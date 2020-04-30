Клубы инвесторов: гид для стартапов и бизнес-ангелов

Клуб инвесторов — это сообщество бизнес-ангелов. Он помогает своим участникам искать перспективные проекты, обмениваться опытом и совершать синдицированные сделки — вкладывать средства вместе с другими инвесторами в один стартап. А молодые проекты, в свою очередь, могут обратиться в клуб за финансированием. Rusbase изучил и собрал в один материал российские и международные сообщества инвесторов.

Какие бывают клубы

Есть разные виды клубов — они отличаются структурой и способом монетизации. Например:

синдикат — лид-инвестор управляет сделками и финансирует проекты вместе с соинвесторами;

— лид-инвестор управляет сделками и финансирует проекты вместе с соинвесторами; венчурный бутик — команда экспертов оценивает проекты, сопровождает сделки и берет процент от суммы вложений;

— команда экспертов оценивает проекты, сопровождает сделки и берет процент от суммы вложений; «горизонтальный» клуб — сообщество бизнес-ангелов, которое помогает организовывать совместные инвестиции и укреплять связи между участниками;

— сообщество бизнес-ангелов, которое помогает организовывать совместные инвестиции и укреплять связи между участниками; закрытый клуб — организация, которая ограничивает географию сделок, сферу интересов или возможность инвестору попасть в сообщество.

Всемирный инвестиционный форум бизнес-ангелов (WBAF);

Vox Angelis (Россия);

«Дни инвестора» в бизнес-школе «Сколково» (Россия);

Venture Day (Беларусь);

Emerge (Беларусь);

GEW (Беларусь).

Некоторые клубы проводят мероприятия — презентации проектов, встречи, образовательные программы, конференции. Также многие становятся партнерами стартап-событий.Мероприятия, на которых бывают инвесторы:

Клубы инвесторов

Международная организация инвесторов. Нет географических и отраслевых ограничений для инвестиций, начинающие инвесторы могут объединяться с опытными в синдикаты.

Год: 2017

2017 Сделки: 20 сделок за 2019 год, из них 17 международных и 3 российских. Среди них — проекты на стадиях seed, A и B. Всего в портфеле 35 компаний. Наиболее интересные из инвестиций: InSales (выкуплен Naspers), DeliveryClub (выкуплен FoodPanda/RocketInternet), NeuralAnalytics (выкуплен китайскими фондами TitanMed Capital & GP Healthcare Capital), Pixonic (выкуплен Mail.ru), Шефмаркет (частично выкуплен Elbrus Capital).

20 сделок за 2019 год, из них 17 международных и 3 российских. Среди них — проекты на стадиях seed, A и B. Всего в портфеле 35 компаний. Наиболее интересные из инвестиций: InSales (выкуплен Naspers), DeliveryClub (выкуплен FoodPanda/RocketInternet), NeuralAnalytics (выкуплен китайскими фондами TitanMed Capital & GP Healthcare Capital), Pixonic (выкуплен Mail.ru), Шефмаркет (частично выкуплен Elbrus Capital). Pipeline: 5-10 проектов в месяц.

5-10 проектов в месяц. Кого ищут: быстрорастущие компании по всему миру на стадии Seed, Round A, B. Сферы: AI, SaaS, FoodTech, InsurTech, EdTech, IoT, VR, FinTech.

быстрорастущие компании по всему миру на стадии Seed, Round A, B. Сферы: AI, SaaS, FoodTech, InsurTech, EdTech, IoT, VR, FinTech. Как рассматривают: проекты рассматривает синдикат, в который входят как опытные бизнес-ангелы, сообщества и фонды, выступающие в качестве лид-инвесторов, так и новички.

проекты рассматривает синдикат, в который входят как опытные бизнес-ангелы, сообщества и фонды, выступающие в качестве лид-инвесторов, так и новички. Как туда попасть инвестору: связаться с клубом через сайт или страницу на Facebook.

