5 причин, из-за которых вас не повышают

Причины могут быть абсолютно разными: дело может быть как в компании, так и в нас самих. Екатерина Стародубцева-Калачева, карьерный консультант и основатель кадрового агентства Hurma Recruitment, предложила пять пунктов, чтобы лучше оценить свою работу и понять, что мешает нам расти.

Желая получить повышение, мы нередко задерживаемся на работе, перевыполняем план, помогаем другим сотрудникам — но что-то все равно идет не так, и продвижения по карьерной лестнице нет. А HR или руководитель дают иногда абстрактные ответы в духе «еще рано».

В компании нет для вас места

Независимых причин отсутствия роста может быть много.

И вот одна из них, помимо множества остальных:

руководитель не собирается увольняться,

владелец бизнеса готовит место для своего ставленника или считает плохим знаком повышать людей с вашей натальной картой.

Искать справедливости бесполезно, однако можно попробовать свои силы в другом месте. Как вариант, вы можете проследить за тем, как растут ваши коллеги и оценить свои возможности.

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Если здесь вырасти не удалось, хорошим вариантом могут стать молодые компании, стартапы, небольшие и идейные проекты. Нередко они бывают более лояльны к специалистам, предлагают обучения и интересные должности.

Конечно, в таком случае, скорее всего, придется немного уступить в сумме зарплаты. А чтобы повысить свои шансы на диагональный рост, можно пройти специальные курсы для управленцев. Такой опыт сделает вас более ценным сотрудником в глазах нового работодателя.

Многие не знают о том, что вы профессионал

Тактика скромного ожидания чаще всего не работает, если это касается повышения. Чтобы ваши карьерные планы и ожидания стали ближе к реальности, следует поговорить о них с руководителем.

Не забывайте демонстрировать результаты своей работы, интерес к жизни компании и отрасли в целом, следите за тенденциями рынка. На общих встречах и совещаниях не стесняйтесь высказывать свои идеи и предлагать решение, даже если все остальные молчат.

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Здесь же может здорово помочь обучение. Ведь помимо управленческих навыков, вы получите реальные знания и опыт, сможете применять какие-то кейсы в своей работе и делиться ими с командой и начальством. Хороший руководитель обязательно заметит ваш энтузиазм и рвение.

Вы себя переоцениваете

Принижать свои способности и навыки — плохо, но еще хуже — их переоценивать. Такого варианта исключать нельзя, ведь оценить себя вообще очень сложно. Именно поэтому многие, лишь услышав похвалу, склонны завышать свои знания и умения.

Как правило, такие люди быстро разочаровываются в новой должности, ведь она намного сложнее и ответственнее, чем им могло показаться.

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Важно понимать, что даже блестящие знания, образование и хороший опыт вовсе не дают гарантий того, что вы справитесь в должностью выше. И это нормально, поскольку слагаемые хорошего топ-менеджера или руководителя не ограничиваются доскональным знанием профессиональной области. Это еще и «мягкие» навыки, и понимание бизнес-процессов в целом.

Разберитесь, действительно ли у вас достаточно знаний?

Налажен ли контакт с коллегами в вашем и других отделах?

Какие задачи вызывают у вас сложности?

Сможете ли вы не просто обнаружить проблему, но и продумать грамотное решение?

Если есть сомнения, то, вероятнее всего, причина карьерного застоя в вашем видении рабочего процесса. Не стесняйтесь запрашивать обратную связь от руководителя: он сможет подсказать, над чем вам стоит поработать.

Вы не коммуникабельны

Здоровая и уважительная атмосфера в команде значительно влияет на результативность каждого сотрудника и успешность самого бизнеса. Для руководителя навыки коммуникации с командой стоят на одном из первых мест, так как именно на нем лежит задача мотивации и объединения команды.

У сотрудника, который мало общается с коллегами, всегда обедает один и ведет себя угрюмо на общих встречах, намного меньше шансов получить повышение.

Между ним и более общительным, но чуть менее опытным, скорее выберут второго.

Чтобы повысить свои шансы на повышение и в целом улучшить коммуникацию и работу с коллегами, старайтесь быть более участливым:

ходите на корпоративы и тимбилдинги,

будьте приветливы,

не стесняйтесь обращаться к коллективу за советом.

Такие мелочи создадут впечатление, что вы командный игрок и умеете найти общий язык с другими.

Не готовы брать на себя ответственность

Последний, но не менее важный пункт. Повышение в должности всегда сопряжено с более сложными задачами и большей ответственностью перед коллегами, компанией и самим собой. Если вы постоянно вините кого-то в своих неудачах, не умеете работать над ошибками, принимать критику и перекладываете с себя ответственность, повышения ждать не стоит.

Важно понимать, что руководитель нужен не просто для того, чтобы отвечать за свою работу и радоваться успехам сотрудников.

Это человек, который сможет:

с достоинством принять поражение команды,

извлечь из него урок,

учесть информацию в дальнейшей работе.

Для бизнеса безответственность равна инфантильности, равнодушию к результату, соответственно, никто не будет заинтересован в таком руководителе.

Если вы чувствуете, что у вас пока нет необходимого опыта, но демонстрировать готовность к повышению хочется — понаблюдайте за старшими коллегами или друзьями, которые занимают должности выше.

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Узнайте, как они справляются со своими задачами, что им помогает? Иногда живой пример очень вдохновляет и мотивирует на достижение поставленных целей.

Конечно, все эти советы — не абсолютная гарантия, что вы получите повышение. Тем не менее, соблюдение этих простых правил поможет вам развиться профессионально, получить новые навыки и знания, что бесценно.

Даже если ваши старания не заметили в этой компании, всегда есть возможность попробовать свои силы в другом месте, где их оценят по достоинству.

Главное — грамотно оценивать свои ресурсы и не бояться препятствий, ведь только проходя через них можно вырасти как профессионал.

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