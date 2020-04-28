От биометрии до инновационных материалов: с какими технологиями стартапу сегодня идти к корпорациям

О том, как молодой компании получить контракт, рассказывает Юрий Володин, руководитель корпоративного акселератора Goznak Startup Lab .

Несмотря на пандемию, корпорации по-прежнему открыты для работы со стартапами. Но чтобы привлечь крупного заказчика, нужно понимать, какие направления ему интересны в условиях разворачивающегося кризиса.

Внедрение инновационных решений для корпораций — это непрерывный процесс, как в части традиционных видов продукции (например, в нашем случае — банкнот и защищенных документов), так и для цифровых решений. И в сегодняшних реалиях компании не могут развивать инновации только за счет внутреннего предпринимательства.

В условиях, когда скорость изменений крайне высока и необходимо постоянно сокращать time-to-market, технологии с открытого рынка становятся необходимым дополнением к развитию внутренних инноваций. Так, важным шагом в реализации стратегических инициатив становятся корпоративные акселерационные программы.





Востребованные стартап-направления

Кроме того, нельзя игнорировать разворачивающийся экономический кризис, связанный с пандемией COVID-19. Согласно оценке CB Insights, в первом квартале 2020 года глобальное финансирование, обеспеченное корпоративными венчурными инвестициями, составило $34 млрд. Было проведено 1 337 сделок, что на 24% меньше, чем за тот же период прошлого года.

При этом я уверен, что кризис значительным образом отразится на востребованности перспективных технологий. В частности, можно ожидать повышения спроса на несколько направлений: идентификацию и биометрию, Big Data и машинное обучение, RPA и новые технологии в производстве материалов.

Эти тренды уже начали влиять на нашу работу. К примеру, банкноты, которые мы производим — наукоемкая продукция, содержащая множество высокотехнологичных решений, защищенных международными патентами. Она потребовала значительных инвестиций в R&D.

Параллельно ведутся работы над множеством технологических решений по биометрической идентификации, участие в организации цикла прослеживаемости товаров, разработка собственных алгоритмов распознавания образов для реализации решений, в том числе для проверки подлинности банкнот.

Это далеко не все направления, которые сейчас кажутся привлекательными крупным игрокам.



Бесконтактность в разных ее проявлениях

Молодым компаниям стоит обратить внимание на удаленную идентификацию, которая позволяет минимизировать физический контакт в условиях пандемии COVID-19.

В России это направление активно развивается, упрощая общение клиента с финансовыми организациями, а также может использоваться в биометрических СКУД и внедряться в школах, бизнес-центрах, стратегических государственных объектах, на транспорте и в аэропортах.

Существенный импульс развития уже получили сервисы совместной удаленной работы и коммуникаций, и тесно связанные с ними сервисы аутентификации и информационной безопасности.





Автоматизация процессов, которые будут протекать без участия человека

Сюда можно отнести видеоаналитику, системы прослеживаемости товаров, промышленные роботы и RPA. Крупные ритейлеры и рестораторы уже активно работают в этом направлении. Например, компания Amazon начала развивать формат супермаркетов без кассиров еще в 2018 году.

Сингапур, Южная Корея, Германия и Япония входят в число стран-лидеров по количеству роботов в промышленном производстве. Россия же пока находится в конце этого списка. Однако в долгосрочной перспективе корпорации будут еще больше стремиться сокращать свои затраты на рабочую силу за счет автоматизации. Это, в свою очередь, создаст новые рабочие места, но уже в других сферах.





Цифровые сервисы на основе искусственного интеллекта и Big Data

Для борьбы с коронавирусом активно используют искусственный интеллект и большие данные. Big Data позволяет анализировать поведение покупателей или интернет-пользователей, что особенно важно в период глобальной самоизоляции, когда многие проводят массу времени в интернете.

В мире набирают популярность приложения для виртуальных консультаций с врачами. В России пандемия также дала импульс развитию телемедицины. В медицине искусственный интеллект в принципе используется очень широко — для диагностики, разработки лекарств, персонализации лечения и редактирования генов.

Кроме того, у нас в стране ИИ уже сейчас используется для отслеживания передвижений выявленных носителей коронавируса (система основана на данных операторов связи). В целом мы ожидаем общее повышение спроса на облака.





Инновации в производстве различных материалов

В эту категорию можно отнести экологичные упаковочные материалы, используемые в производстве продуктов питания — важна степень их воздействия на окружающую среду, а также возможности переработки. Нам особенно актуальны возможности применения инновационных материалов для традиционных бумажных изделий.

Кроме того, интересно взглянуть на трансформацию транспортной упаковки — уже сейчас в мире присутствует тенденция интеграции упаковки производителя, логистической компании и потребителя.

Также нельзя обойти вниманием потенциал развития и трансформации направления санитарно-гигиенических изделий. Их востребованность в текущих условиях не подлежит сомнению.

На мой взгляд именно эти направления в ближайшее время будут формировать текущий технологический фокус многих крупных игроков.





В ожидании перемен

По нашей оценке, сейчас спрос со стороны корпораций на новые технологии довольно высокий — он значительно превышает количество и качество стартапов на локальном рынке. Это заставляет корпорации конкурировать друг с другом за внимание сильных проектов, запуская те или иные форматы взаимодействия с ними.

В перспективе такой подход позволит им выйти за пределы локального рынка и запустить скаутинг проектов за рубежом.

Интерес к описанным выше технологиям подтверждается также другими крупными игроками рынка, причем из разных отраслей. Например, «Кировский завод», организовал внутри компании «Промышленный акселератор» — в приоритете BigData & Machine Learning, AgTech, EnergyTech и другие направления.

Акселератор StartupDrive от «Газпром нефти» ищет технологии ритейла и инфраструктурные решения для АЗС, сервисы для пользователей личного транспорта и пр. «МегаФон» предлагает стартапам развиваться на площадке MegaFon Sandbox — компании также интересны направления Big Data, идентификация и автоматизация обслуживания клиентов.

В свою очередь, МТС реализует цифровые сервисы в сфере экологии с использованием технологий интернета вещей, искусственного интеллекта и больших данных.





Как получить максимум

При выборе корпорации, с которой стартап хотел бы сотрудничать, нужно обращать особое внимание не только на предпочтительные направления, но и на возможные форматы сотрудничества. Например, мы предоставляем как опции партнерства, так и различные варианты инвестирования — покупка доли, покупка всей компании, создание совместного предприятия, а также коммерческий заказ и возможность доступа к «закрытым рынкам» и каналам продаж.

Чем больше возможных вариантов партнерства, тем привлекательнее предложение для стартапа.

Можно с уверенностью констатировать, что в ближайшие годы организация рабочего процесса и профиль востребованных технологий существенно изменятся. Мы видим перспективу в идентификации и биометрии, Big Data и машинном обучении, RPA и новых технологиях в производстве материалов. И крупным игрокам, и молодым компаниям полезно готовиться к переменам заранее.

Фото на обложке: Shutterstock / deepadesigns