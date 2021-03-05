Women in Tech: актуален ли гендерный вопрос в IT

Екатерина Уфнаровская, CEO «Ланит-Терком Италия» , спросила у женщин, карьера которых развивается в IT-сфере, что они думают о гендерном неравенстве в своей профессиональной среде.

Несколько лет назад появилось глобальное движение Women in Tech, вслед за которым во всемирных технических организациях возникли женские комитеты (например, VRARA.org). На крупных технологических мероприятиях (GITEX, VRARA GLOBAL Summit и других) проводятся панельные дискуссии для женщин, желающих делиться успешными кейсами работы с технологиями.

Зачастую тезис о том, что женщинам следует доказывать компетентность в области технологий и терпеть притеснения в программистской среде во всем мире, звучит от специалистов, связанных с технологиями лишь косвенно.

Хотя сам термин «разработка программного обеспечения» ввела американская ученая в сфере информатики и системный инженер Маргарет Гамильтон, которая возглавила отдел лаборатории измерительных систем Массачусетского технологического института (MIT). Также под ее руководством разработали бортовое ПО для космической программы NASA «Аполлон».

Анна Тиунова, системный аналитик в области автоматизации комплексных бизнес-процессов «Ланит-Терком»

Я увлеклась программированием, будучи ученицей математической школы. В то время это была новая и загадочная область. Меня особенно привлекало все, что связано с вычислительной техникой. Возможность научить машину начертить нужный чертеж, поместив в нее рулон бумаги с отверстиями, или выполнить в считанные секунды сложный расчет казалась фантастикой, к которой хотелось прикоснуться.

При поступлении в вуз выбор встал между факультетом прикладной математики и математико-механическим факультетом. Но так как мне хотелось заниматься именно разработкой алгоритмов, я выбрала матмех.

В «Ланит-Терком» я работаю уже почти 30 лет. Начала путь с разработки программ на языке Algol-68 для телефонной станции. В 90-е годы в мировом финансовом секторе остро стояла проблема перевода устаревших систем, написанных на таких языках, как COBOL, PL/1, на новые платформы. Но делать это вручную было довольно трудоемко.

Совместно с первым заказчиком из США наша команда, состоявшая из работников бывшей лаборатории СПбГУ под руководством профессора Андрея Николаевича Терехова, начала разработку автоматического конвертера программ с устаревших языков программирования на набиравшие тогда популярность Java и С++.

Впоследствии этот конвертер превратился в мощное средство автоматизации реинжиниринга, известное как Relativity Modernization Workbench. Мы особенно гордились этим проектом, когда его признали лучшим в рейтинге Gartner Group.

Затем проектов, связанных с mainframe и COBOL, стало не так много, но задач по построению алгоритмов, которые бы автоматизировали и оптимизировали сложные бизнес-процессы, становилось все больше. Этим я и занимаюсь по сей день.

За свою долгую техническую карьеру мне не приходилось сталкиваться со взглядом свысока со стороны коллег-мужчин. В нашей компании все гораздо проще: стоит только начать обсуждать содержательную сторону задачи, и сразу отпадет необходимость доказывать, кто умнее.

Здесь речь, скорее, не о гендерном различии, а о простом человеческом факторе и настороженности по отношению к новому сотруднику, члену команды. Это абсолютно нормально, ведь каждый участник команды — важная часть механизма, выполняющая конкретные задачи по разработке. Если она по какой-то причине не функционирует, то это может повлиять на весь проект.

Елена Смирнова, CEO ООО «Поларметр»

Я окончила математическую гимназию №426 в Санкт-Петербурге. Никаких сомнений по поводу поступления в технический вуз у меня не было — выбор пал на математико-механический факультет СПбГУ, потому что он находился недалеко от дома.

Склонность к сбору, обработке и анализу информации появилась у меня в определенной степени благодаря родителям и окружению, в котором я росла. Моя любовь к математике, физике и химии всегда только поощрялась.

Я хотела поступать в аспирантуру и заниматься Java — это направление было очень популярным. Но мои планы поменялись после случайной беседы с заведующим кафедры системного программирования в коридоре на факультете. Он рассказал про направление, изменившее всю мою жизнь: я услышала о проектах встроенного ПО, о DSP (Digital signal processor, или цифровой сигнальный процессор), и с головой погрузилась в новую область.

Мой первый проект в аппаратной области — оптимизация звуковых эффектов системы контроля цифрового сигнального процессора Motorola DSP56300 для японского заказчика.