связаться с клубом через сайт или страницу на Facebook. Как туда попасть проекту: написать письмо или прийти на мероприятие клуба.

написать письмо или прийти на мероприятие клуба. Куда писать стартапам: на почту — [email protected]

на почту — [email protected] Лицо клуба: Виталий Полехин, президент Investoro.

Закрытый клуб, в который могут попасть только выпускники и студенты бизнес-школы «Сколково» — как в качестве инвесторов, так и в качестве проектов.

Год: 2012

2012 Pipeline: 4-5 проектов в месяц.

4-5 проектов в месяц. Кого ищут: проекты выпускников и студентов бизнес-школы «Сколково».

проекты выпускников и студентов бизнес-школы «Сколково». Как туда попасть инвестору: клуб — закрытая площадка, членами которой могут стать только студенты и выпускники бизнес-школы.

клуб — закрытая площадка, членами которой могут стать только студенты и выпускники бизнес-школы. Как туда попасть проекту: написать Виталию Полехину.

написать Виталию Полехину. Лицо клуба: Виталий Полехин, руководитель клуба, [email protected]

Сеть бизнес-ангелов.

Год: 2003

2003 Сделки: несколько десятков.

несколько десятков. Pipeline: 1500-2000 проектов в год.

1500-2000 проектов в год. Кого ищут: технологические проекты на ранней стадии без отраслевой специализации.

технологические проекты на ранней стадии без отраслевой специализации. Как рассматривают: изучают презентацию. Если проект интересный, представители клуба пишут создателям стартапа и назначают встречу или звонок, а затем дорабатывают проект и представляют его инвесторам.

изучают презентацию. Если проект интересный, представители клуба пишут создателям стартапа и назначают встречу или звонок, а затем дорабатывают проект и представляют его инвесторам. Как туда попасть инвестору: написать представителям клуба.

написать представителям клуба. Как туда попасть проекту: прислать презентацию на почту.

прислать презентацию на почту. Куда писать стартапам: [email protected]

[email protected] Лицо клуба: Дмитрий Княгинин, [email protected]



Клуб инвесторов ФРИИ

Неформальное сообщество бизнес-ангелов, которое вышло за пределы ФРИИ, но продолжает сотрудничество с ним.

Год: 2013

2013 Сделки: 5-7 компаний в год.

5-7 компаний в год. Pipeline: несколько десятков проектов в год.

несколько десятков проектов в год. Кого ищут : технологические стартапы, в первую очередь с глобальными продажами или потенциалом.

: технологические стартапы, в первую очередь с глобальными продажами или потенциалом. Как рассматривают: нет строгого формата отбора.

нет строгого формата отбора. Как туда попасть инвестору: написать Максиму Чеботареву или участвовать в мероприятиях клуба — например, в «Школе инвестиций», совместного проекта с ФРИИ.

написать Максиму Чеботареву или участвовать в мероприятиях клуба — например, в «Школе инвестиций», совместного проекта с ФРИИ. Как туда попасть проекту: прислать презентацию.

прислать презентацию. Куда писать стартапам: Максиму Чеботареву в Telegram — @maximche

Максиму Чеботареву в Telegram — @maximche Лица клуба: Макс Чеботарев (@maximche), Рита Аникина (@anikina_ri).

Клуб по подписке для инвесторов, который позволяет создавать синдикаты.

Год: 2019

2019 Сделки: около 15.

около 15. Pipeline: больше 1600 проектов за год.

больше 1600 проектов за год. Кого ищут: стартапы с проверенной гипотезой и первыми продажами. Интересны проекты, которые развивают технологии в области интернета, создают новые бизнес-модели и концепции.

стартапы с проверенной гипотезой и первыми продажами. Интересны проекты, которые развивают технологии в области интернета, создают новые бизнес-модели и концепции. Как рассматривают: стартапы присылают заявки — их видят все члены синдиката. Затем инвесторы выбирают интересные проекты, финансируют их самостоятельно или общаются с коллегами по поводу совместных инвестиций.

