5 причин, из-за которых вас не повышают

Желая получить повышение, мы нередко задерживаемся на работе, перевыполняем план, помогаем другим сотрудникам — но что-то все равно идет не так, и продвижения по карьерной лестнице нет. А HR или руководитель дают иногда абстрактные ответы в духе «еще рано».
Причины могут быть абсолютно разными: дело может быть как в компании, так и в нас самих. Екатерина Стародубцева-Калачева, карьерный консультант и основатель кадрового агентства Hurma Recruitment, предложила пять пунктов, чтобы лучше оценить свою работу и понять, что мешает нам расти.
В компании нет для вас места
Независимых причин отсутствия роста может быть много.
И вот одна из них, помимо множества остальных:
- руководитель не собирается увольняться,
- владелец бизнеса готовит место для своего ставленника или считает плохим знаком повышать людей с вашей натальной картой.
Искать справедливости бесполезно, однако можно попробовать свои силы в другом месте. Как вариант, вы можете проследить за тем, как растут ваши коллеги и оценить свои возможности.
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Если здесь вырасти не удалось, хорошим вариантом могут стать молодые компании, стартапы, небольшие и идейные проекты. Нередко они бывают более лояльны к специалистам, предлагают обучения и интересные должности.
Конечно, в таком случае, скорее всего, придется немного уступить в сумме зарплаты. А чтобы повысить свои шансы на диагональный рост, можно пройти специальные курсы для управленцев. Такой опыт сделает вас более ценным сотрудником в глазах нового работодателя.
Многие не знают о том, что вы профессионал
Тактика скромного ожидания чаще всего не работает, если это касается повышения. Чтобы ваши карьерные планы и ожидания стали ближе к реальности, следует поговорить о них с руководителем.
Не забывайте демонстрировать результаты своей работы, интерес к жизни компании и отрасли в целом, следите за тенденциями рынка. На общих встречах и совещаниях не стесняйтесь высказывать свои идеи и предлагать решение, даже если все остальные молчат.
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Здесь же может здорово помочь обучение. Ведь помимо управленческих навыков, вы получите реальные знания и опыт, сможете применять какие-то кейсы в своей работе и делиться ими с командой и начальством. Хороший руководитель обязательно заметит ваш энтузиазм и рвение.
Вы себя переоцениваете
Принижать свои способности и навыки — плохо, но еще хуже — их переоценивать. Такого варианта исключать нельзя, ведь оценить себя вообще очень сложно. Именно поэтому многие, лишь услышав похвалу, склонны завышать свои знания и умения.
Как правило, такие люди быстро разочаровываются в новой должности, ведь она намного сложнее и ответственнее, чем им могло показаться.
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Важно понимать, что даже блестящие знания, образование и хороший опыт вовсе не дают гарантий того, что вы справитесь в должностью выше. И это нормально, поскольку слагаемые хорошего топ-менеджера или руководителя не ограничиваются доскональным знанием профессиональной области. Это еще и «мягкие» навыки, и понимание бизнес-процессов в целом.
- Разберитесь, действительно ли у вас достаточно знаний?
- Налажен ли контакт с коллегами в вашем и других отделах?
- Какие задачи вызывают у вас сложности?
- Сможете ли вы не просто обнаружить проблему, но и продумать грамотное решение?
Если есть сомнения, то, вероятнее всего, причина карьерного застоя в вашем видении рабочего процесса. Не стесняйтесь запрашивать обратную связь от руководителя: он сможет подсказать, над чем вам стоит поработать.
Вы не коммуникабельны
Здоровая и уважительная атмосфера в команде значительно влияет на результативность каждого сотрудника и успешность самого бизнеса. Для руководителя навыки коммуникации с командой стоят на одном из первых мест, так как именно на нем лежит задача мотивации и объединения команды.
У сотрудника, который мало общается с коллегами, всегда обедает один и ведет себя угрюмо на общих встречах, намного меньше шансов получить повышение.
Между ним и более общительным, но чуть менее опытным, скорее выберут второго.
Чтобы повысить свои шансы на повышение и в целом улучшить коммуникацию и работу с коллегами, старайтесь быть более участливым:
- ходите на корпоративы и тимбилдинги,
- будьте приветливы,
- не стесняйтесь обращаться к коллективу за советом.
Такие мелочи создадут впечатление, что вы командный игрок и умеете найти общий язык с другими.
Не готовы брать на себя ответственность
Последний, но не менее важный пункт. Повышение в должности всегда сопряжено с более сложными задачами и большей ответственностью перед коллегами, компанией и самим собой. Если вы постоянно вините кого-то в своих неудачах, не умеете работать над ошибками, принимать критику и перекладываете с себя ответственность, повышения ждать не стоит.
Важно понимать, что руководитель нужен не просто для того, чтобы отвечать за свою работу и радоваться успехам сотрудников.
Это человек, который сможет:
- с достоинством принять поражение команды,
- извлечь из него урок,
- учесть информацию в дальнейшей работе.
Для бизнеса безответственность равна инфантильности, равнодушию к результату, соответственно, никто не будет заинтересован в таком руководителе.
Если вы чувствуете, что у вас пока нет необходимого опыта, но демонстрировать готовность к повышению хочется — понаблюдайте за старшими коллегами или друзьями, которые занимают должности выше.
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Узнайте, как они справляются со своими задачами, что им помогает? Иногда живой пример очень вдохновляет и мотивирует на достижение поставленных целей.
Конечно, все эти советы — не абсолютная гарантия, что вы получите повышение. Тем не менее, соблюдение этих простых правил поможет вам развиться профессионально, получить новые навыки и знания, что бесценно.
Даже если ваши старания не заметили в этой компании, всегда есть возможность попробовать свои силы в другом месте, где их оценят по достоинству.
Главное — грамотно оценивать свои ресурсы и не бояться препятствий, ведь только проходя через них можно вырасти как профессионал.
Фото на обложке: Unsplash
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