Здесь я участвовала в разработке архитектурного решения, прорабатывала набор возможных в ограниченных условиях музыкальных дефектов, в программировании музыкальных эффектов и их тестировании. До сих пор помню все музыкальные композиции, на которых тестировалась система. Далее была серия проектов с другими цифровыми сигнальными процессорами и проекты в области IP-TV, которое только появилось.

После рождения детей я решила попробовать себя в системном программировании, но вскоре вернулась ко встроенным аппаратным задачам, только в совсем новую область — компьютерное зрение.

Дефектоскопия на производстве — область, которой занимаюсь до сих пор. Компьютерное зрение помогает определить дефекты на любых поверхностях и предметах, начиная от брака крекеров или круассанов на производственной ленте и заканчивая трубопрокатными производствами и дефектами труб.

Думаю, утверждения о том, что к женщинам в сфере IT относятся предвзято, сильно ошибочны и притянуты за уши. В работе я не сталкивалась с какой-либо дискриминацией и снисходительным отношением только из-за того, что я женщина. Даже примеров таких не припомню.

Микела Ди Виетро, технический руководитель команды инновационного стартапа Augmented.City s.r.l (Италия)

Окончив лицей естественных наук (в Италии лицей — это эквивалент старшей школы в российской системе образования), я без каких-либо сомнений выбрала технический вуз. К сожалению, финансовой возможности отправиться в Милан или Турин изучать биоинженерию в медицине у меня не было. Тогда я решила остаться в родном городе Бари и поступить в Политехнический университет на факультет инженерной электроники.

Только в университете я познакомилась с программированием. Затем, придя на работу в лабораторию оптики, я стала заниматься исследованиями и разработкой — участвовала в проектировании лазерных сенсоров на Mathlab и Zemax-EE.

Первый персональный компьютер появился у меня к 20 годам — это был подарок отца. До этого я работала только с университетским оборудованием. Окончив университет, прошла государственный конкурс на позицию исследователя в CNR (Национальный итальянский исследовательский институт, имеющий 224 отделения по всей стране) на отделение интеллектуальных систем по автоматизации (ISSIA).

Там я начала работать с первыми системами в области компьютерного зрения — SLAM и Microsoft KINECT. Забавы ради приобрела себе первую версию KINECT360, отрезала от устройства провод и прикрутила батарейку, чтобы можно было сделать его мобильным. Так я смогла провести эксперименты по построению плотных 3D-карт внутри помещений и на улице. Далее были проекты по распознаванию ржавчины, первая дефектоскопия, написание патентов.

Я очень люблю экспериментировать, привносить что-то новое, творить или улучшать. Пробовала себя в качестве программиста: занималась разработкой приложений на Android, Java, С++. Это, безусловно, хороший опыт, но я вернулась к исследованиям и разработке в сфере компьютерного зрения, искусственного интеллекта, AR. Последний яркий пример — разработка приложения по распознаванию лиц на расстоянии до 20 метров с помощью обычного смартфона.

Уже год я руковожу командой по разработке Augmented City — платформы дополненной реальности в облаке (AR CLOUD). Это новейшая технология, и здесь мы в буквальном смысле пионеры. Любой пользователь приложения может создать 3D-модель своего пространства и разместить в нем что угодно — от рекламы и информации об объектах до анимированных 3D-персонажей.

Все люди разные, уникальные, и в этом наша сила. Меня никогда не останавливало то, что я одна из немногих девушек в университетской группе, или что я иначе смотрю на какие-то вещи. Мной часто движет внутренняя мотивация, которая всегда побеждает внешние факторы.

В моей области работы, в обучении или сфере персональных интересов гендерный вопрос как бы не вписывается: в сфере IT неправильно и неэффективно разделять людей по половому признаку. Важно обращать внимание на конкретные навыки людей вне зависимости от их пола. Самое важное — есть или нет синергия между людьми.

Дарья Полякова, директор департамента медицинских решений компании «Ланит-Терком»

Я родилась и выросла в Москве. Решение поступить в технический вуз после окончания школы было естественным, и не было ни малейших сомнений относительно направления.

Работу в сфере IT я начала параллельно с обучением в 2004 году в качестве тестировщика ПО. После небольшого обучения в компании приступила к работе в первом проекте по тестированию ПО системы учета финансовых заявок в рекламном агентстве.

Через три года стала начальником отдела тестирования. Работала в проектах по автоматизации процессов в разных областях: от железнодорожного транспорта до сферы, связанной с банками – в эквайринге. Стала заниматься бизнес-аналитикой процессов, задачами по автоматизации документооборота.