стартапы присылают заявки — их видят все члены синдиката. Затем инвесторы выбирают интересные проекты, финансируют их самостоятельно или общаются с коллегами по поводу совместных инвестиций. Как туда попасть инвестору: оплатить подписку, пройти тест и инструктаж.

оплатить подписку, пройти тест и инструктаж. Как туда попасть проекту: заполнить заявку на сайте.

заполнить заявку на сайте. Лица клуба: Александр Горный, Аркадий Морейнис, Алексей Черняк. Контакты — на сайте клуба.

Венчурный бутик, который инвестирует в высокотехнологичные стартапы.

Год: 2015

2015 Сделки: 46 компаний (3 выхода).

46 компаний (3 выхода). Pipeline: изучают 3-5 проектов в месяц, инвестируют в один.

изучают 3-5 проектов в месяц, инвестируют в один. Кого ищут: проекты от pre-seed до A-раунда включительно, с трекшеном на развитых рынках (больше всего в США), с проверенной гипотезой спроса и, главное, опытной, профессиональной и успешной командой. Важно, чтобы в раунде было финансирование от других инвесторов с отраслевой экспертизой.

проекты от pre-seed до A-раунда включительно, с трекшеном на развитых рынках (больше всего в США), с проверенной гипотезой спроса и, главное, опытной, профессиональной и успешной командой. Важно, чтобы в раунде было финансирование от других инвесторов с отраслевой экспертизой. Как рассматривают: изучают презентацию, если есть интерес – готовят вопросы и общаются с представителями стартапа. Затем либо отказывают в сотрудничестве, либо запрашивают дополнительные материалы. После этого глубоко изучают интересные проекты (еще 1-2 разговора и 1-2 недели аналитической работы). В целом весь процесс от знакомства до вложений занимает около месяца.

изучают презентацию, если есть интерес – готовят вопросы и общаются с представителями стартапа. Затем либо отказывают в сотрудничестве, либо запрашивают дополнительные материалы. После этого глубоко изучают интересные проекты (еще 1-2 разговора и 1-2 недели аналитической работы). В целом весь процесс от знакомства до вложений занимает около месяца. Как туда попасть инвестору: написать или позвонить Ольге Алексеевой.

написать или позвонить Ольге Алексеевой. Как туда попасть проекту: написать Юрию Сорокину, [email protected]

написать Юрию Сорокину, [email protected] Лица клуба: Богдан Яровой, Ольга Алексеева, [email protected]

Венчурный фонд ранних стадий.

Год: 2018

2018 Сделки: в портфолио фонда — детский робот-учитель английского языка MyBuddy.ai, платформа для автоматизации ElectroNeek и сервис для извлечения данных из документов Dbrain.

в портфолио фонда — детский робот-учитель английского языка MyBuddy.ai, платформа для автоматизации ElectroNeek и сервис для извлечения данных из документов Dbrain. Кого ищут: стартапы на стадиях pre-seed и seed, которые работают в сфере промышленной автоматизации и роботизации. Среди интересных фонду технологий — ИИ, большие данные, облака, сенсоры, 5G.

стартапы на стадиях pre-seed и seed, которые работают в сфере промышленной автоматизации и роботизации. Среди интересных фонду технологий — ИИ, большие данные, облака, сенсоры, 5G. Как туда попасть инвестору: заполнить анкету на сайте.

заполнить анкету на сайте. Как туда попасть проекту: заполнить заявку с презентацией.

заполнить заявку с презентацией. Лица клуба: Дмитрий Сутормин, Сергей Богданов, Лана Граф.

Объединение частных венчурных инвесторов ранней стадии.

Год: 2018

2018 Сделки: 10 синдицированных сделок, несколько десятков индивидуальных инвестиций в проекты. В портфеле — RocketData, LungPassport, StringresHub, Skinive, ScootAPI, Cashew, MobiWise и другие компании. Всего проинвестировали 800 тыс. долларов.

