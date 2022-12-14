9 идей well-being подарков для сотрудников компании на Новый год

Основатель и генеральный директор компании Inbalansy, специализирующейся в области well-being, Юлия Карасева и практикующий психолог Светлана Вожжова подготовили несколько идей для well-being подарков на Новый год. В материале — список вещей, которые помогут позаботиться о ментальном здоровье сотрудников и коллег. Если все подарки уже заказаны и выбор сделан, все равно посмотрите на эти идеи — вдруг вы захотите подобрать что-то для себя.
*Well-being подарки — условное обозначение подарков, которые положительно влияют на благополучие и здоровье человека.
Идеи для подарков:
- Well-being бокс
- Сертификаты
- Блокноты и дневники
- Календарь
- Косметические средства и арома-штучки
- Балансировочный диск
- Кружка или термос с поддерживающей/заботливой/заряжающей цитатой
- Курс массажа для восстановления и расслабления
- Годовая подписка на приложение, которое помогает проходить медитации или регулировать сон, питание, физическую активность
- Еще идеи
1. Well-being бокс
Знакомая тема, когда компания собирает несколько подарков в одном боксе и дарит сотрудникам.
В бокс можно положить:
- ухаживающие средства,
- полезные перекусы,
- экзотические фрукты,
- травяные чаи (нам, например, нравится бренд Travki),
- теплые зимние носки и пледы.
2. Сертификаты
Они могут не иметь материальной ценности, но быть забавными и поддерживающими. Например, сертификат на восемь часов сна, дарящий время побыть с собой, или на 10 благодарностей от коллег.
А если серьезнее, то можно подарить сотрудникам сертификат на 1/2/3 консультации с психологом, коучем, финансовым специалистом или юристом.
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3. Блокноты и дневники
Всегда были неотъемлемой частью начала нового года.
Сейчас можно найти авторские дневники, посвященные саморефлекции или контролю эмоций, и много других интересных и полезных вариантов:
- ежедневник «6 минут» — всего три минуты утром и три минуты вечером помогут снизить уровень стресса благодаря практикам осознанности и благодарности;
- блокнот «101 желание» — красивый блокнот небольшого формата, внутри 101 страница для записи своих устремлений;
- «На волне с собой» — дневник саморефлексии от авторов этого материала, в котором представлены вопросы для самоисследования и различные техники повышения осознанности.
4. Календарь
Все еще классический подарок. Его можно обыграть и отметить в календаре праздники, которые связаны с благополучием и здоровьем. Отличный способ напоминания и повышения осведомленности на тему well-being. Это может быть как настенный, так и отрывной календарь в корпоративном стиле.
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5. Косметические средства и арома-штучки
Подходящий подарок, который позволит влиять на настроение, повышать энергию или оказывать успокаивающее действие. Это могут быть свечи, диффузоры, спрей с лавандой для лучшего сна и другие варианты, которые так легко использовать в быту.
Есть свои нюансы — важно «попасть в аромат» или искать беспроигрышный вариант.
Например: компания I trust nature выпускает аромароллеры с различным назначением:
- «ясный ум» с мягким цитрусово-хвойным ароматом,
- «магия утра» с мягким сладко-древесным ароматом,
- «радость жизни» с древесно-бальзамическим ароматом.
Также можно посмотреть аромароллеры Youterra:
- «relax» c эфирным маслом лаванды, мяты, ванили, лимона;
- «activity» с эфирным маслом розового дерева, грейпфрута, розмарина и апельсина.
6. Балансировочный диск
Супервещь для сотрудников, которые много сидят на работе. Он используется для коррекции осанки, тренировки равновесия, укрепления мышц живота и поясницы, профилактики сколиоза, остеохондроза и венозной недостаточности.
У нащих сотрудников такие диски с сайта FaceDay Елены Каркукли. Скажем по секрету, подушки для сна для всей команды мы приобрели там же.
7. Кружка или термос с поддерживающей/заботливой/заряжающей цитатой
Подбирая нужные слова, вы можете использовать напутствие на следующей год или цитату, которая будет радовать сотрудников каждое утро. Кружка может быть фактурной — такую будет приятно держать в руках и перебирать ее грани.
8. Курс массажа для восстановления и расслабления
А кто-то более смелый может подумать о флоатинге. Наверное, проще будет выбрать сеть салонов, которая сможет реализовать такой подарок для сотрудников, особенно если они из разных городов.
Предлагаем не дарить на новый год стояние на гвоздях :)
9. Годовая подписка на приложение, которое помогает проходить медитации или регулировать сон, питание, физическую активность
Например, Calm, Headspace или российские аналоги. Важно проверить, что оно работает на разных девайсах и будет доступно сотрудникам.
Дополнить такой подарок можно тематическим вебинаром.
Еще идеи
В современных реалиях забота о ментальном здоровье сотрудников становится важным аспектом работы любой компании. Психологи и специалисты по well-being специально разрабатывают поддерживающие авторские программы, которые можно внедрять в свой коллектив. И это может стать отличным и необычным подарком на Новый год.
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В компании вы можете сами придумать:
- серию поддерживающих карточек для вдохновения, с чек-листами, к которым сотрудники могут возвращаться, когда понадобится поддержка и спокойствие,
- серию открыток с новогодними поздравлениями.
Начните Новый год с заботы о себе!
Фото на обложке: Shutterstock / Tursk Aleksandra
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