Ведь мало кто задумывается в обычной жизни, что каждый банк имеет свои особенности процедур и предлагаемых продуктов, а следовательно, так похожие, на первый взгляд, POS-терминалы, которые стоят в каждом торговом центре, должны быть по-разному сконфигурированы, со своими «фичами» в ПО.

Систематизировать и раскладывать задачи, общаться с людьми, планировать и доводить до конца проекты — это то, что мне нравится. Когда наступило время материнства, я полностью посвятила себя ребенку. Но скоро захотелось опять окунуться в сферу проектов, общения с коллегами, решать технические вопросы.

Как показало время, работа не мешает быть мамой и в каком-то смысле даже помогает. Мне предложили должность аналитика и менеджера продукта в сфере медицины в Питере.

Медицинская область меня сильно увлекает хотя бы потому, что я вижу результаты наших трудов в повседневной жизни. Помню, как мне надо было стоять в очереди в регистратуру на запись или терять время на получение результатов анализов. Теперь разработанная нашей командой система онлайн-записи помогает получать результаты анализов в Москве проще и любым удобным способом. Уверена, что скоро подобные системы появятся в других городах России.

Сейчас я директор департамента медицинских решений. Становится все больше интересных наукоемких проектов, как, например, проект с использованием возможностей телемедицины для зарубежного заказчика. Вы только представьте, пациентам, которым сложно выбираться к врачу, можно из дома сделать ЭКГ или, например, измерить давление, а все данные уходят на портал к медикам, которые через личный кабинет или видеозвонок выдают рекомендации.

Что касается гендерного вопроса, я бы сказала, что все зависит не от пола, а от характера, психотипа отдельной личности. Люди, которые часто пользуются положением, силой или даже особенностями пола, как правило, хотят выиграть в определенной гонке, где все средства хороши.

В IT, как и в любой другой высокоспециализированной сфере, не стоит вопрос о том, кто ты — женщина или мужчина, если результаты его работы неудовлетворительны. Человек в рабочей среде должен отвечать определенному уровню профессионализма. Если этот уровень не достигается по тем или иным причинам, истоки проблемы нужно искать не в половой принадлежности, а в наличии или отсутствии нужных компетенций.

Татьяна Елисеева, директор продуктового направления компании «Системы компьютерного зрения»

Выбор в пользу технического вуза был для меня вполне естественным: еще со школы технические предметы мне нравились больше, да и училась в классе с политехническим уклоном.

Свою техническую карьеру я начинала с должности разработчика в большом проекте с датским заказчиком FOSS. Мы создавали большую информационную систему на .NET Framework, на языке программирования C#.

Задачи были самые разнообразные: разработка логики backend, работа с базами данных MS SQL Server, разработка UI-приложений на популярном в то время фреймворке WPF. Я также участвовала в создании нашего собственного фреймворка для автоматизации тестирования. В этом проекте работала довольно долго и прошла путь от разработчика до руководителя проекта, а впоследствии возглавила департамент промышленных систем.

Помимо упомянутого датского заказчика я стала развивать в департаменте другие проекты по разработке различных информационных систем. Как директор департамента я выполняла задачи по ведению текущих проектов и запуску новых, формированию команд, найму сотрудников и работе с заказчиком, словом, стандартную деятельность PM (project manager).

В какой-то момент я поняла, что мне больше хочется развивать продукт, а не управлять заказной разработкой отдельных элементов системы. Более того, я решила сменить область и начать работу с инновационными проектами в области искусственного интеллекта, компьютерного зрения. Мне хотелось работать с технической командой, общаться с потенциальными клиентами, видеть, как люди внедряют на предприятиях то, что мы создаем.

Сегодня в «Системах компьютерного зрения» я занимаюсь product-менеджментом серии продуктов: Smart Timber и Smart Storage, платформы по подсчету древесины и складских запасов. С текущей командой мы создаем крутое решение с использованием нейросетей и технологий 3D-реконструкции — это очень увлекательно.

Мне кажется, что среди IT-специалистов проблемы гендерного неравенства не существует. На своей практике я не сталкивалась с подобным отношением. Думаю, это связано с тем, что люди, работающие в этой сфере, не оценивают друг друга, исходя из половой принадлежности и отличаются либеральностью взглядов.

Не встречала и косых взглядов со стороны коллег-мужчин: в технической области важны совсем другие качества. О специалисте куда лучше говорит то, как он справляется с задачами и какой у него уровень hard-skills, а также умение работать в команде.

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