10 синдицированных сделок, несколько десятков индивидуальных инвестиций в проекты. В портфеле — RocketData, LungPassport, StringresHub, Skinive, ScootAPI, Cashew, MobiWise и другие компании. Всего проинвестировали 800 тыс. долларов. Pipeline: 20-25 проектов в месяц, всего в базе более 500.

20-25 проектов в месяц, всего в базе более 500. Кого ищут: клуб не ограничивает проекты по географии, бизнес-вертикали либо технологии, однако преимущественно рассматривают стартапы из Восточной Европы (Беларусь, страны Балтии, Украина и Россия). Важно отметить, что Angels Band ориентирована на проекты с венчурным потенциалом, привлекающие инвестиции от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч долларов.

клуб не ограничивает проекты по географии, бизнес-вертикали либо технологии, однако преимущественно рассматривают стартапы из Восточной Европы (Беларусь, страны Балтии, Украина и Россия). Важно отметить, что Angels Band ориентирована на проекты с венчурным потенциалом, привлекающие инвестиции от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч долларов. Как рассматривают: стартап подает заявку, клуб проводит первичный скрининг. «Невенчурные» компании откладывают — некоторые участники Angels Band все же рассматривают индивидуальные инвестиции в такие проекты. Затем члены клуба изучают базовый профиль проекта, презентацию, выясняют, подходит ли запрос для ангельских инвестиций. Далее проекты проходят через голосование всех членов Angels Band, и в итоге они отбирают 4-5 наиболее интересных. Эти проекты презентуют свой продукт на питч-сессии, налаживают личный контакт с потенциальными инвесторами. Если проект интересный, его команда встречается с кругом инвесторов и проводит переговоры.

Как туда попасть инвестору: участником Angels Band может стать человек, готовый инвестировать собственные средства в венчурные проекты — минимум 10 тыс. долларов в год. Также претендент должен стать ментором и экспертом для развития стартапов. Это человек, разделяющий ценности Angels Band, для которого развитие венчурной экосистемы Беларуси — не пустые слова.

участником Angels Band может стать человек, готовый инвестировать собственные средства в венчурные проекты — минимум 10 тыс. долларов в год. Также претендент должен стать ментором и экспертом для развития стартапов. Это человек, разделяющий ценности Angels Band, для которого развитие венчурной экосистемы Беларуси — не пустые слова. Как туда попасть проекту: заполнить заявку на сайте.

заполнить заявку на сайте. Куда писать стартапам: на почту [email protected], директору Нине Лабкович или комьюнити-менеджеру Нине Ярмолич.

на почту [email protected], директору Нине Лабкович или комьюнити-менеджеру Нине Ярмолич. Лица клуба: Лида Матвеева, Кирилл Голуб, Валерий Остринский, Владимир Сержанович, Габиль Тагиев.

Клуб для инвесторов, созданный Игорем Рябеньким и его компанией AltaIR Capital. С его помощью бизнес-ангелы могут присоединиться к сделкам венчурного фонда.

Год: 2015

2015 Сделки: более 50.

более 50. Pipeline: от 3 до 10 проектов в месяц.

от 3 до 10 проектов в месяц. Кого ищут: проекты, в которые входит AltaIR Capital. Это стартапы в сферах FinTech, InsurTech, Blockchain, SaaS, MedTech, AI, Cyber, Consumer Internet на ранних стадиях и более поздних раундах.

проекты, в которые входит AltaIR Capital. Это стартапы в сферах FinTech, InsurTech, Blockchain, SaaS, MedTech, AI, Cyber, Consumer Internet на ранних стадиях и более поздних раундах. Как туда попасть инвестору: зполнить форму на сайте.

зполнить форму на сайте. Как туда попасть стартапу: написать на почту фонда [email protected]

написать на почту фонда [email protected] Лицо клуба: Игорь Рябенький, контакты — на сайте.

Фото на обложке: GaudiLab/Shutterstock