9 идей well-being подарков для сотрудников компании на Новый год

*Well-being подарки — условное обозначение подарков, которые положительно влияют на благополучие и здоровье человека.

Идеи для подарков:

1. Well-being бокс

Знакомая тема, когда компания собирает несколько подарков в одном боксе и дарит сотрудникам.

В бокс можно положить:

ухаживающие средства,

полезные перекусы,

экзотические фрукты,

травяные чаи (нам, например, нравится бренд Travki),

теплые зимние носки и пледы.

Все это будет напоминать сотрудникам о важности заботы о себе и своем здоровье.

2. Сертификаты

Они могут не иметь материальной ценности, но быть забавными и поддерживающими. Например, сертификат на восемь часов сна, дарящий время побыть с собой, или на 10 благодарностей от коллег.

А если серьезнее, то можно подарить сотрудникам сертификат на 1/2/3 консультации с психологом, коучем, финансовым специалистом или юристом.

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3. Блокноты и дневники

Всегда были неотъемлемой частью начала нового года.

Сейчас можно найти авторские дневники, посвященные саморефлекции или контролю эмоций, и много других интересных и полезных вариантов:

ежедневник «6 минут» — всего три минуты утром и три минуты вечером помогут снизить уровень стресса благодаря практикам осознанности и благодарности; блокнот «101 желание» — красивый блокнот небольшого формата, внутри 101 страница для записи своих устремлений; «На волне с собой» — дневник саморефлексии от авторов этого материала, в котором представлены вопросы для самоисследования и различные техники повышения осознанности.

4. Календарь

Все еще классический подарок. Его можно обыграть и отметить в календаре праздники, которые связаны с благополучием и здоровьем. Отличный способ напоминания и повышения осведомленности на тему well-being. Это может быть как настенный, так и отрывной календарь в корпоративном стиле.

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5. Косметические средства и арома-штучки

Подходящий подарок, который позволит влиять на настроение, повышать энергию или оказывать успокаивающее действие. Это могут быть свечи, диффузоры, спрей с лавандой для лучшего сна и другие варианты, которые так легко использовать в быту.

Есть свои нюансы — важно «попасть в аромат» или искать беспроигрышный вариант.

Например: компания I trust nature выпускает аромароллеры с различным назначением:

«ясный ум» с мягким цитрусово-хвойным ароматом,

«магия утра» с мягким сладко-древесным ароматом,

«радость жизни» с древесно-бальзамическим ароматом.

Также можно посмотреть аромароллеры Youterra:

«relax» c эфирным маслом лаванды, мяты, ванили, лимона;

«activity» с эфирным маслом розового дерева, грейпфрута, розмарина и апельсина.

6. Балансировочный диск

Супервещь для сотрудников, которые много сидят на работе. Он используется для коррекции осанки, тренировки равновесия, укрепления мышц живота и поясницы, профилактики сколиоза, остеохондроза и венозной недостаточности.

У нащих сотрудников такие диски с сайта FaceDay Елены Каркукли. Скажем по секрету, подушки для сна для всей команды мы приобрели там же.

7. Кружка или термос с поддерживающей/заботливой/заряжающей цитатой

Подбирая нужные слова, вы можете использовать напутствие на следующей год или цитату, которая будет радовать сотрудников каждое утро. Кружка может быть фактурной — такую будет приятно держать в руках и перебирать ее грани.

8. Курс массажа для восстановления и расслабления

А кто-то более смелый может подумать о флоатинге. Наверное, проще будет выбрать сеть салонов, которая сможет реализовать такой подарок для сотрудников, особенно если они из разных городов.

Предлагаем не дарить на новый год стояние на гвоздях :)

9. Годовая подписка на приложение, которое помогает проходить медитации или регулировать сон, питание, физическую активность

Например, Calm, Headspace или российские аналоги. Важно проверить, что оно работает на разных девайсах и будет доступно сотрудникам.

Дополнить такой подарок можно тематическим вебинаром.

Еще идеи

В современных реалиях забота о ментальном здоровье сотрудников становится важным аспектом работы любой компании. Психологи и специалисты по well-being специально разрабатывают поддерживающие авторские программы, которые можно внедрять в свой коллектив. И это может стать отличным и необычным подарком на Новый год.

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В компании вы можете сами придумать:

серию поддерживающих карточек для вдохновения, с чек-листами, к которым сотрудники могут возвращаться, когда понадобится поддержка и спокойствие,

серию открыток с новогодними поздравлениями.

Оставьте их в зоне ресепшн и организуйте Тайного или Явного Санту , когда сотрудники могут подписать коллеге открытку и поздравить с праздниками.

Начните Новый год с заботы о себе!

Фото на обложке: Shutterstock / Tursk Aleksandra