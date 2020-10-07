Пять уроков для бизнеса после восхождения на Эльбрус

Инна Анисимова, генеральный директор коммуникационного агентства PR Partner , рассказывает о бизнес-уроках, которые она вынесла во время восхождения на Эльбрус.

И там, и там важно контролировать эмоции. Чтобы сохранять внутреннюю стабильность, нужно третье место, где ты можешь остаться наедине с собой, без мобильного, прислушаться к своим чувствам и мыслям. Для кого-то таким буфером может стать спорт, для кого-то — походы в кино или … в горы.

Дом–работа, работа–дом — схема жизни большинства. И там, и там от нас чего-то ждут: клиенты хотят, чтобы мы знали ответы на все вопросы, были бодрыми и позитивными, а дети вечерами — чтобы мы мечтали сыграть в «Монополию», а потом бесконечно рисовали с ними динозавров.

Это лето дало возможность россиянам узнать свою страну получше: кто-то полетел на Камчатку, а я взяла билет в Минеральные Воды и в августе решилась на авантюру — восхождение на вершину Эльбруса.

Первую неделю гиды обучали технике ходьбы в кошках Техника передвижения по льду, передвижению в связках, самостраховке с помощью ледоруба. Каждый участник группы столкнулся с акклиматизацией (болела голова, тошнило). Ежедневно нас ждали подъемы и спуски для постепенного привыкания к разряженному воздуху, 2500 м — 3100 м — 3800 м — 4100 м — 4700 м — вершина.

К подъему нужно готовиться морально — восхождение начинается ночью, за час получается преодолеть всего 150-200 м, температура может опускаться до -20°C, а дует не теплым молочным бризом, а ледяным воздухом — на горе ты как на ладони, не за чем спрятаться. Люди идут связками по 10-12 человек, но во время штурма часть не справляется физически, часть психологически. Из нашей группы из 10 человек поднялись семь. И вот какие уроки я вынесла.





Доверие

Очень важно доверять экспертизе гида. Были люди, которые не смогли выбрать маршрут по силам. Можно было подняться на ратраке до 5 тыс. м или идти пешком с 4100 м. Когда гид рекомендовал ехать на ратраке, они спорили, итог — никто из них не смог подняться.

Если ты нанимаешь кого-то на работу, будь готов следовать внешней экспертизе или знаниям своей команды. Адекватная самооценка решает.

Это как в анекдоте:

— Вы же эксперты, скажите как надо.

— Смотрите, надо вот так и вот так.

— А… мы не согласны!

Если чувствуешь, что тебе что-то не по силам — иди и развивайся, проходи тренинги, спрашивай, что мог бы сделать иначе. Если гид говорит, что ты справишься, то доверяй и иди.







Командная работа

Когда ты идешь в гору, то на трех человек с тобой идет один гид. Соответственно, если кто-то отваливается посередине снежного пути, то инструктор тоже уходит с этим человеком в лагерь. Во время моего восхождения не справились трое, в итоге мы семеро шли на вершину с одним гидом. И очень важно, что мы подбадривали друг друга, шутили, поддерживали, делились чаем, перекусами, и наши шансы подняться увеличивались.

Когда ты переживаешь с командой сложности, это сплачивает. Был момент, когда Лена, которая шла впереди меня, упала. Я держала ее на веревке и думала, какая она молодец, что успела использовать ледоруб и держится еще и на нем.

Когда мы поднялись на гору, наш гид Павел встречал нас, отбивая рукавицами рэп, чтобы сделать этот момент еще особеннее.

На спуске одному молодому человеку стало плохо, гид привязал его к себе, и мы вновь шли. Взаимопомощь, взаимовыручка и чувство юмора решают.

Так же и в бизнесе, пока ты воюешь, играешь в корпоративные бега и разбираешься, кто виноват, вы не идете к общей цели. Если не можешь найти язык со своей командой, отправляйся со своими тараканами к психологу. Или ищи другую команду, если настолько уверен в своем оригинальном подходе и неотразимости.

Если вы пока не понимаете, какой вы командный игрок, то может помочь тест Белбина, расшифровка ответов на него даст информацию о вашей роли и способности приносить пользу команде. Мы проходили его, когда я училась на MBA. Тогда оказалось, что многие руководители испытывают сложности при работе в команде, а не с ней.





Компромиссы и риски

Так получается, что в коммуникационном бизнесе мы постоянно ищем (и, конечно, находим) компромиссы: с клиентами, сотрудниками, подрядчиками. Можно сделать не совсем идеально. На Эльбрусе я пересмотрела свое отношение к ненужным компромиссам и риску в бизнесе.

Сейчас очень популярна философия «Всегда говори да!», но надо уметь сказать «нет», если чувствуешь, что не тянешь.

Недавно моя знакомая перезаняла у нас в бизнесе два миллиона рублей, так как у нее возник кассовый разрыв: она согласилась на постоплату в 90 дней, хотя у ее бизнеса не было финансовой подушки безопасности.

Горы в этом плане не прощают ошибок. Ты просто не поднимешься в куртке, которая не предназначена для сильного ветра, хотя бы вы и кричали радостно: «Да! Хотим прыгать вперед!». Ты вряд ли сможешь идти, если тебе попадется зануда-сосед.





Позитивный настрой

Надо смотреть на все события с радостью, негатив перегружает и играет против вас. С позитивом проще идется и в горку, и на неизведанный рынок, к новым финансовым целям. Мир прекрасен, мы живем миллисекунды по сравнению с горами, которые стоят вечно, не надо тратить их на споры и ссоры. Надо отойти от тех, с кем ты не совпадаешь, подальше и делить время жизни с теми, кто смотрит в ту же сторону, имеет схожие ценности. Если нет общего, нужно прекращать общение без сожалений и грусти.

Честно говоря, я на подъеме думала о своих детях, насколько сильно люблю их, какие они замечательные, как мечтаю вернуться домой и целовать их ладошки.





Способность смотреть масштабно

Все мирские проблемы в горах становятся несущественными, ты превращаешься в царя Соломона «И это тоже пройдет». Сложности малого бизнеса незначительны для крупного. Все относительно!

Я часто вижу, что люди боятся глобальных целей, например, выхода за рубеж или открытия нового направления в бизнесе. Но подъем в гору состоит из множества маленьких шажков. И в деле так же: ты нанимаешь одного специалиста, потом ищешь проект, нанимаешь второго. А потом просыпаешься, а у тебя уже работающий бизнес.

Не нужно тратить ресурсы на одну бесконечную рефлексию по поводу придуманных тобой же проблем, иногда нужно просто идти вперед.





Фото на обложке: Shutterstock/Roman_Z

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