублей.

Инвестиции: 300 млн рублей.

Сферы: российские B2B-проекты в сферах HR-, агро- и энерготехнологий, Индустрии 4.0, автоматизации, а также аналогичные компании русскоговорящих предпринимателей из других стран.

Инвестиции: от $300 до $500 тыс.

Контактные лица: Елена Морозова, Олег Бочтарев, Игорь Ярунов, Никита Семенов — партнеры фонда.

Операторы корпоративных инноваций

Компании, которые помогают корпорациям проводить цифровую трансформацию и организуют мероприятия для стартапов.

Агентство, которое предлагает клиентам конструктор инноваций из продуктов и услуг для цифровой трансформации. Помогает компаниям внедрять технологии и работать со стартапами — через скаутинг, хакатоны, пилоты, чемпионаты и другие форматы.

Контактное лицо: Мария Подлеснова, основатель компании Spinon, основатель и руководитель издания RB.RU.

Платформа по развитию корпоративных инноваций. Предлагает сервисы для корпораций — стратегические сессии, скаутинг, организацию акселераторов, образовательные программы для сотрудников и анализ бизнес-процессов.

Контактное лицо: Екатерина Петрова, директор корпоративного акселератора GenerationS.

Помогает компаниям найти стартапы, а технологическим предпринимателям — ресурсы, полезные знакомства и наставников. Проект Агентства инноваций Москвы и фонда «Московский инновационный кластер», действующий при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития.

Контактное лицо: Ксения Борбачева, заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы.

Некоммерческая организация, которая помогает предпринимателям развивать технологический бизнес, а исследователям — создавать востребованный продукт из научных разработок. Предлагает статус партнера, помещения технопарка для аренды, гранты, скаутинг, организацию акселераторов и многое другое.

Контактное лицо: Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям.

Акселератор ФРИИ помогает компаниям находить технологические решения и создавать внутренние продукты. Проводит консультации, организует корпоративные акселераторы, программы развития лидеров и внутреннего предпринимательства.

Контактное лицо: Ирина Тарасова, директор Департамента корпоративных программ ФРИИ.

Компания частных консультантов, которая помогает крупному бизнесу проводить цифровую трансформацию. Организует обучение, аудит, зарубежные поездки, поиск технологий.

Контактное лицо: Дмитрий Масленников, основатель Disruprive Partners.

Международная компания, которая работает в сфере корпоративных инноваций и акселерации стартапов. Проводит диагностику запросов, внутренние акселераторы, образовательные программы, инновационные туры.

Контактное лицо: Замир Шухов, генеральный директор и партнер GVA.

Компания помогает корпорациям работать со стартапами через хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие мероприятия, проводит технологический скаутинг. Использует собственную платформу для автоматизации процессов.

Контактное лицо: Ирина Калашникова, сооснователь, генеральный директор GoTech Innovation.

Компания внедряет инновации в банках и бизнесе других участников финансового рынка, помогает развиваться стартапам в сфере финансовых технологий. Организует акселераторы, конкурсы и образовательные мероприятия.

Предлагает услуги по созданию стратегии инноваций, запуску внутренних проектов и развитию сотрудников корпораций.

Направления деятельности: корпоративные инновации, управление инвестиционными программами, внедрение систем бизнес-анализа, принятия решений и электронного документооборота.





Существует много других компаний, которые ищут инновации — через конкурсы, хакатоны, участие в акселераторах партнеров и временные мероприятия.



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Фото на обложке: Waraporn Wattanakul / Shutterstock

