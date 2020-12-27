Выясняем отношения: какие ошибки допускают стартапы и корпорации, выстраивая партнерство

Ксения Голубева, координатор проектов Акселератора банка ВТБ, побывала по обе стороны «баррикад» и рассказала о взаимных ошибках, которые стартапы и корпорации допускают при взаимодействии друг с другом.

Ошибки стартапов

Завышают ожидания от продукта на входе

На питч-сессиях заказчик слышит одни волшебные опции, а при ближайшем рассмотрении там оказывается много «но», которые не дают запустить совместный проект. Желательно раскрывать все карты сразу, чтобы не тратить время друг друга.

Неправильно определяют внутреннего заказчика и, как следствие, продают не тем людям

Например, пытаются продать решение для лидогенерации в департамент маркетинга, когда надо идти в розничный бизнес, у которого есть реальная боль и стоят KPI и который, в свою очередь, уже привлечет маркетинг в качестве поддержки на этапе пилота.

Не пишут фоллоу-апы по итогам встреч, либо пишут их долго/неправильно

У нас в акселераторе есть правило, что резюме должно быть выслано в течение часа после встречи. В нем должно быть четко понятно, какие дальнейшие шаги, кто, что и в какие сроки должен сделать. Очевидно, но часто с этим проблемы.

Не возвращаются через некоторое время

Чаще всего в крупных компаниях ваше решение не может быть принято в работу прямо сейчас, но это не значит, что оно неинтересно или не будет использовано в будущем. Поэтому, если вас просят вернуться с предложением через пару месяцев, а вы не возвращаетесь, то упускаете реальную возможность получить контракт.

Не принимают во внимание корпоративную реальность

К сожалению, крупные компании медленные. Потому что в них есть долгие процессы, бюрократия, круги согласований и подписей. Стартапу хочется все и сразу, мотивация падает, ожидания не оправдываются. Начиная общение с крупной компанией, надо сразу осознавать, что это долгий путь.

Не умеют сформулировать ценность и объяснить суть технологии

Иногда в заявке в акселератор написано одно, а по факту стартап вообще про другое. Старайтесь четко и понятно объяснять, о чем ваше решение, и какую выгоду оно может принести конкретной компании. А еще надо помнить, что все ваши презентации и письма читают люди, которые ваше решение до этого не видели и не понимают технических тонкостей, пишите проще.

Замыкают все на одном человеке

Основатель или аккаунт-менеджер в стартапах на ранних стадиях часто выступают узким горлом, которое не пишет вовремя письма, не высылает материалы и таким образом упускает контракты. Не бойтесь делегировать.

Не умеют оценить реалистичные KPI на пилот

Формулируя KPI, стартапы обычно исходят из идеально оптимистичной картины, когда все идет по плану. Но в работе с корпорациями надо делать наоборот – исходить из худшего сценария, закладывать в 3 раза большие сроки и меньшие результаты.

В чем ошибаются корпорации

Делают инновации ради инноваций

Когда начинают работать со стартапами, потому что это стильно, модно, молодежно , а не потому что есть реальные бизнес-потребности. Отсюда вытекают акселераторы в качестве маркетингового инструмента , которые, на самом деле, работают в обратную сторону . Мы в ВТБ работаем с этим очень просто: нет внутреннего заказчика – значит, нет пилота.

Когда начинают работать со стартапами, потому что это , а не потому что есть реальные бизнес-потребности. Отсюда вытекают акселераторы в качестве , которые, на самом деле, . Мы в ВТБ работаем с этим очень просто: нет внутреннего заказчика – значит, нет пилота. Слишком долго думают

Стартапы часто не могут взять несколько проектов сразу из-за маленькой команды. Поэтому, пока один заказчик думает, может прийти другой более шустрый и направить весь ресурс стартапа на себя.

Стартапы часто не могут взять несколько проектов сразу из-за маленькой команды. Поэтому, пока один заказчик думает, может прийти другой более шустрый и направить весь ресурс стартапа на себя. Полагают, что предел мечтаний стартапов – это контракт с корпорацией

По моему опыту, стартапы полностью осознают потенциальные сложности, бюрократию и перспективы масштабирования , поэтому, завести качественные проекты в воронку корпоративных акселераторов становится все сложнее. Со стороны корпорации нужно хорошо продуманное ценностное предложение и понятная схема сотрудничества.

По моему опыту, , поэтому, завести качественные проекты в воронку корпоративных акселераторов становится все сложнее. Со стороны корпорации нужно хорошо продуманное ценностное предложение и понятная схема сотрудничества. Не выделяют достаточно времени и ресурсов на проект

На питч-сессиях и демо днях потенциальному заказчику кажется, что работа со стартапами – сплошная радость и легкость . Но когда стартует пилот, появляется много вопросов по ресурсам, инфраструктуре и согласованиям, и розовая пелена спадает. Задача команды корпоративного акселератора – сделать так, чтобы контраст между ожиданиями и реальностью у заказчиков был минимальным. Для этого проводятся обучающие воркшопы для сотрудников, на которых по полочкам раскладываются все тонкости работы с инновационными стартапами.

На питч-сессиях и демо днях потенциальному заказчику кажется, что . Но когда стартует пилот, появляется много вопросов по ресурсам, инфраструктуре и согласованиям, и розовая пелена спадает. Для этого проводятся обучающие воркшопы для сотрудников, на которых по полочкам раскладываются все тонкости работы с инновационными стартапами. Не видят разницы между классическим вендором и стартапом

В больших корпорациях привыкли, что придет условный Cisco и сделает весь спектр работ от начала до конца. История со стартапом, способным закрыть какую-то одну узкую проблему, и который находится в условиях ограничений по бюджету и команде, не всегда понятна внутреннему заказчику. Опять же, мы решаем эту задачу работой с инновационной культурой.

В больших корпорациях привыкли, что История со стартапом, способным закрыть какую-то одну узкую проблему, и который находится в условиях ограничений по бюджету и команде, не всегда понятна внутреннему заказчику. Опять же, мы решаем эту задачу Не дают фидбек

Для стартапов обратная связь очень важна , это не надо объяснять. Но, к сожалению, внутренние заказчики в больших компаниях не всегда находят время для того, чтобы обсудить со стартапом, почему он не подошел, например. Задача получения фидбека решается организацией для стартапов экспертных и менторских сессий с сотрудниками корпорации.

Для стартапов , это не надо объяснять. Но, к сожалению, внутренние заказчики в больших компаниях не всегда находят время для того, чтобы обсудить со стартапом, почему он не подошел, например. Считают, что все можно сделать внутри

Можно, но вопрос, в какие сроки. Иногда, пока доходят до определенной задачи в бэклоге, решение уже теряет свою актуальность, тогда как готовую технологию стартапа можно внедрить намного быстрее.

Выводы

Стартапы и корпорации живут по своим правилам и говорят на разных языках, но они должны уметь договариваться. Хорошо, если у основателей стартапов есть корпоративный опыт – он помогает в переговорах и работе.

Но если его нет, «переводчиком» и медиатором должна выступать команда инноваций.

Я рекомендую стартапам не пренебрегать участием в корпоративных акселераторах – это ваши лучшие проводники в сложных структурах больших компаний, которые смогут подсказать, как правильно упаковать продукт и отведут за руку к правильному потенциальному заказчику.